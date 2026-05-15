ETV Bharat / entertainment

അതിരടി തൂക്കിയടി! തിയേറ്റര്‍ ഇളക്കി മറിച്ച് ചിത്രം; ബോക്‌സ് ഓഫിസിലും കുതിക്കുന്നു

അതിരടി ആദ്യദിനത്തില്‍ നേടിയത് ഞെട്ടിക്കുന്ന കലക്ഷന്‍.

ATHIRADI MOVIE BASIL JOSEPH TOVINO THOMAS VINEETH SREENIVASAN
Athiradi (Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 15, 2026 at 10:33 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ബേസിൽ ജോസഫ്, ടൊവിനോ തോമസ്, വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ എന്നിവര്‍ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തിയ ചിത്രമാണ് അതിരടി. മെയ് 14 ന് റിലീസായ ഈ ചിത്രം തിയേറ്റര്‍ ഇളക്കി മറിക്കുകയാണ്. ആദ്യ ദിനം മുതല്‍ ഗംഭീര പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്.

2,030 ഷോകളിലായി ആഗോളതലത്തില്‍10.54 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയത്. വിദേശത്ത് നിന്ന് മാത്രം 3.50 കോടി രൂപയും ചിത്രം ഒറ്റദിവസം കൊണ്ട് വാരിക്കൂട്ടി. ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് മാത്രം നേടിയത് 7.04 കോടി രൂപയാണ്. നെറ്റ് കലക്ഷന്‍ 6.07 കോടി രൂപയുമാണ്. ആദ്യദിവസം മലയാളത്തില്‍ നിന്ന് മാത്രം 5.45 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്.

വാരാന്ത്യങ്ങളിലും ചിത്രത്തിന്‍റെ വരുമാനം ഉയരാന്‍ തന്നെയാണ് സാധ്യതയെന്നാണ് ട്രാക്കര്‍മാരുടെയും അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകരുടെയും കണക്കുക്കൂട്ടല്‍.

ATHIRADI MOVIE BASIL JOSEPH TOVINO THOMAS VINEETH SREENIVASAN
Athiradi (Movie Poster)

നവാഗതനായ അരുൺ അനിരുദ്ധൻ സംവിധാനത്തില്‍ പിറന്ന ഈ ചിത്രം ക്യാംപസ് പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഒരുക്കിയത്.

ബേസില്‍ ജോസഫിന്‍റെ മികച്ച പ്രകടനമാണെന്നാണ് പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം. സാം ബോയ് എന്ന കോളജ് പയ്യനായാണ് ബേസില്‍ ചിത്രത്തില്‍ എത്തുന്നത്. സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കിലാണ് ബേസിലിന്‍റേത്. നെഗറ്റീവ് റോളിലാണ് ടൊവിനോ തോമസിന്‍റെ വരവ്.

ശ്രീക്കുട്ടൻ വെള്ളായണി എന്ന ഗായകനായി ടോവിനോ തോമസ് എത്തുമ്പോൾ, വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ ആയി തന്നെയാണ് വിനീത് ചിത്രത്തിൽ വേഷമിടുന്നത്. അടിയും ഇടിയുമൊക്കെയായി ഒരു മാസ് കളര്‍ഫുള്‍ ക്യാമ്പസ് എന്‍റര്‍ടെയ്‌നറായി യുവാക്കള്‍ക്ക് ഹരമാകുന്ന തരത്തിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സംഗീത സംവിധായകൻ ഷാൻ റഹ്മാനും ചിത്രത്തിൽ വേഷമിടുന്നുണ്ട്.

ഡോ. അനന്തു എന്‍റര്‍ടെയ്മന്‍റ്സിന്‍റെ ബാനറിൽ ഡോ. അനന്തു എസും, ബേസിൽ ജോസഫ് എന്റർടൈൻമെന്റ്‌സിന്‍റെ ബാനറിൽ ബേസിൽ ജോസഫും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്.

സംവിധായകനും ഛായാഗ്രാഹകനുമായ സമീർ താഹിറും ടൊവിനോ തോമസും ആണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ സഹ നിര്‍മാതാക്കള്‍.

മിന്നൽ മുരളിക്ക് ശേഷം ബേസിൽ ജോസഫും ടൊവിനോ തോമസും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം എന്ന നിലയിലും ചിത്രം പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്നുണ്ട്.

ATHIRADI MOVIE BASIL JOSEPH TOVINO THOMAS VINEETH SREENIVASAN
Athiradi (Movie Poster)

മിന്നല്‍ മുരളി എന്ന വമ്പന്‍ ചിത്രത്തിന് ശേഷം ബേസില്‍ ജോസഫും ടൊവിനോ തോമസും സമീര്‍ താഹിറും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. മിന്നല്‍ മുരളിയുടെ രചയിതാക്കളിലൊരാളായ അരുണ്‍ അനിരുദ്ധിന്‍റെ സംവിധായകനായുള്ള അരങ്ങേറ്റ ചിത്രം കൂടിയാണിത്. പോൾസൺ സ്‌കറിയ, അരുൺ അനിരുദ്ധൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം രചിച്ചത്.

ഛായാഗ്രഹണം - സാമുവൽ ഹെന്റി, സംഗീതം - വിഷ്ണു വിജയ്, എഡിറ്റർ - ചമൻ ചാക്കോ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ - മാനവ് സുരേഷ്, കോസ്റ്റ്യൂം - മഷർ ഹംസ, മേക്കപ്പ് - റൊണക്‌സ് സേവ്യർ, സൗണ്ട് ഡിസൈനർ - നിക്‌സൺ ജോർജ്, വരികൾ - സുഹൈൽ കോയ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - ആന്റണി തോമസ്, എക്‌സികുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ- നിഖിൽ രാമനാഥ്, അമൽ സേവ്യർ മനക്കത്തറയിൽ, ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ - ഐഡൻചാർട്ട്‌സ്, വിഎഫ്എക്‌സ് - മൈൻഡ്‌സ്റ്റെയിൻ സ്റ്റുഡിയോസ്, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - സുകു ദാമോദർ, സോഹിൽ, സ്റ്റിൽസ് - രോഹിത് കെ സുരേഷ്, ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻ - സർക്കാസനം, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ - റോസ്റ്റഡ് പേപ്പർ.

Read More:

1. ആഘോഷം ആരവം അടിയിടി! ബേസില്‍ ജോസഫിന്‍റെ ഗംഭീര പ്രകടനം; അതിരടി പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം

2. നാലു വര്‍ഷത്തെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം; നടി മൗനിയും സൂരജ് നമ്പാര്യും വിവാഹമോചിതരാവുന്നു

3. 'എന്തൊരു നാണക്കേട് നിന്നെ ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലല്ലോ'; പരിഹസിച്ചവനെ എയറിലാക്കി ആലിയയുടെ മറുപടി

TAGGED:

ATHIRADI MOVIE
BASIL JOSEPH
TOVINO THOMAS
VINEETH SREENIVASAN
ATHIRADI BOX OFFICE COLLECTION

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.