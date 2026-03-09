ETV Bharat / entertainment

ചങ്കാണ്…, 9 നമ്പന്‍ ജയ്‌സിയണിഞ്ഞു! സഞ്ജുവിന്‍റെ പ്രകടനം കണ്ട് മനം നിറഞ്ഞ് ബേസില്‍; ടി ട്വിന്‍റി ക്രിക്കറ്റ് കിരീട നേട്ടം ആഘോഷമാക്കി താരം

അഹമ്മദാബാദിൽ നടന്ന ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പ് മത്സരം കാണാൻ എത്തിയ ബേസിന്‍റെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ചിത്രങ്ങളാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ തരംഗമാകുന്നത്.

ടി ട്വിന്‍റി ക്രിക്കറ്റ് കിരീട നേട്ടം ആഘോഷമാക്കി ബേസിലും സുഹൃത്തുക്കളും (Photo: Basil Joseph @Instagram)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 9, 2026 at 11:50 AM IST

2 Min Read
ലയാളത്തിന്‍റെ അഭിമാന ക്രിക്കറ്റ് താരം സഞ്ജു സാംസണും നടനും സംവിധായകനുമായ ബേസിൽ ജോസഫും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം എത്രമാത്രമാണെന്ന് ഒട്ടുമിക്കവര്‍ക്കുമറിയാം. ആ സൗഹൃത്തിന്‍റെ ആഴം വ്യക്തമാക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ആരാധകരുടെ മനം കവരുന്നത്.

അഹമ്മദാബാദിൽ നടന്ന ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പ് മത്സരം കാണാൻ എത്തിയ ബേസിന്‍റെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ചിത്രങ്ങളാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ തരംഗമാകുന്നത്. ബേസിലും സൈലം ഗ്രൂപ്പ് സി ഇ ഒ ഡോ. അനന്തവും ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം വൈറല്‍ താരമായ നിഹാലുമാണ് അഹമ്മദാബാദ് നരേന്ദ്രമോദി സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ ഞായറാഴ്‌ച ക്രിക്കറ്റ് കാണാന്‍ എത്തിയത്.

സഞ്ജു സാംസണിന്‍റെ ഒന്‍പത് എന്ന നമ്പര്‍ ജേഴ്‌സണിഞ്ഞാണ് ബേസില്‍ ജോസഫ് മത്സരം കാണാന്‍ എത്തിയത്. തമിഴിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡിങ് ഗാനമായ അനിരുദ്ധ് ഈണമിട്ട ആജാ ആജാ രാജാ എന്ന ഗാനമാണ് ചിത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം ബേസിൽ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചേർത്തത്.

‘പ്രീ മാച്ച് പരിപാടികൾ’ എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ നിഹാലും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

ടി ട്വിന്‍റി ക്രിക്കറ്റ് കിരീട നേട്ടം ആഘോഷമാക്കി ബേസിലും സുഹൃത്തുക്കളും (Photo:Ananthu S @Instagram)

മത്സരം കാണാനായി എത്തിയ ബേസില്‍ അഹമ്മദാബാദ് പരിസരത്ത് നിന്ന് സഞ്ജു സാംസണിന്‍റെ ജേഴ്‌സി തേടിപ്പിടിച്ച് വാങ്ങിക്കുന്നതും വീഡിയോയില്‍ കാണാം. സഞ്ജു സാംസണ് ജയ് വിളിച്ച് ആഘോഷമാക്കിയിരുന്നു ബേസിലും സുഹൃത്തുക്കളും. വളരെ ആവേശത്തോടെ സ്റേറഡിയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതും സഞ്ജു സാംസൺ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ കേരള ഘടകത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ബേസിലെന്ന് അനന്തു തമാശരൂപേണ പറയുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം.

വീഡിയോയും ചിത്രങ്ങളും ഞൊടിയിടയിലാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ തരംഗമായി മാറിയത്. സെലിബ്രിറ്റികളടക്കം നിരവധിപ്പേരാണ് വിഡിയോയിൽ ലൈക്കും കമന്റും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റേഡിയത്തിനുള്ളിലെ ദൃശ്യങ്ങളും ബേസില്‍ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

ടി ട്വിന്‍റി ക്രിക്കറ്റ് കിരീട നേട്ടം ആഘോഷമാക്കി ബേസിലും സുഹൃത്തുക്കളും (Photo:Ananthu S @Instagram)

ഐസിസി ലോകകപ്പിൽ 96 റൺസിനാണ് ന്യൂസീലൻഡിനെ ഇന്ത്യ തോൽപ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യ ഉയര്‍ത്തിയ 256എന്ന കൂറ്റന്‍ റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യത്തിലെത്താന്‍ ന്യൂസിലാന്‍ഡിന് ആയില്ല. 159 റണ്‍സില്‍ ഒതുങ്ങേണ്ടി വന്നു. 89 റൺസ് നേടി ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചത് സഞ്ജു സാംസണാണ്. സഞ്ജുവാണ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദ് ടൂർണമെന്റ്.

45 പന്തിൽ 89 റൺസ് ആണ് സഞ്ജു ഞായറാഴ്ച നേടിയത്. അഞ്ചു മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി 321 റൺസ് ആണ് സഞ്ജുവിനുള്ളത്. അഞ്ച് സിക്‌സറും എട്ട് ഫോറുകളും അടങ്ങിയതാണ് സഞ്ജുവിന്റെ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ഇന്നിങ്‌സ്.

2009ൽ ഷാഹിദ് അഫ്രീദിക്കും 2014-ൽ വിരാട് കോഹ്ലിക്കും ശേഷം ലോകകപ്പിന്റെ സെമിഫൈനലിലും ഫൈനലിലും അർധസെഞ്ചുറി നേടുന്ന മൂന്നാമത്തെ കളിക്കാരനാണ് സഞ്ജു സാംസൺ.

നാല് ഓവറില്‍ വെറും പതിനഞ്ച് റണ്‍സ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് നാല് വിക്കറ്റ് വീഴ്‌ത്തിയ ജസ്‌പ്രിത് ബുമ്ര കളിയിലെ ആവേശമായിരുന്നു. ഇന്നലത്തെ മാച്ചില്‍ ബുമ്രയാണ് പ്ലെയര്‍ ഓഫ് ദി മാച്ച്.

അതേസമയം ബേസിൽ ജോസഫ്, ടൊവിനോ തോമസ്, വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ എന്നിവർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്ന പുതിയ ചിത്രം അതിരടി ഡോ. അനന്തു എന്‍റര്‍ടെയ്മന്‍റ്സിന്‍റെ ബാനറിൽ ഡോ. അനന്തു എസും, ബേസിൽ ജോസഫ് എന്റർടൈൻമെന്റ്‌സിന്‍റെ ബാനറിൽ ബേസിൽ ജോസഫും ചേർന്നാണ് നിര്‍മിക്കുന്നത്.

ടി ട്വിന്‍റി ക്രിക്കറ്റ് കിരീട നേട്ടം ആഘോഷമാക്കി ബേസിലും സുഹൃത്തുക്കളും (Photo:Ananthu S @Instagram)

2026 ഓണം റിലീസായി ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും. നവാഗതനായ അരുൺ അനിരുദ്ധൻ ആണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. സംവിധായകനും ഛായാഗ്രാഹകനുമായ സമീർ താഹിറും ടൊവിനോ തോമസും ആണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ സഹ നിര്‍മാതാക്കള്‍.

