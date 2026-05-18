'സൗണ്ട് തോമ'യേക്കാൾ കഠിനമായ അവസ്ഥ, ഇടുപ്പെല്ല് മുറിച്ചെടുത്തുള്ള ചികിത്സ; പോരാടി ജയിച്ച ജീവിതവുമായി അശ്വിൻ കുമാർ
തൻ്റെ ജീവിതത്തെയും സിനിമാ യാത്രയെയും കുറിച്ച് ആദ്യമായി ഒരു മാധ്യമത്തോട് മനസ്സ് തുറക്കുകയാണ് അശ്വിൻ
Published : May 18, 2026 at 4:32 PM IST
അക്കി വിനായക്
വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ സംവിധാനം ചെയ്ത 'ജേക്കബിൻ്റെ സ്വർഗ്ഗരാജ്യം' എന്ന ചിത്രത്തിലെ ക്രൂരനായ വില്ലനെ മലയാളി പ്രേക്ഷകർ അത്രവേഗം മറക്കില്ല. കോർപ്പറേറ്റ് ലുക്കിൽ, ഇംഗ്ലീഷ് ചുവയുള്ള സംഭാഷണങ്ങളുമായി നിവിൻ പോളിയുടെ ജെറിയെ വട്ടംകറക്കിയ ആ വില്ലൻ—അശ്വിൻ കുമാർ. ഇന്ന് മലയാളത്തിലും തമിഴിലുമായി അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ 10 വർഷം പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് ഈ പ്രിയ നടൻ. മികച്ചൊരു നടൻ എന്നതിനപ്പുറം ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് കൂടിയായ അശ്വിൻ്റെ ശബ്ദത്തിനും ആരാധകർ ഏറെയാണ്.
എന്നാൽ, തിയേറ്ററുകളിൽ ഇന്ന് മുഴങ്ങിക്കേൾക്കുന്ന ആ ഗാംഭീര്യമുള്ള ശബ്ദത്തിന് പിന്നിലും, ആ വിജയങ്ങൾക്ക് പിന്നിലും കേട്ടാൽ ഉള്ളുപിടയുന്ന, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറെ പ്രചോദനം നൽകുന്ന ഒരു അതിജീവനത്തിൻ്റെ കഥയാണ് അശ്വിന് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവെച്ചത്. തൻ്റെ ജീവിതത്തെയും സിനിമാ യാത്രയെയും കുറിച്ച് ആദ്യമായി ഒരു മാധ്യമത്തോട് മനസ്സ് തുറക്കുകയാണ് അശ്വിൻ.
ഒരു അഭിനേതാവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം അയാളുടെ ശരീരവും ശബ്ദവുമാണ്. എന്നാൽ അശ്വിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രകൃതി ഒരല്പം ക്രൂരത കാട്ടി. പൂർണതയില്ലാത്ത മുഖവുമായാണ് അശ്വിൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നുവന്നത്. ബാല്യകാലത്ത് സ്വന്തം പേര് പോലും വ്യക്തമായി ഉച്ചരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല.
തൻ്റെ കുറവുകളെ ഓർത്ത് ഒളിച്ചോടാതെ, നിരന്തരമായ പോരാട്ടത്തിലൂടെയും കുടുംബത്തിൻ്റെ മാതൃകാപരമായ പിന്തുണയോടെയും അശ്വിൻ തൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളിലേക്ക് നടന്നു കയറി. പ്രകൃതി നൽകിയ ആ പരിമിതികളെ യുദ്ധം ചെയ്തു തോൽപ്പിച്ചാണ് അശ്വിൻ ഇന്ന് ഇന്ത്യയൊട്ടാകെയുള്ള ചലച്ചിത്ര പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നത്.
"അഭിനയ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നുവരാൻ തുടക്കം കുറിച്ചത് ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളിലൂടെയാണ്. ചെയ്ത വർക്കുകൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫിലിം പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനികൾക്കും ചലച്ചിത്ര സംവിധായകർക്കും അയച്ചുകൊടുക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ്റെ കണ്ണിൽ ഞാൻ ഉടക്കുന്നത്." അശ്വിൻ ഓർക്കുന്നു.
ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവന്ന ചെന്നൈ പ്രളയം
2015-ലാണ് വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ 'ജേക്കബിൻ്റെ സ്വർഗ്ഗരാജ്യം' എന്ന സിനിമയുടെ ജോലികൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. അശ്വിനിലെ നടനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ വിനീത്, ചിത്രത്തിൽ ഒരു ചെറിയ വേഷം അദ്ദേഹത്തിനായി കരുതിവെച്ചിരുന്നു. കൈവിട്ടുപോയ ജീവിതം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ നിവിൻ പോളി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ജെറിയുടെ കഥാപാത്രം ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഒരു ബിസിനസ് സംസാരിക്കുന്നതിനായി ജെറിയും അമ്മയും ഒരു കമ്പനിയിൽ എത്തുന്നു. ആ കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥനുമായി ബിസിനസ് സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഉടമസ്ഥനായി അഭിനയിക്കുന്ന കഥാപാത്രം അവർക്ക് മുന്നിൽ വച്ച് ഒരു സിഗരറ്റ് കത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഉടൻതന്നെ അമ്മയുടെ കഥാപാത്രം രോഷാകുലയാകുന്നു. അമ്മയുടെ പ്രായമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ മുന്നിൽ വച്ചാണോ താങ്കൾ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ച് അവർ ദേഷ്യത്തിൽ സംസാരിക്കുകയും മകനെയും വിളിച്ച് ഇയാളുമായുള്ള ബിസിനസ് വേണ്ട എന്നും പറഞ്ഞ് പുറത്തേക്കു പോകാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉടൻതന്നെ ആ ഉടമസ്ഥ കഥാപാത്രം അവരോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഉടമസ്ഥ കഥാപാത്രമായി അഭിനയിക്കാനാണ് ഞാൻ ജേക്കബിൻ്റെ സ്വർഗ്ഗരാജ്യം എന്ന സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ എത്തുന്നത്.
ആ സിനിമയിലെ മർമപ്രധാനമായ നെഗറ്റീവ് വേഷം നടനും സംവിധായകനുമായ ഗൗതം വാസുദേവ മേനോൻ ആയിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. "ആ സമയത്താണ് ചെന്നൈയിൽ ശക്തമായ മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും ഉണ്ടാകുന്നത്. യാത്രാ സംവിധാനങ്ങൾ പൂർണമായി താറുമാറായി. ഗൗതം വാസുദേവ മേനോന് സിനിമയുടെ പ്രധാന ലൊക്കേഷനായ ദുബായിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായി. കോർപ്പറേറ്റ് ശൈലിയിലുള്ള ആ കഥാപാത്രവും ഇംഗ്ലീഷ് ചുവയുള്ള ഡയലോഗുകളും വിനീത് സാർ ഗൗതം മേനോനെ മനസ്സിൽ കണ്ട് എഴുതിയതായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് വരാൻ കഴിയാതെ വന്നതോടെ ആ നെഗറ്റീവ് വേഷം എന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയായിരുന്നു." അശ്വിൻ പറയുന്നു.
അവിടെനിന്ന് അശ്വിന് പിന്നീട് തിരിഞ്ഞുനോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. സിനിമ ഇറങ്ങി 10 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പോഴും മലയാളി പ്രേക്ഷകർ ആ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാറുണ്ടെന്നും, 'യഥാർഥ ജീവിതത്തിലും ഇത്രയും ദുഷ്ടനാണോ' എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ടെന്നും അശ്വിൻ അഭിമാനത്തോടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
മലയാളിയല്ല, എങ്കിലും മലയാളം ജീവൻ
മലയാള സിനിമകളിലൂടെയാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതെങ്കിലും ഞാന് ഒരു മലയാളിയല്ല. തമിഴാണ് മാതൃഭാഷ. എന്നാൽ ദുബായിൽ ജനിച്ച് വളർന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ മലയാളം മനോഹരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഗൾഫ് നാടുകൾ മലയാളികളുടെ രണ്ടാം വീടായതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഭൂരിഭാഗവും മലയാളികളായിരുന്നു. ഇതാണ് മലയാള ഭാഷയോടും സംസ്കാരത്തോടുമുള്ള അടുപ്പം കൂട്ടിയത്.
'സൗണ്ട് തോമ'യേക്കാൾ കഠിനമായ അവസ്ഥ
ശാരീരികമായ കുറവുകളോടെയാണ് എൻ്റെ ജനനം. ക്ലഫ്റ്റ് പാലറ്റ് എന്നൊരു അവസ്ഥ കൂടി പ്രകൃതി എനിക്ക് നൽകി. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദിലീപേട്ടൻ അവതരിപ്പിച്ച സൗണ്ട് തോമ എന്ന കഥാപാത്രം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. പക്ഷേ സൗണ്ട് തോമയ്ക്കുള്ള അവസ്ഥയെക്കാൾ മോശമായിരുന്നു എൻ്റേത്.
ജനിച്ച സമയത്ത് എൻ്റെ മേൽചുണ്ടും മോണയും മുകൾഭാഗത്തെ താടിയെല്ലും പൂർണമായി രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു സാധാരണ കുഞ്ഞ് കരയുന്നത് പോലെ കരയാൻ പോലും എനിക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. വായയുടെ മുകൾഭാഗവും തൊണ്ടയും മറവുകൾ ഇല്ലാതെ വ്യക്തമായി പുറത്തു കാണാമായിരുന്നു. മേൽചുണ്ടും മൂക്കും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം. പൂർണതയില്ലാത്ത ഒരു മുഖം. ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നാവ് നിർവഹിക്കുന്ന കടമകൾ എനിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതിനുപുറമേ തലയോട്ടിയുടെ രൂപാന്തരത്തിലും കുറവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
വെള്ളം കുടിക്കാന് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടിയ കാലം
ഇത്തരം കുറവുകളോടെ എന്നെ സമൂഹത്തിലേക്ക് വിടാൻ മാതാപിതാക്കൾ ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല. 35 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇന്നത്തെപ്പോലെ മെഡിക്കൽ സാങ്കേതികവിദ്യ പുരോഗമിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അവർ തോറ്റുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. 12 ശസ്ത്രക്രിയകളാണ് എന്നെ പൂർണതയിൽ എത്തിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടിവന്നത്. ആദ്യ ശസ്ത്രക്രിയ മൂന്നാം മാസത്തിലായിരുന്നു. പിന്നീട് ആറാം മാസത്തിൽ. അതുകഴിഞ്ഞ് രണ്ട് വയസ്സിൽ. ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ് മാസങ്ങളോ വർഷങ്ങളോ കഴിഞ്ഞായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫലം ലഭിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമാവുക. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കോളജ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ തുടക്കം വരെ മുഖത്തിൻ്റെ പൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചികിത്സ തുടർച്ചയായി നടക്കുകയായിരുന്നു. കോളജ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആയിരുന്നു അവസാന സർജറി. എൽ പി സ്കൂൾ പഠനകാലത്തൊന്നും എൻ്റെ ശബ്ദം ഒട്ടും വ്യക്തമല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് പോലും കേൾക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകില്ല. ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും വെള്ളം കുടിക്കാനും നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തുടർച്ചയായി ശസ്ത്രക്രിയകൾ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ശ്രദ്ധയും വേണം.
ഇങ്ങനെയൊരു ഭിന്നത ഉള്ള വ്യക്തി സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പരിഹാസങ്ങൾ ഏറെയാണ്. പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ് ബോഡി ഷേമിങ് പാടില്ല എന്ന ചിന്തയൊക്കെ സജീവമായത് അടുത്തകാലത്താണല്ലോ. പത്തുവർഷം മുൻപ് വരെയുള്ള സിനിമകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ബോഡി ഷേയ്മിങ് കോമഡികൾ പോലും ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്നെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളും മാതാപിതാക്കളുമായിരുന്നു ധൈര്യം. സുഹൃത്തുക്കളും എന്നെ കളിയാക്കിയിരുന്നു. പക്ഷേ ആ കളിയാക്കൽ എനിക്ക് പോസിറ്റിവിറ്റി പകർന്നു നൽകുന്ന തരത്തിൽ ആയിരുന്നു. സംസാരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും പൂർണതയില്ലാത്ത മുഖവും നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ അവർ പരിഹസിക്കും. ആ പരിഹാരം എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതൊരു പിന്തുണയായിരുന്നു. ജീവിക്കാനും തലയുയർത്തി മുന്നോട്ടു സഞ്ചരിക്കാനും.
രക്ഷകനായി എത്തിയ 'കമൽഹാസൻ' ഛായ
ഞാനൊരു കടുത്ത കമൽഹാസൻ ആരാധകനാണ്. അങ്ങനെ ഒരാൾ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ അശ്വിൻകുമാർ എന്ന ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നു.
പ്ലസ് ടു കാലഘട്ടം എത്തിയപ്പോഴേക്കും നടൻ കമൽഹാസൻ്റെ സ്വാധീനം ഒരു പുതപ്പ് പോലെ എന്നെ മൂടി. നടപ്പിലും സംസാരത്തിലും ഒരു കമൽ മയം. അതൊരു അപകടം ആണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതും സുഹൃത്തുക്കളാണ്. എൻ്റെ ഉള്ളിലെ കലാവാസനയും അഭിനയ മോഹവും ഒക്കെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അറിയാം. കമൽഹാസനെ പോലൊരു നടൻ്റെ സ്വാധീനവുമായി കലാകാരൻ ആകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപകടമാണെന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി. നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അശ്വിൻ കുമാർ എന്നൊരു കലാകാരൻ ഉണ്ട്. അയാളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുക. മറ്റൊരാളെ വേദിയിൽ അനുകരിക്കാം, ജീവിതത്തിൽ അനുകരിക്കുന്നത് നിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കലാകാരനെ കൊന്നു കളയുന്നതിന് സമമാണ്. സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഉപദേശം അക്ഷരാർഥത്തിൽ ശരി വെച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ഉള്ളിലെ കമൽഹാസനെ പതുക്കെ പതുക്കെ മാറ്റി നിർത്താൻ ആരംഭിച്ചു. ഒറ്റയടിക്ക് പറിച്ചു മാറ്റുക എളുപ്പമല്ല.
പിന്നെ കമൽ സാറും ആയിട്ടുള്ള രൂപസാദൃശ്യം. അതൊരിക്കലും നമ്മുടെ കൈയിലുള്ള കാര്യമല്ലല്ലോ. രൂപ സാദൃശ്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിലരൊക്കെ വിമർശിച്ചേക്കാം. ഇവൻ വലിയ കമൽഹാസൻ എന്ന് തമാശ പറഞ്ഞേക്കാം. അതൊക്കെ പറഞ്ഞോട്ടെ. ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശൈലി കൂടി ഞാൻ പിന്തുടർന്നാൽ പിന്നെ ഞാനെന്ന കലാകാരൻ ഇല്ല. സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഓരോ ഉപദേശവും എൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു.
വൈദ്യശാസ്ത്രം തന്ന രൂപം; സുഹൃത്തുക്കൾ തന്ന ക്യാരക്ടർ
തമിഴിൽ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്. മനൈവി അമയ് വതെല്ലാം ഇരയ് വൻ കൊടുത്ത വരം. അതായത് ഒരു നല്ല ഭാര്യ എന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹമാണെന്ന്. അത്തരത്തിൽ ഒരു ഭാര്യയെ ലഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ നല്ല കാര്യത്തിനും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളും ഒരു കാരണമാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്നെ അറിയുന്ന എന്നെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വളരെ മേച്ചുവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ ലഭിച്ചത് ദൈവാനുഗ്രഹമായിരുന്നു. എൻ്റെ മുഖത്തിന് പൂർണതയിൽ എത്തിച്ചത് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിനെ പൂർണതയിൽ എത്തിച്ചതിൽ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വലിയ പങ്കുണ്ട്. ബാല്യകാലത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ആണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും സുഹൃത്തുക്കളുടെ സ്വഭാവം സ്വാധീനിക്കും. അവരിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ ചിലപ്പോൾ മുന്നോട്ടുപോവുക. ഇന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ മറ്റൊരു ലോകം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. പക്ഷേ എൻ്റെ ബാല്യകാലത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെ. സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി യഥാർഥ ജീവിതം കാണുന്നതിനു മുൻപ് ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ പാതയിലൂടെ പുതിയൊരു അശ്വിൻ കുമാറിനെ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തത് സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെയാണ്.
പണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ചികിത്സ നടക്കുന്നതിനാൽ മാറിനിന്ന് വീക്ഷിക്കാൻ ആയിരുന്നു എൻ്റെ വിധി. പക്ഷേ ഇതിനിടയിൽ എപ്പോഴോ എൻ്റെ ഉള്ളിലെ കലാകാരനെ ഞാൻ തിരിച്ചറിയുകയുണ്ടായി. ഉള്ളിലെ സങ്കടങ്ങൾ ഞാൻ തരണം ചെയ്തത് എൻ്റെ ഉള്ളിലെ കലാകാരനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു. പതുക്കെ പതുക്കെ ഡാൻസ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ശാരീരിക അധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾക്കും ഞാൻ മുതിർന്നില്ല. ഓരോ സർജറിക്കും ലക്ഷങ്ങളാണ് ചെലവ്. അതെൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ വിയർപ്പാണ്. ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് ഫുട്ബോളോ കളിക്കാൻ പോയി എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിച്ചാൽ ചികിത്സയും പണവും എല്ലാം വിഫലമാകും. അങ്ങനെയൊരു ബോധ്യം ആരും പറഞ്ഞു തരാതെ തന്നെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. നൃത്തം ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഞാൻ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചു.
അപകർഷതാബോധം പുറത്തേക്ക്
സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുമ്പോഴോ ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴോ ഉള്ളുതുറന്ന് പ്രതികരിക്കുന്നതുപോലെ വായ തുറന്ന് പ്രതികരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. ചിരിക്കാൻ അപകർഷതാബോധം ഉള്ളതിനോടൊപ്പം തന്നെ സർജറികൾ തുടരുന്നതിനാൽ മുഖത്തെ മസിലുകൾ ചിരിക്കുന്നതിനും വിലങ്ങ് തടിയായി.
എത്രയൊക്കെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ പിന്തുണ ലഭിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞാലും ചില അവസരങ്ങളിൽ അപകർഷതാബോധം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പാരമ്യത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആൺകുട്ടികൾ മാത്രം പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ ആയിരുന്നു പ്ലസ്ടു വരെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം. ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഒന്നിച്ച് പഠിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് കോളജ് കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ആൺകുട്ടികൾ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കൾ നൽകുന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലൂടെ കുറച്ച് ധൈര്യമൊക്കെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ കോളജിൽ എത്തിയപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളെ കൂടി കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിലെ അപകർഷതാബോധം റോക്കറ്റ് വേഗതയിൽ കുതിച്ചു പൊങ്ങി. അവസാനത്തെ സർജറിക്ക് മുൻപാണ് ഞാൻ കോളജിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അവസാനത്തെ ശസ്ത്രക്രിയ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും മേജർ.
മൂക്കിൻ്റെയും മേൽ താടിയുടെയും മോണയുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ പരിഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പല്ല് മുളക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. മുൻനിരയിൽ ഒരു കാട് പോലെ പല്ല് വളരുന്ന അവസ്ഥ. മുൻഭാഗത്ത് നിരകൾ ഇല്ലാതെ ഏഴ് പല്ലുകളാണ് എനിക്ക് വളർന്നത്. പല്ല് പൊന്തിയ, അല്ലെങ്കിൽ കൊമ്പൻ പല്ലുള്ളവരുടെ അവസ്ഥയെക്കാൾ മോശം. പല്ല് അങ്ങനെ തന്നെ വളരട്ടെ എന്നായിരുന്നു ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിച്ചത്. ഒരു പുരയിടത്തിൽ കാടുപിടിച്ച് പുല്ലു വളരുമ്പോൾ അത് നിരയാക്കാൻ കുറച്ചധികം വളരട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ കരുതാറില്ലേ, അതുപോലെ. അസാധാരണ വലിപ്പമുള്ളതും മൂർച്ചയുള്ളതും ആയിരുന്നു പല്ലുകൾ. ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ ഞാൻ മേശയുടെ മേൽ ഒക്കെ കടിക്കും. എത്ര കട്ടിയുള്ള തടി കൊണ്ടുള്ള മേശയാണെങ്കിലും എൻ്റെ പല്ല് കൊണ്ടിട്ട് ആ മേശമേൽ ദ്വാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. എത്രയൊക്കെ ആത്മവിശ്വാസം സുഹൃത്തുക്കൾ പകർന്നു നൽകിയാലും കോംപ്ലക്സിൻ്റെ അംശം ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോരുന്നില്ല.
പിന്നീട് ഡോക്ടർമാർ ശസ്ത്രക്രിയ സമയത്ത് നിരയില്ലാതെ നിന്നിരുന്ന എൻ്റെ പല്ലുകൾ ഇളക്കിമാറ്റി. ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെ ഏഴ് പല്ലുകൾ ആയിരുന്നു എനിക്ക് വളർന്നത്. ആ ഒരു കുറവിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ. രൂപത്തിൽ തോന്നുന്ന കുറവിന് പുറമേ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിലും പല്ലുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി.
ശസ്ത്രക്രിയ സമയത്ത് നിരയില്ലാത്ത പല്ലുകൾ പറിച്ചുമാറ്റി കൃത്യമായി ഷേപ്പ് ചെയ്തു. ഇടുപ്പെല്ലിൽ നിന്ന് അധികമുള്ള എല്ല് മുറിച്ചു എടുത്താണ് മോണയിൽ പല്ലിനു വേണ്ടിയുള്ള ബോൺ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തത്.
എൻ്റെ അവസാനത്തെ സർജറി ഏകദേശം ആറര മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രോസസ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കാണുന്ന എൻ്റെ രൂപത്തിന് വൈദ്യശാസ്ത്രവും ഡോക്ടർമാരും അമ്മയും അച്ഛനും തന്നെയാണ് പ്രധാന കാരണം. ദൈവം നൽകിയ പിച്ചയാണ് ഇപ്പോഴുള്ള അശ്വിൻ കുമാർ. വിരൂപതകൾക്കിടയിലും എനിക്ക് പിന്തുണ നൽകിയതാകട്ടെ സാക്ഷാൽ കമൽഹാസൻ്റെ രൂപസാദൃശ്യവും.
അവസാന സർജറി കഴിഞ്ഞതു മുതൽ ശബ്ദം ശരിയാകാൻ തുടങ്ങി. സ്വന്തം പേര് പറയാൻ പോലും ശരിക്ക് സാധിക്കാതിരുന്ന ഞാൻ ഇന്നൊരു ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് കൂടിയാണ്. ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുഗു, മലയാളം, കന്നട ഭാഷകൾ അനായാസം സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും. എൻ്റെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ബെയ്സിനെ സംവിധായകരും പ്രേക്ഷകരും പ്രശംസിക്കുന്നു.
പൂർണതയിൽ ജനിക്കാതെ ജീവിതവിജയം തേടിപ്പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരുപാട് പുതിയ കുട്ടികൾക്കുള്ള മാതൃകയാണ് ഞാൻ. ഒരിക്കലും ആത്മവിശ്വാസം കൈവിടാതിരിക്കുക.
