ശ്രീനിവാസന്‍ കണ്ണാടിയില്‍ നോക്കിയപ്പോള്‍ കണ്ട മുഖത്തെ ഒരു കുരു; വടക്കുനോക്കിയന്ത്രം ജനിച്ച കഥ

'കുഞ്ഞിരാമന്‍റെ പൊടിക്കൈ' എന്ന പേരിൽ ശ്രീനിവാസൻ ഈ കഥ ഒരു ചെറുകഥയാക്കി മനസ്സിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ കഥ അദ്ദേഹം പ്രശസ്ത നിർമ്മാതാവ് വിന്ധ്യനോട് ഒരിക്കൽ വെറുതെ പറയുകയുണ്ടായി.

Published : December 20, 2025 at 11:44 AM IST

ശ്രീനിവാസൻ അടയാർ ഫിലിം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം. അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്ന വീടിന് മുകളിലെ അന്തേവാസിയായ മലയാളിയിൽ നിന്നാണ് 'വടക്കുനോക്കിയന്ത്രം' എന്ന സിനിമയ്ക്കുള്ള പ്രചോദനം ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ക്യാമറമാന്‍ വിപിൻ മോഹൻ ഇടിവിക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ നേരത്തേ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. വല്ലാത്ത അപകർഷതാബോധത്തിനും സംശയരോഗത്തിനും അടിമയായിരുന്നു ആ വ്യക്തി. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം തന്‍റെ ഭാര്യയെ നാട്ടിൽ നിന്നും ചെന്നൈയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു.

ഭാര്യക്ക് നന്നായി തമിഴ് സംസാരിക്കാൻ അറിയാമായിരുന്നു. അതിനർത്ഥം ആ സ്ത്രീ ഇതിനുമുമ്പ് ചെന്നൈയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് തമിഴ് വശമെന്നും ഭർത്താവ് സംശയിച്ചു. രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഭാര്യ വീടിന് പുറത്തുപോകാറുണ്ടെന്നും അയാൾ ഭയപ്പെട്ടു. ഭീകരമായ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ആ മനുഷ്യൻ.

അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും പുറത്തുപറയാൻ തനിക്ക് സാധിക്കില്ലെന്ന് ശ്രീനിവാസൻ മുൻപ് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 'സുഗതൻ' എന്ന സാങ്കൽപ്പിക പേരുപയോഗിച്ചാണ് ആ വ്യക്തിയെ ശ്രീനിവാസൻ അഭിസംബോധന ചെയ്യാറുള്ളത്. ഒരുപാട് കാലത്തിനുശേഷം ആ മലയാളിയെ ശ്രീനിവാസൻ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മാനസികരോഗത്തിന് ചികിത്സ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.

Vipin Mohan (ETV Bharat)

'കുഞ്ഞിരാമന്‍റെ പൊടിക്കൈ' എന്ന പേരിൽ ശ്രീനിവാസൻ ഈ കഥ ഒരു ചെറുകഥയാക്കി മനസ്സിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ കഥ അദ്ദേഹം പ്രശസ്ത നിർമ്മാതാവ് വിന്ധ്യനോട് ഒരിക്കൽ വെറുതെ പറയുകയുണ്ടായി. 1987-ൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു സിനിമ നിർമ്മിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി വിന്ധ്യൻ ചെന്നൈയിൽ ശ്രീനിവാസനെ കാണാനെത്തി.

അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രീനിവാസൻ പ്രിയദർശനോടും സത്യൻ അന്തിക്കാടിനോടും സംസാരിച്ചെങ്കിലും അവർക്കാർക്കും ആ സമയം ഒഴിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. പുതിയൊരു കഥ ശ്രീനിവാസന്‍റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നതുമില്ല.

നിരാശനായി മടങ്ങേണ്ടി വരുമെന്ന് വിന്ധ്യന് തോന്നിയ നിമിഷത്തിലാണ് 'കുഞ്ഞിരാമന്‍റെ പൊടിക്കൈ' എന്ന കഥയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഓർത്തത്. ഉടൻതന്നെ ആ കഥ സിനിമയാക്കിക്കൂടേ എന്ന് അദ്ദേഹം ശ്രീനിവാസനോട് ചോദിച്ചു. അതൊരു നല്ല തീരുമാനമാണെന്ന് ശ്രീനിവാസനും തോന്നി.

"താങ്കൾക്ക് ഈ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ?" എന്ന നിർമ്മാതാവിന്‍റെ ചോദ്യത്തിന് മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ അദ്ദേഹം സമ്മതം മൂളി. അക്കാലത്ത് വീടുപണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടിരുന്നതും ആ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു.

വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം നിർമ്മാതാവ് വിന്ധ്യന്‍റെ നിർബന്ധപ്രകാരം തന്‍റെ പ്രഥമ സംവിധാന സംരംഭത്തിന് ശ്രീനിവാസൻ ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തി. അതിസുന്ദരിയായ ഒരു നായികയെയായിരുന്നു സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യം. ശ്രീനിവാസന്‍റെ നായികയാവാൻ അക്കാലത്ത് ആരെങ്കിലും തയ്യാറാകുമോ എന്ന സംശയം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു.

എന്നാൽ മലയാളത്തിലെ മുൻനിര നായിക പാർവതി 'വടക്കുനോക്കിയന്ത്ര'ത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ സമ്മതം മൂളി. പാർവതിയുടെ ഈ തീരുമാനം ശ്രീനിവാസനെപ്പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. ഇന്നത്തെ പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ ജയരാജായിരുന്നു ചിത്രത്തിൽ ശ്രീനിവാസന്‍റെ സംവിധാന സഹായി.

സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുന്നതിന് രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് വരെ ഒരു വരി പോലും തിരക്കഥ എഴുതിയിരുന്നില്ല. ക്യാമറാമാൻ വേണുവിന്‍റെ മുൻകോപത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രീനിവാസന് ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു. തിരക്കഥ പൂർത്തിയാകാത്തതിനാൽ നിർമ്മാണം നീട്ടിവയ്ക്കാൻ അദ്ദേഹം വിന്ധ്യനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ചിത്രീകരണം നടക്കില്ലെന്ന് ശ്രീനിവാസൻ തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞതോടെ വിന്ധ്യൻ ആകെ പ്രയാസത്തിലായി.

എന്തുചെയ്യണമെന്നറിയാതെ വിന്ധ്യൻ ഹോട്ടൽ മുറിയിലെ കട്ടിലിൽ മലർന്നു കിടന്നു. ആ സമയം ശ്രീനിവാസൻ മുറിയിലെ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി തന്‍റെ മുഖത്തെ ഒരു കുരു ഞെക്കിപ്പൊട്ടിച്ചു. ഇത് കണ്ട് ചാടിയെഴുന്നേറ്റ വിന്ധ്യൻ പറഞ്ഞു: "ശ്രീനി, നമ്മുടെ സിനിമയുടെ ആദ്യ ഷോട്ട് കിട്ടി! താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തത് തന്നെയാണത്.

" സ്വന്തം സൗന്ദര്യത്തിലുള്ള അപകർഷത പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ തുടക്കം ശ്രീനിവാസനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഷൂട്ടിംഗ് ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് 'വടക്കുനോക്കിയന്ത്രം എന്ന വിഖ്യാത ചിത്രവും തളത്തില്‍ ദിനേശന്‍ എന്ന കഥാപാത്രവും ജനിച്ചത്.
