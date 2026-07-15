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ജിസ് ജോയ് -ആസിഫ് അലി ചിത്രം 'കോട്ടയം ബെല്‍റ്റ്' ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു; ഫസ്റ്റ് ക്ലാപ്പ് അടിച്ച് ആസിഫിന്‍റെ മക്കള്‍

നാലു സഹോദരങ്ങളുടെ ജീവിത കഥയാണ് സംഘർഷഭരിതമായ മുഹൂർത്തങ്ങളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

ASIF ALIF NEW MOVIE KOTTAYAM BELT MOVIE JIS JOY NEW FILM KOTTAYAM BELT ASIF ALI AND JIS JOY
Asif Ali–Jis Joy's 'Kottayam Belt' Goes on Floors (Photo: Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 15, 2026 at 8:38 PM IST

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സിഫ് അലിയെ നായകനാക്കി ജിസ് ജോയ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന കോട്ടയം ബൽറ്റ് എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു. കിഴക്കൻ മലയോര ഗ്രാമത്തിലെ ക്രിസ്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഫാമിലി ത്രില്ലറായിട്ടാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ അവതരണം.

ഡ്രിം കാച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻസ്, കൈലാഷ് പ്രൊഡക്‌ഷൻസിൻ്റെ ബാനറിൽ ടി.ആർ.ഷംസുദ്ദീൻ, വേണുഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവരാണ് ഈ ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്.

ചിത്രത്തിൻ്റെ ചിത്രീകരണം ജൂലൈ പതിനഞ്ച് ബുധനാഴ്ച്ച തൃശൂരിൽ പ്രശസ്‌ത സാഹിത്യകാരൻ സന്തോഷ് ഏച്ചിക്കാനം സ്വിച്ചോൺ നിർവ്വഹിച്ചു കൊണ്ട് ആരംഭിച്ചു. ആസിഫ് അലിയുടെ മക്കളായ മാസ്റ്റർ ആദം അലി. ബേബി ഹയ എന്നിവര്‍ ഫസ്റ്റ് ക്ലാപ്പ് നൽകി.

ആളും അർത്ഥവും മനോബലവും കൊണ്ടും ആർക്കും പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയാത്ത നാലു സഹോദരങ്ങളുടെ ജീവിത കഥയാണ് സംഘർഷഭരിതമായ മുഹൂർത്തങ്ങളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

ASIF ALIF NEW MOVIE KOTTAYAM BELT MOVIE JIS JOY NEW FILM KOTTAYAM BELT ASIF ALI AND JIS JOY
Asif Ali–Jis Joy's 'Kottayam Belt' Goes on Floors (Photo: Special Arrangement)

ആസിഫ് അലിക്കു പുറമേ വിജയരാഘവൻ , ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ,ജഗദീഷ് ശ്രുതി രാമചന്ദ്രൻ , , അശോകൻ ബോബി കുര്യൻ, അലൻസിയർ, വിഷ്‌ണു അഗസ്ത്യ,ഫർഹാൻ ഫാസിൽ,ശ്രീകാന്ത് മുരളി, പ്രേംപ്രകാശ് ,വിനീത്, ജിനു ജോസഫ്, ചെമ്പിൽ അശോകൻ, രഞ്ജിത്ത് ശേഖർ, സാന്ദ്ര ചന്ദ്രൻ , എയ്ക ദേവ്, നിധിൻ പ്രസന്ന എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നു .

സുരേഷ് ഗോപാലനാണ് ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ക്രിയേറ്റീവ് കോൺടി ബ്യൂട്ടർ = ബോബി സഞ്ജയ് . ഗോവിന്ദ് വസന്തയുടേതാണു സംഗീതം. ഛായാഗ്രഹണം - ബിനേന്ദ്ര മേനോൻ, എഡിറ്റിംഗ് - സൂരജ് ഈ എസ്, കലാസംവിധാനം അജയൻ മങ്ങാട്, കോസ്‌റ്റ്യം ഡിസൈൻ- സമീറ സനീഷ്, സ്റ്റിൽസ് ബിജിത്ത് ധർമ്മടം, ചീഫ് അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - സാഗർ.പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- ജാവേദ്.

ASIF ALIF NEW MOVIE KOTTAYAM BELT MOVIE JIS JOY NEW FILM KOTTAYAM BELT ASIF ALI AND JIS JOY
Asif Ali–Jis Joy's 'Kottayam Belt' Goes on Floors (Photo: Special Arrangement)

സംഗീത സംവിധായകൻ ഗോവിന്ദ് വസന്തയോടൊപ്പം ആദ്യമായി ജിസ് ജോയ് ഒന്നിക്കുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ട്. ആസിഫ്അലിയെ നായകനാക്കി ജിസ് ജോയ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ആറാമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണ് കോട്ടയം ബെൽറ്റ്. തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഉദ്വേഗം നിലനിർത്താ തികച്ചും റിയലിസ്റ്റിക്കായിട്ടാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ അവതരണം. പി ആര്‍ ഒ വാഴൂര്‍ ജോസ്.

ASIF ALIF NEW MOVIE KOTTAYAM BELT MOVIE JIS JOY NEW FILM KOTTAYAM BELT ASIF ALI AND JIS JOY
Asif Ali–Jis Joy's 'Kottayam Belt' Goes on Floors (Photo: Special Arrangement)

ജൂലൈ പതിനാല് ചൊവ്വാഴ്ച്ച കൊച്ചിയിലെ ക്രൗൺ പ്ലാസാ ഹോട്ടലിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കേരള സ്പോർട്ട്സ് കാര്യമന്ത്രി ഓ. ജെ.. ജനീഷ് ടൈറ്റിൽ പ്രകാശനം നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് സിനിമയ്ക്ക് തുടക്കമായത്. ചലച്ചിത്ര- സാമൂഹ്യ, കലാരംഗങ്ങളിലെ നിരവധിപ്പേരുടേയും, അണിയറപ്രവർത്തകർ, ബന്ധുമിത്രാദികളുടേയും നിറ സാന്നിദ്ധ്യത്തിലായിരുന്നു ഈ ചടങ്ങ് അരങ്ങേറിയത്. തൊടുപുഴ, കൊച്ചി , കോട്ടയം തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലായി സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂര്‍ത്തിയാക്കും.

ASIF ALIF NEW MOVIE KOTTAYAM BELT MOVIE JIS JOY NEW FILM KOTTAYAM BELT ASIF ALI AND JIS JOY
Asif Ali–Jis Joy's 'Kottayam Belt' Goes on Floors (Photo: Special Arrangement)

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TAGGED:

ASIF ALIF NEW MOVIE
KOTTAYAM BELT MOVIE
JIS JOY NEW FILM KOTTAYAM BELT
ASIF ALI AND JIS JOY
ASIF ALI TEAMS UP WITH JIS JOY

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