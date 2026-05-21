നമുക്കൊരു സിനിമ ചെയ്‌താലോ..? മോഹൻ ലാലിനെ സിനിമയിലേക്കെത്തിച്ച വാശി... ഓർമകളിലേക്കൊരു തിരന്നോട്ടം; മനസ് തുറന്ന് അശോക് കുമാർ

ASHOK KUMAR MOHAN LAL INTERVIEW ASHOK KUMAR MOHANLAL BIRTHDAY SPECIAL
നടൻ മോഹൻ ലാൻ സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കൊപ്പം (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 21, 2026 at 7:54 AM IST

രു ശരാശരി മലയാള സിനിമ പ്രേക്ഷകൻ്റെ മനസിൽ പതിഞ്ഞൊരു തീയതിയാണ് മെയ് 21. പ്രിയപ്പെട്ട മോഹൻലാലിൻ്റെ പിറന്നാൾ. വൈവിധ്യമാർന്ന കഥാപാത്രങ്ങളുടെ കലവറയാണ് മോഹൻലാലിൻ്റെ സിനിമ ജീവിതം. മലയാളികൾ ഇത്രയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന മറ്റൊരു നടൻ വേറെയുണ്ടോ എന്നുള്ളതും സംശയം തന്നെ.

മോഹൻലാലിൻ്റെ പിറന്നാളായ മെയ് 21ന് വിപുലമായ ആഘോഷ പരിപാടികളും സമഗ്രമായ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് ആരാധകർ കേരളത്തിൽ ഉടനീളം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മോഹൻലാലിൻ്റെ പിറന്നാൾ വേളയിൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനും മോഹൻലാലിൻ്റെ ബാല്യകാല സുഹൃത്തുമായ അശോക് കുമാർ. മോഹൻലാൽ ആദ്യമായി അഭിനയിച്ച തിരനോട്ടം എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ കൂടിയാണ് അശോക് കുമാർ.

മോഹൻലാലുമായുള്ള സൗഹൃദം സിനിമയിൽ അധിഷ്‌ഠിതമായതല്ല എന്ന് അശോക് കുമാർ ഇടിവി ഭാരതിന് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞു. തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെയും മോഹൻലാലിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെയും പേര് വിശ്വനാഥൻ നായർ എന്നുതന്നെ. ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചവർ. ഇരുവരുടെയും സൗഹൃദമാണ് ഞങ്ങളുടെ സൗഹൃദത്തിനും അടിസ്ഥാനമായത്. ഒരേ സ്ഥലത്ത് താമസം. ഒരേ കോളേജിൽ പഠനം. കോളേജ് പഠനകാലത്ത് ബസിൻ്റെ ഫുട്ബോഡിൽ തൂങ്ങി യാത്ര ചെയ്തതെല്ലാം ഓർമ്മയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു.

മോഹൻ ലാൽ (ETV Bharat)

പഠിത്തത്തിൽ ഉഴപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും മോഹൻലാലിന് ബികോമിന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നതായി അശോക് കുമാർ പറഞ്ഞു. സിനിമ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. പ്രിയദർശന അടക്കമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം പൂജപ്പുര ഗ്രൗണ്ടിൽ സ്ഥിരമായി ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുമായിരുന്നു. ഫുട്ബോളിനോടും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും താൽപര്യം ഉണ്ട്. അതിനിടയിൽ ഒരു സിനിമയിൽ അവസരം ചോദിച്ചതും അത് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതും സ്വന്തമായി ഒരു സിനിമ ചെയ്യാനുള്ള വാശി മനസിൽ തോന്നിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാൻ ലാലിനോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി നമുക്കൊരു സിനിമ ചെയ്താലോ എന്ന്.

തിരന്നോട്ടം സംഭവിച്ചതിന് പിന്നിലെ കഥ

നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് അദ്ദേഹം മറുപടി പറയുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് തിരനോട്ടം സംഭവിച്ചത്. ഒരു വാശിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം സിനിമ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നും അശോക് കുമാർ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
തിരനോട്ടം എന്ന സിനിമ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് മലയാള സിനിമ പൂർണമായി കേരളത്തിലേക്ക് പറിച്ചുനട്ടിട്ടില്ല. സിനിമയുടെ ഈറ്റില്ലം മദ്രാസ് തന്നെയാണ്.

സിനിമയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മോഹൻലാലും ഞാനും സുരേഷ് കുമാറും പ്രിയദർശനും സ്ഥിരമായി ചെന്നൈ യാത്ര നടത്താറുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഒരാൾക്ക് 30 രൂപയാണ് ട്രെയിനിൽ ടിക്കറ്റ്. ചെന്നൈയിൽ എത്തിയാൽ സ്വാമിസ് ലോഡ്‌ജിലാണ് താമസം. പിറന്നോട്ടം എന്ന സിനിമ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് തിരുവെങ്കിടം മുതലാളിയാണ്. ഒരാൾക്കുള്ള ചിലവ് മാത്രമാണ് നിർമാതാവ് തരിക.

ബാക്കിയുള്ളവർ വീട്ടിൽ നിന്നും അല്ലാതെയും ഒക്കെ പണം എങ്ങനെയൊക്കെ എങ്കിലും സംഘടിപ്പിച്ചാണ് ഒപ്പം കൂടുന്നത്. സിനിമയുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെന്നൈയിൽ പോകണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പണം ലഭിക്കുകയില്ല. അന്നത്തെ ട്രെയിൻ യാത്രകൾ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണെന്ന് അശോക് കുമാർ പറയുന്നു. നമ്പർ 20 മദ്രാസ് മെയിൽ എന്ന സിനിമയിലെ പല കഥാസന്ദർഭങ്ങളും തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള നേർ ചിത്രങ്ങൾ ആണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

മോഹൻ ലാൽ അശോക് കുമാറിനൊപ്പം (ETV Bharat)

അന്ന് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ മദ്യപിക്കുന്നതിന് വലിയ പ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നുമില്ല. യാത്രയിൽ സിനിമയിൽ കാണുന്നതുപോലെ ടി‌ടിആറിന് മദ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പകുതി വഴിയിൽ ഇറങ്ങേണ്ട ടിടിആറിനെ ചെന്നൈയിൽ കൊണ്ട് ചെന്ന് ഇറക്കിയിട്ടും ഉണ്ട്. ടിടിആർ മദ്യം സേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് ടി ടി ആർ.

സ്വാമിസ്‌ ലോഡ്‌ജിലെ ഓർമകള്‍


സ്വാമിസ്‌ ലോഡ്‌ജിൽഎല്ലാവരും കൂടി ഒറ്റ മുറിയിലാണ് താമസം. മലയാളത്തിൻ്റെ മഹാ നടന്മാരായ പ്രേം നസീറും സത്യൻ മാസ്റ്ററും ഒക്കെ താമസിച്ചിരുന്ന ലോഡ്‌ജ് ആണിത്. സ്വാമീസ് ലോഡ്‌ജിൽ സത്യൻ മാസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു കസേര പൈതൃകം പോലെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആർക്കും അതിൽ ഇരിക്കാനോ സ്‌പർശിക്കാനോ അനുവാദമില്ല. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഗൗരവ സ്വഭാവം മനസിലാക്കാതെ മോഹൻലാൽ അതിൽ കയറിയിരുന്നു.

ചിലപ്പോൾ ഞാനും സത്യൻ മാസ്റ്ററെ പോലെ ഒരു നടൻ ആയാലോ... കസേരയിൽ ഇരുന്നതിനുള്ള കാരണം മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ. സത്യൻ മാസ്റ്റർ പകരം വയ്ക്കാനില്ലാത്ത പ്രതിഭയാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെപ്പോലെ മലയാളത്തിലെ പകരം വയ്ക്കാൻ ഇല്ലാത്ത പ്രതിഭകളിൽ ഒരാളായി മോഹൻലാലും പിൽക്കാലത്ത് വളർന്നു.

മമ്മൂട്ടി, അശോക് കുമാർ, മോഹൻ ലാൽ (ETV Bharat)

മദ്രാസ് ജീവിതത്തിനിടയിൽ സുഹൃത്തായ ഒരു നടൻ്റെ ബൈക്കിലാണ് നഗരം ചുറ്റൽ. ഞാനും ലാലും പ്രിയദർശനും ഒരുമിച്ച് ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിക്കും. മൂന്നുപേർ ഒരുമിച്ച് ബൈക്കിൽ കയറിയാൽ പൊലീസ് പിടിക്കും. അങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ 50 പൈസ പൊലീസിന് കൈക്കൂലി കൊടുത്ത് രക്ഷപ്പെടും. തിരനോട്ടം എന്ന സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങൾ പല വേദികളിലായി ഞാനും ശ്രീ മോഹൻലാലും വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യവുമാണ്.

മദ്രാസിലായിരുന്നു ആ സിനിമയുടെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്കുകളും സെൻസറിങ്ങും പൂർത്തിയായത്. സിനിമ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ മാത്രമാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. മോഹൻലാൽ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഥാപാത്രവും തിരനോട്ടത്തിലേതുതന്നെ. വളരെ ചെറിയ കഥാപാത്രം ആണെങ്കിലും മോഹൻലാൽ ഇതുവരെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു തിരനോട്ടത്തിലേത്. അതുപോലൊരു കഥാപാത്രം പ്രായം കഴിഞ്ഞു പോയതുകൊണ്ട് ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് അവതരിപ്പിക്കാനും സാധിക്കുകയില്ല. നോട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ മോഹൻലാലിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കഥാപാത്രം മണിച്ചിത്രത്താഴിലെ ഡോക്ടർ സണ്ണിയാണ്. അശോക് കുമാർ പറയുന്നു.

'ആദ്യ സിനിമയുടെ സംവിധായകനല്ല... ഉറ്റ സുഹൃത്ത്'

സൗഹൃദബന്ധങ്ങൾക്ക് വലിയ ആഴം നൽകുന്ന വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ മോഹൻലാൽ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ എന്നുള്ള പരിഗണനയല്ല അദ്ദേഹം എനിക്ക് തരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ വളരെയധികം രോഗാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ മകളുടെ കല്യാണത്തിന് കുടുംബസമേതം അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം മോഹൻലാലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. പത്മഭൂഷണും, ദാദ സാഹേബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരവും അദ്ദേഹത്തിനെ തേടിയെത്തി. അദ്ദേഹത്തിന്റെതായി പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ വലിയ വിജയം നേടി. പക്ഷേ ഒരു തീരാനഷ്‌ടവും അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ.

മോഹൻ ലാൽ അശോക് കുമാറിനൊപ്പം (ETV Bharat)
കഴിഞ്ഞകാലത്തെ ജീവിതവും ബന്ധങ്ങളും മറക്കുന്ന ഒരാളല്ല മോഹൻലാൽ. എൻ്റെ ചിന്തയിൽ അദ്ദേഹം അങ്ങനെയാണ്. തിരനോട്ടവും മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കളും ചിത്രീകരിച്ച ക്യാമറ അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേരള ഫിലിം ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷന്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ക്യാമറ വാങ്ങിയത്. മധുരമുള്ള ഓർമ്മകളെ എപ്പോഴും ചേർത്തു പിടിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതിയാണത്.

മോഹൻലാലുമായുള്ള സൗഹൃദം ഒരിക്കൽപോലും ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. എന്നെപ്പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ട്. അവർക്കൊപ്പം എന്നെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരിടത്ത് പ്രതിഷ്‌ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെ സന്തോഷം. എപ്പോഴും മോഹൻലാലിനെ കാണാൻ പോകാറില്ല എങ്കിലും ഫോണിലൂടെ നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും പരസ്‌പരം താങ്ങാകും.

എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി നേരിടേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആദ്യം എന്നെ ചേർത്തുപിടിച്ചത് മോഹൻലാലാണ്. മോഹൻലാലിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ ദൃശ്യത്തിന്റെ മൂന്നാം ഭാഗം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മനാളിൽ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ദൃശ്യം3 ഒരു ചരിത്ര വിജയമാവുക തന്നെ ചെയ്യും. അശോക് കുമാർ പറയുന്നു.

