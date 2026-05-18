തോട്ട കുട്ടനും സാം കുട്ടിയും നേര്‍ക്കുനേര്‍; ശരവേഗത്തില്‍ കുതിച്ച് അതിരടി ആഗോള കലക്ഷന്‍

മിന്നല്‍ മുരളിയുടെ രചയിതാക്കളിലൊരാളായ അരുണ്‍ അനിരുദ്ധിന്‍റെ സംവിധായകനായുള്ള അരങ്ങേറ്റ ചിത്രമാണ് അതിരടി.

Athiradi (Movie Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 18, 2026 at 10:38 AM IST

ബേസിൽ ജോസഫ്, ടൊവിനോ തോമസ് എന്നിവർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തിയ അതിരടി തിയേറ്ററില്‍ തരംഗം തീര്‍ത്ത് കുതിക്കുന്നു. മെയ് 14 ന് എത്തിയ ചിത്രം ആദ്യദിനം മുതല്‍ വമ്പന്‍ പ്രേക്ഷക പ്രതികരണത്തോടെയാണ് മുന്നേറുന്നത്.

ആഗോള ബോക്‌സ് ഓഫിസിലും വമ്പന്‍ പ്രകടനമാണ് ചിത്രം കാഴ്‌ച വയ്ക്കുന്നത്. മെയ് 14 നാണ് ആഗോള തിയേറ്റര്‍ റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും മെയ് 13 ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത തിയേറ്ററുകളില്‍ സിനിമയുടെ പ്രീമിയര്‍ ഷോ നടത്തിയിരുന്നു. ഇതോടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലും അതിരടി ട്രെന്‍ഡിങ് ആയി.

ബോക്‌സ് ഓഫിസ് കലക്ഷന്‍ ഇതുവരെ

ബോക്‌സ് ഓഫിസ് ട്രാക്കര്‍മാരായ സാക്‌നില്‍ക്കിന്‍റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം ആദ്യദിനം കേരളത്തില്‍ നിന്ന് മാത്രം 6.05 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയെടുത്തത്. പെയ്‌ഡ് പ്രിവ്യൂ കലക്ഷന്‍ ഉള്‍പ്പെടെയാണിത്. പ്രീമിയർ ദിനത്തിൽ (0 ദിവസം) നിന്ന് 967.3 ശതമാനം വൻ കുതിപ്പാണിത്. 115 ഷോകളിൽ നിന്ന് 0.52 കോടി കലക്ഷൻ നേടിയിരുന്ന ഈ ചിത്രം 77 ശതമാനം ജനപ്രീതിയോടെയാണ് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയത്.

ആദ്യ ദിവസം 1,915 ഷോകളാണ് പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചത്. ഈ ഷോകളിലെ ശരാശരി ഒക്യുപെൻസി 52.0 ശതമാനമായിരുന്നു. കർണാടക, തമിഴ്‌നാട് തുടങ്ങിയ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങൾ യഥാക്രമം 0.55 കോടിയും 0.22 കോടിയുമാണ് ആദ്യദിനം നേടിയത്. അതേസമയം ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ 0.12 കോടി രൂപയുടെ വരുമാനവും നേടി.

ഇന്ത്യയിലെ ആകെ ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ 7.04 കോടി രൂപയാണ്. ഇതിനൊപ്പം വിദേശത്തുനിന്നുള്ള 3.50 കോടി രൂപയുമാണ്. ആഗോള ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ 10.50 കോടി രൂപയുമാണ് ആദ്യദിനം ലഭിച്ചത്.

2026ൽ ഒരു മലയാള ചിത്രത്തിന്‍റെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ ഓപ്പണിങ് ആണിത്. 'എമ്പുരാൻ' (18.60 കോടി), 'പേട്രിയറ്റ്' (10 കോടി) എന്നീ ചിത്രങ്ങളാണ് മുന്നിൽ.

രണ്ടാം ദിനം പിന്നിടുമ്പോൾ ചിത്രത്തിന്‍റെ ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ 12.09 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. 10.42 കോടി രൂപയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള സിനിമയുടെ നെറ്റ് കളക്ഷൻ.

മൂന്നാം ദിവസം ആഗോളബോക്‌സ് ഓഫിസ് കലക്ഷന്‍ 21.97 കോടി രൂപയാണ്. വിദേശത്ത് നിന്ന് മാത്രം 10 കോടി രൂപയും ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രോസ് കലക്ഷന്‍ 11.97 കോടി രൂപയുമാണ്.

നാലാം ദിവസത്തില്‍ അതിരടി 7,481 ഷോകളിലൂടെ ആഗോളതലത്തിൽ ₹45.38 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയത്. ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രോസ് കലക്ഷന്‍: ₹24.38 കോടി രൂപയാണ്. വിദേശത്ത് നിന്ന് ₹21.00 കോടി കലക്ഷനും മൊത്തം ₹21.02 കോടി നെറ്റ് കലക്ഷനും നേടിയിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം ആദ്യ ദിവസം തന്നെ അതിരടി ബുക്ക് മൈഷോയിൽ 204,000 ടിക്കറ്റുകളാണ് വിറ്റത്. ശക്തമായ ചലനമാണ് ഇതിലൂടെയുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 2026 ൽ ഒരു മോളിവുഡ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ച മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഓപ്പണിംഗ് എന്ന നേട്ടമുണ്ടാക്കാന്‍ ഈ ചിത്രത്തിന് കഴിഞ്ഞു.

പാട്രിയറ്റ് (10 കോടി), ആടു 3 (6.03 കോടി) എന്നി ചിത്രങ്ങളാണ് തൊട്ടുമുന്നില്‍. 4.75 കോടി കലക്ഷൻ നേടിയ വാഴ 2 ന്‍റെ ആദ്യദിന കലക്ഷനേയും ഈ ചിത്രം മറികടന്നു.

ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തില്‍, അതിരടി ആദ്യ ദിവസം തന്നെ പിവിആര്‍, ഐനോക്സ്, സിനിപോളിസ് എന്നിവയില്‍ ആകെ 13,380 ടിക്കറ്റുകളാണ് വിറ്റത്. പിവിആര്‍ 8,640 ടിക്കറ്റുകളും, ഐനോക്സ് ഏകദേശം 2,250 ടിക്കറ്റുകളും, സിനിപോളിസ് 2,490 ടിക്കറ്റുകളുമാണ് വിറ്റഴിച്ചത്.

എന്നാല്‍ ചിത്രത്തിന് മികച്ച തുടക്കം ലഭിച്ചിട്ടും കൂടുതല്‍ വരുമാനം നേടുന്ന ആദ്യ ദിനങ്ങളുടെ പത്ത് സിനിമകളുടെ പട്ടികയില്‍ ഇടം നേടാന്‍ അതിരടിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ആ പട്ടികയിൽ പത്താം സ്ഥാനം നിലവിൽ കിംഗ് ഓഫ് കോത്തയ്ക്കാണ്, 5.60 കോടി, അതായത് അതിരടി റെക്കോർഡ് ബുക്കുകളിൽ ഇടം നേടാൻ വെറും 5 ലക്ഷം മാത്രം അകലെയായിരുന്നു അത്.

നവാഗതനായ അരുൺ അനിരുദ്ധൻ സംവിധാനത്തില്‍ പിറന്ന ഈ ചിത്രം ക്യാംപസ് പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഒരുക്കിയത്.

ഡോ. അനന്തു എന്‍റര്‍ടെയ്മന്‍റ്സിന്‍റെ ബാനറിൽ ഡോ. അനന്തു എസും, ബേസിൽ ജോസഫ് എന്റർടൈൻമെന്റ്‌സിന്‍റെ ബാനറിൽ ബേസിൽ ജോസഫും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്.

സംവിധായകനും ഛായാഗ്രാഹകനുമായ സമീർ താഹിറും ടൊവിനോ തോമസും ആണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ സഹ നിര്‍മാതാക്കള്‍.

മിന്നൽ മുരളിക്ക് ശേഷം ബേസിൽ ജോസഫും ടൊവിനോ തോമസും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം എന്ന നിലയിലും ചിത്രം പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്നുണ്ട്.

ഛായാഗ്രഹണം - സാമുവൽ ഹെന്റി, സംഗീതം - വിഷ്ണു വിജയ്, എഡിറ്റർ - ചമൻ ചാക്കോ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ - മാനവ് സുരേഷ്, കോസ്റ്റ്യൂം - മഷർ ഹംസ, മേക്കപ്പ് - റൊണക്‌സ് സേവ്യർ, സൗണ്ട് ഡിസൈനർ - നിക്‌സൺ ജോർജ്, വരികൾ - സുഹൈൽ കോയ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - ആന്റണി തോമസ്, എക്‌സികുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ- നിഖിൽ രാമനാഥ്, അമൽ സേവ്യർ മനക്കത്തറയിൽ, ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ - ഐഡൻചാർട്ട്‌സ്, വിഎഫ്എക്‌സ് - മൈൻഡ്‌സ്റ്റെയിൻ സ്റ്റുഡിയോസ്, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - സുകു ദാമോദർ, സോഹിൽ, സ്റ്റിൽസ് - രോഹിത് കെ സുരേഷ്, ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻ - സർക്കാസനം, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ - റോസ്റ്റഡ് പേപ്പർ.

