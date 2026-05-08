ബോളിവുഡില്‍ ശക്തമായ അരങ്ങേറ്റത്തിനൊരുങ്ങി ഇന്ദ്രജിത്ത്; ബോബി ഡിയോള്‍ ചിത്രം ബന്ദര്‍ ടീസര്‍ പുറത്ത്

ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് അനുരാഗ് കശ്യപ്. ജൂണ്‍ 5 ബന്ദര്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍.

Bandar (Movie Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 8, 2026 at 10:26 AM IST

ലയാളത്തിന്‍റെ പ്രിയതാരം ഇന്ദ്രജിത്ത് ബോളിവുഡില്‍ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ബന്ദര്‍. അനുരാഗ് കശ്യപിന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ ടീസര്‍ പുറത്ത്. ബോബി ഡിയോള്‍ കേന്ദ്രകഥാപാത്രമായി എത്തുന്ന ചിത്രത്തില്‍ ശക്തമായ വേഷമാണ് ഇന്ദ്രജിത്തിന്‍റേത്.

ടീസറില്‍ വെറും ഒറ്റഷോട്ടില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഇന്ദ്രജിത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോള്‍ സിനിമാ പ്രമികള്‍ക്കിടയിലെ ചര്‍ച്ച. അനുരാഗ് കശ്യപിന്‍റെ ഫ്രെയിമില്‍ ഇന്ദ്രജിത്തിനെ കാണാന്‍ കാത്തിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് ആരാധകര്‍ കുറിക്കുന്നത്. സമീര്‍ മെഹ്‌റ എന്ന ഗായകന്‍റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങളും പിന്നീടു അയാള്‍ നടത്തുന്ന പോരാട്ടവുമാണ് ഈ ചിത്രം പറയുന്നത്.

കോപ്പ്- നോയര്‍ കെന്നഡിക്ക് ശേഷം ആരാധകര്‍ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ബന്ദര്‍.

ബോബി ഡിയോൾ - ഇന്ദ്രജിത്ത് ചിത്രത്തിൻ്റ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് മുതൽ കൗതുകമുണർത്തിയെങ്കിലും, പുതിയ പോസ്റ്ററും റിലീസ് ആയ ടീസറും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധനേടുന്നു. തിളങ്ങുന്ന ജാക്കറ്റ് ധരിച്ച്, ഇലക്ട്രിക് ഗിറ്റാർ പിടിച്ചുകൊണ്ട്, ആനിമൽ ആൻഡ് സാങ്കിയിലെ തന്‍റെ സമീപകാല വില്ലൻ വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മൈലുകൾ അകലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരുതരം അനായാസമായ തണുപ്പ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു റോക്ക് സ്റ്റാറിന്‍റെ രൂപത്തിലാണ് ബോബി ഡിയോൾ പുതിയ പോസ്റ്ററിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് .

ദൃശ്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായി തോന്നുന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന, ഊർജ്ജസ്വലമായ, ഏതാണ്ട് നാടകീയമായ ഊർജ്ജത്തോടെ ചിത്രം പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധേയമായ വേഷത്തിൽ മലയാളികളുടെ ഇന്ദ്രജിത്ത് സുകുമാരനും ചിത്രത്തിലുണ്ട്.

യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ഒരു സെൻസിറ്റീവ് വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് കഥയാണ് ചിത്രത്തിൻ്റേതെന്ന് സംവിധായകൻ അനുരാഗ കശ്യപ് വ്യക്തമാക്കി.

സീ സ്റ്റുഡിയോസിനൊപ്പം സാഫ്രോൺ മാജിക് വർക്ക്‌സിന്‍റെ ബാനറിൽ നിഖിൽ ദ്വിവേദി ആണ് ബന്ധത്തിൻ്റെ നിർമ്മാതാവ്. അടുത്തിടെ ഏറ്റവും വിമർശനാത്മകമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട പാതാൾ ലോക് , കൊഹ്‌റ , ഉഡ്‌ത പഞ്ചാബ് എന്നിവയ്ക്ക് പിന്നിലെ ജോഡികളായ സുദീപ് ശർമ്മയും അഭിഷേക് ബാനർജിയും ചേർന്നാണ് തിരക്കഥ എഴുതുന്നത്.

ബോബി ഡിയോൾ, സന്യ മൽഹോത്ര, ഇന്ദ്രജിത്ത് എന്നിവർക്കൊപ്പം രാജ് ബി ഷെട്ടി, സപ്‌ന പബ്ബി, സബ ആസാദ്, റിദ്ധി സെൻ, ജിതേന്ദ്ര ജോഷി, നാഗേഷ് ഭോൺസ്ലെ തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തിലുണ്ട്.

ടൊറന്‍റോ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച ചിത്രം മികച്ച ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു.

ജൂൺ 5 ന് ആഗോളതലത്തില്‍ ബന്ദര്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും. വാർത്ത പ്രചരണം: പി.ശിവപ്രസാദ്.

