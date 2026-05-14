ആഘോഷം ആരവം അടിയിടി! ബേസില്‍ ജോസഫിന്‍റെ ഗംഭീര പ്രകടനം; അതിരടി പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം

തിയേറ്ററുകളെ ഇളക്കി മറിച്ച് അതിരടി. നെഗറ്റീവ് റോളില്‍ ടൊവിനോ തോമസ്.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 14, 2026 at 6:11 PM IST

ബേസിൽ ജോസഫ്, ടൊവിനോ തോമസ്, വിനീത് ശ്രീനിവാസന്‍ എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി അരുൺ അനിരുദ്ധൻ സംവിധാനം ചെയ്‌ത അതിരടി ഇന്ന് (മെയ് 14) ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളിലെത്തി. നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ലഭിച്ച ഒരു ക്യാംപസ് എന്‍റര്‍ടെയ്നര്‍ സിനിമയാണ് അതിരടി.

ഒരു എന്‍ജിനീയറിങ് കോളജും അവിടെ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു കോളജ് ഫെസ്റ്റ് അത് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താന്‍ പരിശ്രമിക്കുന്ന ഒരു യുവാവിലൂടെയുമാണ് സിനിമയുടെ സഞ്ചാരം. ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഫണ്‍ എന്‍റര്‍ടെയ്‌നറായാണ് അതിരടി തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയത്.

ചിത്രത്തിലെ ബേസില്‍ ജോസഫിന്‍റെ പ്രകടനത്തെ കുറിച്ചാണ് പ്രേക്ഷകര്‍ എടുത്തു പറയുന്നത്. കാരണം ബേസില്‍ ജോസഫിന്‍റെ വമ്പന്‍ പ്രകടനം തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രം. താരം അവതരിപ്പിക്കുന്ന സാം കുട്ടി എന്ന സാം ബോയ് അമിത ആത്മവിശ്വാസമുള്ള ഒരു കോളജ് പയ്യനാണ്. സാം ബോയ് എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി ബേസില്‍ നടത്തിയ ബോഡി ട്രാന്‍സ്ഫോര്‍മേഷനും പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് കൗതുകമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്.

നാലു വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ആ കഥാപാത്രത്തിന് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളേയും നല്ല രീതിയില്‍ ബേസില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടൊവിനോയുടെ നെഗറ്റീവ് റോളും മികച്ചതായിട്ടുണ്ട്.

ടൊവിനോ തോമസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ശ്രീകുട്ടന്‍ വെള്ളായണി എന്ന കഥാപാത്രം തനി ലോക്കല്‍ ഗുണ്ടയിലൂടെ നെഗറ്റീവ് കാഥാപാത്രമായാണ് എത്തുന്നത്. വിഷ്‌ണു അഗസ്ത്യ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രവും മികച്ചതാണെന്നാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായം. ചിത്രത്തില്‍ സര്‍പ്രൈസ് ആയി വിനീത് ശ്രീനിവാസനും ഷാന്‍ റഹ്മാനും എത്തുന്നുണ്ട്. വളരെ രസകരമായ പാട്ടുകളും ഈ ചിത്രത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. റിയാ ഷിബുവിന്‍റെ സ്വാതിയും സാംകുട്ടിയുമായുള്ള ലൗ ട്രാക്കും സിനിമയെ രസമുള്ള അനുഭവമാക്കുന്നുണ്ട്.

അടിയും ഇടിയും ക്യാംപസൊക്കെയായി യുവാക്കള്‍ക്ക് ഹരമാകുന്ന തരത്തിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.. ഡോ. അനന്തു എന്‍റര്‍ടെയ്മന്‍റ്സിന്‍റെ ബാനറിൽ ഡോ. അനന്തു എസും, ബേസിൽ ജോസഫ് എന്റർടൈൻമെന്റ്‌സിന്‍റെ ബാനറിൽ ബേസിൽ ജോസഫും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്.

സംവിധായകനും ഛായാഗ്രാഹകനുമായ സമീർ താഹിറും ടൊവിനോ തോമസും ആണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ സഹ നിര്‍മാതാക്കള്‍. സംഗീത സംവിധായകൻ ഷാൻ റഹ്മാനും ചിത്രത്തിൽ വേഷമിടുന്നുണ്ട്. ബേസിൽ ജോസഫ് - ടോവിനോ തോമസ് - വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ ടീമിൻ്റെ തകർപ്പൻ പ്രകടനം ആയിരിക്കും ചിത്രത്തിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്നാണ് സൂചന.

മിന്നൽ മുരളിക്ക് ശേഷം ബേസിൽ ജോസഫും ടൊവിനോ തോമസും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം എന്ന നിലയിലും ചിത്രം പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ മിന്നല്‍ മുരളിക്ക് ശേഷം ബേസില്‍ ജോസഫും ടൊവിനോ തോമസും സമീര്‍ താഹിറും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. മിന്നല്‍ മുരളിയുടെ രചയിതാക്കളിലൊരാളായ അരുണ്‍ അനിരുദ്ധിന്‍റെ സംവിധായകനായുള്ള അരങ്ങേറ്റ ചിത്രം കൂടിയാണിത്. പോൾസൺ സ്‌കറിയ, അരുൺ അനിരുദ്ധൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം രചിച്ചത്.

ഛായാഗ്രഹണം - സാമുവൽ ഹെന്റി, സംഗീതം - വിഷ്ണു വിജയ്, എഡിറ്റർ - ചമൻ ചാക്കോ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ - മാനവ് സുരേഷ്, കോസ്റ്റ്യൂം - മഷർ ഹംസ, മേക്കപ്പ് - റൊണക്‌സ് സേവ്യർ, സൗണ്ട് ഡിസൈനർ - നിക്‌സൺ ജോർജ്, വരികൾ - സുഹൈൽ കോയ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - ആന്റണി തോമസ്, എക്‌സികുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ- നിഖിൽ രാമനാഥ്, അമൽ സേവ്യർ മനക്കത്തറയിൽ, ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ - ഐഡൻചാർട്ട്‌സ്, വിഎഫ്എക്‌സ് - മൈൻഡ്‌സ്റ്റെയിൻ സ്റ്റുഡിയോസ്, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - സുകു ദാമോദർ, സോഹിൽ, സ്റ്റിൽസ് - രോഹിത് കെ സുരേഷ്, ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻ - സർക്കാസനം, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ - റോസ്റ്റഡ് പേപ്പർ.

