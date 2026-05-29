തോട്ട കുട്ടനും സാം കുട്ടിയും ഇനി സ്വീകരണ മുറിയിലേക്ക്; അതിരടി ഒടിടിയിലേക്ക്, എവിടെ കാണാം
മാസ് കോമഡി ക്യാമ്പസ് ഫെസ്റ്റിവൽ ചിത്രമായാണ് അതിരടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രായഭേദമന്യേ എല്ലാത്തരം പ്രേക്ഷകര്ക്കും ചിത്രം ആസ്വദിക്കാവുന്നതരത്തിലാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 29, 2026 at 3:04 PM IST
ബേസിൽ ജോസഫ്, ടൊവിനോ തോമസ്, വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ എന്നിവർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്ന ‘അതിരടി’ തിയേറ്ററുകളില് വിയകരമായി പ്രദര്ശനം തുടരുകയാണ്. ഇതിനിടയില് പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മറ്റൊരു സന്തോഷവാര്ത്തയുമായാണ് ചിത്രത്തിന്റെ അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് എത്തുന്നത്.
ഡോ. അനന്തു എന്റർടൈൻമെൻറ്സിന്റെ ബാനറിൽ ഡോ. അനന്തു എസും, ബേസിൽ ജോസഫ് എന്റർടൈൻമെൻറ്സിന്റെ ബാനറിൽ ബേസിൽ ജോസഫും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. നവാഗതനായ അരുൺ അനിരുദ്ധന്റെ സംവിധാനത്തില് പിറന്ന അതിരടി കേരളത്തിലെ നിറഞ്ഞ കയ്യടി നേടി വിജയകരായി പ്രദര്ശനം തുടരുകയാണ്. ഓവർസീസ് മാർക്കറ്റിലും ഗംഭീര പ്രകടനമാണ് നടത്തിയത്.
മേയ് പതിനാലിന് ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയത്. ആദ്യദിനം മുതല് ഗംഭീര പ്രതികരണവുമായി മുന്നേറിയ ഈ ചിത്രം മേയ് 22-നാണു തമിഴ് പതിപ്പ് എത്തിയത്. ആദ്യദിനം ആഗോള തലത്തിൽ 13 കോടി രൂപ നേടി. 2026 ലെ ഒരു മലയാള ചിത്രം നേടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നാലാമത്തെ ആഗോള ഓപ്പണിങ് സ്വന്തമാക്കിയ ചിത്രമാണ് അതിരടി. അതോടൊപ്പം ഈ വർഷം 50 കോടി ക്ലബിലെത്തിയ അഞ്ചു മലയാള ചിത്രങ്ങളിലൊന്ന് കൂടിയാണ്. ആഗോളതലത്തില് 63 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ് ചിത്രം ഇതുവരെ നേടിയത്.
പക്കാ മാസ് കോമഡി ക്യാമ്പസ് ഫെസ്റ്റിവൽ ചിത്രമായാണ് അതിരടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രായഭേദമന്യേ എല്ലാത്തരം പ്രേക്ഷകര്ക്കും ചിത്രം ആസ്വദിക്കാവുന്നതരത്തിലാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ തുടക്കം മുതല് അവസാനം വരെ ചിരിയും ആക്ഷനും കൊണ്ട് ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ സോണി ലിവിലൂടെയാണ് ചിത്രം ഒടിടിയില് എത്തുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ഒടിടി റിലീസ് തിയതി ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
സാം കുട്ടി എന്ന കോളജ് പയ്യനായാണ് ബേസില് ജോസഫ് ചിത്രത്തില് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ശ്രീക്കുട്ടൻ വെള്ളായണി എന്ന ഗായകനായി ടോവിനോ തോമസ് എത്തുമ്പോൾ, വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ ആയി തന്നെയാണ് വിനീത് ചിത്രത്തിൽ വേഷമിടുന്നത്.
സംവിധായകനും ഛായാഗ്രാഹകനുമായ സമീർ താഹിറും ടൊവിനോ തോമസും ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ സഹ നിര്മാതാക്കള്. സംഗീത സംവിധായകൻ ഷാൻ റഹ്മാനും ചിത്രത്തിൽ വേഷമിടുന്നുണ്ട്. ബേസിൽ ജോസഫ് - ടോവിനോ തോമസ് - വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ ടീമിൻ്റെ തകർപ്പൻ പ്രകടനം തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ മുഖ്യ ആകര്ഷണം. മിന്നൽ മുരളിക്ക് ശേഷം ബേസിൽ ജോസഫും ടൊവിനോ തോമസും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം എന്ന നിലയിലും ചിത്രം പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ സ്റ്റൈലിഷ് ആയി ഒരുക്കിയ ടൈറ്റിൽ ടീസറും ഇപ്പൊൾ വന്ന ക്യാരക്ടർ പോസ്റ്ററും ചിത്രത്തിന് വലിയ ശ്രദ്ധയാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ നേടിക്കൊടുക്കുന്നത്.
മിന്നല് മുരളി എന്ന വമ്പന് ചിത്രത്തിന് ശേഷം ബേസില് ജോസഫും ടൊവിനോ തോമസും സമീര് താഹിറും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. മിന്നല് മുരളിയുടെ രചയിതാക്കളിലൊരാളായ അരുണ് അനിരുദ്ധിന്റെ സംവിധായകനായുള്ള അരങ്ങേറ്റ ചിത്രം കൂടിയാണിത്. പോൾസൺ സ്കറിയ, അരുൺ അനിരുദ്ധൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം രചിച്ചത്.
ഛായാഗ്രഹണം - സാമുവൽ ഹെന്റി, സംഗീതം - വിഷ്ണു വിജയ്, എഡിറ്റർ - ചമൻ ചാക്കോ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ - മാനവ് സുരേഷ്, കോസ്റ്റ്യൂം - മഷർ ഹംസ, മേക്കപ്പ് - റൊണക്സ് സേവ്യർ, സൗണ്ട് ഡിസൈനർ - നിക്സൺ ജോർജ്, വരികൾ - സുഹൈൽ കോയ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - ആന്റണി തോമസ്, എക്സികുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ- നിഖിൽ രാമനാഥ്, അമൽ സേവ്യർ മനക്കത്തറയിൽ, ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ - ഐഡൻചാർട്ട്സ്, വിഎഫ്എക്സ് - മൈൻഡ്സ്റ്റെയിൻ സ്റ്റുഡിയോസ്, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - സുകു ദാമോദർ, സോഹിൽ, സ്റ്റിൽസ് - രോഹിത് കെ സുരേഷ്, ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻ - സർക്കാസനം, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ - റോസ്റ്റഡ് പേപ്പർ.