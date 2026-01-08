ETV Bharat / entertainment

Basil Joseph and his family (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 8, 2026 at 6:02 PM IST

ലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവതാരങ്ങളിലൊരാണ് ബേസില്‍ ജോസഫ്. സംവിധായകനും നടനും എന്നതിപ്പുറം തന്‍റെ ജീവിതത്തിലെ രസകരമായ നിമിഷങ്ങളെല്ലാം സോഷ്യല്‍ മീഡിയിയലൂടെ ബേസില്‍ ജോസഫ് ആരാധകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ താരം സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റാണ് ആരാധകരുടെ ഹൃദയം കവരുന്നത്.

അടുത്തിടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ തരംഗമായ കുട്ടുമ കുട്ടൂ എന്ന ഗാനവുമായാണ് ബേസിലും ഭാര്യ എലിസബത്തും മകള്‍ ഹോപ്പും എത്തിയിരിക്കുന്നത്. കുട്ടുമ കുട്ടൂ എന്ന ഗാനത്തിന് മൂന്നു പേരും ആക്ഷന്‍ കൊടുക്കുന്നതാണ് വീഡിയോയിലുള്ളത്. എലിസബത്തിന്‍റെ മടിയിലിരിക്കുന്ന ഹോപ്പ് പാട്ടു പാടുന്നതിനിടയില്‍ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നതും വീഡിയോയില്‍ കാണാം.

നിരവധി പേരാണ് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്കും കമന്‍റുമായി എത്തുന്നത്. രസകരമായ കമന്‍റുകളാണ് വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ നിറയുന്നത്. നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സും കമന്‍റുമായി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടൂസ് എന്നാണ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സ് കമന്‍റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. താരങ്ങളായ നിഖില വിമൽ, മാത്യു തോമസ് തുടങ്ങിയവരും കമന്‍റുമായി എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഇവിടെ ന്തും പോവും, ലെ കൊച്ച്: രണ്ടിനും പ്രാന്തായിന്നാ തോന്നണേ… ഞാൻ ആരേലേം വിളിച്ചിട്ട് വരാം, ലെ കൊച്ച്: എനിക്ക് മടുത്തു ഞാൻ പോവുന്നു, എന്ത് കൊണ്ട് നേരത്തെ വന്നില്ല എന്ന് കരുതിയെ ഒള്ളു, ആ അതാ ട്രെൻഡ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ അവനെത്തി കഴിഞ്ഞു, ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോള്‍ കുട്ടുമ കുട്ടു ഓടിപ്പോയി എന്നൊക്കെ രസകരമായ കമന്‍റുമുണ്ട്. ടൊവി ഷൂട്ടിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു, നമ്മുടെ ടൊവിനോ അച്ചായന്‍ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഇപ്പോ ആള്‍ വരും, ഇതിലിപ്പോള്‍ ആരാ കുട്ടി എന്നിങ്ങനെ പോകുന്ന കമന്‍റുകള്‍.

അതിരടി ആണ് ബേസിലിന്‍റേതായി അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രം. നടൻ, സംവിധായകൻ എന്നീ നിലകളിൽ തിളങ്ങിയ ബേസിൽ ജോസഫ് ആദ്യമായി നിര്‍മാണ പങ്കാളിയാവുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ടൊവിനോ തോമസും വിനീത് ശ്രീനിവാസനും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന ഈ ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ചിത്രത്തിലെ ബേസിലിന്‍റെ ലുക്ക് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഏറെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയിരുന്നു. സാംകുട്ടി എന്ന 'ചുള്ളൻ' കോളജ് വിദ്യാർത്ഥിയായാണ് ബേസിൽ ചിത്രത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്.

ബേസിലിന്‍റെ ലുക്കിനെ ചൊല്ലി താരങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ കൊമ്പുക്കോര്‍ക്കുന്ന രസകരമായ കമന്‍റുകളും വന്നിരുന്നു. ബേസിലിന്‍റെ പുതിയ ലുക്ക് കണ്ട് “ഞങ്ങളെ ഒതുക്കാനുള്ള പരിപാടി ആണല്ലേ, ചതിയായി പോയി!” എന്നായിരുന്നു നസ്‌ലിൻ്റെ കമന്‍റെ.

“നീയാണ് അവന്‍റെ മെയിൻ ഇര, ഇവനെ ഇനിയും വളരാൻ അനുവദിച്ചുകൂടാ!” എന്ന കമന്റുമായെത്തി നസ്‌ലിൻ്റെ കമന്‍റിന് എരി കയറ്റുകയായിരുന്നു ടൊവിനോ.

അതേസമയം, ഈ ട്രോളിന് രസകരമായ മറുപടിയാണ് ബേസിലും നൽകിയത്. “നിന്റെയും ആ സന്ദീപിന്റെയും അഹങ്കാരം കുറച്ചു കൂടുന്നുണ്ട്, ശരിയാക്കി തരാം” എന്നായിരുന്നു ബേസിൽ നല്‍കിയ മറുപടി. ഇടയിൽ കയറി ഗോളടിക്കാൻ നോക്കിയ ടൊവിനോയോട്: “നമ്മൾ ഒരു ടീമല്ലേ, അവസാനം ഞാൻ മാത്രമേ കാണൂ!” എന്നും ബേസില്‍ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ശിവകാർത്തികേയൻ നായകനായെത്തുന്ന പരാശക്തിയിലും ബേസിൽ അതിഥി വേഷത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്. ബേസിലിന്‍റെ ആദ്യത്തെ തമിഴ് ചിത്രമാണ് പരാശക്തി.

