ഡേറ്റ് ഉറപ്പിച്ചു! ദൃശ്യത്തിന് മുമ്പേ അതിരടി എത്തും; കളർഫുൾ ചിത്രത്തെ കാത്ത് ആരാധകർ

ദൃശ്യത്തിനെ പേടിക്കാതെ അതിരടി. മാസ് കളര്‍ഫുള്‍ ക്യാമ്പസ് എന്‍റര്‍ടെയ്‌നറെ കാത്ത് ആരാധകര്‍..

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 5, 2026 at 8:03 PM IST

ബേസില്‍ ജോസഫ്, ടൊവിനോ തോമസ്, വിനീത് ശ്രീനിവാസന്‍ എന്നിവര്‍ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്ന മള്‍ട്ടി സ്റ്റാര്‍ ചിത്രത്തിൻ്റെ പുതിയ പോസ്റ്റര്‍ പുറത്ത്. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായതിന് പിന്നാലെയാണ് പോസ്റ്റര്‍ പുറത്ത് വിട്ടത്. ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായ ടൊവിനോ തോമസ്, ബേസിൽ ജോസഫ്, വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ, ഷെറിൻ ശിഹാബ്, റിയാബ് ഷിബു എന്നിവരാണ് പോസ്റ്ററിലെ താരങ്ങള്‍.

ചിത്രം മെയ് 14 ന് തിയേറ്ററിലെത്തും. ഒരു മാസ് കളര്‍ഫുള്‍ ക്യാമ്പസ് എന്‍റര്‍ടെയ്‌നറായിരിക്കും ചിത്രം എന്നാണ് പോസ്റ്റര്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന. മലയാളത്തിലെ ആരാധകവൃന്ദം കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമായ ദൃശ്യം ത്രീ പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന് ഒരാഴ്‌ച മുൻപാണ് അതിരടിയുടെ എൻട്രി. നവാഗതനായ അരുണ്‍ അനിരുദ്ധന്‍ ആണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. സംവിധായകനും ഛായാഗ്രാഹകനുമായ സമീര്‍ താഹിറും ടൊവിനോ തോമസും ആണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ കോ-പ്രൊഡ്യൂസര്‍മാര്‍.

സാം ബോയ് എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള ഒരു കോളേജ് വിദ്യാര്‍ഥിയായാണ് ബേസില്‍ ഈ ചിത്രത്തിലഭിനയിക്കുന്നത്. കോളജ് വിദ്യാര്‍ഥിയുടെ ഗംഭീര മേക്കോവറില്‍ ബേസിലെത്തിയത് ആരാധകരെ ആവേശം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. സ്‌റ്റൈലിഷ് ലുക്കിലാണ് ബേസിലിനെ ചിത്രത്തില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എങ്കില്‍, മാസ് ലുക്കിലാണ് ടോവിനോ തോമസിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ബേസില്‍ ജോസഫ് - ടോവിനോ തോമസ് - വിനീത് ശ്രീനിവാസന്‍ ടീമിൻ്റെ തകര്‍പ്പന്‍ പ്രകടനം ആയിരിക്കും ചിത്രത്തിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്നാണ് സൂചന.

ചിത്രത്തിൻ്റെ ഫണും എൻ്റര്‍ടെയ്‌ന്‍മെൻ്റും ദൃശ്യമാകുന്ന രീതിയിലാണ് ടൈറ്റില്‍ പോസ്റ്ററും ടീസറുമെല്ലാം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്‌ട താരമായ ബേസില്‍ ജോസഫിൻ്റെ ആദ്യ നിര്‍മ്മാണ സംരംഭം എന്ന നിലയിലും ചിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രേക്ഷക പ്രതീക്ഷകള്‍ ഏറെ വലുതാണ്. നേരത്തെ ചിത്രത്തിന്‍റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റര്‍ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ചിത്രത്തിന്‍റെ ടൈറ്റില്‍ ടീസറിന് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്നും ലഭിച്ചത്. മള്‍ട്ടിസ്റ്റാറായ ഈ ചിത്രത്തില്‍ ബേസില്‍ ജോസഫിനേയും ടൊവിനോ തോമസിനേയും വിനീത് ശ്രീനിവാസനേയും മാസ് ആയാണ് ടൈറ്റില്‍ ടീസറില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത്.

വളരെ സ്‌റ്റൈലിഷ് ആയി ഒരുക്കിയ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററും ടൈറ്റിൽ ടീസറും ക്യാരക്‌ടർ പോസ്റ്ററും ചിത്രത്തിന് വലിയ ശ്രദ്ധയാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ നേടിക്കൊടുക്കുന്നത്. മിന്നല്‍ മുരളി എന്ന വമ്പന്‍ ചിത്രത്തിന് ശേഷം ബേസില്‍ ജോസഫും ടൊവിനോ തോമസും സമീര്‍ താഹിറും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. മിന്നല്‍ മുരളിയുടെ രചയിതാക്കളിലൊരാളായ അരുണ്‍ അനിരുദ്ധിന്‍റെ സംവിധായകനായുള്ള അരങ്ങേറ്റ ചിത്രം കൂടിയാണിത്. പോൾസൺ സ്‌കറിയ, അരുൺ അനിരുദ്ധൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം രചിച്ചത്.

ഛായാഗ്രഹണം - സാമുവൽ ഹെന്റി, സംഗീതം - വിഷ്ണു വിജയ്, എഡിറ്റർ - ചമൻ ചാക്കോ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ - മാനവ് സുരേഷ്, കോസ്റ്റ്യൂം - മഷർ ഹംസ, മേക്കപ്പ് - റൊണക്‌സ് സേവ്യർ, സൗണ്ട് ഡിസൈനർ - നിക്‌സൺ ജോർജ്, വരികൾ - സുഹൈൽ കോയ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - ആൻ്റണി തോമസ്, എക്‌സികുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ- നിഖിൽ രാമനാഥ്, അമൽ സേവ്യർ മനക്കത്തറയിൽ, ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ - ഐഡൻചാർട്ട്‌സ്, വിഎഫ്എക്‌സ് - മൈൻഡ്‌സ്റ്റെയിൻ സ്റ്റുഡിയോസ്, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - സുകു ദാമോദർ, സോഹിൽ, സ്റ്റിൽസ് - രോഹിത് കെ സുരേഷ്, ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻ - സർക്കാസനം, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ - റോസ്റ്റഡ് പേപ്പർ, പിആർഒ - വൈശാഖ് സി വടക്കെവീട്, ജിനു അനിൽകുമാർ.

Also Read:വമ്പന്‍ ആക്ഷന്‍ കടുത്ത പ്രണയം; ടൊവിനോയുടെ പള്ളിച്ചട്ടമ്പി ട്രെയിലര്‍ എത്തി

