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"ഇനി ചേച്ചിയുടെ ഫോൺ നിരന്തരം ശബ്‌ദിക്കും"; ആസിഫ് അലി പങ്കുവെച്ച സന്തോഷവും ഷംന ഇത്തയായി മാറിയ കഥയും പറഞ്ഞ് ബീന ആൻ്റണി

നീണ്ട 25 വർഷത്തെ സിനിമാ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ബാലന്‍ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയുള്ള അപ്രതീക്ഷിതവും അതിശക്തവുമായ തിരിച്ചുവരവിൻ്റെ സന്തോഷം ഇ ടിവി ഭാരതുമായി പങ്കുവെച്ച് പ്രിയതാരം ബീന ആൻ്റണി

beena antony
ബീന ആൻ്റണി (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 23, 2026 at 3:10 PM IST

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അക്കി വിനായക്

ചിദംബരം സംവിധാനം ചെയ്ത ബാലൻ എന്ന ചിത്രം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയത്. ഈ ഒരൊറ്റ ചിത്രം മതി നടി ബീന ആൻ്റണിയുടെ അഭിനയജീവിതത്തെ ഇനി ‘ബാലന് മുൻപും ബാലന് പിൻപും’ എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്താൻ. തിയേറ്ററുകളിൽ വൻ തരംഗമായി മാറിയ ബാലനിൽ കേവലം 10 മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് ബീന ആൻ്റണിയുടെ ‘ഷംന ഇത്ത’ എന്ന കഥാപാത്രം സ്ക്രീനിൽ വരുന്നത്. എന്നാൽ തിയേറ്റർ വിട്ടിറങ്ങുന്ന പ്രേക്ഷകൻ്റെ മനസ്സിൽ ആ പത്ത് മിനിറ്റിലെ അതിഗംഭീര പ്രകടനം ഒരു വിങ്ങലായി അവശേഷിക്കും.

​മോഹൻലാലിനും മമ്മൂട്ടിക്കുമൊപ്പം കരിയർ ആരംഭിച്ച്, പിന്നീട് ടെലിവിഷൻ പരമ്പരകളിലൂടെ മലയാളികളുടെ കുടുംബവിളക്കായി മാറിയ ബീന ആൻ്റണിയുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാഴികക്കല്ലാണ് ഈ ചിത്രം. നീണ്ട 25 വർഷത്തെ സിനിമാ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ഈ അപ്രതീക്ഷിതവും അതിശക്തവുമായ തിരിച്ചുവരവിൻ്റെ സന്തോഷം ഇ ടിവി ഭാരതുമായി പങ്കുവെക്കുകയാണ് പ്രിയതാരം.

തിയേറ്ററുകളിൽ 'ബാലൻ' വലിയ വിജയമായി മുന്നേറുന്നു, ഒപ്പം ഷംന ഇത്ത എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ വലിയ പ്രശംസയും ലഭിക്കുന്നു. കരിയറിൻ്റെ ഈ സുവർണ നിമിഷത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നു?

അപ്രതീക്ഷിതമായി ജീവിതത്തിൽ ചില അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുമല്ലോ അതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാലൻ. ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാണ് ഷംന എന്ന കഥാപാത്രം എന്നെ തേടിയെത്തുന്നത്. പ്രേക്ഷകർക്ക് സിനിമയും എൻ്റെ കഥാപാത്രവും ഇഷ്ടമായി എന്ന് അറിയുന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം.

35 വർഷത്തെ അഭിനയ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു നടിയാണ് താങ്കൾ. എന്നിട്ടും ഷംന എന്ന കഥാപാത്രം കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ചതാണെന്ന് പറയാൻ കാരണമെന്താണ്?

അതെ, ഞാൻ അഭിനയരംഗത്തേക്ക് വന്നിട്ട് 35 വർഷമായി. ഒന്നു മുതൽ പൂജ്യം വരെ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ബാലതാരമായി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സത്യൻ അന്തിക്കാട് സാർ സംവിധാനം ചെയ്ത കനൽക്കാറ്റാണ് എൻ്റെ ആദ്യ ഔദ്യോഗിക ചിത്രം. പിന്നീട് യോദ്ധ അടക്കം ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്തു. പക്ഷേ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയും, എൻ്റെ അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ആഴമുള്ളതും കരുത്തുറ്റതുമായ കഥാപാത്രമാണ് ബാലനിലെ ഷംന.

തുടക്കകാലത്ത് സിനിമകളിൽ സജീവമായിരുന്ന താങ്കൾ പിന്നീട് എന്തുകൊണ്ടാണ് സിനിമകളിൽ നിന്ന് ഇത്രയും നീണ്ട ഒരു ഇടവേളയെടുത്തത്?

കണക്കെടുത്താൽ കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായി ഞാൻ ഒരു സിനിമയിൽ പോലും അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല. ടെലിവിഷൻ സീരിയലുകളിൽ ഒരുപാട് നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു, അതിൽ ഞാൻ തൃപ്തയുമായിരുന്നു. പക്ഷേ, ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ മലയാള സിനിമയിൽ ഓർത്തിരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ആത്മാർഥമായി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തതിൽ വലിയ മാനസിക സങ്കടവും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു.

​നല്ല സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ അതിലെ ചില നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ, ആ കഥാപാത്രമായി ഞാനാണ് അഭിനയിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് സിനിമ കാണുക എൻ്റെ വലിയൊരു ശീലമായിരുന്നു.

ഞാനിപ്പോൾ സമയത്തിലും നിമിത്തത്തിലും ഒക്കെ പൂർണമായി വിശ്വസിക്കുകയാണ്. കാരണം ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് ഒരു നല്ല കഥാപാത്രത്തിനായി അത്രയും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന സമയത്താണ് ബാലൻ എന്ന സിനിമയുടെ കാസ്റ്റിങ് ഡയറക്ടർ കൂടിയായ ഗണപതി എന്നെ വിളിക്കുന്നത്. ഞാനിതുവരെ ചെയ്തുപോന്നിരുന്ന ടെലിവിഷൻ സീരിയലുകൾ എല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി. തൽക്കാലം പുതിയ സീരിയലുകളുടെ ഭാഗമാകണ്ട എന്നാണ് തീരുമാനം. ഇനി സിനിമയിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന കുറച്ച് ക്യാരക്ടർ റോളുകൾ ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അവസരങ്ങൾ ഉറപ്പായി തേടി വരും എന്നു തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ.

മലയാള സിനിമ ഇപ്പോൾ മാറിമറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. റിയലിസ്റ്റിക് സിനിമകളുടെ ഈ പുതിയ കാലഘട്ടത്തെ ഒരു അഭിനേത്രി എന്ന നിലയിൽ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു?

പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ സിനിമകളുടെ ഭാഗമാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലങ്ങൾ ഏറെയായി. ഒട്ടും കലർപ്പില്ലാതെ ജീവിതത്തോട് വളരെയധികം ചേർന്നു നിൽക്കുന്നതാണ് പുതിയ കാലത്തിലെ മലയാള സിനിമകൾ. പുതിയ റിയലിസ്റ്റിക് സിനിമകളുടെ ഭാഗമാകാൻ എനിക്ക് അത്രമാത്രം കൊതിയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ജഗദീഷ് ചേട്ടൻ ആണെങ്കിലും ഇന്ദ്രൻസ് ചേട്ടനാണെങ്കിലും ഒക്കെ കരിയറിൻ്റെ രണ്ടാംഘട്ടം ആഘോഷപൂർണമാക്കുകയാണ്. അത് കാണുമ്പോൾ എനിക്കും വലിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ തോന്നിയിരുന്നു. ആഗ്രഹിച്ചത് ലഭിക്കാത്തപ്പോൾ ഈശ്വരനോട് പരാതിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒടുവിൽ വൈകിയാണെങ്കിലും ആ ആഗ്രഹം സഫലമായി.


സീരിയലുകളിൽ നിരവധി നെഗറ്റീവ് വേഷങ്ങളിലൂടെ തിളങ്ങിയ നടിയാണ് താങ്കൾ. ഒടുവിൽ ആഗ്രഹിച്ചു കിട്ടിയ സിനിമയിലെ വേഷവും നെഗറ്റീവ് ഷേഡുള്ളതാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സങ്കടം തോന്നിയിരുന്നോ?

ഒരിക്കലുമില്ല! ബാലൻ എന്ന സിനിമയുടെ കാസ്റ്റിങ് ഡയറക്ടറായ ഗണപതിയോട് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എൻ്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. "മോനെ... നെഗറ്റീവ് വേഷമോ, കോമഡി വേഷമോ, ക്യാരക്ടർ റോളോ, അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ സീനിൽ മാത്രം വന്നുപോകുന്ന വേഷമോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ഏതുതരം വേഷം അവതരിപ്പിക്കാനും എനിക്ക് യാതൊരു മടിയുമില്ല. പക്ഷേ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ വന്നു പോകുന്ന കഥാപാത്രം ആണെങ്കിൽ പോലും, നമുക്ക് ഒരു അഭിനേത്രി എന്ന നിലയിൽ എന്തെങ്കിലും പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം" എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. "ചേച്ചി ധൈര്യമായിട്ട് ഇരിക്കൂ" എന്നായിരുന്നു ഗണപതിയുടെ മറുപടി.

​പിന്നീട് ഷംന എന്ന കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് സംവിധായകൻ ചിദംബരത്തിൻ്റെയും തിരക്കഥാകൃത്തിൻ്റെയും നിർമാതാക്കളുടെയും പൂർണ സമ്മതത്തോടെയാണ് എന്നെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു ഭാഗ്യനിമിഷമാണത്. ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ തരംഗമായ മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ് എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ അണിയറപ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം സിനിമയിലേക്ക് ഒരു പുനഃപ്രവേശം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയൊരു ക്രെഡിറ്റായി ഞാൻ കാണുന്നു.

ഔദ്യോഗികമായി ആദ്യ ചിത്രം കനൽക്കാറ്റാണെന്ന് നേരത്തേ പറഞ്ഞല്ലോ. കരിയറിൻ്റെ തുടക്കവും ഇത്തരമൊരു വമ്പൻ ടീമിനൊപ്പമായിരുന്നില്ലേ?

അതെ, തിരിഞ്ഞുനോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ആദ്യ സിനിമ എന്ന് ഔദ്യോഗികമായി പറയാവുന്ന കനൽക്കാറ്റും ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെയും പ്രതിഭകളുടെയും കൂട്ടായ്മയിലുള്ള ചിത്രമായിരുന്നു. മമ്മൂക്ക, മുരളി ചേട്ടൻ തുടങ്ങിയ അഭിനയ പ്രതിഭകൾ. സംവിധായകൻ സത്യൻ അന്തിക്കാട് സാറും.

​വിക്കിപീഡിയയിൽ നോക്കിയാൽ എൻ്റെ ആദ്യ ചിത്രം മോഹൻലാൽ നായകനായ ഒന്നു മുതൽ പൂജ്യം വരെ എന്നാണ് കാണിക്കുക. ഞാൻ വളരെ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിലാണ് ആ സിനിമയിൽ മുഖം കാണിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ഞാൻ ആദ്യമായി ഒരു പൂർണമായ ക്യാരക്ടർ റോൾ അഭിനയിക്കുന്നത് കനൽക്കാറ്റിലാണ്. രഘുനാഥ് പലേരി-മോഹൻലാൽ കൂട്ടുകെട്ടിൽ പിറന്ന ഒന്നു മുതൽ പൂജ്യം വരെ എന്ന ചിത്രവും വലിയൊരു കാൻവാസ് തന്നെയായിരുന്നു.

beena antony
ബീന ആൻ്റണി (Special Arrangement)

തുടക്കകാലത്ത് യോദ്ധ, ആയുഷ്കാലം തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി ഹിറ്റ് സിനിമകളുടെ ഭാഗമായി. ലാലേട്ടൻ്റെ അനിയത്തിയായി അഭിനയിച്ച യോദ്ധയിലെ കഥാപാത്രം ഇന്നും പ്രേക്ഷകർ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടും സിനിമയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് മാറാൻ എന്തായിരുന്നു കാരണം?

തുടക്കകാലത്ത് ഒട്ടേറെ വലിയ സിനിമകളുടെ ഭാഗമാകാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് തുടർച്ചയായി എന്നെ തേടി എത്തിയിരുന്നത് ഒരേ ടൈപ്പ് ചേച്ചി, അനിയത്തി, അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരി വേഷങ്ങളായിരുന്നു. ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് ഒരേ അച്ചിലിട്ട കഥാപാത്രങ്ങളിൽ മാത്രം തളച്ചിടപ്പെടാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ് ടെലിവിഷൻ സീരിയലുകളിൽ നായികയായി എനിക്ക് ക്ഷണം ലഭിക്കുന്നത്. സിനിമയിലെ സമാന വേഷങ്ങളേക്കാൾ നല്ലത് സീരിയലിലെ നായികാവേഷങ്ങളാണെന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെയാണ് ടെലിവിഷൻ രംഗത്തേക്ക് മാറാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്.

അനിയത്തി-ചേച്ചി വേഷങ്ങളിൽ മാത്രം തളഞ്ഞു കിടക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരേ ടൈപ്പ് കഥാപാത്രങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്ന സിനിമകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ പതുക്കെ വിട്ടുമാറിയത്.

സിനിമയിൽ നിന്ന് ടെലിവിഷനിലേക്ക് മാറിയ ആ തീരുമാനം കരിയറിനെ എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിച്ചത്?

ആ തീരുമാനം ഒരിക്കലും തെറ്റായിപ്പോയി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. ടെലിവിഷൻ സീരിയലുകളിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിലൂടെ മികച്ച അഭിനേത്രിക്കുള്ള 3 സംസ്ഥാന പുരസ്കാരങ്ങളാണ് എന്നെ തേടിയെത്തിയത്. അതോടെ ഈ മേഖലയിൽ തന്നെ തുടരാൻ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു. ജനപ്രിയമായ എത്രയോ സീരിയലുകളിൽ നായികയായി അഭിനയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അതിലൂടെ കുടുംബപ്രേക്ഷകരുടെ വലിയൊരു സ്നേഹവലയം നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചു. ബീന ആൻ്റണി എന്ന അഭിനേത്രിയെ ജനങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയാനും സമൂഹത്തിൽ ഒരു നല്ല സ്ഥാനം ലഭിക്കാനും ടെലിവിഷൻ സഹായിച്ചു.

​അതിലുപരി, എൻ്റെ കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട വലിയൊരു ചുമതല അന്ന് എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരുന്നു. അവർക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതസാഹചര്യം ഒരുക്കിക്കൊടുക്കാൻ ടെലിവിഷൻ മേഖലയിലെ സജീവ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചു. ഞാൻ അന്ന് കൃത്യമായ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ നേട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായത്. നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളും അർഹമായ അംഗീകാരങ്ങളും അവിടെ ലഭിച്ചു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അന്ന് സിനിമ വിട്ട് ടെലിവിഷനിലേക്ക് ചേക്കേറിയതിൽ എനിക്ക് ഒട്ടും സങ്കടമില്ല.


ഒരു വലിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണല്ലോ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ബാലൻ്റെ ആദ്യ ഷൂട്ടിങ് അനുഭവം എങ്ങനെയായിരുന്നു?

ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള റീ-എൻട്രിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ളിൽ വലിയൊരു ടെൻഷനും ആവേശവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനേക്കാൾ വലിയ ടെൻഷൻ ആദ്യ ലൊക്കേഷൻ അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ്—കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിൽ! ജയിലിൻ്റെ ആ കൂറ്റൻ കവാടം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഉള്ളിൽ എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു ഭയം തോന്നി. കവാടത്തിലെ ആ ചെറിയ വാതിലിലൂടെ തലകുനിച്ച് അകത്തേക്ക് കയറിയപ്പോൾ നെഞ്ചിടിപ്പ് വല്ലാതെ കൂടി. ഷൂട്ടിങ്ങിനാണെങ്കിലും കർശനമായ സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ പാലിച്ചേ അകത്ത് കയറാനാകൂ. മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ മാത്രം അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുപ്രസിദ്ധ ക്രിമിനലുകളും ഏതാനും വനിതാ കുറ്റവാളികളും ഒരു മതിലിനപ്പുറം ഉണ്ടെന്ന ചിന്ത ഭയം ഇരട്ടിയാക്കി. എന്തിനാണ് ഭയപ്പെടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമില്ല... എന്തോ ഒരു ഭയം. ചെറുപ്പം മുതലേ പൊലീസിനെയും ജയിലിനെയും ഒക്കെ ഭയപ്പെടുന്നതാണല്ലോ നമ്മൾ. എന്തായാലും ആ ചിന്തകളെയെല്ലാം ഒരുവിധത്തിൽ മനസ്സിൻ്റെ ചവറ്റുകൊട്ടയിലേക്ക് ചുരുട്ടിയെറിഞ്ഞാണ് ഞാൻ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലേക്ക് നിന്നത്.

അപ്പോഴാണ് അടുത്ത ടെൻഷനിലുള്ള കാരണം സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സിങ്ക് സൗണ്ടിലാണ്. (തൽസമയം ശബ്ദം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന രീതി ). ആ ഒരു വിവരം ലൊക്കേഷനിൽ എത്തിച്ചേർന്നതിനുശേഷം ആണ് ഞാൻ അറിയുന്നത്. എനിക്ക് ഒട്ടും പരിചിതമായ രീതിയല്ല അത്. സാധാരണ സിനിമകളിലെപ്പോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തല്ല സിങ്ക് സൗണ്ടിൽ സീനുകൾ എടുക്കുന്നത്. ഒന്നിലധികം ക്യാമറകൾ ഒരേസമയം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വലിയ രംഗം ഒറ്റയടിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഡയലോഗുകൾ പൂർണമായി കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു.

​സീരിയലുകളിൽ നമ്മൾ 'പ്രോംപ്റ്റിങ്' (സഹസംവിധായകൻ പിന്നിൽ നിന്ന് ഡയലോഗ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുതരുന്ന രീതി) വഴിയാണ് ചെയ്യാറ്. ഡയലോഗിൻ്റെ അർഥം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി, കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടതില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ സീൻ മൊത്തം മനഃപാഠമാക്കേണ്ടി വന്നു. തെറ്റിപ്പോകരുതേ എന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർഥിച്ച് കഠിനമായി പരിശ്രമിച്ചു. ഒടുവിൽ ടേക്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാം വളരെ നന്നായി വന്നു എന്ന് സംവിധായകൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആശ്വാസമായത്.

beena antony
ബീന ആൻ്റണി (Special Arrangement)

ഒരു നെഗറ്റീവ് ഷേഡുള്ള കഥാപാത്രത്തെ അതിൻ്റേതായ കൃത്യതയോടെ സ്ക്രീനിൽ എത്തിക്കാൻ സംവിധായകൻ ചിദംബരത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ എത്രത്തോളം സഹായിച്ചു?


ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ച ഷംന എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് ചെറിയൊരു നെഗറ്റീവ് ടച്ചുണ്ട്. ആദ്യ ടേക്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരല്പം ഓവർഡു ആയിപ്പോയി, അതായത് അഭിനയത്തിൻ്റെ ഡോസ് അല്പം കൂടിപ്പോയി. അപ്പോൾ തന്നെ ചിദംബരം അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു, ചേച്ചി, ഇത്രയും വേണ്ട... ഒരല്പം കൂടി താഴ്ത്തി ചെയ്തോളൂ. അങ്ങനെ സംവിധായകൻ്റെ പൂർണമായ മാർഗനിർദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഷംനയെ പരുവപ്പെടുത്തിയത്.

​നല്ല സംവിധായകർ നമ്മളെ നയിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിലെ യഥാർഥ അഭിനേതാവ് പുറത്തുവരും. മുൻപ് ശ്യാമപ്രസാദ് സാറിൻ്റെ നിലാവ് അറിയുന്നു എന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ അഭിനയിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് സമാനമായ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായത്. അദ്ദേഹം പല വേരിയേഷനുകളിൽ നമ്മളെക്കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും മികച്ചത് തിരഞ്ഞെടുക്കും. ചിദംബരവും ആ രീതി തന്നെയാണ് പിന്തുടരുന്നത്. ഒന്ന് രണ്ട് സീനുകൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായ ട്രാക്കിലാകും.

​ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ തരംഗമായി മാറിയ വെട്ടിക്കണ്ടിച്ചു കുഴിച്ചു മൂടിയോ എന്ന ഡയലോഗ് യഥാർഥത്തിൽ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ വീടിനുള്ളിലെ സീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സംവിധായകൻ ചിദംബരവും ഗണപതിയും ചേർന്ന് ഓൺ ദി സ്പോട്ട് പറഞ്ഞുതന്ന് ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണ് അത്.

അഭിനയം തന്നെയാണ് ഇനി എൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു തീരുമാനിച്ച ഒരു പ്രത്യേക നിമിഷത്തെക്കുറിച്ച് പറയാമോ?

ആത്മാർത്ഥമായ അഭിനയമോഹം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ രംഗത്തേക്ക് വന്നത്. പക്ഷേ, അഭിനയം തന്നെയാണ് എൻ്റെ ജീവിതവും കരിയറുമെന്ന് ഞാൻ പൂർണമായി തിരിച്ചറിയുന്നത് ബെന്നി സംവിധാനം ചെയ്ത അഭിനയത്രി എന്ന ടെലിഫിലിമിൽ അഭിനയിച്ച ശേഷമാണ്. അതിലെ പ്രകടനത്തിന് എനിക്ക് സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു. ആ നിമിഷം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു, ഇനി ഈ മേഖല വിട്ട് മറ്റൊന്നിലേക്കും ഇല്ലെന്ന്.

​എൻ്റെ സ്വന്തം ജീവിതം അപ്പാടെ പറിച്ചുവെച്ചതുപോലെയുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു അഭിനയത്രിയിലേത്. വളരെ സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന, അഭിനയം നെഞ്ചേറ്റിയ ഒരു പെൺകുട്ടി. ഒടുവിൽ അവൾ തൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ എത്തിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന എതിർപ്പുകളും അവഗണനയും പരിഹാസവുമൊക്കെയായിരുന്നു ആ കഥാപാത്രം. എൻ്റെ ജീവിതവും ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ അതുതന്നെയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ആ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം കൊണ്ട് എൻ്റെ കണ്ണ് നിറയും.

ഒരു ചലച്ചിത്രതാരത്തിന് ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹവും അടുപ്പവുമാണ് ടെലിവിഷൻ താരങ്ങൾക്ക് പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാറുള്ളത്. ഈയൊരു വലിയ ജനപ്രീതിയെ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് അനുഭവിക്കാറുള്ളത്?


ഒരു ചലച്ചിത്രതാരത്തിനോട് ജനങ്ങൾക്കുള്ള സ്നേഹത്തിന് ചില പരിമിതികൾ ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. സ്നേഹവും സന്തോഷവുമൊക്കെ നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ പ്രകടിപ്പിക്കുമെങ്കിലും, അവർ നമ്മൾക്കിടയിൽ ഒരു സാങ്കല്പിക ദൂരം എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കും. എന്നാൽ ടെലിവിഷൻ സീരിയലുകളിൽ അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ നമ്മൾ പ്രേക്ഷകരുടെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗമായി മാറും. ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം അവർ നമ്മളോട് കാണിക്കും.

​പൊതുപരിപാടികൾക്കോ മറ്റോ പോകുമ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം ഫോട്ടോ എടുക്കാനും സംസാരിക്കാനുമായി ധാരാളം പേർ അടുത്തേക്ക് വരാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ തുടർച്ചയായ ഷൂട്ടിങ് കാരണം നമ്മൾ വളരെയധികം ക്ഷീണിതയായിരിക്കും. എങ്കിൽപോലും എൻ്റെ അടുത്തെത്തുന്ന ഒരാളെപ്പോലും കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാൻ എനിക്കൊരിക്കലും ആകില്ല. നമ്മളെക്കണ്ട് ചിരിക്കുന്ന ഒരാളോട് തിരിച്ച് ചിരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് വലിയ മാനസിക സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കും. നമ്മൾ ഇത്രയും സിനിമയിലും സീരിയലിലുമൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ട് പ്രേക്ഷകർ നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ മുഖം തിരിച്ചു നടന്നാൽ ഉള്ള അവസ്ഥ എന്താകും? അതുകൊണ്ട് പ്രേക്ഷകരുടെ സ്നേഹത്തിനും സന്തോഷത്തിനുമാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും മുൻതൂക്കം നൽകുന്നത്.

beena antony
ബീന ആൻ്റണി (Special Arrangement)

മലയാള സിനിമയിലെ എക്കാലത്തെയും വലിയ ലെജൻഡ്സിനൊപ്പം അഭിനയിക്കാൻ താങ്കൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരിൽ നിന്നൊക്കെ ലഭിച്ച അനുഭവങ്ങൾ ഈ അഭിനയ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിച്ചത്?

ലാലേട്ടൻ, മമ്മൂക്ക, ജയറാമേട്ടൻ, മുകേഷ്, ജഗദീഷേട്ടൻ, ശ്രീനിവാസൻ സാർ തുടങ്ങി എണ്ണിപ്പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത അത്രയും താരങ്ങൾക്കൊപ്പം അഭിനയിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവർക്ക് പുറമെ ശ്രീവിദ്യാമ്മ, സീമച്ചേച്ചി, ഉർവശിച്ചേച്ചി എന്നിവർക്കൊപ്പവും ധാരാളം സിനിമകൾ ചെയ്തു. ശോഭനച്ചേച്ചിയോടൊപ്പം മാത്രം അഭിനയിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

​പ്രത്യേകിച്ച് ജഗതി ശ്രീകുമാർ ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ സാധിച്ചത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. പുള്ളിയുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. ആക്ഷനും റിയാക്ഷനുമൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്നായിരിക്കും. തെറ്റിപ്പോയാൽ വഴക്കുപറയും. ചിലപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ അഭിനയം കണ്ട് നമ്മൾ സ്വയം മറന്നു നിന്നുപോകാറുണ്ട്. സുകുമാരിയമ്മയുടെ കൂടെ ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ ഞാൻ മകളായി അഭിനയിച്ചു. ഓർമകളിൽ കെപിഎസി ലളിതച്ചേച്ചിയുടെ മുഖം ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, ശങ്കരാടി തുടങ്ങിയ അതിരഥന്മാർക്കൊപ്പവും അഭിനയിക്കാനായി. ഒരു സിനിമാ സ്കൂളിലും പോയി പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഒരു സിനിമ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഇവരിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഓരോ അഭിനേതാക്കളുടെ കൈയിൽ നിന്നും പഠിച്ച പാഠങ്ങളാണ് കഥാപാത്രങ്ങളെ അനായാസം ഉൾക്കൊള്ളാൻ എന്നെ സഹായിച്ചത്. പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് വ്യക്തികളുടെ പേരുകൾ പറയണം. എത്രയോ സംവിധായകർ. എത്രയോ തിരക്കഥാകൃത്തുക്കൾ..

താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഈ വൻപ്രതിഭകളിൽ പലരും ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പമില്ല. കഴിഞ്ഞദിവസം നടന്ന അമ്മയുടെ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിങ്ങിലും ഇവരുടെയൊക്കെ ഓർമകൾ പുതുക്കുകയുണ്ടായല്ലോ?

അതെ, അതൊരു വലിയ സങ്കടകരമായ വസ്തുതയാണ്. ജീവിതം കാലയവനികയ്ക്കുള്ളിൽ മറഞ്ഞുപോകുക എന്നത് പ്രകൃതിനിയമമാണല്ലോ, അത് ഉൾക്കൊണ്ടേ പറ്റൂ. കഴിഞ്ഞദിവസം അമ്മ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിങ്ങിൽ ഈ വർഷം നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ഓർമകൾ പുതുക്കിയപ്പോൾ അറിയാതെ എൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞുപോയി. അതിൽ സലീമേട്ടൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണിച്ചപ്പോൾ ഉള്ളു പിടഞ്ഞു. ഓരോ വർഷവും മലയാള സിനിമയുടെ വജ്രപ്രതിഭകളാണ് നമ്മളെ വിട്ടുപോകുന്നത്.

​സ്വാഭാവികമായ വിടചൊല്ലലുകളെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാം. എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി കാലം നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകേണ്ട ചിലർ കൂടി ഈ പോയവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. കലാഭവൻ മണി അതിനൊരുദാഹരണമാണ്. അവർ ജീവിതത്തെ കുറച്ചുകൂടി ചേർത്തുപിടിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ശരീരത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നും നമ്മൾ ആരും ഉപയോഗിക്കരുത്. ജീവിതം കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ചിലരൊക്കെ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. കൽപ്പനച്ചേച്ചിയെപ്പോലെ അപ്രതീക്ഷിതമായി നേരത്തെ വിട്ടുപോയവരുടെ ഓർമകൾക്ക് ഒരിക്കലും മരണമില്ല. കൽപ്പനച്ചേച്ചിയുടെ വിയോഗം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

ബാലൻ സിനിമയുടെ ആദ്യ പ്രീമിയർ ഷോ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വലിയൊരു സ്വീകരണമാണ് താങ്കൾക്ക് ലഭിച്ചതെന്ന് കേട്ടു. അന്നത്തെ ആ അനുഭവം എന്തായിരുന്നു?

സിനിമയുടെ ആദ്യ പ്രീമിയർ ഷോ കഴിഞ്ഞ ശേഷം സംസാരിക്കാനായി ഞാൻ മൈക്ക് എടുത്തപ്പോൾ മുന്നിലിരുന്ന എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റുനിന്ന് കൈയടിക്കുകയായിരുന്നു. എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ, കണ്ണ് നിറഞ്ഞ ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു അത്. സിനിമയും അതിലെ എൻ്റെ ഷംന ഉൾപ്പെടെയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളും എല്ലാവർക്കും അത്രമേൽ ഇഷ്ടമായി എന്ന് ആ കൈയടിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി.

beena antony
ബീന ആൻ്റണി (Special Arrangement)

​ഞാൻ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നടൻ ആസിഫ് അലി ഓടിവന്ന് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, "ചേച്ചി, പുതിയ പുതിയ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇനി ചേച്ചിയുടെ ഫോൺ നിരന്തരം ശബ്ദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും." ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, "മോൻ്റെ നാവ് പൊന്നായിരിക്കട്ടെ" എന്ന്. ഒരു അഭിനേതാവിന് ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്തുവേണമെന്ന് തോന്നുന്ന നിമിഷങ്ങൾ ആയിരുന്നു അത്. ആ സന്തോഷത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ.

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