ETV Bharat / entertainment

"എൻ്റെ മരുന്ന് ഈ സിനിമയാണ്"; മരണം മുന്നിൽ കണ്ടും രാജേഷ് പിള്ള 'വേട്ട' പൂർത്തിയാക്കിയ കഥ

തൻ്റെ ആദ്യ സ്വതന്ത്ര സംവിധാന സംരംഭമായ 'സുഖമാണോ സുഖമാണ്' എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ വിജയത്തിനിടയിൽ രാജേഷ് പിള്ളയുമായുള്ള ആത്മബന്ധം പങ്കുവെക്കുകയാണ് തിരക്കഥാകൃത്തും സംവിധായകനുമായ അരുൺ ലാൽ രാമചന്ദ്രൻ

Arun Lal Shares Memories of Rajesh Pillai
രാജേഷ് പിള്ള, അരുൺ ലാൽ രാമചന്ദ്രൻ (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 14, 2026 at 3:26 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

അക്കി വിനായക്

പ്രാദേശിക പരിമിതികളിൽ ഒതുങ്ങിനിന്ന മലയാള സിനിമയെ ആഗോള പ്രശസ്തിയിലേക്ക് നയിച്ച വിപ്ലവകരമായ മാറ്റത്തിൻ്റെ പേരായിരുന്നു രാജേഷ് പിള്ള. 2011-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ട്രാഫിക്' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാള സിനിമയുടെ ഭാവുകത്വം തന്നെ അദ്ദേഹം തിരുത്തിക്കുറിച്ചു. രാജേഷ് പിള്ള എന്ന അതുല്യ പ്രതിഭ വിടവാങ്ങി വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോഴും, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചലച്ചിത്ര കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഇന്നും പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പാഠപുസ്തകമാണ്. രാജേഷ് പിള്ള സംവിധാനം ചെയ്ത അവസാന ചിത്രമായ വേട്ട എന്ന സിനിമയ്ക്ക് തിരക്കഥ ഒഴുക്കിയത് അരുൺലാൽ ആയിരുന്നു. തൻ്റെ ആദ്യ സ്വതന്ത്ര സംവിധാന സംരംഭമായ 'സുഖമാണോ സുഖമാണ്' എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ വിജയത്തിനിടയിൽ രാജേഷ് പിള്ളയുമായുള്ള ആത്മബന്ധം പങ്കുവെക്കുകയാണ് തിരക്കഥാകൃത്തും സംവിധായകനുമായ അരുൺ ലാൽ രാമചന്ദ്രൻ.

സിനിമയെന്ന 'ഫിലിം സ്കൂൾ'

ഞാനെന്ന എഴുത്തുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ സംവിധായകൻ ഇന്നും മലയാള സിനിമയുടെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരേയൊരു കാരണമേയുള്ളൂ രാജേഷ് പിള്ള എന്ന എൻ്റെ രാജേഷേട്ടൻ. വേട്ട എന്ന സിനിമ കഴിഞ്ഞ് 9 കൊല്ലം എടുത്തു സുഖമാണോ സുഖമാണ് സംഭവിക്കാൻ. അതിനു കാരണവും രാജേഷ് പിള്ള തന്നെ. വേട്ട എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. സിനിമ എന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ വേഗത്തിൽ ഒരിക്കലും സമീപിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു ആശയം മനസ്സിൽ ഉണ്ടായാൽ, അത് പഠിച്ച് എഴുതി റിസർച്ച് ചെയ്ത് പൂർണ അർഥത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് വരെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കണം. എന്നിട്ട് മാത്രമേ ചിത്രീകരണത്തിലേക്ക് കടക്കാവൂ. അതിനിപ്പോൾ എത്ര സമയം എടുത്താലും സാരമില്ല. രാജേഷ് പിള്ള ഫിലിം സ്കൂളിൽനിന്ന് വരുന്ന ഏതൊരു കലാകാരനും സിനിമയെ വളരെ ലാഘവത്തോടെ ഒരിക്കലും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അദ്ദേഹം ഒരു സിനിമയെ സമീപിക്കുന്ന രീതി, ഒരു സീൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വിധം ഇതൊക്കെ നമ്മളിൽ ഒരുപാട് സ്വാധീനം ചെലുത്തും. ആ ഒരു ആത്മാർത്ഥത അറിയാതെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലും ഉടലെടുക്കും. കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളെ സ്വാധീനിക്കാൻ ഒരു മാന്ത്രിക ശക്തിയുള്ള ആളാണ് രാജേഷ് പിള്ള.

'ട്രാഫിക്' എന്ന അത്ഭുത സിനിമ

മലയാള സിനിമയിൽ ഇനിയെന്ത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകി കൊണ്ടാണ് മാറ്റങ്ങളുടെ പുതിയ തുടക്കമായി 2011ൽ 'ട്രാഫിക്' എന്ന അത്ഭുത സിനിമ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. താരങ്ങളല്ല, നല്ല ആശയമാണ് സിനിമയുടെ യഥാർഥ ഹീറോ എന്ന് 'ട്രാഫിക്' മലയാള സിനിമയെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചു. ഒരു സിനിമയുടെ കഥ പറയുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെ ആകർഷകമാക്കാം എന്ന് ട്രാഫിക് മാതൃകയായി. താരങ്ങൾ താരമൂല്യം മറന്ന് വെറും കഥാപാത്രങ്ങളായി മാറുന്ന അത്ഭുത പ്രതിഭാസം. അന്ന് മലയാള സിനിമ ഉറക്കെ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു അത് അയാളുടെ സിനിമയാണ്... ഇനി മലയാള സിനിമ സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് അയാൾ വെട്ടിയ വഴിയിലൂടെയാണെന്ന്. ആ പേരായിരുന്നു രാജേഷ് പിള്ള. ട്രാഫിക് സിനിമയുടെ മാതൃകയിലാണ് നവയുഗ മലയാള സിനിമയുടെ ആരംഭം. വർഷം 15 കഴിഞ്ഞിട്ടും ട്രാഫിക്കിൻ്റെ പുതുമയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റവുമില്ല.

കാലത്തിന് മുന്നേ സഞ്ചരിച്ച 'വേട്ട'

2016 ഫെബ്രുവരി 27-ന് രാജേഷ് പിള്ള വിടപറയുമ്പോൾ 'വേട്ട' തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയിരുന്നില്ല. തൻ്റെ സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം കേൾക്കാൻ അദ്ദേഹം കാത്തുനിന്നില്ലെങ്കിലും, മരണത്തിന് തൊട്ടുമുൻപ് സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല വാക്കുകൾ അദ്ദേഹം കേട്ടിരുന്നു.

വേട്ട എന്ന സിനിമ റിലീസ് ചെയ്ത സമയത്തേക്കാൾ ഇപ്പോഴാണ് ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത്. ഓരോ ത്രില്ലർ സിനിമയും ഇവിടെ വളരെ സക്സസ് ഫുള്ളായി മാറുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ വേട്ട എന്ന സിനിമയും എടുത്തു പറയാറുണ്ട്. കാലോചിതമായി കഥകളെ സമീപിക്കുന്ന രാജേഷേട്ടൻ്റെ കഴിവാണ് അതിനു കാരണം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾ കാലഘട്ടത്തിനു വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല. വർത്തമാനകാലത്ത് വേണ്ടവിധത്തിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾ വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം വജ്ര സ്വഭാവമുള്ളതായി മാറും. അന്ന് വേട്ട എന്ന സിനിമ എഴുതുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ദഹിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് അല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാമായിരുന്നു. കുറച്ചുകൂടി കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് എഴുതിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, 'ഇല്ല മോനെ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ പിടിക്കണം' എന്ന് പറഞ്ഞത് രാജേഷേട്ടൻ ആയിരുന്നു. വിജയ ഫോർമുല ആവർത്തിക്കാൻ എല്ലാവരെക്കൊണ്ടും സാധിക്കും. പക്ഷേ പ്രേക്ഷകർ ഇതുവരെ ആസ്വദിച്ചിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നിടത്താണ് നമ്മുടെ വിജയം. അതുകൊണ്ടാണ് വേട്ട ഇപ്പോൾ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത്. രാജേഷേട്ടൻ്റെ വിഷനറി അത്രയും വലുതായിരുന്നു.


ഒരു ഫോൺ കോളിൽ തുടങ്ങിയ സൗഹൃദം

വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് 10.30 എ എം ലോക്കൽ കാൾ എന്ന എൻ്റെ ആദ്യ സിനിമ റിലീസ് ആകുന്നു. പുതുമുഖ താരങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ട് ചലച്ചിത്രം അന്ന് വലിയ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടില്ല. പക്ഷേ ആ സിനിമയിലെ പാട്ടുകൾ ഇന്നും പലരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ആണ്. തിരുവനന്തപുരം അജന്ത തിയേറ്ററിൽനിന്ന് രാജേഷ് പിള്ള ആ സിനിമ കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ നമ്പർ തപ്പിയെടുത്ത് വിളിച്ചു. ആ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതു കൊണ്ടാണ് എന്നെ വിളിച്ചത്. എന്നെപ്പോലൊരു പുതിയ എഴുത്തുകാരന് ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു 100 കോടി കളക്ഷൻ കിട്ടിയ ഫീൽ. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം എന്നോട് ഒരു തിരക്കഥ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് അദ്ദേഹവുമായി നേരിട്ട് കണ്ടു.

Arun Lal Shares Memories of Rajesh Pillai
രാജേഷ് പിള്ള (Special Arrangement)

രാജേഷ് പിള്ള മിലി എന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ഒരു ത്രില്ലർ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് കടക്കണം എന്ന രീതിയിൽ അഭിപ്രായപ്രകടനം ഉണ്ടാകുന്നത്. രാജേഷേട്ടൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു കഥയുടെ ഒരു പൊട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അതിനെ മുഴുവൻ തിരക്കഥയാക്കി വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ കൊണ്ടു വരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും. ഞാൻ വേട്ട എന്ന സിനിമയുടെ ഒരു എലമെന്റ് അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞമാത്രയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കാര്യം കണക്ട് ആയി. ഉടൻതന്നെ വേട്ട എന്ന പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടന്നു.

മരണം മുന്നിൽ കണ്ട രാജേഷ് പിള്ളവേട്ടയുടെ തിരക്കഥയുടെ വൺ ലൈൻ ഞാൻ രാജേഷ് പിള്ളയെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം അമ്പലമുക്കിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ വച്ചാണ്. ആദ്യത്തെ അഞ്ച് സീനുകളുടെ വിശദീകരണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ രാജേഷേട്ടൻ പറഞ്ഞു, 'എടാ മോനെ ഞാൻ ഇനി അധികനാൾ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല, കൂടിപ്പോയാൽ അഞ്ചുകൊല്ലം'. ഞാനത് കേട്ടതും ഞെട്ടിപ്പോയി. പക്ഷേ ചേട്ടൻ അസുഖം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തു റിസൾട്ട് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ദിവസമായിരുന്നു അത്. ഇന്നിപ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും ആ ദിവസം എനിക്ക് വ്യക്തമായി മുന്നിൽ കാണാം. പിന്നീട് തിരക്കഥ ചർച്ചയുടെ പല ഘട്ടങ്ങൾ കടന്നു. പിന്നീട് ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മോനെ എനിക്ക് വയ്യടാ. എൻ്റെ മരുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിനിമയാണ്... അതേ സിനിമയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരുന്ന്. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് വളരെ എനർജറ്റിക്കായി അദ്ദേഹം ചിത്രം പൂർത്തിയാക്കിയത്. പക്ഷേ സിനിമയുടെ അഭിപ്രായം പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഭാഗ്യമുണ്ടായില്ല. എന്നാൽ ഈ സിനിമയുടെ സെൻസറിങ് നടപടികൾ പൂർത്തിയായ സമയം, അവിടുത്തെ ഒരു ഓഫീസർ സിനിമ കണ്ടിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി അദ്ദേഹത്തോട് വന്നു പറഞ്ഞു ഇതൊരു മനോഹരമായ ചിത്രമാണെന്ന്. ഈ ഒരു അഭിപ്രായം മാത്രമാണ് മൂന്നാമതൊരാളിൽ നിന്ന് ആ മനുഷ്യൻ തൻ്റെ സിനിമയെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ളൂ.
Arun Lal Shares Memories of Rajesh Pillai
രാജേഷ് പിള്ള (Special Arrangement)
വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങളും സത്യവുംരാജേഷേട്ടൻ്റെ മരണശേഷം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. പല മാധ്യമങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് നിരന്തരം കോള കുടിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ അസുഖം വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. എൻ്റെ അറിവിൽ അങ്ങനെ കോളെയൊന്നും കുടിക്കുന്ന ഒരാളല്ല രാജേഷ് പിള്ള. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും ഇതേ അസുഖമായിരുന്നു. അതായത് നോൺ ആൾക്കഹോളിക് ലിവർ സിറോസിസ്. പാരമ്പര്യമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിനും അസുഖം ബാധിക്കപ്പെട്ടത്.
മലയാളികൾ രാജേഷ് പിള്ള എന്ന സംവിധായകനെ ഒരിക്കലും മറന്നിട്ടില്ല. അതിനൊരുദാഹരണം തന്നെയാണ് എന്നോട് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ പല മാധ്യമങ്ങളും ചോദിക്കുന്നത്. ഇനി ഒരു പത്തുവർഷം കഴിഞ്ഞാലും അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യമുണ്ടാകും- അരുൺലാൽ വിശദീകരിച്ചു.

Also Read: ഹോളിവുഡിനേയും ഞെട്ടിച്ച് മോളിവുഡ് ലെജന്‍ഡ് മമ്മൂട്ടി! ഓസ്‌കര്‍ അക്കാദമിയില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ച് ഭ്രമയുഗം; ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയ്ക്ക് ഇത് അഭിമാനം

TAGGED:

ARUN LAL RAMACHANDRAN
RAJESH PILLAI
VETTAH
TRAFFIC
ARUN LAL RECALLS RAJESH PILLAI

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.