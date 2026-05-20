അഞ്ചുദിവസം കൊണ്ട് 50 കോടിയും പിന്നിട്ട് അതിരടി കുതിക്കുന്നു; ബോക്സ് ഓഫിസില് ഗംഭീര പ്രകടനം
വിദേശ വിപണിയിലും അതിരടിക്ക് വമ്പന് വരവേല്പ്പ്, അഞ്ചുദിവസം കൊണ്ട് ചിത്രം വാരിക്കൂട്ടിയത് ഞെട്ടിക്കുന്ന തുക.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 20, 2026 at 4:29 PM IST
ബേസില് ജോസഫും ടൊവിനോ തോമസും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ അതിരടി ബോക്സ് ഓഫിസില് കുതിക്കുന്നു. ആദ്യദിനം മുതല് ഗംഭീര പ്രേക്ഷക പ്രതികരണത്തോടെ മുന്നേറുന്ന ചിത്രം അഞ്ചു ദിവസം കൊണ്ട് നേടിയത് വമ്പന് കലക്ഷനാണ്.
യുവനിരയെ നിരത്തി അണിയിച്ചൊരുക്കിയ ഈ മള്ട്ടിസ്റ്റാര് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില് 51.12 കോടി രൂപയാണ് നേടിയത്. സാക്നില്ക്കിന്റെ അഭിപ്രായത്തില് ആദ്യ ചൊവ്വാഴ്ച ഏകദേശം 2.05 കോടി രൂപയുടെ നെറ്റ് കലക്ഷനാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. തിങ്കളാഴ്ച 2.25 കോടി രൂപയുടെ ഇന്ത്യ നെറ്റ് കലക്ഷനാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്. എന്നാല് മുന്ദിവസത്തേക്കാള് 8.9 ശതമാനത്തിന്റെ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള 1, 509 ഷോകളില് നിന്നാണ് ഈ വരുമാനം കൊയ്തെടുത്തത്. ഇതോടെ ഇന്ത്യയിലെ ആകെ കലക്ഷന് 25.32 കോടിയിലെത്തിയ ഇന്ത്യന് ഗ്രോസ് കലക്ഷന് 29.37കോടി രൂപയാണ്.
വിദേശ വിപണിയിലും ചിത്രം മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നത്. വിദേശത്ത് നിന്ന് മാത്രമായി 21.75 കോടി രൂപയാണ് നേടിയത്.
പ്രവൃത്തി ദിനമായിരുന്നിട്ട് പോലും ചൊവ്വാഴ്ചയും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകളില് നിന്നും ലഭിച്ചത്. 2.13 കോടി രൂപയുടെ ഗ്രോസ് കലക്ഷനാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും ലഭിച്ചത്. കര്ണാടകയില് നിന്ന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും തമിഴില് നിന്ന് ഒന്പത് ലക്ഷം രൂപയും ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്ന് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്. ആന്ധ്ര- തെലുങ്കാന സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്.
നവാഗതനായ അരുൺ അനിരുദ്ധൻ സംവിധാനത്തില് പിറന്ന ഈ ചിത്രം ക്യാംപസ് പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഒരുക്കിയത്. ബേസില് ജോസഫിന്റെ മികച്ച പ്രകടനമാണെന്നാണ് പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം. സാം ബോയ് എന്ന കോളജ് പയ്യനായാണ് ബേസില് ചിത്രത്തില് എത്തുന്നത്. സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കിലാണ് ബേസിലിന്റേത്. നെഗറ്റീവ് റോളിലാണ് ടൊവിനോ തോമസിന്റെ വരവ്.ശ്രീക്കുട്ടൻ വെള്ളായണി എന്ന ഗായകനായി ടോവിനോ തോമസ് എത്തുമ്പോൾ, വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ ആയി തന്നെയാണ് വിനീത് ചിത്രത്തിൽ വേഷമിടുന്നത്. അടിയും ഇടിയുമൊക്കെയായി ഒരു മാസ് കളര്ഫുള് ക്യാമ്പസ് എന്റര്ടെയ്നറായി യുവാക്കള്ക്ക് ഹരമാകുന്ന തരത്തിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സംഗീത സംവിധായകൻ ഷാൻ റഹ്മാനും ചിത്രത്തിൽ വേഷമിടുന്നുണ്ട്.
ഡോ. അനന്തു എന്റര്ടെയ്മന്റ്സിന്റെ ബാനറിൽ ഡോ. അനന്തു എസും, ബേസിൽ ജോസഫ് എന്റർടൈൻമെന്റ്സിന്റെ ബാനറിൽ ബേസിൽ ജോസഫും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിര്മിക്കുന്നത്.
സംവിധായകനും ഛായാഗ്രാഹകനുമായ സമീർ താഹിറും ടൊവിനോ തോമസും ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ സഹ നിര്മാതാക്കള്.
മിന്നൽ മുരളിക്ക് ശേഷം ബേസിൽ ജോസഫും ടൊവിനോ തോമസും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം എന്ന നിലയിലും ചിത്രം പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്നുണ്ട്.മിന്നല് മുരളി എന്ന വമ്പന് ചിത്രത്തിന് ശേഷം ബേസില് ജോസഫും ടൊവിനോ തോമസും സമീര് താഹിറും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. മിന്നല് മുരളിയുടെ രചയിതാക്കളിലൊരാളായ അരുണ് അനിരുദ്ധിന്റെ സംവിധായകനായുള്ള അരങ്ങേറ്റ ചിത്രം കൂടിയാണിത്. പോൾസൺ സ്കറിയ, അരുൺ അനിരുദ്ധൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം രചിച്ചത്.
ഛായാഗ്രഹണം - സാമുവൽ ഹെന്റി, സംഗീതം - വിഷ്ണു വിജയ്, എഡിറ്റർ - ചമൻ ചാക്കോ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ - മാനവ് സുരേഷ്, കോസ്റ്റ്യൂം - മഷർ ഹംസ, മേക്കപ്പ് - റൊണക്സ് സേവ്യർ, സൗണ്ട് ഡിസൈനർ - നിക്സൺ ജോർജ്, വരികൾ - സുഹൈൽ കോയ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - ആന്റണി തോമസ്, എക്സികുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ- നിഖിൽ രാമനാഥ്, അമൽ സേവ്യർ മനക്കത്തറയിൽ, ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ - ഐഡൻചാർട്ട്സ്, വിഎഫ്എക്സ് - മൈൻഡ്സ്റ്റെയിൻ സ്റ്റുഡിയോസ്, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - സുകു ദാമോദർ, സോഹിൽ, സ്റ്റിൽസ് - രോഹിത് കെ സുരേഷ്, ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻ - സർക്കാസനം, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ - റോസ്റ്റഡ് പേപ്പർ.