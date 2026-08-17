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നിമിഷ സജയന്‍റെ ഹിന്ദി ചിത്രം, ഇന്‍വെസ്റ്റ്‌ഗേറ്റീവ് ക്രൈം ത്രില്ലര്‍ 'ബബിത സിംഗ് റിപ്പോർട്ടിംഗ്' ഒടിടിയിലേക്ക്; എവിടെ കാണാം

ബബിത, തന്‍റെ ബാല്യകാല സുഹൃത്തിന്‍റെ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെ യാഥാർഥ്യം കണ്ടെത്താൻ നടത്തുന്ന അന്വേഷണമാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രധാന പ്രമേയം.

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Babita Singh Reporting (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 17, 2026 at 5:27 PM IST

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ലയാളികളുടെ പ്രിയതാരം നിമിഷ സജയൻ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ക്രൈം ഡ്രാമയായ ‘ബബിത സിംഗ് റിപ്പോർട്ടിംഗ്’ ഒടിടി റിലീസിന് ഒരുങ്ങുന്നു. ഏറെ നിരൂപക പ്രശംസ നേടിയ ഈ ചിത്രം അംബിക പണ്ഡിറ്റ് ആണ് സംവിധാനം ചെയ്‌തത്.

ചിത്രം 2026 ഓഗസ്റ്റ് 28ന് ആമസോൺ പ്രൈം വീഡിയോയിലൂടെ ചിത്രം പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തും. ഇംഗ്ലീഷ് സബ്‌ടൈറ്റിലുകളോടെയാണ് ഹിന്ദി ഭാഷയിലെ ചിത്രം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നത്.

അംബിക പണ്ഡിറ്റ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അമിത വ്യാസാണ്. നിമിഷ സജയനൊപ്പം ബരുൺ സോബ്തി, അൻഷുമാൻ പുഷ്കർ എന്നിവരും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. നിരൂപക പ്രശംസ നേടിയ എഴുത്തുകാരനും സംവിധായകനുമായ സുദീപ് ശർമ്മയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ.

ഒരു ചെറിയ ഇന്ത്യൻ പട്ടണത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ‘ബബിത സിംഗ് റിപ്പോർട്ടിംഗ്’ കഥ പറയുന്നത്. സസ്പെൻഷനിലുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയായ ബബിത സിംഗ് എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് നിമിഷ സജയൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ‘ബേബി’ എന്ന സ്നേഹപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ബബിത, തന്‍റെ ബാല്യകാല സുഹൃത്തിന്‍റെ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെ യാഥാർഥ്യം കണ്ടെത്താൻ നടത്തുന്ന അന്വേഷണമാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രധാന പ്രമേയം.

കേസിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നിട്ടും, സുഹൃത്തിന്കറെ മരണത്തിന് പിന്നിലെ ദുരൂഹത ബബിതയെ അന്വേഷണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. തെളിവുകളും ഉത്തരങ്ങളും തേടിയുള്ള യാത്രയിൽ കേസ് പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വ്യക്തിപരമായ തലത്തിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നു. കൊലപാതകത്തിന്‍റെ ചുരുളഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ബബിതയ്ക്ക് സ്വന്തം ജീവിതത്തെയും കഴിഞ്ഞകാലത്തെയും കുറിച്ചുള്ള നിരവധി ചോദ്യങ്ങളെ നേരിടേണ്ടിവരുന്നു.

അന്വേഷണം മുന്നോട്ടുപോകുന്തോറും കേസിന്‍റെ സങ്കീർണതകൾ വർധിക്കുകയും ബബിതയുടെ വ്യക്തിജീവിതവും അന്വേഷണവും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തികൾ മങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. കുറ്റാന്വേഷണത്തിന്റെ ആവേശത്തിനൊപ്പം ഒരു സ്ത്രീയുടെ ആത്മസംഘർഷവും സ്വയം കണ്ടെത്തലും അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രമായിരിക്കും ‘ബബിത സിംഗ് റിപ്പോർട്ടിംഗ്’ എന്നാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ നൽകുന്ന സൂചന.

‘തൊണ്ടിമുതലും ദൃക്സാക്ഷിയും’, ‘ദി ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചൻ’, ‘ചിത’ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനങ്ങളിലൂടെ മലയാളത്തിന് പുറത്തേക്കും ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുള്ള നടിയാണ് നിമിഷ സജയൻ. ഹിന്ദി ഭാഷയിലെ ഒരു ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ചിത്രത്തിൽ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

ഫിലിം സ്ക്വാഡ് പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ സൗരഭ് മൽഹോത്ര, മനുജ് മിശ്ര, ടീന തർവാനി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. ആക്റ്റ് ത്രീയുമായി സഹകരിച്ചാണ് നിർമ്മാണം. 2026 ഓഗസ്റ്റ് 28 മുതൽ ആമസോൺ പ്രൈം വീഡിയോയിൽ ‘ബബിത സിംഗ് റിപ്പോർട്ടിംഗ്’ സ്ട്രീമിംഗ് ആരംഭിക്കും.

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TAGGED:

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