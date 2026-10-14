'അതിമനോഹര'ത്തിനായി ആരാധകരുടെ ആകാംക്ഷ നിറഞ്ഞ കാത്തിരിപ്പ്; ഡബ്ബിംഗ് ആരംഭിച്ച് മോഹന്ലാല്
ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്നത് ക്രിസ്മസ് റിലീസായി.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 14, 2026 at 11:28 AM IST
'തുടരും' എന്ന ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് ചിത്രത്തിന് ശേഷം തരുണ് മൂര്ത്തിയും മോഹന്ലാലും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് 'അതിമനോഹരം'. ക്രിസ്മസ് റിലീസായി തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്ന സിനിമയുടെ ഓരോ അപ്ഡേറ്റും വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് ആരാധകര് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. ചിത്രീകരണം പൂര്ത്തിയായ ഈ സിനിമയുടെ ഡബ്ബിംഗ് ആരംഭിച്ച വിവരമാണ് പുറത്തുവരുന്നുത്.
ഡബ്ബിംഗ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്നുമുള്ള മോഹൻലാലിന്റെ ചിത്രങ്ങള് പങ്കിട്ടുകൊണ്ട് അണിയറ പ്രവര്ത്തകരാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. വമ്പന് മുതല് മുടക്കില് ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രം ആഷിഖ് ഉസ്മാന് പ്രൊഡക്ഷന്സിന്റെ ബാനറില് ആഷിഖ് ഉസ്മാന് ആണ് നിര്മിക്കുന്നത്. മീര ജാസ്മിന് ആണ് നായികയായി എത്തുന്നത്. നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മോഹന്ലാലും മീര ജാസ്മിനും ഒരുമിച്ചെത്തുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.
നീണ്ട 115 ദിവസത്തെ ചിത്രീകരണമായിരുന്നു സിനിമയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നത്. തൊടുപുഴ, സന്നിധാനം, പമ്പ, കൊച്ചി, ഹൈദരാബാദ്, മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിലുമായിരുന്നു ചിത്രീകരണം പൂര്ത്തിയാക്കിയത്.
ടി. എസ്. ലൗലജന് എന്ന പൊലീസ് ഇന്സ്പെക്ടറുടെ വേഷത്തിലാണ് മോഹന്ലാല് എത്തുന്നത്.സാധാരണക്കാരനായ ഒരു പൊലീസ് സബ്ബ് ഇൻസ്പക്ടറുടെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലും വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും അരങ്ങേറുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് സംഘർഷഭരിതമായ മുഹൂർത്തങ്ങളിലൂടെ സിനിമ സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്നാണ് സൂചന. വമ്പന് താരനിരയാണ് ചിത്രത്തില് അണിനിരക്കുന്നത്.
ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത് രതീഷ് രവി ആണ്. 'ഇഷ്ക്', 'ആലപ്പുഴ ജിംഖാന', 'മഹാറാണി' എന്നീ ചിത്രങ്ങള്ക്ക് ശേഷമാണ് രതീഷ് രവി ഈ ചിത്രത്തിനായി തിരക്കഥയൊരുക്കുന്നത്. 'തുടരും' ഉൾപ്പെടെ സൂപ്പർഹിറ്റ് സിനിമകൾക്ക് ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ച ഷാജി കുമാറാണ് ഛായാഗ്രഹണം. സംഗീതം- ജേക്സ് ബിജോയ്.
ലാലു അലക്സ്, മനോജ് കെ ജയന്, ജഗദീഷ്, ഇർഷാദ്, സുധീഷ്, പ്രമോദ് വെളിയനാട്, സജീവൻ, ശ്രീനാഥ് ബാബു,കിരൺ പീതാംബരൻ, വിജി വിശ്വനാഥ്, ഭാമ അരുൺ, പ്രാർത്ഥന, എന്നിവരും പ്രധാന വേഷത്തില് ചിത്രത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്.
'ഓപ്പറേഷൻ ജാവ', 'സൗദി വെള്ളക്ക', 'തുടരും' എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്കു ശേഷം തരുൺ മൂർത്തി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് 'അതിമനോഹരം'. ക്രിസ്മസ് റിലീസായി ഡിസംബര് 24 നാണ് 'അതിമനോഹരം' തിയേറ്ററുകളിലെത്തുക.
എഡിറ്റിംഗ്- വിവേക് ഹർഷൻ, ഓഡിയോ ഗ്രാഫി: വിഷ്ണു ഗോവിന്ദ്, കലാസംവിധാനം ഗോകുൽ ദാസ്, മേക്കപ്പ് - റോണക്സ് സേവ്യർ, കോസ്റ്റ്യും - ഡിസൈൻ - മഷർ ഹംസ, കോ-ഡയറക്ടർ - ബിനു പപ്പു,ചീഫ് അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - മിറാഷ് ഖാൻ, അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ -അഫ്നാസ് , മൊഹിത് കൃഷണൻ, സ്റ്റിൽസ് - അമൽ.സി. സദർ, പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ -ജോമോൻ ജോയ്, ചാലക്കുടി, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്കുട്ടീവ്- എസ്സാൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - സുധർമ്മൻ വള്ളിക്കുന്ന്, പി ആര് ഒ വാഴൂര് ജോസ്.