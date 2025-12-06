ETV Bharat / entertainment

'എക്കോ'യിലെ ഡോഗ് ഫൈറ്റ് എഐ അല്ല, പ്രൊഫഷണലിസം! ആ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തി ആക്ഷൻ ഡയറക്ടർ

ഒരു എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും സഹായത്തോടെയല്ല ആ രംഗം ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അഷറഫ് ഗുരുക്കൾ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട്

asharaf gurukkal about Viral Dog Stunt in Eko
അഷറഫ് ഗുരുക്കൾ, ഡോഗ് ഫൈറ്റ് രംഗം പരിശീലനം (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 6, 2025 at 1:51 PM IST

അക്കി വിനായക്

ദിൻജിത് അയ്യത്താൻ സംവിധാനം ചെയ്ത് തിയേറ്ററുകളിൽ വിജയകരമായി പ്രദർശനം തുടരുന്ന 'എക്കോ' എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഒരു രംഗമാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ ചർച്ചാവിഷയം. കിഷ്കിന്ധാകാണ്ഡം എന്ന ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിൻ്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ വീണ്ടും ഒന്നിച്ചപ്പോൾ പ്രേക്ഷക പ്രതീക്ഷകൾ വാനോളമായിരുന്നു. ഈ പ്രതീക്ഷകളെ അസ്ഥാനത്താക്കാതെ ചിത്രം മുന്നേറുമ്പോൾ, സിനിമയിലെ ഡോഗ് ഫൈറ്റ് രംഗം പലവിധ സംശയങ്ങൾക്കും ഊഹാപോഹങ്ങൾക്കും വഴിയൊരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

നടൻ വിനീതിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ നെഞ്ചിൽ ഒരു നായ ചാടി ചവിട്ടി താഴേക്ക് തള്ളിയിടുന്ന രംഗമാണ് പ്രേക്ഷകരെ അമ്പരപ്പിച്ചത്. "ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു നായയ്ക്ക് അഭിനയിക്കാൻ സാധിക്കുമോ?" എന്ന ചോദ്യം വ്യാപകമായതോടെ, ഈ രംഗം എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തതാണെന്ന വാദവും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമായിരുന്നു.

എഐ വാദങ്ങളെ തള്ളി അഷറഫ് ഗുരുക്കൾ

എന്നാൽ, ഈ പ്രചാരണങ്ങളെല്ലാം തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് സിനിമയിലെ ആക്ഷൻ സംവിധാനം ചെയ്ത അഷറഫ് ഗുരുക്കൾ. ഒരു എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും സഹായത്തോടെയല്ല ആ രംഗം ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അഷറഫ് ഗുരുക്കൾ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് വെളിപ്പെടുത്തി. അത് തികച്ചും ഒറിജിനലാണ്.

എക്കോ എന്ന സിനിമയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ വഴിയാണ് ഈ സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ എനിക്ക് ക്ഷണം ലഭിക്കുന്നത്. വാഗമണ്ണിൽ ആയിരുന്നു ഷൂട്ടിങ്. രാവിലെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഒരു വലിയ കുന്നിൻ്റെ മുകളിലാണ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന്. വാഹനങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറിപ്പോകില്ല. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി വേണം കുന്നു കയറി ചെല്ലാൻ. എൻ്റെ പ്രായം കണക്കിലെടുത്തിട്ട് ലൊക്കേഷൻ ഉള്ളവർ എന്നെ അവിടെ സുഗമമായി എത്തിക്കാനുള്ള ചില വഴികളൊക്കെ നോക്കാൻ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നടന്നു കയറിക്കോളാം എന്ന് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. മുകളിൽ ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ സംവിധായകൻ എന്നോട് ചെയ്യേണ്ട രംഗം വിശദീകരിച്ചു. സന്ദീപിൻ്റെയും വിനീതിൻ്റെയും കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അവിടെയുള്ളത്. കുറെ നായ്ക്കൾ ഓടി വരുന്നു. അതിൽ ഒരു നായ ചാടി വിനീതിൻ്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ചവിട്ടുകയാണ്. ആഘാതത്തിൽ കഥാപാത്രം പിന്നിലേക്ക് വീഴണം. ആ വീഴ്ച നേരെ കൊക്കയിലേക്കാണ്. ഈ സിനിമയുടെ തിരക്കഥാകൃത്തായ ബാഹുൽ രമേഷ് തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഛായഗ്രാഹകനും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കഥയിൽ വളരെ ആഴത്തിൽ സ്പർശിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് സിനിമയുടെ മേക്കിങ്.

asharaf gurukkal about Viral Dog Stunt in Eko
എക്കോ ലൊക്കേഷനില്‍ അഷറഫ് ഗുരുക്കൾ (ETV Bharat)

നായ പോലും 'പക്കാ പ്രൊഫഷണൽ'

ക്യാമറാമാൻ ഒരു ആക്ഷൻ ഡയറക്ടറുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള നിർദേശങ്ങൾ നൽകേണ്ട ആവശ്യം ഒന്നുമില്ല. പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിനു ശേഷമാണ് ആ രംഗം ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായി പോയപ്പോൾ ഞാൻ നേരെ പോയത് ഡോഗ് ട്രെയിനർ ആയ ജിതേഷിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നായ്ക്കളാണ് ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നത്. സിനിമയിൽ മലേഷ്യൻ നായ ഇനം ആയിട്ടാണ് ആ നായ് കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ കൊമ്പ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട നായ്ക്കൾ ആണത്. ബ്രീഡ് മിക്സ് ആണോ എന്നും സംശയമുണ്ട്. നായ ചാടി നെഞ്ചിൽ ചവിട്ടണം എന്നാണല്ലോ ജിതേഷേ സംവിധായകൻ പറയുന്നത്. അതിനെന്താ എൻ്റെ കുട്ടികൾ ചെയ്തുകൊള്ളും എന്ന് ജിതേഷ് മറുപടിയും പറഞ്ഞു.

നല്ല അനുസരണയുള്ള നായ്ക്കുട്ടികളാണ്. നായ നെഞ്ചിലേക്ക് ചാടി ചവിട്ടുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിക്കും എന്നോർത്ത് വിനീതിൻ്റെ ഡ്രസ്സിന് അടിയിൽ ഒരു പാട് വയ്ക്കാം എന്ന് ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. നായുടെ കയ്യിലെ നഖങ്ങൾ കൊണ്ട് നെഞ്ച് മുറിയാനും സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ ജിതേഷ് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഒരു പൂവ് നെഞ്ചിൽ സ്പർശിക്കുന്ന അനുഭവമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ.

asharaf gurukkal about Viral Dog Stunt in Eko
അഷറഫ് ഗുരുക്കൾ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ (ETV Bharat)

നായ്ക്കളെ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ആക്ഷൻ ഒരുക്കുന്ന ഈ വർഷത്തെ ആറാമത്തെ സിനിമയാണ് എക്കോ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നായ്ക്കളുടെ സ്വഭാവമൊക്കെ എനിക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാം. പരമാവധി ആദ്യ ഷോട്ടിലോ രണ്ടാമത്തെ ഷോട്ടിലോ അത് എടുക്കണം. ജിതേഷിന് കഴിഞ്ഞദിവസം തന്നെ നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നായയെ നന്നായി പരിശീലിപ്പിച്ചിരുന്നു. നായ്ക്കൾ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. എങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചാലോ എന്ന് സംശയത്തിൽ ഒരു ഡെമോ നോക്കാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. നഖത്തിന് മൂർച്ചയുണ്ടോ എന്ന് നായയുടെ കൈയിൽ പിടിച്ചു നോക്കി. വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ശേഷം സിനിമയിലെ സീൻ പോലെ എൻ്റെ നെഞ്ചത്തേക്ക് നായയെ കൊണ്ട് ചാടി ചവിട്ടിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

asharaf gurukkal about Viral Dog Stunt in Eko
എക്കോ ലൊക്കേഷനില്‍ അഷറഫ് ഗുരുക്കൾ (ETV Bharat)
ജിതേഷ് നായയ്ക്ക് നിർദേശം നൽകി. നായ ചാടി എൻ്റെ നെഞ്ചിൽ ചവിട്ടി. വാസ്തവത്തിൽ നായ എൻ്റെ ദേഹത്ത് സ്പർശിച്ചത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടു പോലുമില്ല. നായ പോലും പക്കാ പ്രൊഫഷണൽ. പിന്നെ എനിക്ക് ധൈര്യമായി.ഷോട്ട് സമയത്ത് വിനീത് ചെറിയൊരു സംശയം എന്നോട് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അഷറഫ് ഇക്ക നായ പ്രശ്നം ആകുമോ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ എന്ന ചോദ്യം വിനീത് ഉന്നയിച്ചു. ഒന്നും പേടിക്കണ്ട എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ. ആ നായക്ക് നല്ല ടൈമിങ് ഉണ്ട്. നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് താങ്കൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മതിയാകും. ഷോട്ടിന് ആക്ഷൻ വിളിച്ചു. നായ ചാടി വിനീതിൻ്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ചവിട്ടി. അദ്ദേഹം പുറകിലേക്ക് വീണു. കൊക്കെയിലേക്കുള്ള വീഴ്ച അടുത്ത ഷോട്ട് ആണ്. ആദ്യ ടേക്ക് തന്നെ കൃത്യമായിരുന്നു.
asharaf gurukkal about Viral Dog Stunt in Eko
അഷറഫ് ഗുരുക്കൾ (ETV Bharat)

പ്രേക്ഷകന് വേണ്ടത് 'ഇമോഷണൽ കണക്ട്'

ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇത്തരം രംഗങ്ങൾ കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും, യഥാർഥമായി ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഇമോഷണൽ കണക്ട് വളരെ വലുതാണെന്ന് അഷറഫ് ഗുരുക്കൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അത് ഒരു എഐ-ക്കും നൽകാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അടിവരയിടുന്നു.

