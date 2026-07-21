തീപ്പൊരി വില്ലനായി റോബര്ട്ട് ഡൗണി ജൂനിയര്; തരംഗം തീര്ത്ത് അവഞ്ചേഴ്സ്:ഡൂംസ്ഡേ ട്രെയിലര്
വന് ഹിറ്റായ അവഞ്ചേഴ്സ്: ഇന്ഫിനിറ്റി വാര്, അവഞ്ചേഴ്സ്: എന്ഡ് ഗെയിം എന്നീ ചിത്രങ്ങള് സംവിധാനം ചെയ്ത ആന്റണി റൂസോയും ജോ റൂസോയുമാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ പിന്നിലുമുള്ളത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 21, 2026 at 1:07 PM IST
മാർവൽ സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സിന്റെ (MCU) ആരാധകർ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന 'അവഞ്ചേഴ്സ്: ഡൂംസ്ഡേ'യുടെ ട്രെയിലർ സോഷ്യല് മീഡിയയില് തരംഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ആന്റണി റൂസോയും ജോ റൂസോയും സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം ഡിസംബർ 18-ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും.
എക്കാലത്തെയും വലിയ സൂപ്പർഹീറോ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്ററുകൾ ഒരുക്കിയ റൂസോ ബ്രദേഴ്സ് വീണ്ടും മാർവലിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്നതിനാൽ ചിത്രത്തിന് ഇതിനകം തന്നെ വൻ ഹൈപ്പാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിനിമയുടെ ട്രെയിലര് പുറത്തിറങ്ങി നിമിഷങ്ങള്ക്കകം തന്നെ വലിയ സ്വീകാര്യതായണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്.
ട്രെയിലറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് റോബർട്ട് ഡൗണി ജൂനിയറുടെ തിരിച്ചുവരവാണ്. എന്നാൽ ഇത്തവണ അദ്ദേഹം ആരാധകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അയൺ മാൻ (ടോണി സ്റ്റാർക്ക്) ആയല്ല, മറിച്ച് മാർവൽ കോമിക്സിലെ ഏറ്റവും ശക്തനും ബുദ്ധിമാനുമായ വില്ലനായ ഡോക്ടർ ഡൂം എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് എത്തുന്നത്. എംസിയുവിലെ പുതിയ ഘട്ടത്തെ നിർവചിക്കുന്ന പ്രധാന കഥാപാത്രമായിരിക്കും ഡോക്ടർ ഡൂമെന്ന് ട്രെയിലർ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ശക്തരായ സൂപ്പർഹീറോകൾ ഒന്നിച്ചിട്ടും നേരിടാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഭീഷണിയാണ് അദ്ദേഹം ഉയർത്തുന്നതെന്നാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന.
അവഞ്ചേഴ്സില് ഇതുവരെ സൂപ്പര്ഹീറോയായി എത്തിയ റോബര്ട്ട് ഡൗണി ജൂനിയര് ആദ്യമായി പ്രതിനായക കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയും അവഞ്ചേഴ്സ്:ഡൂംസ്ഡേയ്ക്കുണ്ട്. സ്റ്റാന്ലീയും ജാക്ക് കിര്ബിയും ചേര്ന്ന് തയാറാക്കിയ കഥാപാത്രമാണ് ഡോക്ടര് ഡൂം.
ട്രെയിലറിൽ എക്സ്-മെൻ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവും വലിയ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. മ്യൂട്ടന്റുകളും അവഞ്ചേഴ്സും ഒരുമിക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ, മൾട്ടിവേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായക സംഭവങ്ങൾ, വിവിധ മാർവൽ യൂണിവേഴ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സംഗമം എന്നിവ മാര്വല് സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സിന്റെ ഭാവിയെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന കഥയിലേക്കാണ് വിരൽചൂണ്ടുന്നത്. വമ്പൻ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളും അത്യാധുനിക വിഷ്വൽ ഇഫക്റ്റുകളും സിനിമയുടെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളായിരിക്കും.
റോബർട്ട് ഡൗണി ജൂനിയറിനൊപ്പം ക്രിസ് ഹെംസ്വർത്ത്, ക്രിസ് എവൻസ്, ഇയാൻ മക്കെല്ലൻ, ടോം ഹിഡിൽസ്റ്റൺ, സെബാസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാൻ, സിമു ലിയു, ചാനിങ് ടാറ്റം, കെൽസി ഗ്രാമർ, റെബെക്ക റൊമിൻ, കാത്രിൻ ന്യൂട്ടൺ, അലൻ കമ്മിംഗ്, ഹന്ന ജോൺ-കാമൻ, ടെനോച്ച് ഹുവേർട്ട മെഹിയ, മാബെൽ കദേന എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്ന വമ്പൻ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത്.
Doomsday arrives December 18th.— Marvel Studios (@MarvelStudios) July 20, 2026
Experience Avengers: Doomsday on bigger, brighter, & more immersive screens. Tickets are now on sale exclusively for Infinity Vision certified theaters: https://t.co/2HHPv9pj8t pic.twitter.com/zpsrdHbpHE
കെവിൻ ഫൈഗി, ലൂയിസ് ഡി'എസ്പോസിറ്റോ, ജോനാഥൻ ഷ്വാർട്സ് എന്നിവർ നിർമിക്കുന്ന ചിത്രം ഇംഗ്ലീഷിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുഗു ഭാഷകളിലും റിലീസ് ചെയ്യും.
ട്രെയിലർ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൻ ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമായതോടെ, 'അവഞ്ചേഴ്സ്: ഡൂംസ്ഡേ' ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോളിവുഡ് റിലീസുകളിലൊന്നാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
2027ല് റിലീസ് പുറത്തിറങ്ങുന്ന അവഞ്ചേഴ്സ്: സീക്രട്ട് വാർസ് എന്ന ചിത്രത്തിലും ഡോക്ടർ ഡൂമായി റോബർട്ട് ഡൗണി എത്തും. ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും റൂസോ സഹോദരന്മാരാണ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.
2008 മെയ് 2-നായിരുന്നു മാർവെൽ സിനിമാറ്റിക്ക് യൂണിവേഴ്സിന്റെ ആദ്യ ചിത്രമായ 'അയണ്മാന്' പുറത്തിറങ്ങിയത്. ജോണ് ഫേവ്റ്യൂ ആണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത്. സ്റ്റാന്ലിയുടെ ഐക്കണിക്ക് സൂപ്പര് ഹീറോ കഥാപാത്രത്തിന് ജീവന് പകര്ന്നത് റോബര്ട്ട് ഡൗണി ജൂനിയറാണ്.
December 18th is Doomsday.— Marvel Studios (@MarvelStudios) July 20, 2026
Experience Avengers: Doomsday on bigger, brighter, & more immersive screens. Tickets are now on sale exclusively for Infinity Vision certified theaters: https://t.co/2HHPv9pj8t pic.twitter.com/xaSgW5rp1J
പിന്നീട് മാര്വല് സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സിലെ മൂന്ന് ഫേസുകളിലായി അവഞ്ചേഴ്സ് എന്ഡ് ഗെയിം വരെ അയണ്മാന് ആരാധകരുടെ ഇഷ്ട കഥാപാത്രമായി മാറി. എന്നാല് 2019 ല് ടോണി സ്റ്റാര്ക്ക് എന്ന കഥാപാത്രം അവസാനിച്ചു. അവഞ്ചേഴ് എന്ഡ് ഗെയിമില് കഥാപാത്രം മരിക്കുകയായിരുന്നു.