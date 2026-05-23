നെഗറ്റീവ് വേഷങ്ങൾ കരിയറിലെ വിധി; പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായി 'ഡോസ്' താരം അശ്വിൻകുമാർ

അഭിലാഷ് ആർ നായർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ മെഡിക്കൽ ത്രില്ലർ സിനിമ ഡോസിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് നടൻ അശ്വിൻകുമാർ

അശ്വിൻകുമാർ (Special Arrangement)
Published : May 23, 2026 at 4:28 PM IST

അക്കി വിനായക്

അഭിലാഷ് ആർ നായർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ മെഡിക്കൽ ത്രില്ലർ സിനിമയാണ് ഡോസ്. സിജു വിൽസൺ ദൃശ്യ രഘുനാഥ് അശ്വിൻകുമാർ തുടങ്ങിയവർ പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്ന ചിത്രം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിയേറ്ററിൽ എത്തി. സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് നടൻ അശ്വിൻകുമാർ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.

ഡോസിലേക്ക്

നടൻ സിജു വിൽസനാണ് ഡോസ് എന്ന ചിത്രത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത്. 2020 ൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു സിനിമ ചെയ്യാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ ആ ചിത്രം നടന്നില്ല. തുടർന്നാണ് ഡോസ് എന്ന സിനിമ സംഭവിക്കുന്നതും സൗഹൃദത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സിജു വിൽസൺ എന്നെ ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതും. ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ സഹനിർമാതാവ് കൂടിയാണ് സിജു വിൽസൺ.
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മുടങ്ങിപ്പോയ ചിത്രം ഇപ്പോഴും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. അടുത്തുതന്നെ ആ ചിത്രത്തിന്റെ ജോലികൾ ആരംഭിക്കും. ആ ചിത്രം വലിയ ഡാർക്ക് മോഡിൽ കഥ പറയുന്ന സിനിമയാണ്. താൽക്കാലികമായി ആ സിനിമ നിർത്തിവച്ച ശേഷം അടുത്ത പ്രോജക്ട് എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ നമുക്കിടയിൽ നടന്നിരുന്നു. ആ ഇടവേള അഞ്ചുവർഷം നീണ്ടു. അങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞവർഷം ഡോസ് എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ആശയം നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഞാനൊരു പൊലീസ് കഥാപാത്രമായാണ് ഈ സിനിമയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക.


സിജു ഈ സിനിമയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ മറ്റൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു തിരക്കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും കാണുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നല്ലൊരു കഥാപാത്രമാണ് താങ്കൾക്ക് ഉള്ളത്. ചെയ്താൽ നന്നാകും. ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായും ഞാൻ അഭിനയിക്കും എന്ന്. സിജു വിൽസനോട് എനിക്ക് കണ്ണടച്ച് വിശ്വാസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതുപോലെ ഒരു വികാരമാണ്.

പിന്നീടാണ് അഭിലാഷ് ആർ നായർ എന്ന ഒരു പുതുമുഖ സംവിധായകൻ കഥ പറയാനായി കൊച്ചിയിലുള്ള എൻ്റെ വീട്ടിൽ എത്തുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ചെന്നൈയിലും കൊച്ചിയിലും ആയാണ് താമസം. ഫാമിലിയൊക്കെ ചെന്നൈയിലാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ തട്ടകം മലയാള സിനിമ ആയതുകൊണ്ട് കൊച്ചിയിലും താമസിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം കണ്ടെത്തി. അഭിലാഷ് കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി അയാൾ ഒരുപാടുനാൾ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഒരു പുതുമുഖ സംവിധായകൻ്റെ യാതൊരു പരിചയക്കുറവും അദ്ദേഹത്തിൽ കണ്ടില്ല. വളരെ കൺവിൻസിങ് ആയാണ് അദ്ദേഹം സിനിമയുടെ കഥയും കഥാപാത്രവും വിശദീകരിച്ചു നൽകിയത്. സിജു വിൽസൻ്റെ സെലക്ഷൻ തെറ്റിയില്ല എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു. കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നുന്ന ചില നിമിഷങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ. അത് ഡോസ് എന്ന സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ലഭിച്ചു. വളരെയധികം ആത്മസംതൃപ്തിയോടുകൂടി ചെയ്ത കഥാപാത്രമാണ് ഈ ചിത്രത്തിലേത്. ഡോക്ടർ പ്രകാശ് എന്ന കഥാപാത്രമാണ് സിജു ഈ ചിത്രത്തിൽ വേഷമിടുന്നത്. മെഡിക്കൽ ത്രില്ലർ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ് ചിത്രം.

എൻ്റെ വിധി നെഗറ്റീവ് വേഷത്തിൽ അറിയപ്പെടാന്‍

മലയാള സിനിമയും കേരളവും ആണ് അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ തനിക്ക് എക്കാലവും താങ്ങായി നിൽക്കുന്നതെന്ന് അശ്വിൻകുമാർ വെളിപ്പെടുത്തി. ജേക്കബിൻ്റെ സ്വർഗ്ഗരാജ്യം എന്ന സിനിമയിലെ നെഗറ്റീവ് വേഷം നൽകിയ മൈലേജ് വളരെയധികം വലുതാണ്. അതിനുശേഷം ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ നെഗറ്റീവ് വേഷത്തിൽ അറിയപ്പെടാനായിരുന്നു എൻ്റെ വിധി. ഇപ്പോഴും ആ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് എന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ആ സിനിമയിലൂടെ ഒരേ ശൈലിയിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ തുടർച്ചയായി എനിക്ക് ലഭിച്ചു. അതൊരു സാധാരണ വിഷയമായി മാത്രമേ ഞാൻ നോക്കി കാണുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കരിയറിൽ ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് വേഷങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടിവന്നു. നെഗറ്റീവ് വേഷങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ചെയ്യുമ്പോഴും കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഒരു വ്യത്യസ്തത ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഞാൻ നിർബന്ധം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അഭിനയജീവിതം ആരംഭിച്ച പത്താം വർഷവും വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ലാതെ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്.


മലയാളി അല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഇന്നൊരു മലയാളം നടനാണ്. ഒരു മലയാളം നടൻ ആകാൻ എന്നെ പ്രപഞ്ചം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഒരുപക്ഷേ എൻ്റെ ദുബായ് ജീവിതം ആകാം മലയാളത്തോട് കൂടുതൽ അഭിനിവേശം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം.

താങ്കളെ അല്ലാതെ മറ്റൊരു മുഖം കാണാൻ സാധിച്ചില്ല


തുടർച്ചയായി ടഫ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് വേഷങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് കാരണം ഇവിടുത്തെ എഴുത്തുകാർ കൂടിയാണ്. പലപ്പോഴും ഒരു കഥാപാത്രം എഴുതുമ്പോൾ ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ചില പ്രത്യേക നടന്മാരിൽ അവർ ഉൾക്കണ്ണുകൊണ്ട് കാണും. അവർ ഈ കഥാപാത്രം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തിരക്കഥാ രചനയിലുള്ള അവരുടെ ജോലി കുറയുകയും ചെയ്യും. ചിലരൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചേട്ടാ ആ കഥാപാത്രത്തിൽ താങ്കളെ അല്ലാതെ മറ്റൊരു മുഖം കാണാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന്. അങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്നവരെ ശൈലിയിലുള്ള ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്. പക്ഷേ അപ്പോഴും മറ്റൊരു സിനിമയിൽ കണ്ട ഡയലോഗ് ഡെലിവറിയും ആക്ഷൻ ഒന്നും വേറൊരു സിനിമയിൽ വരാതിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്.

ആഹാ

പൊലീസ്, വില്ലൻ എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ആരും പ്രതിപാദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല. അതിലൊരു സിനിമയാണ് ആഹാ. വളരെ റൂട്ടഡ് ആയ കൈലി ഒക്കെ ഉടുത്തു വരുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. വടംവലിയെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള സിനിമ. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച അഭിനേതാക്കളിൽ ഒരാളാണ് ഇന്ദ്രജിത്ത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിന്ന് പ്രകടനം കാഴ്ച വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ താഴെ പോകാൻ പാടില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം മികച്ച ഒരു പെർഫോമർ ആണ്. അദ്ദേഹം അഭിനയിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ വ്യക്തമായി പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലാകും. ഒരു മത്സരബുദ്ധിയോടു കൂടി വേണം അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സ്ക്രീനിൽ നിൽക്കാൻ. അഭിനയിച്ചതിൽ ഒരുപാട് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ നടത്തിയത് ആ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു. വടംവലിയുടെ എല്ലാ ടെക്നിക്കൽ വശങ്ങളും ഞാൻ പഠിച്ചു. ശരീരഭാരം കൂട്ടി. ഒരു സാധാരണ നാട്ടിൻപുറത്തുകാരൻ ആകാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും ഞാൻ നടത്തി. വിലങ്ങു തടിയായി നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ നാവിലെ ശുദ്ധമല്ലാത്ത മലയാളമാണ്. പക്ഷേ ഓരോ ദിവസവും മലയാളം സ്വായത്തമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഞാൻ നടത്തുന്നു. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ആദ്യ സിനിമകളിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന മലയാളം അല്ല ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു മലയാളിയെ പോലെ ഞാൻ ആയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ മലയാളം കേട്ടാൽ ഞാൻ ഒരു മലയാളി അല്ല എന്ന് എന്തായാലും പറയില്ല. ഭാഷ കൂടി കുറച്ചുകൂടി ശരിയാകുമ്പോൾ വളരെ ഗ്രൗണ്ട്ഡ് ആയ വേഷങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ.



ഒരു അഭിനേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ധ്രുവങ്ങൾ 16 എന്ന ചിത്രവും എൻ്റെ കരിയറിൽ ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്ത സിനിമയാണ്. ഒരുപക്ഷേ ജേക്കബിൻ്റെ സ്വർഗ്ഗരാജ്യം എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം ഇനിയെന്ത് എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമായിരുന്നു ആ സിനിമ.

ഡോസ് (Special Arrangement)
ഡോസ് എന്ന ചിത്രം മികച്ച പ്രേക്ഷകഭിപ്രായത്തോടെ മുന്നേറുകയാണ്. ദൃശ്യം മൂന്ന് വിജയകരമായ മുന്നേറുന്നതിനിടയിലാണ് ഡോസ് എന്ന ചിത്രവും പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രേക്ഷകർ ചെറിയ സിനിമ വലിയ സിനിമ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വേർതിരിവ് ഒരിക്കലും കാണിക്കില്ല. അങ്ങനെയൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്നും അശ്വിൻ കുമാർ പറഞ്ഞു.

