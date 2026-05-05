ETV Bharat / entertainment

സാം ബോയ്‌യുടെ 'പട്ടി ഷോ'; ചിരിപ്പിച്ച് അതിരടിയിലെ പുതിയ ഗാനം, ചിത്രം മെയ് 14 ന് തിയേറ്ററുകളില്‍

ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നത് മാസ് കോമഡി ക്യാംപസ് ആക്ഷന്‍ എന്‍റര്‍ടെയ്‌നറായി.

ATHIRADI SONG ARUN ANIRUDHAN DIRECTOR ATHIRADI MOVIE BASIL JOSEPH
Athiradi (Photo: Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 5, 2026 at 4:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

രാധകര്‍ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് അതിരടി. ബേസിൽ ജോസഫ്, ടൊവിനോ തോമസ്, വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ എന്നിവർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്ന ഈ മൾട്ടിസ്റ്റാർ ചിത്രത്തിലെ പുതിയ ഗാനം പുറത്ത്.

സുഹൈൽ കോയ, അറിവ് എന്നിവർ ചേര്‍ന്ന് രചിച്ച ഗാനത്തിന് സംഗീതം നല്‍കിയത് വിഷ്‌ണു വിജയ് ആണ് 'പട്ടി ഷോ' എന്ന വരികളോടെ ശ്രദ്ധ നേടുന്ന ഗാനം ആലപിച്ചത് ഡബ്‌സി, അറിവ്, സുഹൈൽ കോയ എന്നിവർ ചേർന്നാണ്. ഗാനത്തിന്‍റെ ലിറിക്കല്‍ വീഡിയോ ആണ് പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത്.

മാസ് കോമഡി ക്യാംപസ് ആക്ഷന്‍ എന്‍റര്‍ടെയ്‌നറായി എത്തുന്ന അതിരടി മെയ് 14 ന് ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും. നിർമിക്കുന്നത് ഡോ. അനന്തു എന്റർടെയ്ൻമെന്റ്‌സിന്റെ ബാനറിൽ ഡോ. അനന്തു എസും, ബേസിൽ ജോസഫ് എന്റർടെയ്ൻമെന്റ്‌സിന്റെ ബാനറിൽ ബേസിൽ ജോസഫും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്. നവാഗതനായ അരുൺ അനിരുദ്ധൻ ആണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. സംവിധായകനും ഛായാഗ്രാഹകനുമായ സമീർ താഹിറും ടൊവിനോ തോമസുമാണ് കോ-പ്രൊഡ്യൂസർമാർ.

നേരത്തെ ചിത്രത്തിന്‍റെ ഫണ്‍ മൂഡ് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്ന തരത്തില്‍ ആദ്യ ഗാനം പുറത്തു വന്നിരുന്നു. 'തേടി നടന്നൊരു തേനീച്ച' എന്ന ഗാനമാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. ഇത് ഏറെ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. ഫെജോ, പൂർണിമ കണ്ണൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഗാനം ആലപിച്ചത്.

വളരെ സ്‌റ്റൈലിഷ് ഗെറ്റപ്പിൽ ബേസിൽ ജോസഫിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഗാനം, അതീവ രസകരമായ ക്യാംപസ് പശ്ചാത്തത്തിലാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

സാംകുട്ടി എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് ബേസിൽ ജോസഫ് ചിത്രത്തിലെത്തുന്നത്. റിയ ഷിബു, സരിൻ ഷിഹാബ് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

ബേസിൽ ജോസഫ്- ടൊവിനോ തോമസ്- വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ ടീമിന്റെ തകർപ്പൻ പ്രകടനമായിരിക്കും ചിത്രത്തിന്റെ ഹൈലൈറ്റെന്നാണ് സൂചന.

കാംപസിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആക്ഷനും കോമഡിയും കോർത്തിണക്കി ഒരുക്കുന്ന ഫെസ്റ്റിവൽ ചിത്രമായാണ് 'അതിരടി' ഒരുങ്ങുന്നത്. ബേസിൽ ജോസഫ് ഒരുക്കിയ മിന്നൽമുരളിയുടെ രചയിതാക്കളിൽ ഒരാളായ അരുൺ അനിരുദ്ധനിന്‍റെ ആദ്യ ചിത്രം കൂടിയാണ് അതിരടി.

മിന്നൽ മുരളിക്ക് ശേഷം ടൊവിനോ തോമസ്, ബേസിൽ ജോസഫ്, സമീർ താഹിർ, അരുൺ അനിരുദ്ധൻ എന്നിവർ വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം എന്ന പ്രത്യേകതയും ഇതിനുണ്ട്.

പോൾസൺ സ്‌കറിയ, അരുൺ അനിരുദ്ധൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. മലയാളം കൂടാതെ, തമിഴ്, തെലുഗു, കന്നഡ ഭാഷകളിലും ചിത്രം പ്രദർശനത്തിനെത്തും. ചിത്രത്തിന്റെ ഗൾഫിലെ വിതരണാവകാശം സ്വന്തമാക്കിയത് ട്രൂത്ത് ഗ്ലോബൽ ഫിലിംസ് ആണ്.

ഛായാഗ്രഹണം: സാമുവൽ ഹെന്റി, സംഗീതം: വിഷ്ണു വിജയ്, എഡിറ്റർ: ചമൻ ചാക്കോ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ: മാനവ് സുരേഷ്, കോസ്റ്റ്യൂം: മഷർ ഹംസ, മേക്കപ്പ്: റൊണക്‌സ് സേവ്യർ, സൗണ്ട് ഡിസൈനർ: നിക്‌സൺ ജോർജ്, വരികൾ: സുഹൈൽ കോയ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: ആന്റണി തോമസ്, എക്‌സികുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: നിഖിൽ രാമനാഥ്, അമൽ സേവ്യർ മനക്കത്തറയിൽ, ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ: ഐഡൻചാർട്ട്‌സ്, വിഎഫ്എക്‌സ്: മൈൻഡ്‌സ്റ്റെയിൻ സ്റ്റുഡിയോസ്, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ: സുകു ദാമോദർ, സോഹിൽ, സ്റ്റിൽസ്: രോഹിത് കെ. സുരേഷ്, ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻ: സർക്കാസനം, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ: റോസ്റ്റഡ് പേപ്പർ, പിആർഒ: വൈശാഖ് സി. വടക്കെവീട്, ജിനു അനിൽകുമാർ.

Read More:

1. 'ജനങ്ങള്‍ തെരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞു,അവരുടെ വിശ്വാസം വലിയ ബഹുമതിയാണ്';വിജയ്‌യെ അഭിനന്ദിച്ച് മോഹന്‍ലാല്‍

2. മോഹന്‍ലാലിനോടൊപ്പം ഒരേ കോളജില്‍! ജാക്കിയുടെ ഒറ്റ സുഹൃത്തായ ലോറന്‍സ്; സന്തോഷ് ബാക്കി വച്ചു പോയ കഥാപാത്രങ്ങള്‍

3. 'ബാലന്‍ പെട്ടെന്ന് സംഭവിച്ച സിനിമ, ഇതുപോലൊരു ചിത്രം എന്‍റെ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതല്ല'; ചിദംബരം

TAGGED:

ATHIRADI SONG
ARUN ANIRUDHAN DIRECTOR
ATHIRADI MOVIE
BASIL JOSEPH
PATTI SHOW SONG RELEASED

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.