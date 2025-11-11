ETV Bharat / entertainment

രാജകീയ സ്വീകരണം! കാറിന്‍റെ സണ്‍ റൂഫില്‍ നിന്നും സ്‌നേഹ ചുംബനം നല്‍കി അനുമോള്‍; ട്രോഫിയുമായി ഫേസ്‌ബുക്ക് ലൈവിലെത്തി താരം

ബിഗ് ബോസ് ട്രോഫിയുമായി നെടുമ്പാശ്ശേരി അന്താരാഷ്‌ട്ര വിമാനത്താവളത്തില്‍ എത്തിയ അനുമോള്‍ക്ക് രാജകീയ സ്വീകരണം. തനിക്ക് ചുറ്റും കൂടിയവരെ കൈവീശിയും സ്‌നേഹ ചുംബനം നല്‍കിയും അനുമോള്‍. അനുമോളുടെ സ്വീകരണ വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാവുന്നു.

Anumol Facebook live Anumol Bigg Boss title winner അനുമോള്‍
Anumol (video screenshot)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 11, 2025 at 1:20 PM IST

2 Min Read
ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസണ്‍ 7 വിജയകിരീടം ചൂടിയ അനുമോള്‍ക്ക് ജന്മനാട്ടില്‍ രാജകീയ സ്വീകരണം. ബിഗ് ബോസ് ട്രോഫിയുമായി നെടുമ്പാശ്ശേരി അന്താരാഷ്‌ട്ര വിമാനത്താവളത്തില്‍ എത്തിയ അനുമോളെ ജനസാഗരം വളഞ്ഞു. പൂച്ചെണ്ടുകളും പൂമാലകളും ചെണ്ടമേളങ്ങളുമായാണ് ആരാധകര്‍ അനുവിനെ വരവേറ്റത്. വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ അനുമോളുടെ സ്വീകരണ വീഡിയോ ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാവുകയാണ്.

തനിക്ക് ചുറ്റും കൂടയവരില്‍ ഒരാളെ പോലും ഒഴിവാക്കാതെ സ്‌നേഹം പങ്കിട്ടും ഹസ്‌തദാനം നല്‍കിയും അനുമോള്‍ പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയം വീണ്ടും കവര്‍ന്നു. വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്നും കാറില്‍ കയറിയ ശേഷം കാറിന്‍റെ സണ്‍ റൂഫില്‍ നിന്നും ആരാധകര്‍ക്ക് സ്‌നേഹ ചുംബനം നല്‍കുകയും കൈവീശുകയും ചെയ്യുന്ന താരത്തിന്‍റെ വീഡിയോ ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാവുകയാണ്. തനിക്ക് ചുറ്റും കൂടിയവരോട്, "നിങ്ങള്‍ ഹാപ്പി അല്ലേ" എന്ന് ചോദിക്കാനും അനുമോള്‍ മറന്നില്ല.

ബിഗ് ബോസ് ട്രോഫിയില്‍ തൊടാന്‍ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ച ആരാധകര്‍ക്ക് നേരെ തന്‍റെ കയ്യിലുള്ള ട്രോഫി വെച്ച് നീട്ടുന്ന അനുമോളെയും വീഡിയോയില്‍ കാണാം. ആരാധകരുടെ സ്‌നേഹത്തിന് മുന്നില്‍ അനുമോളുടെ കണ്ണുകള്‍ നിറയുന്നതും കാണാം. തനിക്ക് വേണ്ടി ദൂര സ്ഥലങ്ങളില്‍ നിന്ന് പോലും ഇത്രയധികം ആളുകള്‍ എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് അനുമോള്‍ തന്‍റെ അടുത്തവൃത്തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

വീട്ടിലെത്തിയ ശേഷം താരം ആദ്യമായി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വീഡിയോയും പങ്കിട്ടു. തന്‍റെ വിജയത്തിന് കാരണമായ ആരാധകര്‍ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു അനുമോള്‍. തന്‍റെ ആരാധകരെ ഉടനെ തന്നെ കാണാമെന്നും അനുമോള്‍ ഫേസ്‌ബുക്ക് ലൈവില്‍ പറഞ്ഞു.

"ഹലോ, ഞാന്‍ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അനുമോളാണ്. ദേ, കപ്പ് ഞാന്‍ കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങള്‍ക്കായിട്ട്. ഓള്‍ കേരള അനുമോള്‍ ഫാന്‍സ് അസോസിയേഷനിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളോടും ഒരുപാട് സ്‌നേഹവും നന്ദിയും അറിയിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് പേര്‍ പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം. ഒരുപാട് പേര്‍ എന്നെ സ്‌നേഹിച്ചു. സ്‌നേഹിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു കപ്പുമായി ഞാന്‍ ഇവിടെ നില്‍ക്കുന്നത്. നിങ്ങളെ നേരില്‍ കാണാന്‍ പറ്റാത്ത വിഷമം മാത്രമെ ഉള്ളൂ. ഞാന്‍ എന്തായാലും ഫ്രീയാണ്, ഇനിയുള്ള ദിസങ്ങളില്‍.

അപ്പോള്‍ നിങ്ങളെല്ലാവരും തീരുമാനിച്ചിട്ട് ഒരു തീയതി പറയുക. ആ ഡേറ്റില്‍ ഞാന്‍ ഫ്രീ ആയിരിക്കും. അപ്പോള്‍ പുറത്ത് വെച്ച് എല്ലാവരേയും കാണാം. ശരിക്കും നിങ്ങളാണ് ഈ കപ്പിന് കാരണക്കാര്‍. എന്നെ നിങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞതും വീട്ടിലെ ഒരു കുട്ടിയായി കണ്ടതുമൊക്കെ നിങ്ങളല്ലേ ശരിക്കും. അപ്പോള്‍ ഇതെനിക്ക് കിട്ടാന്‍ തന്നെ കാരണം നിങ്ങള്‍ എല്ലാവരുമാണ്. എന്നെ പിന്തുണച്ച പ്രേക്ഷകരാണ്. അതിലൊരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്, അഭിമാനമുണ്ട്, സ്‌നേഹമുണ്ട്. അപ്പോള്‍ നമ്മുക്കെല്ലാവര്‍ക്കും കാണാം കേട്ടോ.. ഒരു തീയതി പറയണം..അധികം നീട്ടേണ്ട..ഉടന്‍ തന്നെ പറയണം..എല്ലാവര്‍ക്കും പറ്റുന്ന ഒരു ദിവസം പറയണം..എന്‍റെ കയ്യില്‍ ഈ കപ്പും കാണും. നിങ്ങള്‍ക്ക് എല്ലാവര്‍ക്കും ഈ കപ്പ് എടുക്കാം" -അനുമോള്‍ പറഞ്ഞു.

