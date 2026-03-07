WOMEN'S DAY: മലയാള സിനിമയുടെ 'ബാലികേറാമല' കീഴടക്കിയ പെൺകരുത്ത്; ആൺകോയ്മയുടെ ലോകത്ത് സ്വപ്നങ്ങൾ നെയ്ത ബീന പോൾ
മലയാള സിനിമയുടെ പുരുഷാധിപത്യ കാലത്ത്, എഡിറ്റിങ് ടേബിളിലെ ബാലികേറാമലകൾ കീഴടക്കി കരുത്തറിയിച്ച ബീന പോള് ഈ വനിതാ ദിനിത്തില് വിശേഷങ്ങള് പങ്കുവെച്ച് ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 7, 2026 at 1:09 PM IST
അക്കി വിനായക്
'ബാലി കേറാമല...' അങ്ങനെയൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് മലയാളത്തിൽ. അസാധ്യമായ ഒരു കാര്യത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാനാണ് ഈ പ്രയോഗം. കഴിഞ്ഞ ഒരു 15 വർഷം മുൻപ് വരെ മലയാള സിനിമ എന്നത് സ്ത്രീ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർക്ക് ബാലികയറാൻ മല തന്നെയായിരുന്നു. ഒരു സാങ്കേതിക പ്രവർത്തക എന്നുള്ള രീതിയിൽ സിനിമ സ്വപ്നം കാണാനുള്ള അവസരം പോലും ഇല്ലായിരുന്നു കേരളത്തിലെ വനിതകൾക്ക്. സ്ത്രീപക്ഷ കഥകളും കരുത്തുറ്റ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളും എക്കാലവും മലയാള സിനിമയിൽ സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിലും സാങ്കേതിക മേഖലയിൽ പുരുഷാധിപത്യം തന്നെയായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള മലയാള സിനിമയിൽ ഡൽഹിയിലെ ജീവിതവും ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച അറിവും കൈമുതലാക്കി പകുതി മലയാളിയായ ഒരു വനിത ചിത്രസംയോജകയായി വന്നെത്തുന്നു. രാത്രി വരെ നീളുന്ന ഫിലിം എഡിറ്റിങ് ജോലികളിൽ വനിത ഏർപ്പെടുമ്പോൾ തനിക്ക് പിന്തുണയായി മറ്റൊരു സ്ത്രീ പോലും ചുറ്റുമില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ എവിടെയോ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ഭയത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം പുറത്തേക്ക് വരാതെ നിർവാഹമില്ല.
ആ കഠിനാധ്വാനവും ദൃഢ നിശ്ചയവും പിൽക്കാലത്ത് ഒരുപാട് വനിതകൾക്ക് മലയാള സിനിമയിലേക്ക് ഉള്ള വഴി തുറന്നു കൊടുത്തു. ഉള്ളിലെ കല നൈപുണ്യത്തിന് നിരവധി സംസ്ഥാന ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ തേടിയെത്തി. പറഞ്ഞുവരുന്നത് ബീന പോളിനെ കുറിച്ചാണ്. ഈ വനിതാദിനത്തിൽ ബീന പോൾ ഇ ടി വി ഭാരത് പ്രേക്ഷകരോട് വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.
പുനെ ഫിലിം ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ പഠനം
ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മലയാളികൾക്ക് അന്യമായിരുന്നില്ല. മലയാളത്തിലെ പല പ്രമുഖ നടന്മാരും സംവിധായകരും പൂനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പ്രോഡക്ടുകളാണ്. പക്ഷേ വനിതകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ മറ്റൊരു ലോകത്തെ കെട്ടുകാഴ്ചകൾ മാത്രമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ബീന പോൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേരളത്തിലായിരുന്നു പഠിച്ചുവളർന്നതെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ കുറിച്ചോ സ്ത്രീകൾക്ക് അവിടെ പഠിക്കാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ചോ ഒരിക്കലും അറിയുമായിരുന്നില്ല. ഇന്നത്തെപ്പോലെ വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ചെറിയൊരു അംശം പോലും 80കളിൽ ഇല്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സ്വപ്നം കണ്ടാൽ മാത്രമാണല്ലോ അത് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയുള്ളൂ. ഒരു സിനിമ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തക ആകാൻ സ്വപ്നം കാണണമെങ്കിൽ പോലും അവസരമില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ബീന പോളിന് അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്നത്.
ഡൽഹിയിലെ ജീവിതമാണ് ബീന പോളിന് സിനിമയോട് അടുക്കാൻ സഹായിച്ചത്. സിനിമാ ബന്ധമുള്ള ആളുകൾ, കലാകാരന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മ, ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലുകൾ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ബീന പോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചലച്ചിത്രം എന്ന സ്വപ്നം മൊട്ടിടുന്നതിന് പ്രചോദനമായി. മാത്രമല്ല ടെലിവിഷൻ്റെ തുടക്കക്കാലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ കോളജിൽ മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു പഠിച്ചത്. കോളജിലെ സിനിമാധിഷ്ഠിത കോഴ്സുകളും ഫിലിം സൊസൈറ്റി രൂപീകരണവും സിനിമയോട് താല്പര്യം വർധിക്കാൻ കാരണമായി.
സ്വയം തിരിച്ചറിയാനുള്ള മൂന്നു വർഷങ്ങൾ. അതാണ് ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പഠനകാലം. ഒരു സ്ത്രീയുടെ എംപവർമെൻ്റ്, ലോകപരിചയം ഇതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് സിനിമ പഠനകാലത്താണ്. എൻ്റെ ബാച്ചിൽ ആകെ രണ്ട് സ്ത്രീകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ത്യയുടെ നാനാഭാഗത്തുനിന്നുള്ള വിദ്യാർഥികൾ അക്കാദമിയിൽ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടുതന്നെ ഓരോ നാട്ടിലെയും ആളുകളുടെ സ്വഭാവം സംസ്കാരം ഇതൊക്കെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു.
കുടുംബത്തിൻ്റെ പിന്തുണ
പിതാവിൻ്റെ പുരോഗമനപരമായ ചിന്താഗതിയാണ് ബീന പോളിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകുമുളപ്പിച്ചത്. "അച്ഛന് സ്ത്രീകൾ എല്ലാ മേഖലകളിലും കടന്നുവരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഫിലിം ഇൻസ്റ്റ്യൂട്ട് പഠനത്തിന് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും മുംബൈയിലേക്ക് വണ്ടി കയറാൻ എനിക്ക് എളുപ്പം സാധിച്ചത്."
ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പഠനകാലത്താണ് ഒരു വർഷം സീനിയറായ കോട്ടയം സ്വദേശി വേണുഗോപാൽ പിള്ളൈ എന്ന വേണുവിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. ആ പരിചയം പ്രണയമായി മാറാൻ അധികസമയം വേണ്ടിവന്നില്ല. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇരുവരും വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇരുവരുടെയും ലക്ഷ്യം സിനിമ ആയതുകൊണ്ടുതന്നെ പഠനശേഷം എവിടെ ജീവിതം പച്ച പിടിപ്പിക്കണമെന്ന് കാര്യത്തിൽ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. മുംബൈ സിനിമയുടെ ഒരു ഹബ്ബ് ആണ്. പക്ഷേ വേണുവിൻ്റെ സ്വദേശം കേരളം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയും അദ്ദേഹത്തിന് മലയാള സിനിമയോട് താല്പര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടും തെന്നിന്ത്യയിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു ചിന്ത ഇരുവർക്കും ഉണ്ടായി.
ഡൽഹിയിലേക്ക് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. അവിടെ സിനിമയില്ല. മലയാള സിനിമ പൂർണമായും കേരളത്തിലേക്ക് പറിച്ചു നടാത്ത കാലമാണ്. മദ്രാസ് തന്നെയാണ് മലയാള സിനിമയുടെ ഈറ്റില്ലം. പക്ഷേ 80 കളുടെ പകുതിയോടുകൂടി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മലയാള സിനിമ പതുക്കെ പതുക്കെ മാറി തുടങ്ങിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ജീവിതമാരംഭിക്കാനാണ് വേണവും ബീന പോളും തീരുമാനിച്ചത്.
പിൽക്കാലത്ത് മലയാള സിനിമയുടെ വിഖ്യാത ഛായഗ്രാഹനും സംവിധായകനുമായ വേണു ഐ എസ് സി ആണ് ബീിന പോളിൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി. തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ജീവിതം മാറ്റിനടാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ബീന പോളിന് മനസ്സിൽ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം മലയാളഭാഷ ഒട്ടും അറിയില്ല. തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഒരാളെയും പരിചയവുമില്ല. പിൽക്കാലത്ത് പ്രശസ്തനായ ജോൺ എബ്രഹാം ഒക്കെ അക്കാദമിയിൽ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ഭാഷ അറിയാത്ത ഒരു നാട്ടിലേക്ക് പുതിയൊരു ജീവിതം തുടങ്ങാൻ ബീന പോൾ ആശങ്കപ്പെട്ടു. പക്ഷേ പ്രായത്തിൻ്റെ ചടുലത, ധൈര്യം അതൊക്കെ മുൻനിർത്തി തിരുവനന്തപുരം തട്ടകമാക്കാൻ ബീന പോളും വേണുവും തീരുമാനിച്ചു. പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ അരവിന്ദൻ അടക്കമുള്ളവർ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടല്ലോ എന്നൊരു ധൈര്യവും ഇരുവർക്കും പിന്തുണയായി.
ജോൺ എബ്രഹാം, അരവിന്ദൻ തുടങ്ങിയവരുമായുള്ള സൗഹൃദം അത്ഭുതകരമായ കരിയറിൻ്റെ തുടക്കത്തിന് കാരണമായി എന്ന് ബീന പോൾ പറഞ്ഞു.
സാങ്കേതിക മേഖലയിലെ സ്ത്രീ സാന്നിധ്യം
"എൻ്റെ തുടക്കകാലം മുതൽ ഇതുവരെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. മലയാള സിനിമയിൽ വനിതാ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ കുറവാണ്. അത് വളരെ സങ്കടകരമായ കാര്യമാണ്. മലയാള സിനിമയുടെ പ്രായം ഏകദേശം 95 വയസ്സ്. ഇത്രയും കാലമായിട്ടും ബീനാപോൾ അടക്കമുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ വനിതാ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെ പേര് മാത്രമേ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് എടുത്തു പറയാനുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ വനിതാ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ ഇല്ല എന്നല്ല അർഥം. വളരെ സക്സസ് ഫുൾ ആയ എത്രപേരുണ്ട് "
ഒരു വനിത ഒറ്റയ്ക്ക് വിചാരിച്ചത് കൊണ്ടുമാത്രം മലയാള സിനിമയുടെ സാങ്കേതിക മേഖലയിൽ ഒന്നും ആകാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്തുണച്ചവരുടെ പേര് മറക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ബീനാപോൾ പറയുന്നു. ഒപ്പം പഠിച്ച രാജ്യം, വിജയരാഘവൻ, എം പി സുകുമാരൻ എന്നിവർ തൻ്റെ തുടക്കകാലത്ത് അവരുടെ സിനിമകളുടെ ഭാഗമാകാൻ ക്ഷണിച്ചത് മുന്നാക്ക പരമായ തീരുമാനമായിരുന്നു എന്ന് ബീന പോൾ വിശദമാക്കി.
തുടക്കകാലത്ത് ബീന പോളിനെ ഏറ്റവും അധികം ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചത് ഭാഷ തന്നെയായിരുന്നു. സിനിമ സംസാരിക്കുന്ന ഇമോഷനും സംവിധായകൻ്റെ നിർദേശവും മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ മലയാളഭാഷ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നത് നിർബന്ധം ആയിരുന്നു. മലയാളം പഠിച്ചു തുടങ്ങിയെങ്കിലും പൂർണമായി മനസ്സിലാക്കാനോ സംസാരിക്കാനോ ബീന പോളിന് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല.
മലയാള സിനിമയുടെ പ്രധാന പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റുഡിയോ ആയിരുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തെ ചിത്രാഞ്ജലിയിൽ പല സിനിമകളുടെയും പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ കൂട്ടിന് ഒരു പെൺതരി പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്റ്റുഡിയോയിലെ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളായ സ്ത്രീകൾ മാത്രമായിരുന്നു അക്കാലത്ത് മലയാള സിനിമയുടെ സാങ്കേതികവശത്തെ പെൺ ശബ്ദം. ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റിയുള്ള ഒരു സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥയിൽ വളർന്നത് കൊണ്ടുതന്നെ മലയാള സിനിമയിൽ കടന്നു വന്നപ്പോൾ നേരിടേണ്ടി വന്ന ലിംഗ സമത്വം ഇല്ലായ്മ ബീന പോളിനെ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു.
ഞെട്ടിച്ച മലയാള സിനിമ
മലയാള സിനിമയുടെ സാങ്കേതിക വശങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് വനിതകളുടെ സ്വാധീനശക്തി കുറവുള്ളതെന്ന് ബീന പോൾ പറയുന്നു.
" മലയാള സിനിമയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ട്. കെ പി കുമാരൻ, ടി വി ചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവരുടെ സിനിമകൾ, അവരുടെ സിനിമകളിലെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒക്കെ ശക്തമാണ്. മലയാള സിനിമയുടെ തുടക്കകാലം മുതൽക്കുതന്നെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു. ഒരുപക്ഷേ മറ്റു ഭാഷാ സിനിമകളെക്കാൾ. പക്ഷേ വിരോധാഭാസം സിനിമ ആശയങ്ങളിൽ സ്ത്രീ ഉയർന്നുനിന്നുവെങ്കിലും ക്യാമറയ്ക്ക് പിന്നിൽ സ്ത്രീകളുടെ സാന്നിധ്യം വളരെ കുറവായിരുന്നു ഇവിടെ എന്നതാണ്. ഇല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അക്കാലത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കാൻ്റീനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയുടെ പോലും കൂട്ട് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതൊരു പ്രയാസമല്ല എങ്കിലും ഒരു പ്രയാസമാണ്. അതുപോലെതന്നെ സ്റ്റുഡിയോകളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമായി ബാത്റൂം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം വനിത സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ട കാര്യവുമില്ല.
മലയാള സിനിമയും സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളും എക്കാലവും ശക്തം തന്നെയാണ്. അക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു ആശങ്കയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നല്ല ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടും നല്ല സംവിധായകരെ കൊണ്ടും സമ്പന്നമായിരുന്നു എക്കാലവും മലയാള സിനിമ. പക്ഷേ വനിതാ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെ കാര്യത്തിൽ വലിയ മുന്നേറ്റം ഒന്നും ഇന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഈയൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ വനിതാ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ മറ്റുള്ള ഇൻഡസ്ട്രികളെ താരതമ്യം ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടത്തെ അവസ്ഥ ഇപ്പോഴും പരിതാപകരമാണ്" ബീന പോൾ പ്രതികരിച്ചു.
എഡിറ്റിങ് ടേബിളിലെ വഴക്ക്
വേണു ഐ എസ് സി യും ബീന പോളും മാതൃക ദമ്പതിമാരാണെങ്കിലും പ്രൊഫഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ രണ്ടുപേർക്കും വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ട്. കാഴ്ചപ്പാടുകളിലെ വ്യത്യസ്തത പലപ്പോഴും എഡിറ്റിങ് റൂമിൽ വഴക്കുണ്ടാകാനും കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ജീവിതവും പ്രൊഫഷനും ഒന്നിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബീനാപോൾ സംസാരിച്ചു.
"വേണുവിനും എനിക്കും സിനിമയെക്കുറിച്ച് അവരവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ആശയങ്ങൾ പരസ്പരം പങ്കുവെക്കുന്നതിൽ ഒരുതരത്തിലുള്ള മടിയും കാണിക്കാറില്ല. വേണു മുന്നറിയിപ്പ് എന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ ആ സിനിമയുടെ ആദ്യാവസാനമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. മുന്നറിയിപ്പിൻ്റെ ആശയം രൂപപ്പെട്ടത് മുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു. പക്ഷേ എഡിറ്റിങ് ടേബിളിൽ എത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ചിലപ്പോൾ വിഭിന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അവിടെ ഞങ്ങൾ വഴക്കുണ്ടാക്കും. ഭാര്യയും ഭർത്താവും ആണെന്നുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം മുന്നിൽ നിർത്തിയാണ് ഞങ്ങൾ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ വഴക്ക് ഒരു പക്ഷേ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നവർക്ക് അതിന് പിന്നിലെ രസകരമായ കെമിസ്ട്രിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല.
ഞങ്ങൾ വഴക്കുണ്ടാക്കുമ്പോൾ കണ്ടുനിൽക്കുന്ന മറ്റു സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർക്ക് അതിശയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരു എഡിറ്റർ ഡയറക്ടറോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കാമോ? അതല്ല ഒരു ഡയറക്ടർ എഡിറ്ററോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കാമോ എന്നൊക്കെ അവർ ചിന്തിക്കും.
പക്ഷേ എനിക്കും വേണുവിനും പരസ്പരം അറിയാമല്ലോ. സിനിമയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതമെന്ന് പരസ്പരം അറിയാം.. ഞങ്ങൾ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രോഡക്ടിനെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ്. വഴക്ക് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ബാക്കിപത്രം ആണെന്ന് കണ്ടു നിൽക്കുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല. പേഴ്സണൽ ജീവിതവും പ്രൊഫഷനും രണ്ടാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് ഒന്നാണ്. അതിൻ്റെ രസതന്ത്രം എല്ലാവർക്കും പിടി കിട്ടണമെന്നില്ല.
ഒരു എഡിറ്റർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചില ഷോട്ടിനെ കുറിച്ച് ഒക്കെ അഭിപ്രായം പറയും. വേണുവിന് അത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാകാറ്. ഒരു ക്യാമറാമാനെ എഡിറ്റിങ് ടേബിളിൽ കേറ്റാൻ പാടില്ല എന്ന് ഞാനെപ്പോഴും അഭിപ്രായപ്പെടാറുണ്ട്. വേണുവും ഞാനും തമ്മിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ മറ്റൊരു സംവിധായകനോടൊപ്പം ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാറില്ല. അവിടെ കുറച്ചുകൂടി പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ മെയിൻ്റയിൻ ചെയ്താണ് സംസാരിക്കാറ്. ബീന പോൾ ഒരു ചെറു ചിരിയോടെ പറയുന്നു.
കരിയറിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്തതിൽ തൻ്റെ ലൈഫ് പാർട്ണറായ വേണു ഐ എസ് സി ചെയ്തിട്ടുള്ള ദയ, മുന്നറിയിപ്പ് തുടങ്ങിയ സിനിമകൾ മികച്ചതാണെന്ന് ബീന പോൾ പറയുന്നു.
ശാരിയുടെ പൂച്ചക്കണ്ണും വേണുവിൻ്റെ ദേഷ്യവും
നടി ശാരി തൻ്റെ പൂച്ചക്കണ്ണ് മറച്ചത് വ്യൂ ഫൈൻഡറിലൂടെ കണ്ടെത്തിയത് വേണു സാർ ആയിരുന്നു. ഇ ടിവി ഭാരതിന് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിൽ വേണു സാറിൻ്റെ ദേഷ്യത്തെക്കുറിച്ചും വിശദീകരിച്ചു.
പുള്ളിയുടെ ദേഷ്യം സ്ഥിരമായി ഞാൻ വീട്ടിൽ കാണാറുള്ളതാണ്. ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തിന് വേണു ചൂടാകില്ല. ഒരു സിനിമ നന്നാകണമെന്ന് മാത്രമാണ് ആഗ്രഹം. അതിന് എതിരെ നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കും. ശ്രീനിവാസൻ്റെ മരണശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു ടെലിവിഷൻ ചാനലിൽ വേണുവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ വൈറലായിരുന്നു. അതിൽ ശ്രീനി കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട്.. വേണു ഒരു സിനിമയെ മോശമാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കലും ചൂടാകില്ല. അത് എനിക്കും ധാരണയുള്ളതുകൊണ്ടുതന്നെ സിനിമ സംബന്ധമായി വേണു ചൂടാകുന്നത് ഞാൻ ക്ഷമിക്കാറുണ്ട്. ദേഷ്യം പെട്ടെന്ന് മാറുന്നതാണ്. ദേഷ്യത്തെക്കാൾ ഉള്ളിൽ ഇരട്ടി സ്നേഹമുള്ള ആളാണ്. നടി ശാരിയോട് വേണു ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണവും അവർക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാം. അതൊരു പരാതിയായി ശാരി ഒരിക്കലും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കില്ല.
മിത്ര് സിനിമയുടെ അനുഭവങ്ങള്
ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യ ആരംഭിക്കാത്ത സമയത്താണ് ബീന പോൾ ഫിലിം എഡിറ്റിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നത്. സാങ്കേതികവിദ്യ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്വയം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബീന പോൾ എക്കാലവും ശ്രമിച്ചിരുന്നു. മോഹൻ സംവിധാനം ചെയ്ത അങ്ങനെയൊരു അവധിക്കാലത്ത് എന്ന മലയാളം ചലച്ചിത്രമാണ് ബീന പോൾ ആദ്യമായി ഡിജിറ്റലിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Avid ആയിരുന്നു സോഫ്റ്റ്വെയർ. തുടർന്ന് നിലവിൽ വന്ന പ്രീമിയർ പ്രോ, ആപ്പിളിൻ്റെ ഫൈനൽ കട്ട് പ്രൊ തുടങ്ങിയ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ബീനാപോൾ സ്വായത്തമാക്കി. ഡിജിറ്റലിൽ ബീനാപോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ സിനിമയായിരുന്നു നടി രേവതി സംവിധാനം ചെയ്ത ആദ്യ ചിത്രമായ മിത്ര്.
മിത്ര് എന്ന സിനിമയുടെ എഡിറ്റിങ് വിശേഷത്തെക്കുറിച്ചും ബീന പോൾ വിശദമാക്കി. "വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ആ സിനിമയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് അന്ന് സംഭവിച്ച പല കാര്യങ്ങളും ഒരുപാട് മധുരമുള്ളതായി തോന്നുന്നത്. ആദ്യമായി സ്ത്രീ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു ചലച്ചിത്രമായിരുന്നു മിത്ര്. ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അത് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ആസ്വദിച്ചതാണ്. അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പകൽ എഡിറ്റ് സ്യൂട്ട് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. മറ്റു സിനിമകളുടെ തിരക്കുകൾ തന്നെയാണ് കാരണം. രാത്രിയായിരുന്നു ആ സിനിമയുടെ എഡിറ്റിങ് വർക്കുകൾ പൂർണമായി നടന്നിരുന്നത്. ഡിജിറ്റൽ എഡിറ്റിങ് ആണ്. ഞാനത് അപ്പോൾ പഠിച്ചു വരുന്നതേയുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംസാരം, ചിരി, ആഘോഷം.. ഇതൊക്കെ ഫിലിം മേക്കിങ് എന്ന പ്രോസസ്സിൽ ഞാൻ അതുവരെ അനുഭവിക്കാത്ത ഒന്നായിരുന്നു.
കമൽ, ശ്യാമപ്രസാദ്, അരവിന്ദൻ, ജോൺ എബ്രഹാം അങ്ങനെ വിഖ്യാതരായ ഒരുപാട് മലയാള സംവിധായകരോടൊപ്പം ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരോടൊക്കെ പ്രവൃത്തിക്കുമ്പോൾ ജോലിയിൽ സന്തോഷം ലഭിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ പരസ്പരം സംസാരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ഫോർമൽ സ്വഭാവം സൂക്ഷിക്കണം. പക്ഷേ രേവതിയുമായി മിത്രത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരുമായി നല്ല സൗഹൃദം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. നഷ്ടപ്പെട്ട കോളജ് കാലം പോലെ. രേവതിയുടെ സഹായിയായി പ്രവൃത്തിച്ചിരുന്ന അനു സുധ, ഫൗസിയ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേർ. ആ സിനിമയുടെ ഭാഗമായി ഇളയരാജ സാറിൻ്റെ മകള് ഭവധാരണി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ മരിച്ചുപോയി. അതൊരു വിങ്ങലാണ് ഉള്ളിൽ.
പിന്നീട് നിരവധി സ്ത്രീ സംവിധായകരോടൊപ്പം ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീകളോടൊപ്പം സ്ത്രീകൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു അനുഭവമാണ് "
എംടി വാസുദേവന് നായര്ക്കൊപ്പം
എംടി വാസുദേവൻ നായർ ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തപ്പോൾ ആ സിനിമ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് ബീന പോളിന് ആയിരുന്നു. എംടി വാസുദേവൻ നായർക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുക എന്നാൽ അതത്ര എളുപ്പമല്ല. മലയാള സാഹിത്യലോകവും സിനിമാലോകവും കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വിഖ്യാതനായ മനുഷ്യൻ. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പ്രവൃത്തിക്കുമ്പോൾ മോഹൻലാലിനോ മമ്മൂട്ടിക്കോ ആണെങ്കിലും ഒരല്പം ഭയവും ആശങ്കയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. അതേ ആശങ്ക തന്നെ ബീന പോളിനും ഉണ്ടായിരുന്നു.
അക്ഷരങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ സ്വഭാവം ഫിലിം എഡിറ്റിങ്ങിനും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എം ടി വാസുദേവൻ നായർക്കും സിനിമ എഡിറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നല്ല ധാരണയുണ്ട്. എംടിയുടെ ആ ധാരണ ബീന പോളിനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. വർഷങ്ങളോളം മാതൃഭൂമിയിൽ എഡിറ്ററായി ജോലി ചെയ്ത അനുഭവസമ്പത്ത് ആകാം ഫിലിം എഡിറ്റിങ്ങിലും വലിയ ധാരണ ഉണ്ടാക്കാൻ എംടി യെ സഹായിച്ചതെന്ന് ബീന പോൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
ഒരു ഷോട്ടിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ, നീളം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് എംടിക്ക് നല്ല ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ബീനാപോൾ വ്യക്തമാക്കി. വളരെ കുറച്ചു മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന എംടിയുടെ വാക്കുകൾക്കുള്ളിൽ ഒരുപാട് അർഥങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ബീനാപോൾ വിശദമാക്കുന്നു. അതൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് സിനിമ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാൽ അതത്ര എളുപ്പമല്ല..
" ഭാര്യ ഭതൃ ബന്ധത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നിറക്കാഴ്ചയാണ് എംടി വാസുദേവൻ നായർ സംവിധാനം ചെയ്ത 'ഒരു ചെറുപുഞ്ചിരി' എന്ന ചിത്രം. ആ സിനിമ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ എംഡി സാർ എന്നെ ക്ഷണിച്ചത് തന്നെ മഹാഭാഗ്യം. ആ സിനിമയിൽ ഒരു സീൻ ഉണ്ട്. ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിന് ഭാര്യയുടെ കഥാപാത്രം ചൂട് പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. നോർമലി അത് കാണുമ്പോൾ പുറം വേദന ഉള്ള ഭാര്യ ഒരാൾക്ക് ചൂട് പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ശുശ്രൂഷ അത്രമാത്രം. പ്രായമായ ഭാര്യയുടെയും ഭർത്താവിൻ്റെയും ജീവിതം. അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ മനോഹരമായ നിമിഷങ്ങൾ. പക്ഷേ ആ ശുശ്രൂഷയിൽ ആ പ്രായത്തിലെ അവരുടെ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൻ്റെ എസ്സൻസ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. ഞാനത് എം ടി വാസുദേവൻ സാറിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ ആംഗിളിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഒരു എഡിറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള പുസ്തകം ആയിരുന്നു ഒരു ചെറുപുഞ്ചിരി എന്ന ചിത്രം".
ഐഎഫ്എഫ്കെ അനുഭവങ്ങള്
ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്തുതന്നെ ബീന പോളിന് ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റ് മനോഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു. ലോകത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന മികച്ച സിനിമകൾ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാനും പ്രചോദനമാകാനും കേരളത്തിൽ ഒരു സാംസ്കാരിക ഇടം വേണമെന്നത് സിനിമാ മേഖലയില് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ തന്നെ ബീന പോൾ ആഗ്രഹിച്ചതാണ്. കേരളത്തിലെ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളയുടെ ക്യുറേറ്റർ ആയപ്പോൾ തൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് ബീന പോൾ പ്രവർത്തിച്ചത്.
" ലോകം മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ മലയാള സിനിമയെ വാഴ്ത്തി പാടുന്നു. ഇവിടത്തെ യുവ സംവിധായകരോട് നിങ്ങളുടെ പ്രചോദനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും മറുപടി ഐഎഫ്എഫ്കെ ആണെന്നായിരിക്കും. ഞാൻ കേരള അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ലോകത്തുള്ള പുതിയ സിനിമകൾ കാണിക്കാനുള്ള വലിയ ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു. അതുപോലെതന്നെ പുതിയ കലാകാരന്മാരെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ചുക്കാൻ പിടിച്ചു. ലോക സിനിമകളെ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് യുവാക്കൾക്ക് സിനിമ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു. ഞാൻ പിന്മാറിയ കാലഘട്ടത്തിലും ഐഎഫ്എഫ്കെ അതിൻ്റെ നിലവാരം നിലനിർത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാലും നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക ഇടങ്ങളെ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതായതുണ്ട്."
കേരളത്തിലെ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളകളുടെ വേദി സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കാനുള്ള ഇടമായി മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ബീന പോൾ പറയുന്നു. സിനിമ ആസ്വാദനവും പഠനവും മാത്രമല്ല പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര ഉത്സവങ്ങൾ വേദിയാകുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ബീന പോളിൻ്റെ അഭിപ്രായം. പുതിയകാലത്ത് പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും സ്ഥലങ്ങളും കുറവാണ്. പക്ഷേ ചലച്ചിത്രോത്സവങ്ങൾ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ വേദി മാത്രമായി മാറുന്നതിൽ എതിരഭിപ്രായമുണ്ട്- ബീന പോൾ വിശദമാക്കി.
ഡബ്ല്യുസിസിയുടെ പ്രസക്തി
സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ മലയാള സിനിമയിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിനായി രൂപംകൊണ്ട സംഘടനയാണ് ഡബ്ല്യുസിസി. ( വിമൺസ് കളക്ടീവ് ഇൻ സിനിമ). സംഘടനയുടെ സ്ഥാപകരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ബീന പോൾ. സംഘടനയ്ക്കെതിരെ വലിയ വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഡബ്ല്യുസിസിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ ആർക്കും തള്ളിക്കളയാൻ ആകില്ല എന്ന് ബീനാപോൾ പറഞ്ഞു.
" ഈ കാലം വരെ ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി എന്നുള്ള കാര്യം മലയാള സിനിമയിൽ ആരും സംസാരിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നത്തെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉന്നയിച്ചാലോ, അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉയർന്നുവരുമ്പോഴോ ഇവിടെ തള്ളിക്കളയാനുള്ള ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. പണ്ടുകാലം മുതൽക്ക് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സ്ത്രീ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അതിശയത്തോടെയാണ് ലോകം നോക്കി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഒരു സ്ത്രീയെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും ചിന്ത. ഈയൊരു ചിന്ത തന്നെയാണ് ഡബ്ല്യുസിസി മുന്നോട്ടു വന്നപ്പോൾ വിമർശനങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ വെളിപ്പെട്ടത്. ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നത് ഡബ്ല്യുസിസി എന്ന സംഘടനയുടെ ശക്തമായ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഒരു സംഘടന ഇവിടെ ആവശ്യമാണെന്ന്."
സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി ഡബ്ല്യുസിസി പോലൊരു സംഘടന ഇന്ത്യയിൽ മലയാള സിനിമയിൽ മാത്രമാണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് അഭിമാനകരമായ കാര്യമാണെന്ന് ബീന പോൾ പറയുകയുണ്ടായി. ഹോളിവുഡിൽ പോലും സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനായി ഒരു സംഘടന അടുത്ത കാലം വരെയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഡബ്ല്യുസിസി മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ചീത്തപ്പേരല്ല നല്ല പേരാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ബീന പോൾ പറയുന്നു.
പ്രൊഫഷണല് തിരക്കുകള്ക്കിടയിലെ വ്യക്തി ജീവിതം
കാർബൺ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം കരിയറിൽ ഇടവേള എടുത്തു എന്ന ചോദ്യം ബീന പോളിന് നേരെ പലരും ഉന്നയിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ റിട്ടയർമെൻ്റി നെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ബീന പോൾ പറയുന്നത്. അടുത്തമാസം ഡൽഹിയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന വനിത ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ധർമ്മശാല ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെയും ഭാഗമാണ് ബീന പോൾ.
സിനിമ എഡിറ്റിങ്ങിൽ നിന്നും ബീന പോൾ ഇടവേള എടുത്തിട്ടില്ല. ഫിലിം എഡിറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ച പുതിയ ചിത്രം ബെർലിൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ അടുത്തിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അതൊക്കെ കൊണ്ടുതന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ബോറടി ഇല്ല എന്ന് ബീനാപോൾ വിശദമാക്കി.
പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തോടൊപ്പം തന്നെ കുടുംബകാര്യങ്ങളിലും ഒരല്പം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നുണ്ട് ബീന പോൾ. വേണു ഐ എസ് സി - ബീന പോ ൾ ദമ്പതികളുടെ മകൾക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളാണ്. പേരക്കുട്ടികളെ നോക്കാനും ലാളിക്കാനുള്ള സമയം കണ്ടെത്തുന്നതായും ബീന പോൾ പറയുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ എഡിറ്റിങ് ടെക്നോളജിയിലെ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. കുക്കിങ്ങിനും സമയം കണ്ടെത്തുന്നു. വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ തനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നും ബീന പോൾ വ്യക്തമാക്കി.
