"സിനിമ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുരസ്‌കാരം": പ്രത്യേക ജൂറി പരാമർശത്തിന് ശേഷം ആസിഫ് അലി; ലക്ഷ്യം മികച്ച നടൻ

മികച്ച നടനാവുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഊർജ്ജമാണ് ഈ നേട്ടം നൽകുന്നത്. മമ്മൂട്ടിയോടൊപ്പം അവസാന നിമിഷം വരെ മത്സരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അഭിമാനമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Published : November 3, 2025 at 7:22 PM IST

എറണാകുളം: മലയാള സിനിമയിൽ താൻ ആഗ്രഹിച്ചതിൻ്റെ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള അംഗീകാരമാണ് പ്രത്യേക ജൂറി പരാമർശമെന്ന് നടൻ ആസിഫ് അലി. മികച്ച നടനാവുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള ധൈര്യമാണ് ഈ പുരസ്‌കാരം നൽകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം എറണാകുളത്ത് പ്രതികരിച്ചു. സിനിമയിൽ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പുരസ്കാരമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മികച്ച നടനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അന്തിമ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടുകയും പ്രത്യേക ജൂറി പരാമർശം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തത് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഊർജ്ജമാണ്. കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ച് ദിവസമായി വലിയ പിരിമുറുക്കവും ആകാംക്ഷയിലുമായിരുന്നു താൻ എന്ന് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. മികച്ച നടനുവേണ്ടിയുള്ള മത്സരത്തിൽ അവസാന നിമിഷം വരെ മമ്മൂട്ടിയോടൊപ്പം ഉണ്ടാവാൻ കഴിഞ്ഞതു തന്നെ അഭിമാനകരമാണ്. മികച്ച നടനായില്ലെന്ന നിരാശയുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ദിവസം അതിന് കഴിയുമെന്ന് തന്നെയാണ് തൻ്റെ പ്രതീക്ഷ.

ആസിഫലി പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് (ETV Bharat)

സംസ്ഥാന അവാർഡ് പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി ഷൂട്ടിങ് എല്ലാം നിർത്തിവെച്ച് ആസിഫ് കുടുംബത്തോടൊപ്പം ആയിരുന്നു. ജീവിതത്തിൽ നല്ലൊരു കാര്യം സംഭവിക്കുമ്പോൾ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടാകണമെന്ന തൻ്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും താൻ അവാർഡിന് അർഹനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്നും അത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിച്ചതെന്നും താരം പറഞ്ഞു. ഈയൊരു കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി അത്രയും എഫർട്ട് എടുത്തിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അവാർഡ് പ്രഖ്യാപനം വന്നതിന് പിന്നാലെ നിരവധി ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരും, സഹതാരങ്ങളും, ആരാധകരും ഫോണിലൂടെയും നേരിട്ടും ആസിഫ് അലിയെ അഭിനന്ദിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസതിയിൽ എത്തി. നടൻ മമ്മൂട്ടിയോടുള്ള ആദരവ് ആസിഫ് അലി പ്രത്യേകം പങ്കുവെച്ചു. "മമ്മൂട്ടിയോടൊപ്പം മികച്ച നടനുള്ള അന്തിമ പട്ടികയിൽ പേര് വന്നത് തന്നെ വലിയൊരു അംഗീകാരമാണ്. അദ്ദേഹമാണ് ഈ വർഷത്തെ മികച്ച നടൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടനത്തിന് ഒപ്പമെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ആ യാത്രയിൽ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നത് തന്നെ അഭിമാനം നൽകുന്ന ഒന്നാണ്," എന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സിനിമയിലേക്കുള്ള തൻ്റെ യാത്രയിൽ ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരമാണിതെന്നും ഇത് കൂടുതൽ മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള പ്രചോദനമാകുമെന്നും ആസിഫ് അലി പറഞ്ഞു. പ്രേക്ഷകരുടെ പിന്തുണയാണ് തൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയെന്നും അവർ നൽകിയ എല്ലാ പ്രോത്സാഹനത്തിനും നന്ദിയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. നിലവിൽ ഷൂട്ടിങ് നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ജോലികളിലേക്ക് ഉടൻ തന്നെ മടങ്ങിയെത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.

പുതിയ സിനിമകളിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുൻപിൽ പുതിയ കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്താൻ താൻ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും ആസിഫ് അലി വെളിപ്പെടുത്തി. കുടുംബത്തിൻ്റെ പിന്തുണയാണ് തൻ്റെ എല്ലാ വിജയങ്ങൾക്കും പിന്നിലെന്നും ഈ പ്രത്യേക ജൂറി പരാമർശം മികച്ച നടനെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള തൻ്റെ ദൂരത്തെ കുറച്ചതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

