ഉള്ളൊന്നു പിടയാതെ, കണ്ണൊന്നു നനയാതെ ഓര്ക്കാനാവില്ല! വയലിൻ നെഞ്ചോട് ചേര്ത്ത് ഈണങ്ങള് ബാക്കിയാക്കി മടങ്ങിയ ബാലബാസ്കര്
വയലിൻ തന്ത്രികളിൽ മാന്ത്രികത തീര്ത്ത് മലയാളികളുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയ ബാലഭാസ്കർ ഓര്മയായിട്ട് ഇന്നേയ്ക്ക് എട്ടുവര്ഷം. കണ്ണീരോടെയല്ലാതെ മലയാളികള്ക്ക് ഇന്നും ബാലുവിനെ ഓര്ക്കാനാവില്ല.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 2, 2026 at 12:54 PM IST
വയലിനിൽ മാന്ത്രിക തീര്ക്കുമ്പോള് അതിൽനിന്ന് പിറന്നിരുന്നത് വെറും സംഗീതമായിരുന്നില്ല. കേൾക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നേരെ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്ന ഒരു അനുഭൂതിയായിരുന്നു. കണ്ണുകൾ പൂട്ടി, ചെറുചിരിയോടെ, വയലിനിൽ ഈണങ്ങൾ തീർക്കുന്ന ബാലഭാസ്കർ മലയാളികളുടെ സംഗീതസ്മരണയിൽ ഇന്നും അതേപോലെ ജീവിക്കുന്നു. സംഗീതസംവിധായകൻ, വയലിനിസ്റ്റ്, ഫ്യൂഷൻ സംഗീതജ്ഞൻ എന്നീ നിലകളിലെല്ലാം സ്വന്തമായൊരു ഇടം കണ്ടെത്തിയ ബാലഭാസ്കറിന്റെ ഓർമകൾക്ക് വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും മങ്ങലേറ്റിട്ടില്ല.
2018 സെപ്റ്റംബർ 25. ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയോടെയാണ് അന്ന് കേരളം ഉണർന്നത്. പ്രമുഖ വയലിനിസ്റ്റും സംഗീതസംവിധായകനുമായ ബാലഭാസ്കറും കുടുംബവും തിരുവനന്തപുരം പള്ളിപ്പുറത്ത് വാഹനാപകടത്തിൽപ്പെട്ടു. ആ അപകടത്തിൽ ബാലുവിന്റെ ഏക മകൾ തേജസ്വിനി ബാല സംഭവ സ്ഥലത്ത് തന്നെ മരിച്ചിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ബാലഭാസ്കറിനെയും ഭാര്യ ലക്ഷ്മിയേയും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
വാർത്ത പുറത്തുവന്നതോടെ കേരളമാകെ പ്രാർഥനയിലായി. പ്രിയപ്പെട്ട ബാലു ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു ആരാധകരും സുഹൃത്തുക്കളും സംഗീതലോകവും. ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന ബാലഭാസ്കറിനായി നിരവധി പേർ പ്രാർഥിച്ചു. എന്നാൽ ആ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അധികം ആയുസുണ്ടായിരുന്നില്ല. 2018 ഒക്ടോബർ 2ന് ബാലഭാസ്കറും വിടപറഞ്ഞു.
17 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനുശേഷം ജനിച്ച മകളെ നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ ബാലുവിനെയും നഷ്ടപ്പെട്ട വേദന മലയാളികൾക്ക് മറക്കാനായില്ല. ഒരു കുടുംബത്തെ തകർത്ത ആ ദുരന്തം സംഗീതലോകത്തിനും വലിയ നഷ്ടമായി. ബാലഭാസ്കർ ബാക്കിവെച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഗീതവും വയലിൻ ഈണങ്ങളും അനേകം ഓർമകളുമാണ്.
മൂന്നാം വയസിൽ തുടങ്ങിയ വയലിൻ യാത്ര
ബാലഭാസ്കറിന്റെ ജീവിതവും വയലിനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആരംഭിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂന്നാം വയസിലായിരുന്നു. സംഗീതജ്ഞനും വയലിനിസ്റ്റുമായ അമ്മാവൻ ബി. ശശികുമാർ ആണ് ബാലുവിന്റെ സംഗീതജീവിതത്തിന് ആദ്യവാതിൽ തുറന്നത്. മൂന്നാം വയസിൽ അദ്ദേഹം ബാലുവിന് ഒരു വയലിൻ സമ്മാനിച്ചു. അവിടെ നിന്നാണ് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നീണ്ടുനിന്ന സംഗീതയാത്ര ആരംഭിച്ചത്.
അമ്മാവൻ തന്നെയായിരുന്നു ബാലഭാസ്കറിന്റെ ആദ്യ സംഗീതഗുരു. ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ വയലിന്റെ സാധ്യതകളെ അടുത്തറിഞ്ഞ ബാലു പിന്നീട് അതിനെ ജീവിതത്തിന്റെ തന്നെ ഭാഗമായി മാറ്റുകയായിരുന്നു. മറ്റൊരു ഉപകരണം കൈയിൽ പിടിക്കുന്നതുപോലെയല്ല, സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം പോലെയാണ് ബാലഭാസ്കർ വയലിൻ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത്. പിന്നീട് മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ ‘വയലിനിസ്റ്റ് ബാലഭാസ്കർ’ എന്ന പേര് തന്നെ വയലിൻ സംഗീതത്തിന്റെ പര്യായമായി മാറുകയായിരുന്നു.
17-ാം വയസിൽ സംഗീതസംവിധായകൻ
വയലിൻ വായനയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയില്ല ബാലഭാസ്കറിന്റെ പ്രതിഭ. വെറും 17-ാം വയസിൽ ‘മംഗല്യപ്പല്ലക്ക്’ എന്ന ചിത്രത്തിന് സംഗീതം നൽകി സിനിമയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ സംഗീതസംവിധായകരിൽ ഒരാളായി അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധ നേടി.
അക്കാലത്ത് തന്നെ സംഗീതരംഗത്ത് ബാലഭാസ്കറിന്റെ പ്രതിഭ ചർച്ചയായിരുന്നു. സിനിമയിലെ സംഗീതസംവിധാനം അദ്ദേഹത്തെ ആകർഷിച്ചെങ്കിലും വെള്ളിത്തിരയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തിമലക്ഷ്യമെന്ന് പറയാനാകില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് എന്നും വയലിനിലേക്കും അതിന്റെ അനന്തമായ സാധ്യതകളിലേക്കുമായിരുന്നു.
ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിജയന്റെ ആൽബങ്ങളിലൂടെ ബാലഭാസ്കറിന്റെ സംഗീതസംവിധാന പ്രതിഭ കൂടുതൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തി. ‘ആദ്യമായ്’, ‘നിനക്കായ്’ തുടങ്ങിയ ആൽബങ്ങളിലെ ഗാനങ്ങൾ വലിയ ജനപ്രീതി നേടി. ‘ഒന്നിനുമല്ലാതെ എന്തിനോ തോന്നിയൊരിഷ്ടം…’, ‘നിനക്കായ് തോഴീ പുനർജനിക്കാം…’ തുടങ്ങിയ ഗാനങ്ങൾ ഇന്നും മലയാളി സംഗീതപ്രേമികളുടെ ഓർമയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു.
പ്രണയത്തിന്റെയും വിരഹത്തിന്റെയും നൊമ്പരത്തിന്റെയും മൃദുലമായ വികാരങ്ങളെ സംഗീതത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ബാലഭാസ്കറിന് പ്രത്യേക കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. ലളിതമായ ഈണങ്ങളിലൂടെ വലിയൊരു വികാരലോകം സൃഷ്ടിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ സിനിമയും ആൽബങ്ങളും നൽകിയ പ്രശസ്തിയേക്കാൾ ബാലഭാസ്കറിന്റെ യഥാർഥ ലോകം വയലിനും വേദികളുമായിരുന്നു.
വയലിനിൽ തീർത്ത സംഗീതമാന്ത്രികത
ബാലഭാസ്കർ വയലിൻ വായിക്കുമ്പോൾ സംഗീതത്തിൽ പൂർണമായി ലയിച്ചുനിൽക്കുന്ന ഒരു കലാകാരനെയാണ് വേദിയിൽ കാണാനാകുന്നത്. കണ്ണുകൾ പൂട്ടി ചെറുചിരിയോടെ ബാലു വയലിൻ വായിക്കുമ്പോൾ, വിരലുകൾക്കൊപ്പം സംഗീതവും ഒഴുകുന്നതുപോലെയായിരുന്നു അനുഭവം. സങ്കീർണമായ സംഗീതഭാഗങ്ങൾ പോലും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതുപോലെയുള്ള സ്വാഭാവികത അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയായിരുന്നു.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകളിൽ വയലിൻ പലപ്പോഴും ഒരു പുതിയ സംഗീതോപകരണമായി മാറി. പരമ്പരാഗത വയലിൻ സംഗീതത്തെ ഫ്യൂഷൻ സംഗീതവുമായി കൂട്ടിയിണക്കിയ ബാലഭാസ്കർ പുതിയ തലമുറയിലെ സംഗീതാസ്വാദകരിലേക്കും വയലിനെ എത്തിച്ചു.
വയലിനെ പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ മാത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം അതിന്റെ ആധുനിക സാധ്യതകളും ബാലഭാസ്കർ പരീക്ഷിച്ചു. ഇലക്ട്രിക് വയലിനും ഫ്യൂഷൻ സംഗീതവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകടനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധേയ ഭാഗങ്ങളായി.
വയലിനിലൂടെ പാശ്ചാത്യ സംഗീതവും ഇന്ത്യൻ സംഗീതവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ സംഗീതശാഖകളെ കൂട്ടിയിണക്കാനുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ അദ്ദേഹം നടത്തി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ബാലഭാസ്കറിന്റെ സംഗീതം ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഗീതത്തിൽ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിന്റെ അടിത്തറയും ഫ്യൂഷന്റെ പുതുമയും ഒരേസമയം അനുഭവിക്കാമായിരുന്നു.
ഇന്ത്യയ്ക്കകത്തും പുറത്തുമായി നിരവധി വേദികളിൽ ബാലഭാസ്കർ സംഗീതമൊരുക്കി. കെ. ജെ. യേശുദാസ്, കെ. എസ്. ചിത്ര, മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടി, ശിവമണി, കലാമണ്ഡലം ഹൈദരലി തുടങ്ങി വിവിധ സംഗീതമേഖലകളിലെ പ്രമുഖർക്കൊപ്പം അദ്ദേഹം വേദി പങ്കിട്ടു.
വലിയ വേദികളിലും ചെറിയ സംഗീതപരിപാടികളിലും ഒരേ ആവേശത്തോടെയാണ് ബാലഭാസ്കർ സംഗീതം അവതരിപ്പിച്ചത്. സംഗീതം അത്രയേറെ പ്രാണവായുവായിരുന്നു.
ആരാധകരെ വേദനിപ്പിച്ച ആ സെപ്റ്റംബർ 25
2018 സെപ്റ്റംബർ 25ന് പള്ളിപ്പുറത്ത് നടന്ന വാഹനാപകടം ബാലഭാസ്കറിന്റെ ജീവിതം അപ്രതീക്ഷിതമായി മാറ്റിമറിച്ചു. തൃശ്ശൂരിൽനിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
അപകടത്തെ തുടർന്ന് ബാലഭാസ്കറിന്റെ കുടുംബത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്രയെയും ചുറ്റിപ്പറ്റി നിരവധി ചർച്ചകളും വിവാദങ്ങളും ഉയർന്നു. യാത്രയുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ, വാഹനത്തിന്റെ വേഗത, അപകടത്തിലേക്ക് നയിച്ച കാരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ചർച്ചയായി. സംഭവത്തിൽ വിവിധ അന്വേഷണങ്ങളും നടന്നു.
എന്നാൽ ബാലഭാസ്കറിന്റെ ആരാധകരുടെ മനസ്സിൽ ആ ദിവസത്തിന്റെ ഓർമ ഇന്നും മറ്റൊന്നാണ്. വയലിനിലൂടെ ഇത്രയും വർഷം നമ്മെ സന്തോഷിപ്പിച്ച കലാകാരൻ ജീവിതത്തിനായി പോരാടുന്നുവെന്ന വാർത്ത. തിരുച്ചുവരാനായി കാത്തിരുന്നുവെങ്കിലും ഒക്ടോബര് 2 ന് അദ്ദേഹം വിട പറഞ്ഞു.
40 വയസിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു കലാകാരൻ എത്തിപ്പിടിക്കാവുന്ന നിരവധി ഉയരങ്ങൾ ബാലഭാസ്കർ കീഴടക്കിയിരുന്നു. സംഗീതസംവിധായകൻ, ആൽബം സംഗീതസംവിധായകൻ, വയലിനിസ്റ്റ്, ഫ്യൂഷൻ സംഗീതജ്ഞൻ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ മേഖലകളിൽ അദ്ദേഹം സ്വന്തം വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചു.
സിനിമ അദ്ദേഹത്തിന് അവസരങ്ങൾ നൽകിയെങ്കിലും സിനിമയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചില്ല. കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താനും വിവിധ സംഗീതശൈലികളെ ഒന്നിപ്പിക്കാനും വേദികളിലൂടെ സംഗീതം പ്രേക്ഷകരിലെത്തിക്കാനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ താൽപര്യം. അതിനാൽ തന്നെ ബാലഭാസ്കറിന്റെ മരണത്തോടെ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, മലയാളത്തിന്റെ ലൈവ് മ്യൂസിക് രംഗത്തിനും ഫ്യൂഷൻ സംഗീതത്തിനും വലിയൊരു നഷ്ടമാണ് സംഭവിച്ചത്.
വയലിനിൽ വിരലുകൾ പായിച്ച് സംഗീതത്തിന്റെ അനന്തവിഹായസിലേക്ക് പറന്ന ബാലഭാസ്കർ ഇന്നില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ബാക്കിവെച്ച ഈണങ്ങൾ ഇന്നും ആസ്വാദകരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്.