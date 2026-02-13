ETV Bharat / entertainment

വേദനകളിൽ നിന്ന് വിരിയുന്ന പുഞ്ചിരി; 'സുഖമാണോ സുഖമാണ്' വിശേഷങ്ങളുമായി അരുൺലാൽ രാമചന്ദ്രൻ

അത് അനുഭവിക്കുന്ന മൂന്ന് വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള അപ്രതീക്ഷിത അതിഥികളുടെ കടന്നുവരവാണ് ഈ സിനിമ. ചിത്രത്തിന്‍റെ ആദ്യ പകുതി 'സുഖമാണോ?' എന്ന ചോദ്യമാണെങ്കിൽ രണ്ടാം പകുതി 'സുഖമാണ്' എന്ന ഉത്തരമാണ്," അരുൺലാൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Director Arunlal Ramachandran Movies Sukhamano Sukhamanu Movie
Sukhamano Sukhamanu Movie, Arunlal Ramachandran (ETV Bharat)
അക്കി വിനായക്

മലയാള സിനിമയിൽ തിരക്കഥാകൃത്തെന്ന നിലയിൽ ശ്രദ്ധേയനായ അരുൺലാൽ രാമചന്ദ്രൻ ആദ്യമായി സംവിധായകന്‍റെ കുപ്പായമണിയുന്ന 'സുഖമാണോ സുഖമാണ്' ഇന്ന് തിയറ്ററുകളിലെത്തി. '10:30 എഎം ലോക്കൽ കോൾ', രാജേഷ് പിള്ളയുടെ 'വേട്ട', 'കരിങ്കുന്നം സിക്സ്' എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒമ്പത് വർഷത്തെ നീണ്ട തയ്യാറെടുപ്പുകൾക്കൊടുവിലാണ് അരുൺലാൽ ഈ ചിത്രവുമായി എത്തുന്നത്. മാത്യു തോമസ്, ദേവിക സഞ്ജയ, ജഗദീഷ് തുടങ്ങിയവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്ന സിനിമയെക്കുറിച്ച് അരുൺലാൽ മനസ്സ് തുറക്കുന്നു.

എന്താണ് 'സുഖമാണോ സുഖമാണ്'?

നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ ഒരു കുശലാന്വേഷണമാണ് 'സുഖമാണോ' എന്നത്. എന്നാൽ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോലും ആരുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അത്തരം മനുഷ്യരുടെ ഏകാന്തതയെയാണ് ഈ ചിത്രം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. "ഏകാന്തത എന്നത് വലിയൊരു ദൗർഭാഗ്യമാണ്.

Director Arunlal Ramachandran Movies Sukhamano Sukhamanu Movie
'സുഖമാണോ സുഖമാണ്' (Special Arrangement)

Director Arunlal Ramachandran Movies Sukhamano Sukhamanu Movie
'സുഖമാണോ സുഖമാണ്' ലോക്കേഷന്‍ (Special Arrangement)

മരണവും ഏകാന്തതയും തമ്മിലുള്ള നൂൽപ്പാലം

മരണവീടുകളെയും ഏകാന്തതയെയും ഇത്രത്തോളം ഹൃദ്യമായി കോർത്തിണക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എം.ടി. വാസുദേവൻ നായരുടെ കൃതികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിശകലനമാണെന്ന് സംവിധായകൻ പറയുന്നു. "മരണവും ഏകാന്തതയും പരസ്പരം വേഗത്തിൽ ഇഴചേരുന്ന പോയിന്‍റുകളാണ്. ഒരു മരണവീട്ടിൽ കാഴ്ചക്കാരനായി എത്തുന്ന 'തിയോ' (മാത്യു തോമസ്) എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനിലൂടെയാണ് കഥാസഞ്ചാരം.

Director Arunlal Ramachandran Movies Sukhamano Sukhamanu Movie
അരുൺലാൽ രാമചന്ദ്രൻ (Special Arrangement)

ഇത് തികച്ചും സീരിയസായ ഒരു വിഷയമാണ്. എന്നാൽ അത് അതേ ഗൗരവത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചാൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് എത്രത്തോളം സ്വീകാര്യമാകുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഹാസ്യത്തിന്‍റെ മേമ്പൊടി ചേർത്തത്. സീരിയസ് കാര്യങ്ങൾ ചിരിയിലൂടെ പറയുമ്പോൾ അത് ജനഹൃദയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ പതിയും."

പഴയകാല മാസ്റ്റർ പീസുകളുടെ പിൻഗാമി

സത്യൻ അന്തിക്കാട്, പ്രിയദർശൻ, ശ്രീനിവാസൻ എന്നിവരുടെ സിനിമകൾ ഇന്നും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അവയിലെ കോമഡികൾക്ക് പിന്നിലുള്ള വലിയ വേദനകൾ കൊണ്ടാണെന്ന് അരുൺലാൽ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. "'വെള്ളാനകളുടെ നാട്ടി'ൽ റോഡ് റോളർ ഉരുണ്ടു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിരിക്കും, പക്ഷേ മോഹൻലാലിന്‍റെ കഥാപാത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് അത് അയാളുടെ തകരുന്ന ജീവിതമാണ്.

'കിലുക്ക'ത്തിലെ നിശ്ചലിന്‍റെ തമാശകൾക്ക് പിന്നിൽ അതിശക്തമായ ദാരിദ്ര്യമുണ്ട്. വിശപ്പും ദാരിദ്ര്യവും വേദനയും തമാശകളായി മാറുന്ന ആ മാജിക് ഫോർമുല തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയിലും ഞാൻ പിന്തുടരുന്നത്."

Director Arunlal Ramachandran Movies Sukhamano Sukhamanu Movie
'സുഖമാണോ സുഖമാണ്' (Special Arrangement)

മാത്യു തോമസും ജഗദീഷിന്‍റെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന പ്രകടനവും

യുവതാരം മാത്യു തോമസിലേക്ക് ഈ കഥ എത്തുന്നത് 'നെയ്മർ' എന്ന സിനിമയുടെ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ വഴിയാണ്. കഥ കേട്ട നിമിഷം തന്നെ മാത്യു സമ്മതം മൂളി. ജഗദീഷ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന 'ഐപ്പ്' എന്ന കഥാപാത്രം വലിയ അഭിനയസാധ്യതയുള്ള ഒന്നാണ്.

"പുറമെ ജോളിയായി കാണപ്പെടുമ്പോഴും ഉള്ളിൽ കടലിരമ്പുന്ന സംഘർഷങ്ങളുള്ള കഥാപാത്രമാണ് ഐപ്പ്. കോമഡിയും ഇമോഷനും ഒരുപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഇത്തരം വേഷങ്ങൾ ജഗദീഷേട്ടന്‍റെ സേഫ് സോണാണ്. ഒരു പുതുമുഖ സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് വലിയ ധൈര്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹം സെറ്റിലുണ്ടാകുന്നത്."

സ്പടികം ജോർജിന്‍റെ മാറ്റം

ഒരുകാലത്ത് നമ്മളെ പേടിപ്പിച്ച വില്ലൻ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്ന സ്പടികം ജോർജ് ഈ സിനിമയിൽ 'വല്യപ്പച്ചൻ' എന്ന രസകരമായ വേഷത്തിലാണ് എത്തുന്നത്. പണ്ട് ലോകം വിറപ്പിച്ച വല്യപ്പച്ചൻ കൊച്ചുമക്കൾക്ക് മുന്നിൽ പാവമായി മാറുന്നതും, എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ വിറപ്പിക്കുന്ന ഭാര്യയായി കുടപ്പനാട് കനക എത്തുന്നതും സിനിമയിലെ രസകരമായ കാഴ്ചകളാണ്. അഖിൽ കവലയൂർ, നോബി മാർക്കോസ്, ഉണ്ണിരാജ, നത്ത് തുടങ്ങിയവരും തനതായ ശൈലിയിൽ ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നു.

Director Arunlal Ramachandran Movies Sukhamano Sukhamanu Movie
സ്ഫടികം ജോര്‍ജ് (Special Arrangement)

വേദന നിറഞ്ഞ സംവിധാന യാത്ര

തിരക്കഥാകൃത്തിൽ നിന്നും സംവിധായകനിലേക്ക് എത്താൻ ഒമ്പത് വർഷത്തെ കഠിന പ്രയത്നം വേണ്ടിവന്നു. 'കരിങ്കുന്നം സിക്സി'ന് ശേഷം മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതില്ലെന്ന ഉറച്ച തീരുമാനത്തിലായിരുന്നു അരുൺലാൽ. "സംവിധായകനാകുക എന്നത് എളുപ്പമല്ലെന്ന് പലരും ഉപദേശിച്ചു. പക്ഷേ എന്‍റെ സ്വപ്നത്തിനൊപ്പം കുടുംബം ഉറച്ചുനിന്നു. ഷാജി കൈലാസിന്‍റെ സഹായിയായി സിനിമയിൽ എത്തിയത് കൊണ്ട് സംവിധാന മേഖല എനിക്ക് പുത്തനല്ല. ഈ ചിത്രം എന്‍റെ ഗുരുനാഥൻ രാജേഷ് പിള്ളയുടെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുന്നിലാണ് ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നത്."

Director Arunlal Ramachandran Movies Sukhamano Sukhamanu Movie
അരുൺലാൽ രാമചന്ദ്രൻ (Special Arrangement)

കേരളത്തിലെ മാറുന്ന സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളും യുവതലമുറയുടെ വിദേശത്തേക്കുള്ള പലായനവും ഏകാന്തതയുമെല്ലാം ഒരു ചെറുചിരിയോടെ ഈ ചിത്രം ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും അരുൺലാൽ വിശദീകരിച്ചു.
