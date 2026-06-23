‘അമ്മ’ തകരില്ല, അത് ലാലേട്ടൻ്റെ ഗ്യാരൻ്റി; ഭരണസമിതിയുടെ കൂട്ടരാജിയിൽ പ്രതികരിച്ച് ബീന ആൻ്റണി
സംഘടനയ്ക്കുള്ളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ചോർത്തി കൊടുത്തത് കുറ്റകരമായ പ്രവണതയാണ്. പരിഹരിക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ ഊതി പെരുപ്പിക്കുകയാണ് അതിലൂടെ സംഭവിച്ചത്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 23, 2026 at 12:25 PM IST
കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച അമ്മ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിങ്ങിനു ശേഷം സംഭവിച്ചത് അപ്രതീക്ഷിതമായ കാര്യങ്ങൾ ആയിരുന്നു. ശ്വേതാ മേനോൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആയുള്ള ഭരണസമിതി കൂട്ടത്തോടെ രാജിവച്ചു. തുടർന്ന് മല്ലിക സുകുമാരൻ്റെ രാജി. രമേഷ് പിഷാരടി കൺവീനറായുള്ള അഡ്ഹോക് കമ്മിറ്റി രൂപപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും കമ്മിറ്റി അംഗമായ ആശ അരവിന്ദും തുടർന്ന് രാജി സമർപ്പിച്ചു. ഭരണസമിതിയിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും, സംഘടനയിൽനിന്ന് ആരൊക്കെ വിട്ടു പോയാലും അസോസിയേഷൻ ഓഫ് മലയാളം മൂവി ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന സംഘടന തകർന്നു പോകില്ല എന്ന ഉറപ്പ് മോഹൻലാൽ നൽകിയതായി നടി ബീന ആൻ്റണി. ചിദംബരം സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രം ‘ബാലൻ’ എന്ന സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവെക്കുന്നതിനിടയിലാണ് സംഘടനയിലെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് താരം മനസ്സ് തുറന്നത്.
ഈഗോയും ഗ്രൂപ്പിസവും വിനയായി
കഴിഞ്ഞദിവസം അമ്മ ഭരണസമിതി കൂട്ടരാജി സമർപ്പിച്ചത് വളരെയധികം സങ്കടകരമായ വസ്തുതയായിപ്പോയി.
വനിത നേതൃത്വ നിരയെ വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും അഭിമാനത്തോടെയും ആണ് ഞങ്ങൾ നോക്കി കണ്ടത്. മനുഷ്യർക്ക് തെറ്റുകൾ പറ്റും. അതുതന്നെയാണ് ശ്വേതാ മേനോൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആയുള്ള അമ്മയുടെ ഭരണസമിതിക്ക് തുടക്കം മുതൽ സംഭവിച്ചത്. എവിടെയൊക്കെയോ ചില കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് പിഴച്ചു. അവരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സംഭവിച്ചു. പരസ്പരമുള്ള വലിപ്പച്ചെറുപ്പത്തിൻ്റെയും ഈഗോയുടെയും വിത്തുകൾ മുളച്ചു. ഇതിനുപുറമേ കൂട്ടായ്മയിൽ തന്നെ പല ഗ്രൂപ്പുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. പക്ഷേ അവരുടെ പെട്ടെന്നുള്ള രാജി സമർപ്പണം വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി.
അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി സമയം അനുവദിക്കാമായിരുന്നു. കാരണം ശ്വേതാ മേനോൻ പ്രസിഡൻ്റായുള്ള ഭരണസമിതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ കുറ്റമറ്റതായിരുന്നു. യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക അഴിമതിയും അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. കുടുംബ സംഗമം, സഞ്ജീവനി പദ്ധതിയൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായി അവർ കോഡിനേറ്റ് ചെയ്തു. ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങളും അവർ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം നല്ലത് ചെയ്തിട്ടും അംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അസ്വാരസ്യത്തിന് തടയിടാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല.
അവർ ഇരിക്കുന്ന കസേരയുടെ മൂല്യം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചില്ല
ലക്ഷ്മിപ്രിയയുടെ ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പ് ആണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. ആ ദിവസം തന്നെ ചർച്ച ചെയ്ത് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമായിരുന്നു. ഈ സംഭവങ്ങൾ ഒന്നുംതന്നെ പുറത്തു പോകാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. സംഘടനയ്ക്കുള്ളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ചോർത്തി കൊടുത്തത് കുറ്റകരമായ പ്രവണതയാണ്. പരിഹരിക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ ഊതി പെരുപ്പിക്കുകയാണ് അതിലൂടെ സംഭവിച്ചത്.
പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സംഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ അറിയുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ ചാനലുകളിലൂടെ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നു. ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണത്. അതിനു തടയിടാൻ പോലും അമ്മ സംഘടനയുടെ ഭരണസമിതിക്ക് സാധിച്ചില്ല. പലതരത്തിലുള്ള ചേരികൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം. അതുതന്നെയാണ് അവരെ നാശത്തിലേക്ക് വഴിതെളിച്ചു വിട്ടതും.
ഇപ്പോൾ രാജിവച്ചൊഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതിയുടെ പ്രധാന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ. അവർ ഇരിക്കുന്ന കസേരയുടെ മൂല്യം എന്താണെന്ന് അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചില്ല. മമ്മൂക്ക, ലാലേട്ടൻ... പോട്ടെ മധു സാറിനെ പോലെ ഒരു ലെജൻഡ് ഭാഗമായ സംഘടനയാണിത്. എത്രയോ പേരാണ് നമ്മളെ വീക്ഷിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ഗൗരവം ഇവരാരും കണക്കിലെടുത്തില്ല. ഈ സംഘടനയുടെ ഉല്പത്തിയെക്കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിച്ചില്ല. ഓരോ വാക്കും ഓരോ ചുവടും ശ്രദ്ധയോടെ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകണമായിരുന്നു. അവർക്ക് തെറ്റുപറ്റി. മനുഷ്യരാണ് ആർക്കും തെറ്റുപറ്റാം. അങ്ങനെയൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നു. ചില കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട സമയത്ത് നിയന്ത്രിക്കണം.
'അമ്മ' തകരില്ല, അത് ലാലേട്ടൻ്റെ വാക്ക്!
കൈനീട്ടം അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അമ്മ സംഘടന ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭരണസമിതിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിച്ചത് കൊണ്ട് സംഘടനയുടെ സൽപ്രവർത്തികൾക്ക് യാതൊരു മുടക്കവും സംഭവിക്കില്ല. അത് ലാലേട്ടൻ ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനറൽബോഡി മീറ്റിങ്ങിൽ നൽകിയ വാക്കാണ്. മീറ്റിങ്ങിനിടയിൽ ലാലേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്. 'ഇനി എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിച്ചാലും അമ്മ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു തടസ്സവും സംഭവിക്കില്ല. അത് എൻ്റെ ഗ്യാരൻ്റിയാണ്. ഏതറ്റം വരെയും അമ്മ സംഘടനയ്ക്കൊപ്പം ഞാനുണ്ടാകും' എന്നും അദ്ദേഹം സധൈര്യം പറയുകയുണ്ടായി. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആരും വിഷമിക്കേണ്ട എന്ന തരത്തിലുള്ള ആശ്വാസ വാക്കുകൾ പകരാനും അദ്ദേഹം മറന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഉണ്ടാകും എന്ന വിശ്വാസമാണ് ഞങ്ങൾക്ക്... ആ വാക്ക് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു അമ്മ സംഘടന ഒരിക്കലും തകർന്നു പോകില്ല.
നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ബീന ആൻ്റണി മലയാള സിനിമയിലേക്ക് ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് ചിദംബരത്തിൻ്റെ 'ബാലൻ'.
Also Read: നെഞ്ചുനീറുന്ന സേതുമാധവന്! കിരീടം വീണ്ടും തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്; 4കെ ട്രെയിലര് എത്തി