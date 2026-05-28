തമിഴില് തിളങ്ങാന് മമിത! ഹിറ്റ് ആവര്ത്തിക്കാന് സൂര്യ; വിശ്വനാഥ് ആന്ഡ് സണ്സ് റിലീസ് തിയതി പുറത്ത്
Published : May 28, 2026 at 5:00 PM IST
മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ താരം മമിത ബൈജുവും തമിഴ് സൂപ്പര്സ്റ്റാര് സൂര്യയും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രം വിശ്വനാഥ് ആന്ഡ് സണ്സിന് വേണ്ടി ആരാധകര് കാത്തിരിക്കാന് തുടങ്ങിയിട്ട് നാളുകളേറെയായി. സഞ്ജയ് വിശ്വനാഥ് എന്ന അന്താരാഷ്ട്ര പിസ്റ്റൽ ഷൂട്ടറുടെ വേഷത്തിൽ സൂര്യയെത്തുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് തിയതി പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുകയാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര്.
ദുല്ഖര് സല്മാന്റെ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് തെലുഗു ചിത്രം ലക്കി ഭാസ്കറിന്റെ സംവിധായകന് വെങ്കി അറ്റ്ലൂരി ഒരുക്കുന്ന ചിത്രമാണ് 'വിശ്വനാഥ് ആന്ഡ് സണ്സ്'. ഓഗസ്റ്റ് 14 ന് ആഗോളതലത്തില് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തും.
നാല്പതുകളിലുള്ള പ്രൊഫഷണല് ഷൂട്ടറായ സഞ്ജയ് വിശ്വനാഥ് എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് സൂര്യ ചിത്രത്തില് എത്തുന്നത്. നാല്പതുകാരനോട് പ്രണയം തുറന്ന് പറയുന്ന ഇരുപതുകാരിയുടെ വേഷമാണ് മമിത ചിത്രത്തില് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
സിനിമയുടെ ടീസർ നേരത്തെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. മമിതയുടെ കഥാപാത്രം ഓരോ തവണയും പ്രണയാഭ്യര്ഥന നടത്തുമ്പോള് പ്രായവ്യത്യാസം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സൂര്യയുടെ കഥാപാത്രം നിരസിക്കുന്നതായി ടീസറില് കാണാം.
രാധിക ശരത് കുമാറും രവീണ ടണ്ഠനും ചിത്രത്തില് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്. സിത്താര എന്റര്ടെയ്മെന്റ്സിന്റെയും ഫോര്ച്യൂണ് ഫോര് സിനിമാസിന്റെയും ശ്രീകര സ്റ്റുഡിയോസിന്റെയും ബാനറില് നാഗവംശിയും സായ് സൗജന്യയുമാണ് ചിത്രം നിര്മിക്കുന്നത്.
രവീണ ടണ്ടനും പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. 24 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം രവീണ ടണ്ടൺ അഭിനയിക്കുന്ന തമിഴ് ചിത്രം കൂടിയാണിത്. 2001ൽ ഇറങ്ങിയ 'ആളവന്താൻ' എന്ന കമൽ ഹാസൻ ചിത്രത്തിലാണ് അവസാനം നടി തമിഴിൽ അഭിനയിച്ചത്.
ജി.വി പ്രകാശ് കുമാറാണ് സംഗീതം നിര്വഹിക്കുന്നത്. നിമിഷ് രവിയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രാഹകന്. കാന്താര എ ലെജന്ഡ് ചാപ്റ്റര്: വണ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള സിനിമകള്ക്ക് വമ്പന് സെറ്റ് ഒരുക്കിയ ബംഗ്ലാന് ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രൊഡക്ഷന് ഡിസൈന്. നിമിഷും ബംഗ്ലാനും മലയാളത്തിന്റെ സൂപ്പര്ഹിറ്റ് ചിത്രം ലോക ചാപ്റ്റര് വണ്: ചന്ദ്രയില് ഒന്നിച്ചിരുന്നു. നവീന് നൂലിയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റിംഗ് നിര്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സിനിമയുടെ സ്ട്രീമിങ് അവകാശം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സ്വന്തമാക്കിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 85 കോടി രൂപയ്ക്ക് സൂര്യ ചിത്രത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്ട്രീമിങ് അവകാശങ്ങൾ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സ്വന്തമാക്കിയെന്നാണ് വിവരം.
അതേസമയം, ജീത്തു മാധവൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിലാണ് സൂര്യ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഴഗരം സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ ബാനറിൽ ജ്യോതിക ആണ് ഈ ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്.
പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥാനായിട്ടാണ് സിനിമയിൽ സൂര്യ എത്തുന്നത്. മലയാളി താരങ്ങളായ നസ്രിയ നസിം, നസ്ലൻ എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ സുപ്രധാന വേഷങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സുഷിൻ ശ്യാം ആണ് 'സൂര്യ 47'ന്റെ സംഗീതമൊരുക്കുന്നത്.
പ്രദീപ് രംഗനാഥനും മമിതയും ഒരുമിച്ച ഡ്യൂഡ് ആണ് മമിതയുടേതായി ഒടുവില് പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രം. തമിഴ് സൂപ്പര്സ്റ്റാര് വിജയ്യുടെ അവസാന ചിത്രം ജന നായകനിലും മമിത വേഷമിടുന്നുണ്ട്.
നിവിന് പോളി നായകനാകുന്ന ബത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റാണ് മമിതയുടെ അണിയറയില് ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രം. ഗിരീഷ് എ ഡിയാണ് ചിത്രം ഒരുക്കുന്നത്. റൊമാന്റിക് കോമഡി വിഭാഗത്തിലൊരുങ്ങുന്ന ചിത്രം ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ ബാനറില് ദിലീഷ് പോത്തന്, ഫഹദ് ഫാസില്, ശ്യാം പുഷ്കരന് എന്നിവരാണ് ചിത്രം നിര്മിക്കുന്നത്.