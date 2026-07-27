ETV Bharat / entertainment

'മിന്നല്‍ മുരളി' തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്താതിരുന്നത് ഇന്നും വേദന,'പൊന്മാന്‍'ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ചിത്രം; ബേസില്‍ ജോസഫ്

ടൊവിനോ തോമസിനെ നായകനാക്കി ബേസിൽ ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്‌ത 'മിന്നൽ മുരളി നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെയാണ് ലോകമെമ്പാടും റിലീസ് ചെയ്‌തത്.

BASIL JOSEPH ABOUT MINNAL MURALI BASIL JOSEPH PONMAN MOVIE MINNAL MURALI
Basil Joseph Talks about Minnal Murali (Photo: Movie Poster, ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 27, 2026 at 3:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

സംവിധായകനായെത്തി പിന്നീട് നടനായും മലയാള സിനിമയിൽ തന്‍റേതായ ഇടം നേടിയ താരമാണ് ബേസിൽ ജോസഫ്. സംവിധായകനായും അഭിനേതാവായും ഒരുപോലെ കൈയടി നേടിയ ബേസിലിന് കേരളത്തിന് പുറത്തും വലിയ അംഗീകാരം നേടിക്കൊടുത്ത ചിത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് 'പൊൻമാൻ'. താൻ അഭിനയിച്ച ചിത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് പൊൻമാൻ ആണെന്ന് ബേസിൽ വെളിപ്പെടുത്തി.

പമ്പാ സാഹിത്യോത്സവത്തിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ മനീഷ് നാരായണനുമായുള്ള സംവാദത്തിനിടെയായിരുന്നു ബേസിലിന്‍റെ തുറന്നുപറച്ചിൽ. സിനിമ ജീവിതത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി മാറിയാൽ പിന്നീട് ബ്രേക്കെടുക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ലെന്നും, ഇപ്പോൾ താൻ മറ്റാരുമായല്ല, തന്നോട് തന്നെയാണ് മത്സരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"പൊൻമാൻ സിനിമയിലെ പി.പി. അജേഷ് എന്ന കഥാപാത്രം തന്‍റെ അഭിനയജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങളിലൊന്നാണെന്ന് ബേസിൽ പറഞ്ഞു. കഥാപാത്രത്തെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി അവതരിപ്പിക്കാൻ ചിത്രത്തിന്‍റെ തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളിലൊരാളായ ജി.ആർ. ഇന്ദുഗോപന്‍റെ 'നാലഞ്ച് ചെറുപ്പക്കാർ' എന്ന നോവൽ ഏറെ സഹായിച്ചുവെന്നും, ആ കൃതിയോട് പരമാവധി നീതി പുലർത്താനാണ് ശ്രമിച്ചത്", ബേസില്‍ ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി.

'മിന്നൽ മുരളി' തിയേറ്ററിൽ എത്താതിരുന്നത് ഇന്നും വേദന

സംവിധായകനെന്ന നിലയിൽ തന്‍റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടങ്ങളിലൊന്നായ 'മിന്നൽ മുരളി'യെക്കുറിച്ചും ബേസിൽ വികാരാധീനനായി. ചിത്രം ആദ്യം തിയേറ്റർ റിലീസിനായാണ് പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതെങ്കിലും, കോവിഡ് സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം അവസാന നിമിഷം അത് സാധിക്കാതെ പോയി.

"തിയേറ്ററിൽ ലഭിക്കുന്ന പ്രേക്ഷക പ്രതികരണവും ആഘോഷവും ഒടിടിയിൽ ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല. 'മിന്നൽ മുരളി' തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതിരുന്നത് ഇന്നും വലിയ വിഷമമാണ്. അന്ന് അത് വലിയൊരു ട്രോമയായി മാറിയിരുന്നു. പിന്നീട് യാഥാർഥ്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുകയായിരുന്നു," ബേസിൽ പറഞ്ഞു.

മലയാളത്തിന്‍റെ സ്വന്തം സൂപ്പർഹീറോ

ടൊവിനോ തോമസിനെ നായകനാക്കി ബേസിൽ ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്‌ത് 'മിന്നൽ മുരളി' 2021-ൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെയാണ് ലോകമെമ്പാടും റിലീസ് ചെയ്‌തത്. ഇടിമിന്നലേറ്റ് അതിശക്തികൾ ലഭിക്കുന്ന ജെയ്‌സൺ / മിന്നൽ മുരളി എന്ന സാധാരണക്കാരന്‍റെ കഥ പറഞ്ഞ ചിത്രം, മലയാളത്തിലെ ആദ്യ സൂപ്പർഹീറോ സിനിമയായി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു.

വമ്പൻ വിഷ്വൽ എഫക്റ്റുകളും ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളും, ഹൃദയസ്പർശിയായ കുടുംബ മുഹൂർത്തങ്ങളും, ശക്തമായ വില്ലൻ കഥാപാത്രവും ചിത്രത്തെ വേറിട്ടതാക്കി. കേരളത്തിനപ്പുറവും ഇന്ത്യയിലുടനീളവും വിദേശത്തും ചിത്രം വലിയ സ്വീകാര്യത നേടി.

'മിന്നൽ മുരളി 2'വിനായി കാത്ത് ആരാധകർ

മിന്നല്‍ മുരളി ഒന്നാം ഭാഗം ഹിറ്റായതോടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിനായി പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ആരാധകര്‍ കാത്തിരിക്കുന്നത്. മിന്നല്‍ മുരളി 2 ഒരുങ്ങുന്നുവെന്ന സൂചനകള്‍ നേരത്തേയും സംവിധായകന്‍ ബേസില്‍ ജോസഫ് നല്‍കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.

അതേസമയം മിന്നല്‍ മുരളിക്ക് ശേഷം ബേസില്‍ ജോസഫ് വീണ്ടും സംവിധായകനാകുന്നുവെന്ന വിവരവും അടുത്തിടെ വന്നിരുന്നു. അല്ലു അർജുനിനെ നായകനാക്കി ഒരു വലിയ പാൻ-ഇന്ത്യൻ ചിത്രം ഒരുക്കാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത സംവിധാന സംരംഭമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ സിനിമാ ലോകത്ത് ശക്തമാണ്. ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഈ പ്രോജക്ടിനായുള്ള ആകാംക്ഷ ആരാധകർക്കിടയിൽ ഇതിനോടകം ഉയർന്നുകഴിഞ്ഞു. അടുത്തിടെ ഐക്കണ്‍ എന്ന് പേരെഴുതിയ കറുപ്പ് നിറത്തിലുള്ള ഒരു തൊപ്പി ബേസില്‍ ജോസഫ് പങ്കുവച്ചത് ഈ അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ക്ക് ആക്കം കൂട്ടിയിരുന്നു.

Read More:

1. ബോക്‌സ് ഓഫിസ് വേട്ട തുടര്‍ന്ന് ജന നായകന്‍;നാലാം ദിവസവും ഗംഭീര കലക്ഷനുമായി വിജയ് ചിത്രം

2. നോളന്‍റെ 'ദി ഒഡീസി'യുടെ എച്ച്ഡി പതിപ്പ് ഇന്‍റര്‍നെറ്റില്‍ ; സിനിമ കണ്ടത് രണ്ട് മില്ല്യണിലധികം പേര്‍

3. കോടിക്കണക്കിന് സംഗീത പ്രേമികളുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയ ഗായിക; മലയാളത്തിന്‍റെ വാനമ്പാടി കെ. എസ്. ചിത്രയ്ക്ക് ഇന്ന് പിറന്നാള്‍

TAGGED:

BASIL JOSEPH MOVIES
BASIL JOSEPH
PONMAN MOVIE
MINNAL MURALI
BASIL TALKS ABOUT MINNAL MURALI

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.