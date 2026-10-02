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ശ്രീനാഥ് ഭാസിയുടെയും മംമ്തയുടെയും സ്വരം! അമൽ നീരദിന്‍റെ ‘ബാച്ച്‌ലർ പാർട്ടി Deux’ ആദ്യഗാനം 'വാഴ്‌വേ മായം' പുറത്ത്

2012ൽ പുറത്തിറങ്ങി പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയ സ്റ്റൈലിഷ് ആക്ഷൻ ചിത്രം ‘ബാച്ച്‌ലർ പാർട്ടി’യുടെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ‘ബാച്ച്‌ലർ പാർട്ടി Deux’.

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Amal Neerad's Bachelor Party Deux (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 2, 2026 at 11:14 AM IST

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ലയാള സിനിമയിലെ സ്റ്റൈലിഷ് അവതരണങ്ങൾക്ക് പേരുകേട്ട സംവിധായകൻ അമൽ നീരദിന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം ‘ബാച്ച്‌ലർ പാർട്ടി Deux’യിലെ ആദ്യ ലിറിക്കൽ വീഡിയോ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി. ‘വാഴ്‌വേ മായം’ എന്ന ഗാനത്തിന്‍റെ വീഡിയോയാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ പുറത്തുവിട്ടത്. വേറിട്ട ദൃശ്യഭാഷയും സ്റ്റൈലിഷ് അവതരണവുമാണ് ഗാനത്തിന്‍റെ പ്രധാന ആകർഷണം.

മംമ്ത മോഹൻദാസും ശ്രീനാഥ് ഭാസിയും ചേർന്നാണ് ഗാനത്തിന് ശബ്ദം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ‘മരണക്കടലിൻ അകലെ മറുകരയോ?’ എന്ന വരികളോടെ തുടങ്ങുന്ന ഗാനത്തിന് സംഗീതം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്റ്റോ സേവ്യറാണ്. വരികൾ വിനായക് ശശികുമാർ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ ലോകവും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്തമായ സ്വഭാവങ്ങളും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലാണ് ലിറിക്കൽ വീഡിയോ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

14 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ‘ബാച്ച്‌ലർ പാർട്ടി’യുടെ രണ്ടാം ഭാഗം

2012ൽ പുറത്തിറങ്ങി പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയ സ്റ്റൈലിഷ് ആക്ഷൻ ചിത്രം ‘ബാച്ച്‌ലർ പാർട്ടി’യുടെ രണ്ടാം ഭാഗമായാണ് ‘ബാച്ച്‌ലർ പാർട്ടി Deux’ എത്തുന്നത്. ആദ്യ ചിത്രത്തിന് 14 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അമൽ നീരദ് പുതിയ തലമുറയിലെ താരങ്ങളെയും മലയാളത്തിലെ മുൻനിര അഭിനേതാക്കളെയും അണിനിരത്തി ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ രണ്ടാം അധ്യായവുമായി എത്തുന്നത്.

ആദ്യ ചിത്രത്തിന് പിന്നാലെ സിനിമാപ്രേമികൾക്കിടയിൽ രൂപപ്പെട്ട പ്രത്യേക ആരാധകവൃന്ദവും ചിത്രത്തിന്‍റെ സ്റ്റൈലിഷ് അവതരണവുമാണ് രണ്ടാം ഭാഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷ വർധിപ്പിക്കുന്നത്. അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ റെഡ്-ഗോൾഡൻ റെട്രോ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും സിനിമാപ്രേമികൾക്കിടയിലും ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.

ചിത്രത്തിന്റെ പേരിലെ ‘D'EUX’ എന്നത് ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. ഫ്രഞ്ചിൽ ‘deux’ എന്ന വാക്കിന് ‘രണ്ട്’ എന്നാണ് അർത്ഥം. അതേസമയം, പേരിന്റെ ഘടനയ്ക്ക് ‘അവരുടെ’ അല്ലെങ്കിൽ ‘അവരെക്കുറിച്ച്’ എന്ന തരത്തിലുള്ള അർത്ഥതലങ്ങളും ഉണ്ടെന്നാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

യുവതാരങ്ങൾക്കും മലയാളത്തിലെ മുൻനിര അഭിനേതാക്കൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യം നൽകിയാണ് അമൽ നീരദ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. നസ്‌ലൻ, കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, സൗബിൻ ഷാഹിർ, ഷറഫുദ്ദീൻ, ശ്രീനാഥ് ഭാസി, ചന്തു സലീംകുമാർ, ടൊവിനോ തോമസ്, ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ, പാരിസ് ലക്ഷ്മി, നാദിയ മൊയ്തു, രജീഷ വിജയൻ, ജ്യോതിർമയി, ഹൻസിക കൃഷ്ണകുമാർ തുടങ്ങിയവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന താരങ്ങൾ.

ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തുവന്ന പോസ്റ്ററുകളിൽ ഓരോ താരവും വ്യത്യസ്തവും ഇതുവരെ കാണാത്തതുമായ സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കിലാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതും ചിത്രത്തിന്റെ പ്രീ-റിലീസ് ചർച്ചകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

അമൽ നീരദ് പ്രൊഡക്ഷൻസ്, അൻവർ റഷീദ് എന്റർടെയ്ൻമെന്റ്സ്, ഫഹദ് ഫാസിൽ ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നീ ബാനറുകൾ സംയുക്തമായാണ് ‘ബാച്ച്‌ലർ പാർട്ടി Deux’ നിർമിക്കുന്നത്.

ചിത്രത്തിന്റെ സാങ്കേതിക മേഖലകളിലും ശ്രദ്ധേയരായ അണിയറപ്രവർത്തകരാണ് അണിനിരക്കുന്നത്. അപ്പു പ്രഭാകർ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്നു. വിവേക് ഹർഷൻ എഡിറ്റിംഗും ക്രിസ്റ്റോ സേവ്യർ സംഗീതവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. സംഭാഷണം ഉണ്ണി ആർ എഴുതുന്നു.

തപസ് നായക് സൗണ്ട് ഡിസൈനും ജോസഫ് നെല്ലിക്കൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനും നിർവഹിക്കുന്നു. ഗാനരചന നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് റഫീഖ് അഹമ്മദും വിനായക് ശശികുമാറുമാണ്. മഷർ ഹംസ കോസ്റ്റ്യൂമും റോണക്സ് സേവ്യർ മേക്കപ്പും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

ആദ്യ ചിത്രത്തിന്റെ ശൈലിയും പുതുതലമുറ താരനിരയും അമൽ നീരദിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ ദൃശ്യഭാഷയും ഒന്നിക്കുന്നതിനാൽ ‘ബാച്ച്‌ലർ പാർട്ടി Deux’ മലയാള സിനിമാപ്രേമികൾ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിലൊന്നാണ്. നവംബർ 19 നാണ് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളിലെത്തുക.

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BACHELOR PARTY DEUX
AMAL NEERAD DIRECTOR
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