ETV Bharat / entertainment

ഫീൽ ഗുഡ് അല്ല, ഇക്കുറി ഫാമിലി ത്രില്ലർ; ആസിഫ് അലി-ജിസ് ജോയ് ചിത്രം 'കോട്ടയം ബെൽറ്റ്' പ്രഖ്യാപിച്ചു

ഡ്രീം കാച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻസ്, കാളീഷ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് എന്നീ ബാനറുകളിൽ ടി.ആർ ഷംസുദ്ദീൻ, വേണു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്

KOTTAYAM BELT MOVIE UPDATES KOTTAYAM BELT ASIF ALI JIS JOY MOVIES ASIF ALI LATEST FILM
Asif ali, Jis joy (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 15, 2026 at 12:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ബൈസൈക്കിൾ തീവ്സ്, സൺഡേ ഹോളിഡേ, വിജയ് സൂപ്പറും പൗർണമിയും, തലവൻ തുടങ്ങിയ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആസിഫ് അലിയും സംവിധായകൻ ജിസ് ജോയിയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിന് 'കോട്ടയം ബെൽറ്റ്' എന്ന് പേരിട്ടു. കൊച്ചിയിലെ ക്രൗൺ പ്ലാസ ഹോട്ടലിൽ നടന്ന പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങിൽ സിനിമയുടെ ടൈറ്റിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു. ചിത്രത്തിൻ്റെ പൂജയും ഷൂട്ടിങ്ങും ഇന്ന് തൃശൂരിൽ ആരംഭിക്കും.

ഫാമിലി ത്രില്ലറുമായി കോട്ടയം ബെൽറ്റ്
ഡ്രീം കാച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻസ്, കാളീഷ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് എന്നീ ബാനറുകളിൽ ടി.ആർ ഷംസുദ്ദീൻ, വേണു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. സുരേഷ് ഗോപാലനാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥയും തിരക്കഥയും ഒരുക്കുന്നത്. പ്രശസ്ത തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളായ ബോബി-സഞ്ജയ് ആണ് ക്രിയേറ്റീവ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടർമാർ. ഗോവിന്ദ് വസന്ത സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ഛായാഗ്രഹണം ബിനേന്ദ്ര മേനോനാണ്. സൂരജ് ഇ.എസ് എഡിറ്റിങ്ങും അജയൻ മങ്ങാട് കലാസംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്നു. വിജയരാഘവൻ, ജഗദീഷ്, ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ, വിഷ്ണു അഗസ്ത്യ, ശ്രുതി രാമചന്ദ്രൻ എന്നിവർക്ക് പുറമെ അശോകൻ, അലൻസിയർ, ഫർഹാൻ ഫാസിൽ, ശ്രീകാന്ത് മുരളി, പ്രേംപ്രകാശ്, വിനീത്, ജിനു ജോസഫ് തുടങ്ങിയ വലിയൊരു താരനിര തന്നെ ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. കിഴക്കൻ മലയോര ഗ്രാമത്തിലെ ക്രിസ്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്ന തികഞ്ഞ ഫാമിലി ത്രില്ലറാണ് കോട്ടയം ബെൽറ്റ്. ആളും അർഥവും മനോബലവും കൊണ്ട് ആർക്കും പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയാത്ത നാല് സഹോദരങ്ങളുടെ ജീവിതകഥയാണ് സംഘർഷഭരിതമായ മുഹൂർത്തങ്ങളിലൂടെ ചിത്രം ദൃശ്യാവിഷ്കരിക്കുന്നത്. തൊടുപുഴ, കൊച്ചി, കോട്ടയം, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലായാണ് പ്രധാന ചിത്രീകരണം നടക്കുക.

പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കഥയുമായി ആസിഫ് അലി
ആസിഫ് അലി-ജിസ് ജോയ് കോംബോയിലുള്ള മറ്റ് സിനിമകളുടെ ജോണറുമായി ഈ ചിത്രത്തെ താരതമ്യം ചെയ്യേണ്ടെന്ന് ടൈറ്റിൽ ലോഞ്ച് വേദിയിൽ ആസിഫ് അലി പറഞ്ഞു. സൺഡേ ഹോളിഡേ എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ വലിയ വിജയമാണ് ഇരുവരും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഫീൽ ഗുഡ് സിനിമയായിരിക്കാം എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം. എന്നാൽ അവസാനമായി ഒന്നിച്ച തലവൻ എന്ന ചിത്രം ഒരു ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ത്രില്ലറായിരുന്നു. ജിസ് ജോയ് പതിയെ ജോണർ മാറ്റി പിടിക്കുകയാണെന്നും അയാൾക്കൊരു ക്രിമിനൽ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടെന്നും ആസിഫ് അലി തമാശരൂപത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായ കഥയുമായാണ് കോട്ടയം ബെൽറ്റ് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുകയെന്നും സിനിമയുടെ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ അണിയറ പ്രവർത്തകർ ഉടൻ പുറത്തുവിടുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഗോവിന്ദ് വസന്തയെക്കുറിച്ച് ജിസ് ജോയ്
തെന്നിന്ത്യയിലെ പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകൻ ഗോവിന്ദ് വസന്തയോടൊപ്പം ആദ്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷം സംവിധായകൻ ജിസ് ജോയ് വേദിയിൽ പങ്കുവച്ചു. ഒരു അമേരിക്കൻ യാത്രയ്ക്കിടെ തന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ എത്തിയ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കാറിൽ പ്ലേ ചെയ്ത പാട്ട് ഗോവിന്ദ് വസന്തയുടേതായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമിച്ചു. ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ലുക്കും കാറും കണ്ടപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് റോക്ക് ഗാനങ്ങൾ മാത്രം കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിയാകാം എന്നാണ് കരുതിയത്. എന്നാൽ മെയ്യഴകൻ സിനിമയിലെ പാട്ട് അദ്ദേഹം പ്ലേ ചെയ്തത് തന്നെ അമ്പരപ്പിച്ചു. പിന്നീട് അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയം മുഴുവൻ യാരോ ഇവൻ യാരോ എന്ന ഗാനം തൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു ഇനി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗോവിന്ദ് വസന്ത എന്ന കലാകാരനോടൊപ്പം ആയിരിക്കുമെന്ന് ജിസ് ജോയ് വ്യക്തമാക്കി.

Also read:ചിരിപ്പിക്കാനും പേടിപ്പിക്കാനും റീൽസ് താരങ്ങൾ വരുന്നു; 'മഹാരാജ ഹോസ്റ്റൽ' ട്രെയിലർ പുറത്ത്, ചിത്രം ജൂലൈ 24-ന് തിയേറ്ററുകളിൽ

TAGGED:

KOTTAYAM BELT MOVIE UPDATES
KOTTAYAM BELT
ASIF ALI JIS JOY MOVIES
ASIF ALI LATEST FILM
KOTTAYAM BELT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.