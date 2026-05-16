വിട്ടുകൊടുക്കാതെ സാം ബോയ്യും ഗാന ഗുണ്ടയും!ബോക്സ് ഓഫിസില് കത്തിക്കയറി അതിരടി; മൂന്നു ദിവസം കൊണ്ട് നേടിയത്
Published : May 16, 2026 at 3:47 PM IST
ബേസിൽ ജോസഫ്, ടൊവിനോ തോമസ് എന്നിവർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തിയ അതിരടി ബോക്സ് ഓഫിസില് കത്തിക്കയറുന്നു. ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തി ആദ്യ ദിനം മുതല് ഗംഭീര പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്.
മെയ് 14 നാണ് ആഗോള തിയേറ്റര് റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും തലേദിവസം (മെയ് 13) ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത കേന്ദ്രങ്ങളില് സിനിമയുടെ പ്രീമിയര് ഷോ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് കഴിഞ്ഞതോടെ സോഷ്യല് മീഡിയയിലൊക്കെ അതിരടിയായിരുന്നു ട്രെന്ഡിങ്.
ബോക്സ് ഓഫിസ് കലക്ഷന് ഇതുവരെ
ബോക്സ് ഓഫിസ് ട്രാക്കര്മാരായ സാക്നില്ക്കിന്റെ റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം ആദ്യദിനം കേരളത്തില് നിന്ന് മാത്രം 6.05 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയെടുത്തത്. പെയ്ഡ് പ്രിവ്യൂ കലക്ഷന് ഉള്പ്പെടെയാണിത്. പ്രീമിയർ ദിനത്തിൽ (0 ദിവസം) നിന്ന് 967.3 ശതമാനം വൻ കുതിപ്പാണിത്. 115 ഷോകളിൽ നിന്ന് 0.52 കോടി കലക്ഷൻ നേടിയിരുന്ന ഈ ചിത്രം 77 ശതമാനം ജനപ്രീതിയോടെയാണ് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയത്.
ആദ്യ ദിവസം 1,915 ഷോകളാണ് പ്രദര്ശിപ്പിച്ചത്. ഈ ഷോകളിലെ ശരാശരി ഒക്യുപെൻസി 52.0 ശതമാനമായിരുന്നു. കർണാടക, തമിഴ്നാട് തുടങ്ങിയ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങൾ യഥാക്രമം 0.55 കോടിയും 0.22 കോടിയുമാണ് ആദ്യദിനം നേടിയത്. അതേസമയം ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ 0.12 കോടി രൂപയുടെ വരുമാനവും നേടി.
ഇന്ത്യയിലെ ആകെ ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ 7.04 കോടി രൂപയാണ്. ഇതിനൊപ്പം വിദേശത്തുനിന്നുള്ള 3.50 കോടി രൂപയുമാണ്. ആഗോള ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ 10.50 കോടി രൂപയുമാണ് ആദ്യദിനം ലഭിച്ചത്.
2026ൽ ഒരു മലയാള ചിത്രത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ ഓപ്പണിങ് ആണിത്. 'എമ്പുരാൻ' (18.60 കോടി), 'പേട്രിയറ്റ്' (10 കോടി) എന്നീ ചിത്രങ്ങളാണ് മുന്നിൽ.
രണ്ടാം ദിനം പിന്നിടുമ്പോൾ ചിത്രത്തിന്റെ ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ 12.09 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. 10.42 കോടി രൂപയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള സിനിമയുടെ നെറ്റ് കളക്ഷൻ.
മൂന്നാം ദിവസം ആഗോളബോക്സ് ഓഫിസ് കലക്ഷന് 21.97 കോടി രൂപയാണ്. വിദേശത്ത് നിന്ന് മാത്രം 10 കോടി രൂപയും ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രോസ് കലക്ഷന് 11.97 കോടി രൂപയുമാണ്.
പ്രാദേശിക ഒക്യുപെൻസിയുടെ കാര്യത്തിൽ, ചില പ്രദേശങ്ങൾ അസാധാരണമായ പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു. 83 ഷോകളിലായി 75.5 ശതമാനം ഒക്യുപെൻസിയുമായി കോഴിക്കോടാണ് മുന്നിലുള്ളത്, അതേസമയം 205 ഷോകളിൽ നിന്ന് കൊച്ചി 60.8 ശതമാനം ഒക്യുപെൻസി രേഖപ്പെടുത്തി. രാത്രി ഷോകളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു, കോഴിക്കോട് 91 ശതമാനം വരെ എത്തി. തിരുവനന്തപുരം, ചെന്നൈ തുടങ്ങിയ മറ്റ് പ്രധാന നഗരങ്ങളും യഥാക്രമം 43.3 ശതമാനവും 44.8 ശതമാനവും ഒക്യുപെൻസിയുമായി രേഖപ്പെടുത്തി.
അതേസമയം ആദ്യ ദിവസം തന്നെ അതിരടി ബുക്ക് മൈഷോയിൽ 204,000 ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റു. ശക്തമായ ചലനമാണ് ഇതിലൂടെയുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 2026 ൽ ഒരു മോളിവുഡ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ച മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഓപ്പണിംഗ് എന്ന നേട്ടമുണ്ടാക്കാന് ഈ ചിത്രത്തിന് കഴിഞ്ഞു.
പാട്രിയറ്റ് (10 കോടി), ആടു 3 (6.03 കോടി) എന്നി ചിത്രങ്ങളാണ് തൊട്ടുമുന്നില്. 4.75 കോടി കലക്ഷൻ നേടിയ വാഴ 2 ന്റെ ആദ്യദിന കലക്ഷനേയും ഈ ചിത്രം മറികടന്നു.
ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തില്, അതിരടി ആദ്യ ദിവസം തന്നെ പിവിആര്, ഐനോക്സ്, സിനിപോളിസ് എന്നിവയില് ആകെ 13,380 ടിക്കറ്റുകളാണ് വിറ്റത്. പിവിആര് 8,640 ടിക്കറ്റുകളും, ഐനോക്സ് ഏകദേശം 2,250 ടിക്കറ്റുകളും, സിനിപോളിസ് 2,490 ടിക്കറ്റുകളുമാണ് വിറ്റഴിച്ചത്.
എന്നാല് ചിത്രത്തിന് മികച്ച തുടക്കം ലഭിച്ചിട്ടും കൂടുതല് വരുമാനം നേടുന്ന ആദ്യ ദിനങ്ങളുടെ പത്ത് സിനിമകളുടെ പട്ടികയില് ഇടം നേടാന് അതിരടിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ആ പട്ടികയിൽ പത്താം സ്ഥാനം നിലവിൽ കിംഗ് ഓഫ് കോത്തയ്ക്കാണ്, 5.60 കോടി, അതായത് അതിരടി റെക്കോർഡ് ബുക്കുകളിൽ ഇടം നേടാൻ വെറും 5 ലക്ഷം മാത്രം അകലെയായിരുന്നു അത്.
മോളിവുഡിലെ മികച്ച 10 ആദ്യ ദിന കലക്ഷന് ചിത്രങ്ങള്
- L2: എമ്പുരാൻ - ₹ 18.60 കോടി
- പാട്രിയറ്റ് - ₹ 10.00 കോടി
- ഭാ. ഭാ. ബാ. - ₹ 6.70 കോടി
- ആടുജീവിതം - ആട് ജീവിതം - ₹ 6.55 കോടി
- മരക്കാർ: അറബിക്കടലിൻ്റെ സിംഹം - ₹ 6.30 കോടി
- ടർബോ - ₹ 6.25 കോടി
- ആടു 3 - ₹ 6.03 കോടി
- ഭീഷ്മ പർവ്വം - ₹ 5.80 കോടി
- മലൈക്കോട്ടൈ വാലിബൻ - ₹ 5.65 കോടി
- കിംഗ് ഓഫ് കോത്ത - ₹ 5.60 കോടി
അതിരടി വാരാന്ത്യത്തില് മികച്ച കലക്ഷന് നേടുമെന്ന് തന്നെയാണ് ട്രാക്കര്മാരുടെ കണക്കൂക്കൂട്ടല്. കേരളത്തിലെ മികച്ച സ്വീകാര്യതയും ബുക്ക് മൈഷോയിലെ ട്രെന്ഡിങ്ങുമെല്ലാം വരുമാനം കൂട്ടുമെന്ന് തന്നെയാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്.
എന്നിരുന്നാലും, ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ദൃശ്യം 3 മെയ് 21 ന് പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്നതിനാൽ, വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചില സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ മത്സരം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമ അതിന്റെ വേഗത നിലനിര്ത്തുമോയെന്നാണ് സിനിമാപ്രേമികളും ട്രാക്കര്മാരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
നവാഗതനായ അരുൺ അനിരുദ്ധൻ സംവിധാനത്തില് പിറന്ന ഈ ചിത്രം ക്യാംപസ് പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഒരുക്കിയത്. ഡോ. അനന്തു എന്റര്ടെയ്മന്റ്സിന്റെ ബാനറിൽ ഡോ. അനന്തു എസും, ബേസിൽ ജോസഫ് എന്റർടൈൻമെന്റ്സിന്റെ ബാനറിൽ ബേസിൽ ജോസഫും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിര്മിക്കുന്നത്.
സംവിധായകനും ഛായാഗ്രാഹകനുമായ സമീർ താഹിറും ടൊവിനോ തോമസും ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ സഹ നിര്മാതാക്കള്.