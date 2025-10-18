"ഇത് വെറും അടി അല്ല..അടിയോടടി", പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടാന് ഒരുങ്ങി ടൊവിനോയും ബേസിലും, വെല്ലുവിളിച്ച് താരങ്ങള്; വില്ലനായി വിനീതും
ബേസിൽ ജോസഫിന്റെ ആദ്യ നിർമ്മാണ സംരംഭത്തില് ഒരുങ്ങുന്ന ആദ്യ ചിത്രം 'അതിരടി'യുടെ ടൈറ്റില് ടീസര് പുറത്ത്. ബേസില് ജോസഫും ടൊവിനോ തോമസും വിനീത് ശ്രീനിവാസനും കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളില് എത്തുന്ന സിനിമയുടെ മാസ് ടീസറാണ് നിര്മ്മാതാക്കള് പുറത്തുവിട്ടത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 18, 2025 at 12:25 PM IST|
Updated : October 18, 2025 at 1:02 PM IST
നടനും സംവിധായകനുമായ ബേസിൽ ജോസഫിന്റെ ആദ്യ നിർമ്മാണ സംരംഭത്തില് ഒരുങ്ങുന്ന ആദ്യ ചിത്രം 'അതിരടി'യുടെ ടൈറ്റില് ടീസര് പുറത്ത്. ബേസില് ജോസഫും ടൊവിനോ തോമസും വിനീത് ശ്രീനിവാസനുമാണ് ചിത്രത്തില് കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളില് എത്തുന്നത്. വളരെ ആവേശം കൊള്ളക്കുന്നതാണ് 'അതിരടി'യുടെ ടൈറ്റില് ടീസര്.
പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടാന് ഒരുങ്ങുന്ന ബേസില് ജോസഫിനെയും ടൊവിനോയെയുമാണ് ടൈറ്റില് ടീസറില് കാണാനാവുക. വിനീത് ശ്രീനിവാസനാണ് ടൊവിനോയുടെയും ബേസിലിന്റെയും കഥാപാത്രങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. മാസ് ഗെറ്റപ്പിലാണ് ബേസിലും ടൊവിനോയും ടീസറില് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്.
അതേസമയം വിനീത് ശ്രീനിവാസനും ചിത്രത്തില് ശക്തമായൊരു കഥാപാത്രത്തെയാകും അവതരിപ്പിക്കുക. ബേസിലിന്റെയും ടൊവിനോയുടെയും വില്ലനായാകും വിനീത് എത്തുന്നത് എന്നാണ് ടൈറ്റില് ടീസര് നല്കുന്ന സൂചന. ഇവര് മൂവരും ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നിക്കുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
പുറത്തിറങ്ങിയ ടീസര് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് തന്നെ സോഷ്യല് മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധയാകര്ഷിക്കുകയാണ്. മലയാളത്തിന് പുറമെ തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ, ഹിന്ദി എന്നീ ഭാഷകളിലും ടീസര് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഒരു പക്കാ മാസ് എന്റര്ടെയിനറായാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുമ്പിലെത്തുക. അരുണ് അനിരുദ്ധ് ആണ് സിനിമയുടെ സംവിധാനം. അരുണ് ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ടൊവിനോ-ബേസില് കൂട്ടുക്കെട്ടില് ഒരുങ്ങിയ 'മിന്നല് മുരളി'യുടെ തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളില് ഒരാളാണ് അരുണ്.
സംവിധായകനും ഛായാഗ്രാഹകനുമായ സമീര് താഹിറും ടൊവിനോ തോമസും സഹ നിര്മ്മാതാക്കളാണ്. 'മിന്നല് മുരളി'ക്ക് ശേഷം ടൊവിനോയും ബേസിലും സമീര് താഹിറും അരുണ് അനിരുദ്ധനും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് 'അതിരടി'.
പോള് സ്കറിയയും അരുണ് അനിരുദ്ധും ചേര്ന്നാണ് സിനിമയുടെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഡോ. അനന്തു എന്റര്ടെയിന്മെന്റ്സുമായി സഹകരിച്ചാണ് ബേസില് ജോസഫ് പ്രൊഡക്ഷന്സ് ചിത്രം നിര്മ്മിക്കുന്നത്. സാമുവല് ഹെൻറി ഛായാഗ്രഹണും ചമന് ചാക്കോ എഡിറ്റിംഗും നിര്വ്വഹിക്കും. വിഷ്ണു വിജയ് ആണ് സംഗീതം.
മേക്കപ്പ് - റോണക്സ് സേവ്യർ, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ - മഷർ ഹംസ, വരികൾ: സുഹൈൽ കോയ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ - മാനവ് സുരേഷ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - ആൻ്റണി തോമസ്, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - സുകു ദാമോദർ, വിഎഫ്എക്സ് - മൈൻഡ്സ്റ്റീന് സ്റ്റുഡിയോ, സൗണ്ട് ഡിസൈനർ - നിക്സൺ ജോർജ്ജ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർമാർ - നിഖിൽ രാമനാഥ്, അമൽ സേവ്യർ മണക്കത്തറയിൽ ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ - ഷൗക്കത്ത് കല്ലൂസ്, സ്റ്റിൽ - രോഹിത് കെ സുരേഷ്, ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻ - സർക്കാസനം, പിആർഒ - വൈശാഖ് സി വടക്കേവീട്, ജിനു അനിൽകുമാർ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് അണിയറപ്രവര്ത്തകര്.
Also Read: 14 വയസ്സുള്ള കുട്ടി ബേസില്; അശ്വമേധത്തിന് പിന്നാലെ പഴയ ഫോട്ടോ കുത്തിപ്പൊക്കി ബേസില്; വീഡിയോ ട്രെന്ഡിംഗില്