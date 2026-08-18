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പമ്പയില്‍ 'അതിമനോഹരം'ചിത്രീകരണം; അയ്യപ്പന്മാരെ നിയന്ത്രിച്ച് കാക്കിയിട്ട് ലാലേട്ടൻ

പമ്പയില്‍ ചിത്രീകരണം തുടര്‍ന്ന് അതിമനോഹരം. ലൗലജൻ എന്ന പൊലീസുകാരന്‍റെ വേഷത്തില്‍ മോഹന്‍ ലാല്‍. മോഹൻലാല്‍ - മീരാ ജാസ്‌മിൻ കൂട്ടുകെട്ടിലൊരുങ്ങുന്ന ചിത്രത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പില്‍ ആരാധകര്‍.

ATHIMANOHARAM ATHIMANOHARAM SHOOT SABARIMALA MOHAN LAL NEW FILM MOHAN LAL AND MEERA JASMIN MOVIE
Athimanoharam Photo from sabarimala. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 18, 2026 at 6:13 PM IST

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പത്തനംതിട്ട: പൊലീസ് യൂണിഫോമിൽ അയ്യപ്പന്മാരെ നിയന്ത്രിച്ച് നിൽക്കുന്ന ലാലേട്ടൻ. തരുൺ മൂർത്തി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'അതിമനോഹരം' സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പമ്പയിൽ ആരംഭിച്ചു. പമ്പയിലും നിലയ്ക്കലിലും ഷൂട്ടിങ് നടക്കും. ചിത്രത്തിന്‍റെ അവസാന ഷെഡ്യൂൾ ചിത്രീകരണമാണ് പമ്പയില്‍ നടക്കുന്നതെന്നാണ് വിവരം.

ലൗലജൻ എന്ന പൊലീസുകാരന്‍റെ വേഷത്തിലാണ് മോഹൻലാൽ അഭിനയിക്കുന്നത്. സൂപ്പർ ഹിറ്റായ 'തുടരും' ചിത്രത്തിന് ശേഷം മോഹൻലാൽ - തരുണ്‍ മൂർത്തി കൂട്ടുകെട്ടിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രത്തിൽ മീരാ ജാസ്‌മിനാണ് നായിക എന്നതും ചിത്രത്തെ അതിമനോഹരമാക്കുന്നു. മീരാ ജാസ്‌മിൻ മോഹൻലാലിനൊപ്പം അഭിനയിച്ച 'രസതന്ത്രം' ഹിറ്റായിരുന്നു. 'ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം', 'ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്‍റില്‍മാൻ' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലും ഈ കോംബോ ഒന്നിച്ചു. മോഹൻലാല്‍ - മീരാ ജാസ്‌മിൻ കൂട്ടുകെട്ട് വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നുവെന്നതും പ്രേക്ഷകരെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് നൽകുന്നത്.

ലൗലജൻ എന്ന പൊലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്‌ടറുടെ ഔദ്യോഗിക, വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുഹൂർത്തങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രമേയമെന്നാണ് വിവരം. തൊടുപുഴ, കൊച്ചി, ഹൈദരാബാദ്, മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിലും സിനിമയുടെ ആദ്യ ഘട്ട ചിത്രീകരണം നടന്നു. ഡിസംബർ 24നാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ റിലീസ് എന്നാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ നേരത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ആഷിഖ് ഉസ്‌മാൻ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്‍റെ ബാനറില്‍ ആഷിഖ് ഉസ്‌മാൻ ആണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. മുകേഷ്, ജഗദീഷ്, മനോജ് കെ ജയൻ, ഇർഷാദ്, വിഷ്‌ണു ജി വാര്യർ, കിരണ്‍ പീതാംബരൻ, പ്രമോദ് വെളിയനാട്, വിജി വിശ്വനാഥ്, ഭാമ അരുണ്‍, പ്രാർഥന തുടങ്ങിയവരാണ് മറ്റ് അഭിനേതാക്കൾ. രതീഷ് രവി രചന നിർവഹിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ ഛായാഗ്രഹണം ഷാജി കുമാറാണ്. ജേക്‌സ്‌ ബിജോയ് ആണ് സംഗീതം. തുടരും സിനിമയുടെ സംഗീതവും ജേക്‌സ്‌ ബിജോയ്‌ ആയിരുന്നു. ലാലേട്ടൻ പൊലീസ് വേഷത്തിൽ എത്തുന്ന ചിത്രീകരണ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെ ലാലേട്ടൻ ആരാധകരും ആഹ്ലാദത്തിലാണ്.

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ATHIMANOHARAM ATHIMANOHARAM SHOOT SABARIMALA MOHAN LAL NEW FILM MOHAN LAL AND MEERA JASMIN MOVIE
Meera jasmin. (ETV Bharat)

സന്നിധാനം ഉള്‍പ്പെടുന്ന പെരിയാർ കടുവാ സങ്കേതത്തിന്‍റെ ഭാഗങ്ങളില്‍ സിനിമാ ചിത്രീകരണത്തിന് നേരത്തെ വനം വകുപ്പ് അനുമതി നിഷേധിച്ചിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് അണിയറ പ്രവർത്തകർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നും ചിത്രീകരണത്തിനുള്ള അനുകൂല വിധി നേടിയാണ് ഇപ്പോൾ ചിത്രീകരണം നടക്കുന്നത്.

പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവ് മേഖലയില്‍ ചിത്രീകരണം അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്നാണ് വനം വകുപ്പ് അധികൃതർ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ നിബന്ധനകളോടെ ചിത്രീകരണത്തിന് അനുമതി നല്‍കാമെന്ന് റാന്നി ഡിഎഫ്‌ഒ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. തുടർന്നാണ് കോടതി നിബന്ധനകളോടെ അനുമതി നല്‍കിയത്.

ATHIMANOHARAM ATHIMANOHARAM SHOOT SABARIMALA MOHAN LAL NEW FILM MOHAN LAL AND MEERA JASMIN MOVIE
Athimanoharam poster. (ETV Bharat)

പമ്പ, നിലയ്ക്കല്‍ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിൽ നിബന്ധനകളോടെയുള്ള ചിത്രീകരണത്തിനാണ് കോടതി അനുമതി നല്‍കിയത്. ചിത്രീകരണം ഭക്തർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലാകരുതെന്നും വനം, വന്യജീവി, പരിസ്ഥിതി എന്നിവയ്ക്ക് യാതൊരു കോട്ടവും ഉണ്ടാകരുതെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു.

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ATHIMANOHARAM
ATHIMANOHARAM SHOOT SABARIMALA
MOHAN LAL NEW FILM
MOHAN LAL AND MEERA JASMIN MOVIE
ATHIMANOHARAM SHOOT SABARIMALA

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