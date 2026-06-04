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മുരളി ഗോപിക്കൊപ്പം ആര്യയും നിഖിലയും! അനന്തന്‍ കാട് ജൂണ്‍ 25 ന്; ആകാംക്ഷയുണര്‍ത്തുന്ന ടീസര്‍ പുറത്ത്

മലയാളം, തമിഴ്, തെലുഗു, കന്നഡ എന്നീ ഭാഷകളിലെ നിരവധി താരങ്ങള്‍ അണിനിരക്കുന്ന ചിത്രമാണ് അനന്തന്‍ കാട്

ANANTHAN KAADU TEASER NIKHILA VIMAL MURALI GOPI ARYA
Ananthankaadu movie release date announced (Photo: Movie Poster, ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 4, 2026 at 5:41 PM IST

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ലയാളികളുടെ പ്രിയതാരം ആര്യ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രം അനന്തന്‍ കാടിന്‍റെ ടീസര്‍ പുറത്ത്. ടിയാന്‍ എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ശ്രദ്ധേയ തിരക്കഥാകൃത്ത് മുരളിഗോപിയുടെ തിരക്കഥയില്‍ ജിയെന്‍ കൃഷ്‌ണകുമാര്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണിത്.

മലയാളം, തമിഴ്, തെലുഗു, കന്നഡ എന്നീ ഭാഷകളിലെ നിരവധി താരങ്ങള്‍ അണിനിരക്കുന്ന അനന്തന്‍ കാട് ജൂണ്‍ 25ന് ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും. നിഖില വിമലയാണ് ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി എത്തുന്നത്.

ആകാംക്ഷയുണര്‍ത്തുന്ന ടീസര്‍ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ റിലീസ് തിയതി പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്ററും അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പങ്കുവച്ചിരുന്നു.

ഗോകുലം ഗോപാലൻ, ബൈജു ഗോപാലൻ, വി സി പ്രവീൺ, കൃഷ്‌ണ മൂർത്തി എന്നിവർ ചേർന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ ഛായാഗ്രഹണം നിര്‍വഹിക്കുന്നത് എസ്.യുവ ആണ്.

വൻ വിജയമായി മാറിയ ‘മാർക്ക് ആന്‍റണി’ക്ക് ശേഷം മിനി സ്റ്റുഡിയോയുടെ ബാനറിൽ എസ്. വിനോദ് കുമാർ നിർമിക്കുന്ന പതിനാലാമത്തെ ചിത്രമാണിത്. 'കാന്താര'യുടെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുടേയും സംഗീത സംവിധായകനായ ബി. അജനീഷ് ലോക്നാഥ് ആദ്യമായി മലയാളത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിതെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്.

ഇന്ദ്രൻസ്, മുരളി ഗോപി, 'പുഷ്പ' സിനിമയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ സുനിൽ, അപ്പാനി ശരത്, നിഖില വിമൽ, ദേവ്‌ മോഹൻ, സാഗർ സൂര്യ, റെജിന കസാൻഡ്ര, ശാന്തി ബാലചന്ദ്രൻ, അജയ്, കന്നഡ താരം അച്യുത് കുമാർ തുടങ്ങി വലിയൊരു താരനിര തന്നെ ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്.

മലയാളത്തിലും തമിഴിലുമായി ഇറങ്ങുന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രം 'അനന്തൻ കാടി'ൽ ഒട്ടേറെ അന്യഭാഷാ താരങ്ങളും ഒരുമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനോടകം തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശ്രദ്ധേയമായി മാറിയ ചിത്രത്തിന്‍റെ ടീസറിന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്.

ഛായാഗ്രഹണം: എസ്.യുവ, എഡിറ്റർ: രോഹിത് വി എസ് വാരിയത്ത്, സംഗീതം: ബി അജനീഷ് ലോക്‌നാഥ്, എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: ജെയിൻ പോൾ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ: രഞ്ജിത്ത് കോതേരി, ആക്ഷൻ ഡയറക്ടർ: ആർ. ശക്തി ശരവണൻ, വിഎഫ്എക്സ് ഡയറക്ടർ: ബിനോയ് സദാശിവൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: പ്രണവ് മോഹൻ, മേക്കപ്പ്: ബൈജു എസ്, ശബ്ദമിശ്രണം: വിഷ്‌ണു പി സി, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ: അരുൺ എസ് മണി, ഗാനരചന: മുരളി ഗോപി, ആലാപനം: മുരളി ഗോപി, കളറിസ്റ്റ്: ശിവശങ്കർ, വി.ബി2എച്ച്, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ: അഭിൽ ആനന്ദ് എം ടി, ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ: എം എസ് അരുൺ, വിഎഫ്എക്സ്: ടിഎംഇഎഫ്എക്സ്, കോസ്റ്റ്യൂം: അരുൺ മനോഹർ, സ്റ്റിൽസ്: റിഷ്‍ലാൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്: ഒബ്സിക്യൂറ എൻ്റർടെയ്ൻമെൻ്റ്സ്. പി ആര്‍ ഒ എ എസ് ദിനേശ്.

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