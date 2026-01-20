മലബാറിൻ്റെ പഴങ്കഥ പറയാൻ ഐഫോണും എഐയും; രാജ്യാന്തര വേദികളിൽ കൈയടി നേടി 'അഴി'
ഗോവ ഫിലിം ബസാറിൽ 'അഴി'ക്ക് മൂന്ന് പുരസ്കാരങ്ങൾ. കോഴിക്കോട്ടുകാരി ഹെസ്സ സാലിഹ് ആണ് സംവിധായിക. ഐഫോണിലാണ് ചിത്രം ചിത്രീകരിച്ചത്.
കോഴിക്കോട്: അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നാഷണൽ ഫിലിം ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോർപറേഷൻ (എൻഎഫ്ഡിസി) ഗോവയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച വേവ്സ് ഫിലിം ബസാറിൽ മൂന്ന് അവാർഡുകൾ കരസ്ഥമാക്കി കോഴിക്കോട്ടുകാരിയുടെ അഴി. വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ലാബിൽ റെഡ് സീ അന്താരാഷ്ട്ര പുരസ്കാരമുൾപ്പടെയുള്ള ഉജ്ജ്വല പ്രകടനമാണ് ഫറൂഖ് സ്വദേശി ഹെസ്സ സാലിഹ് രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച സിനിമ കാഴ്ചവച്ചത്.
ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സിനിമ വിപണിയായ വേവ്സ് ഫിലിം ബസാർ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സിനിമ നിർമാതാക്കൾ, സംവിധായകർ, വിതരണക്കാർ, നിക്ഷേപകർ എന്നിവർക്ക് കൂടിച്ചേരാനും പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് ധനസഹായം കണ്ടെത്താനുമുള്ള വേദിയാണ്. 76 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള അഴി നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത് ആർട്ട്ഫാർമേഴ്സ് കൾച്ചറൽ ഹാബിറ്റേഷനും നർജിസ് കെഎയും ചേർന്നാണ്. മലബാറിൻ്റെ കടലോരത്ത് പ്രചാരത്തിലുള്ള ഒരു പഴങ്കഥയെ ഭാവനാത്മകമായി ഒരു മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സമൂഹത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പുനർരചിച്ചതാണ് അഴി.
അഴിയുടെ പിറവി
നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസൈൻ ഭോപ്പാൽ കാമ്പസിൽ കമ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിസൈൻ വിദ്യാർഥിയായിരിക്കെ കോഴ്സ് എൻഡ് പ്രോജക്ട് സംബന്ധിച്ച ചില മാർഗനിർദേശങ്ങൾക്കായി പ്രശസ്ത ഛായാഗ്രാഹകൻ ശ്രീ സണ്ണി ജോസഫുമായി (ഐഎസ്സി) സംവിധായക ഹെസ്സ സംസാരിക്കുന്നിടത്താണ് അഴിയുടെ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത്. സണ്ണി ജോസഫിൻ്റെ ശിഷ്യനും അഴിയുടെ ഛായാഗ്രാഹകനുമായ അർജുൻ അജിത്താണ് ആർട്ട്ഫാർമേഴ്സിനെയും ഹെസ്സയെയും തമ്മിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്.
ശബ്ദസംവിധായകനും പുനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ശബ്ദവിഭാഗത്തിൽ മുൻ അധ്യാപകനുമായ നൈതിക് മാത്യു ഈപ്പൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അക്കാദമിക്കായി ചലച്ചിത്ര പഠനം പൂർത്തിയാക്കി വിവിധ ഭാഷകളിലും വിവിധ ചലച്ചിത്ര മേഖലകളിലും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ആർട്ട്ഫാർമേഴ്സ്. അവിടെയുണ്ടായ ചർച്ചകളിൽനിന്നാണ് കോഴ്സ് പൂർത്തിയായാലുടൻ ഒരു ഫീച്ചർ ഫിലിമായി ചെയ്യാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചതെന്ന് ഹെസ്സ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അഴിയെ ഫീച്ചർ ലെങ്തിലേക്ക് പുനരാവിഷ്കരിക്കുന്ന ചിന്തകളും എഴുത്തും ആരംഭിച്ചു.
വേറിട്ട വഴികൾ വെല്ലുവിളികൾ
കടലും മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളും ഹാർബറും ഒക്കെ പ്രധാന ഭാഗമാകുന്ന സീനുകൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിന് സാധാരണ ഗതിയിൽ വളരെ വലിയ സന്നാഹവും ബഡ്ജറ്റും ആവശ്യമായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് സിനിമയുടെ സ്വത്വം ഉൾക്കൊണ്ട് വലിയ സന്നാഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു ഗറില്ലാ രീതിയിൽ മനുഷ്യർക്കിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഐഫോണിൽ ഈ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് അർജുൻ തന്നെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഭാഗങ്ങൾ എഐയുടെ സഹായത്തോടെ സൃഷ്ടിക്കാമെന്നും തീരുമാനിച്ചു. രണ്ടര വർഷം മുമ്പ് അങ്ങനെയൊരു തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എഐ സങ്കേതങ്ങൾ ഇന്നത്തേതുമായി താരതമ്യം പോലും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത്ര ശൈശവരൂപത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് ഹെസ്സ പറയുന്നു.
എഐ റെഫറൻസിനായി മുന്നൂറോളം സ്കെച്ചുകൾ ഹെസ്സ തന്നെ കൈകൊണ്ട് വരച്ചു തയാറാക്കി. രണ്ട് ഷെഡ്യൂളിലായി പതിനേഴു ദിവസം കൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത ചിത്രത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനായി രണ്ടുവർഷത്തിലധികം സമയമെടുത്തു. അതിനിടെയാണ് ഫിലിം ബസാർ വരുന്നതും ചിത്രം അയക്കുന്നതും. ലോകത്തെ പ്രമുഖ ചലച്ചിത്രോത്സവങ്ങളിലെ ക്യൂറേറ്റർമാർ ഫിലിം ബസാറിൽ ചിത്രം കാണുകയും ചലച്ചിത്രാഖ്യാനത്തിലെ ധീരമായ ചുവടെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിനു പിന്നാലെയാണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നുള്ള റെഡ് സീ ഫിലിം ഗ്രാൻ്റ്, പ്രസാദ് കോർപ്പ് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ അവാർഡ്, ഐഐസിടി പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ അവാർഡ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു പുരസ്കാരങ്ങൾ അഴിയെ തേടിയെത്തുന്നത്.
കഥാപാത്രങ്ങൾ
പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾക്കായി ചില മുതിർന്ന നാടകപ്രവർത്തകരെയും ബാക്കി പുതുമുഖങ്ങളെയും സമീപിച്ചു. സിങ്ക് സൗണ്ട് സങ്കേതം ഉപയോഗിച്ച് ശബ്ദലേഖനവും പൂർത്തിയാക്കി. അർജുൻ അജിത്ത് ഛായാഗ്രഹണവും നവാസ് അലി ചിത്രസംയോജനവും നൈതിക് മാത്യു ഈപ്പൻ ശബ്ദസംവിധാനവും നിർവഹിച്ച ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നത് ജെനിൽ മിത്ര, ശ്രീനിവാസ് വികെ, രാധാകൃഷ്ണൻ പി, സാദിഖ് വിടി, കിരൺ കുമാർ എന്നിവരാണ്. സഹസംവിധാനം: മനു ആൻ്റോ ഫ്രാൻസിസ്, സമന്വയ ശബ്ദലേഖനം: കാസ്റ്റർ ഗോമസ്, ടോണി ടോം, കലാസംവിധാനം: ഹബീബ് പറയ്ക്കൽ, ബേസിൽ ചോല.
ഇന്ത്യയിലെതന്നെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ പ്രസാദ് ലാബിൻ്റെ 50 മണിക്കൂർ കളർ ഗ്രേഡിങ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉൾപ്പടെ പുരസ്കാരങ്ങളിലൂടെ ലഭിച്ച അവസരങ്ങൾ വിനിയോഗിച്ച് അവസാനഘട്ട ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കി സിനിമ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പുറത്തിറക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് അഴി ടീം.
