മഞ്ഞുമ്മല് ബോയ്സിന് ശേഷം പുതിയ ചിത്രവുമായി ചിദംബരം; ബാലന് റിലീസ് തിയതി പുറത്ത്
ഈ വര്ഷത്തെ കാന്സ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലില് പ്രദര്ശിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി ബാലന്. മെയ് 14 ന് വേള്ഡ് പ്രീമിയറായി ചിത്രം പ്രദര്ശിപ്പിക്കും.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 12, 2026 at 4:15 PM IST
മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ് ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് ചിത്രത്തിന് ശേഷം ചിദംബരം സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് 'ബാലന് ദി ബോയ്'. രോമാഞ്ചം, ആവേശം തുടങ്ങിയ സിനിമകളുടെ സംവിധായകനായ ജിത്തു മാധവന്റെ തിരക്കഥയില് ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് തിയതി പുറത്ത്.
2026 കാൻസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും വേൾഡ് പ്രീമിയർ ആയി ഈ ചിത്രം മെയ് 14 നാണ് കാന്സ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലില് പ്രദര്ശിപ്പിക്കും. കെ വി എൻ പ്രൊഡക്ഷൻസും തെസ്പിയൻ ഫിലിംസും ചേർന്നാണ് ബാലൻ എന്ന ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജൂണ് 19 ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തും.
"മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ് എന്ന ചിത്രത്തിനു ശേഷം അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പല തിരക്കഥകളും ലോക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് എന്റെ സുഹൃത്തും നടനുമായ സജിൻ ഗോപു ആണ് ജിത്തു മാധവന്റെ പക്കൽ കഥയുണ്ടാകുമെന്ന് അറിയിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കഥ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും പിറ്റേദിവസം തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയോട് വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് ബാലൻ എന്ന ചലച്ചിത്രം സംഭവിക്കുന്നത്", സംവിധായകന് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
"മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ബാലൻ എന്ന പേര്. പക്ഷേ ഈ സിനിമയ്ക്ക് ബാലൻ എന്ന് പേരിട്ടത് ഒരു ബാലന്റെ കഥയാണ് ഈ സിനിമയിലൂടെ പറയുന്നത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്", സംവിധായകന് വ്യക്തമാക്കി.
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ പ്രായത്തിലുള്ള പ്രേക്ഷകരേയും ആകര്ഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കഥയാണ് ബാലന് ദി ബോയ് എന്ന ചിത്രം പറയുന്നത്. മലയാളത്തിന് പുറമെ തമിഴ്, ഹിന്ദി, തെലുഗു, കന്നഡ എന്നീ ഭാഷകളിലും ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങും.
മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ് എന്ന ദേശീയ തലത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ചിത്രത്തിനു ശേഷം ചിദംബരം സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമ ഏതായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ചലച്ചിത്രലോകം ആകാംക്ഷയോടെയാണ് ഉറ്റ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ ഫാന്റം പ്രൊഡക്ഷൻസ് നിർമ്മിക്കുന്ന ഹിന്ദി ചിത്രമാണ് ചിദംബരം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് എന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഹിന്ദി ചിത്രത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത ഇനിയും വരാനുണ്ടെന്ന് സംവിധായകൻ ചിദംബരം ഇടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ഛായാഗ്രഹണം - ഷൈജു ഖാലിദ്, സംഗീതം- സുഷിൻ ശ്യാം. എഡിറ്റർ- വിവേക് ഹർഷൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ- അജയൻ ചാലിശ്ശേരി, കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ/ എക്സികുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - ഗണപതി, വസ്ത്രാലങ്കാരം - സപ്ന കാജാ റാവുത്തർ, മേക്കപ്പ്- റോണക്സ് സേവ്യർ, ആർട്ട് ഡയറക്ടർ- ഇന്ദുലാൽ കാവീട്, ഓഡിയോഗ്രഫി - ഷിജിൻ മെൽവിൻ ഹട്ടൻ,
അഭിഷേക് നായർ, അസ്സോസിയേറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസഴ്സ് - സുപ്രീത്, ധവൽ ജട്ടാനിയ, പൂജ ഷാ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- ദീപക് പരമേശ്വരൻ, അസ്സോസിയേറ്റ് ഡിറക്ടർസ്- ബിനു ബാലൻ, എസ് കെ ശ്രീരാഗ്, കളറിസ്റ്റ് - ശ്രീക് വാര്യർ, വിഎഫ്എക്സ് - എഗ്ഗ് വൈറ്റ് വിഎഫ്എക്സ്, സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ- രോഹിത് കെ സുരേഷ്, പിആർഒ- വൈശാഖ് സി വടക്കേവീട്, ജിനു അനിൽകുമാർ, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ- യെല്ലോ ടൂത്സ്.