പ്രേക്ഷകരെ ആവേശം കൊള്ളിക്കാന് ബള്ട്ടി ഒടിടിയിലേക്ക്; ഷെയ്ന് നിഗം ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് തിയതി പുറത്ത്
കേരള തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രാമത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അരങ്ങേറുന്ന ഒരു കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 2, 2026 at 5:43 PM IST
ഷെയ്ന് നിഗത്തിനെ നായകനാക്കി നവാഗതനായ ഉണ്ണി ശിവലിംഗം സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് ബള്ട്ടി. കേരള-തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയോട് ചേർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തെ നാല് യുവാക്കളുടെ കഥ പറഞ്ഞ ചിത്രത്തിന് മികിച്ച പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്നും ലഭിച്ചത്. സിനിമയുടെ മേക്കിങ് ക്വാളിറ്റിയ്ക്കും സംഘട്ടന രംഗങ്ങള്ക്കും വലിയ കയ്യടിയാണ് ലഭിച്ചത്.
ഇപ്പോഴിതാ ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവില് സിനിമ ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ജൂലൈ 10 മുതല് സോണിലിവിലൂടെ സിനിമ പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തും.
Get ready for a complete ആക്ഷൻ തിരുവിഴ!#Balti streaming from 10th July only on Sony LIV. @ShaneNigam1 @imKBRshanthnu @selvaraghavan @PreethiOffl @puthrenalphonse #PoornimaIndrajith #AkshayRadhakrishnan #ShivaHariharan @UnniSivalingam @SanthoshTKuruv1 @binugeorgealex pic.twitter.com/eEVXmnH4GI— Sony LIV (@SonyLIV) July 1, 2026
പ്രേക്ഷകരില് നിന്ന് സിനിമയ്ക്ക് മികച്ച പ്രതികരണം ലഭിച്ചെങ്കിലും തിയേറ്ററുകളില് കാര്യമായ ചലനമുണ്ടാക്കാന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. സിനിമയിലെ പാട്ടുകളൊക്കെ ട്രെന്ഡിങ്ങില് ഇടം പിടിച്ചിരുന്നു. കാട്ച്ചി സേര', 'ജാലക്കാരി' തുടങ്ങിയ ഗാനങ്ങളൊക്കെ പ്രേക്ഷകരുടെ മനസിൽ ഇടം പിടിച്ചതാണ്. സായ് അഭ്യങ്കർ ആണ് ബൾട്ടിക്കായി സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഗീതത്തിനും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്.
എസ് ടി കെ ഫ്രെയിംസ്, ബിനു ജോർജ്ജ് അലക്സാണ്ടർ പ്രൊഡക്ഷൻസ് എന്നീ ബാനറുകളിൽ സന്തോഷ് ടി കുരുവിള, ബിനു ജോർജ്ജ് അലക്സാണ്ടര് എന്നിവരാണ് ഈ സ്പോർട്സ് ആക്ഷൻ ചിത്രം നിർമിച്ചത്.
ഉദയന് എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ചിത്രത്തില് ഷെയ്ന് അവതരിപ്പിച്ചത്. പ്രേക്ഷകര് ഇതുവരെ കാണാത്ത വേഷപ്പകര്ച്ചയിലാണ് ഷെയ്ന് എത്തിയത്. ഷെയ്ന് നിഗത്തിന്റെ കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മുതല് മുടക്കില് ഒരുങ്ങിയ ചിത്രം കൂടിയായിരുന്നു ബള്ട്ടി.
കേരള തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രാമത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അരങ്ങേറുന്ന ഒരു കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ ഷെയിനിനൊപ്പം ശാന്തനു ഭാഗ്യരാജ്, പ്രീതി അസ്രാണി, അൽഫോൺസ് പുത്രൻ, സെൽവരാഗവൻ, പൂർണിമ ഇന്ദ്രജിത്ത് തുടങ്ങിയവരും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായി വേഷമിട്ടിരുന്നു.
തമിഴും മലയാളവും ഇടകലർന്ന പ്രദേശത്തെ ഒരു പറ്റം ചെറുപ്പക്കാരുടെ കഥയിൽ കബഡിയും സൗഹൃദവും പ്രണയവും സംഘർഷവും പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സിനിമയുടെ അവതരണം.
‘ന്നാ താൻ കേസ് കൊട്‘ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ വൻ വിജയത്തിന് ശേഷം സന്തോഷ് ടി കുരുവിള നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് ബൾട്ടി. ഷെയ്ൻ നിഗത്തോടൊപ്പം മലയാളത്തിലെയും തമിഴിലെയും മുൻനിര അഭിനേതാക്കളും സാങ്കേതിക വിദഗ്ദരും എത്തുന്നുണ്ട്.
ഛായാഗ്രഹണം - അലക്സ് ജെ പുളിക്കൽ, കല - ആഷിക് എസ്, മേക്കപ്പ് - ജിതേഷ് പൊയ്യ, ആക്ഷൻ ഡയറക്ടർ - ആക്ഷൻ സന്തോഷ് & വിക്കി, കോസ്റ്റ്യൂം - മെൽവി ജെ, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - ശ്രീലാൽ എം, അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർമാർ - ശബരിനാഥ്, സാംസൺ സെബാസ്റ്റ്യൻ, രാഹുൽ രാമകൃഷ്ണൻ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - സന്ദീപ് നാരായൺ, പ്രോജക്ട് കോർഡിനേറ്റർ - ബെന്നി കട്ടപ്പണ്ണ, സഹ നിർമ്മാതാവ് - ഷെറിൻ റേച്ചൽ സന്തോഷ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - കിഷോർ പുറക്കാട്ടിരി, ഡിഐ - കളർ പ്ലാനറ്റ്, വരികൾ - വിനായക് ശശികുമാർ, വിഎഫ്എക്സ് - അസെല് മീഡിയ, ഫോക്സ്ഡോട്ട് മീഡിയ, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ - നിതിൻ ലൂക്കോസ്, മിക്സിംഗ് - എം ആർ രാജകൃഷ്ണൻ, കളറിസ്റ്റ് - ശ്രീക് വാരിയർ, വിതരണം - മൂൺഷോട്ട് എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് മൂൺഷോട്ട് & എസ്ടികെ ഫ്രെയിമുകൾ, ഗ്ലിംപ്സ് എഡിറ്റ് - ഹരി ദേവകി, ടൈറ്റില് ഡിസൈനുകൾ - റോക്കറ്റ് സയൻസ്, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈനുകൾ - വിയാക്കി, ഓഡിയോ ലേബൽ - തിങ്ക് മ്യൂസിക്, മാർക്കറ്റിംഗ് & വിഷ്വൽ പ്രമോഷനുകൾ - സ്നേക്ക്പ്ലാന്റ് എൽഎൽപി, പിആര്ഒ - ഹെയ്ൻസ്, യുവരാജ് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് അണിയറപ്രവര്ത്തകര്.