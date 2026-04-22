ETV Bharat / entertainment

"എൻ്റെ മകനായി അഭിനയിച്ചിട്ട് നീ എന്താ അത് പറയാത്തത്?" ഇന്നസെൻ്റുമായുള്ള മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവം പങ്കുവെച്ച് നടൻ അരുൺ കുമാർ

മലയാള സിനിമയിലെ എക്കാലത്തെയും പ്രിയപ്പെട്ട ഹാസ്യസാമ്രാട്ട് ഇന്നസെൻ്റുമായുള്ള ഓർമകൾ പങ്കുവെച്ച് നടൻ അരുൺ കുമാർ. ബാലതാരമായി എത്തിയ അരുൺ, തൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ 'വാഴ 2'-ൻ്റെ വിജയത്തിനിടയിലാണ് സ്മരണകൾ അയവിറക്കിയത്

അരുൺ കുമാർ, ഇന്നസെൻ്റ് (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 22, 2026 at 3:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ബാലതാരമായി വന്ന് മലയാളികളുടെ പ്രിയങ്കരനായി മാറിയ നടനാണ് അരുൺ കുമാർ. മോഹൻലാൽ, ദിലീപ് തുടങ്ങിയ സൂപ്പർതാരങ്ങൾക്കൊപ്പം വേഷങ്ങൾ ചെയ്ത അരുൺ, അന്തരിച്ച മഹാനടൻ ഇന്നസെൻ്റുമായുള്ള രസകരമായ ഒരു പഴയ ഓർമ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒമർ ലുലു സംവിധാനം ചെയ്ത 'ധമാക്ക' എന്ന സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ വെച്ചുണ്ടായ അനുഭവമാണ് താരം ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

ആ ലാലേട്ടൻ കണക്ഷനും ഇന്നസെൻ്റിൻ്റെ തഗ്ഗും

വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് 'ധമാക്ക'യുടെ സെറ്റിൽ വെച്ച് അരുൺ ഇന്നസെൻ്റിനെ കാണുന്നത്. മുൻപ് ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നസെൻ്റിന് അരുണിനെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. "നമ്മൾ ഇതിനു മുൻപ് ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടോ?" എന്ന് ഇന്നസെൻ്റ് അരുണിനോട് ചോദിച്ചു. "ഉണ്ട് സർ, അലിഭായ് എന്ന ചിത്രത്തിൽ എന്നു മറുപടി നല്‍കിയപ്പോള്‍ "അതിൽ ഏത് ക്യാരക്ടറാണ് നീ ചെയ്തത്?" എന്നായി ചോദ്യം. "ലാലേട്ടൻ്റെ (മോഹൻലാൽ) കുട്ടിക്കാലം" എന്ന മറുപടി കേട്ട ഉടനെ ഇന്നസെൻ്റ് തൻ്റെ തനത് ശൈലിയിൽ പ്രതികരിച്ചു: "ആ സിനിമയിൽ ഞാൻ ലാലിൻ്റെ അച്ഛനായിട്ടാണ് അഭിനയിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നീ അഭിനയിച്ചത് എൻ്റെ മകനായിട്ടാണ്. ങേ.. നീ അത് പറയാത്തത് എന്താ?" നായകൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു 'ഇമ്പാക്ട്' ഓർത്താണ് താൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് അരുൺ മറുപടി നൽകിയപ്പോൾ, "ദേ.. ചെക്കൻ കണ്ടാ.. കണ്ടാ.." എന്ന് തമാശ രൂപേണ ഇന്നസെൻ്റ് കളിയാക്കിയതും അരുൺ ഓർക്കുന്നു.

രണ്ടാമത്തെ കൂടിക്കാഴ്ചയും ആവർത്തിച്ച ചോദ്യവും

ധമാക്കയുടെ ഡബിങ് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ഇന്നസെൻ്റ് വീണ്ടും അരുണിനെ കണ്ടു. അരുണിൻ്റെ അഭിനയത്തെ അഭിനന്ദിച്ച അദ്ദേഹം, തൻ്റെ പത്നിക്ക് അരുണിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കാനായി താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. എന്നാൽ അവിടെയും ചിരി പടർത്തിയ ഒരു സംഭവമുണ്ടായി.

പിരിയുന്നതിന് മുൻപ് ഇന്നസെൻ്റ് വീണ്ടും അരുണിനോട് പഴയ ചോദ്യം തന്നെ ചോദിച്ചു: "എടാ നമ്മൾ ഇതിനു മുൻപ് ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടോ?"

മുൻപ് പറ്റിയ അബദ്ധം ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ അരുൺ ഉടൻ മറുപടി നൽകി: "ഉണ്ട്, അലിഭായിൽ താങ്കളുടെ മകനായിട്ടാണ് ഞാൻ അഭിനയിച്ചത്." ഇതുകേട്ട് അദ്ദേഹം പതിവ് ശൈലിയിൽ തലയാട്ടി.

"നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ അറിയാം, എനിക്ക് മാത്രമറിയില്ല!"

തൻ്റെ ഭാര്യയോട് അരുണിനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി "ഇവനെ അറിയാമോ" എന്ന് ഇന്നസെൻ്റ് ചോദിച്ചു. "ഇത് അരുൺ അല്ലേ, ഇവനെ ആർക്കാ അറിയാത്തത്" എന്നായിരുന്നു അവരുടെ മറുപടി. ഉടൻ വന്നു ഇന്നസെൻ്റിൻ്റെ കൗണ്ടർ: "നാട്ടുകാർക്ക് മൊത്തം ഇവനെ അറിയാം, എനിക്ക് മാത്രമാണല്ലേ ഇവൻ ആരെന്ന് വലിയ പിടിയില്ലാത്തത്!" പൊട്ടിച്ചിരിയോടെയാണ് ആ കൂടിക്കാഴ്ച അവസാനിച്ചത്.

ഉര്‍വശി, മുകേഷ്, ഇന്നസെൻ്റ് ധമാക്ക ചിത്രത്തില്‍നിന്ന് (Special Arrangement)

അദ്ദേഹം നന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു അവാർഡ് കിട്ടിയ പ്രതീതിയായിരുന്നു എന്നും അരുണ്‍കുമാര്‍ പറയുന്നു.

27 വർഷത്തെ സിനിമാ ജീവിതത്തിനിടയിൽ 'ഒളിമ്പ്യൻ അന്തോണി ആദം', 'മീശ മാധവൻ', 'സ്പീഡ് ട്രാക്ക്' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വേഷങ്ങൾ ചെയ്ത അരുൺ, 'വാഴ 2' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ തൻ്റെ കരിയറിലെ മികച്ച സമയത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്.

TAGGED:

ARUNKUMAR
INNOCENT
VAAZHA 2
MALAYALAM MOVIE ACTOR
ARUNKUMAR RECALLS INNOCENT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.