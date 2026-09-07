മലയാളം പാട്ടിന് നൃത്തവുമായി ട്രൈബൽ സ്കൂളിലെ കുരുന്നുകള്; പിന്നിൽ മലപ്പുറത്തുകാരൻ അലി അഷ്കര്, ഏറ്റെടുത്ത് കേന്ദ്രമന്ത്രി
അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ ഷിയോമി ജില്ലയിലെ എൻ എസ് സി ബിഎ വി- കരോ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥികളുടെ ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ച അലി അഷ്കർ വിശേഷങ്ങളുമായി അരുണാചൽപ്രദേശിൽ നിന്ന് ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 7, 2026 at 4:20 PM IST|
Updated : September 7, 2026 at 4:26 PM IST
അക്കി വിനായക്
പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും തലയുയർത്തി നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ ഒരു ട്രൈബൽ സ്കൂൾ. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ആ സ്കൂളിലെ കുറച്ചു കുട്ടികൾ ഓണാഘോഷ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന റീലുകൾ ദേശീയതലത്തിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. കുട്ടികൾ ചുവടുവെക്കുന്നതാകട്ടെ മലയാള സിനിമാഗാനങ്ങൾക്കും കലാഭവൻ മണിയുടെ പാട്ടുകൾക്കും!
ഈ കൗതുകക്കാഴ്ചയ്ക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് മലപ്പുറം അരീക്കോട് സ്വദേശിയായ ഒരു മലയാളി അധ്യാപകനാണ്. അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ ഷിയോമി ജില്ലയിലെ എൻ എസ് സി ബിഎ വി- കരോ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥികളുടെ ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ച അലി അഷ്കർ. വിദ്യാർഥികളുടെ നൃത്തം കേന്ദ്ര മന്ത്രി കിരൺ റിജിജുവും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് അരുണാചൽപ്രദേശിൽ നിന്ന് അലി അഷ്കർ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.
മലപ്പുറത്തുനിന്ന് മലയാളത്തിൻ്റെ ഭാണ്ഡക്കെട്ടുമായി അരുണാചലിലേക്ക്
യാത്രകൾ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായിട്ടാണ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയത്. എം എഡ് പൂർത്തിയാക്കിയത് ഷില്ലോങ്ങിലാണ്. ഷില്ലോങ്ങിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സംസ്കാരവും അവരുടെ ജീവിതവും ഒക്കെ അടുത്തറിയാൻ സാധിച്ചു.
പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ഒരു എൻജിഒയിൽ അവസരം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. അതുവഴിയാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു സർക്കാർ സ്കൂളിലാണ്. ഈ സ്കൂളിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് ഒരു എൻജിഒ ആണ്. 2024 ലാണ് ഞാൻ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നത്. ആ സമയത്ത് 40 വിദ്യാർഥികളേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ 102 ലധികം വിദ്യാർഥികൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നാല്, അഞ്ച് ക്ലാസുകളാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്, ഒപ്പം കുട്ടികൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വിഷയവും പകർന്നു നൽകുന്നുണ്ട്.
ഇവിടത്തെ കുട്ടികൾക്ക് നൃത്തം ചെയ്യാൻ വല്ലാത്തൊരു അഭിനിവേശമുണ്ട്. ഏത് ആഘോഷ പരിപാടികൾ വന്നാലും പ്രാക്ടീസ് പോലുമില്ലാതെ നൃത്തം ചെയ്യാൻ അവർ തയ്യാറാണ്. മലയാളിയായ നമ്മളിവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ ഓണം ആഘോഷിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ. അങ്ങനെയാണ് സ്കൂളിലെ മറ്റ് അധ്യാപകരുമായി ആലോചിച്ചപ്പോള് കുട്ടികൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന പിന്തുണയും ഉണ്ടായി. അങ്ങനെയാണ് ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്.
വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ ഒട്ടുമില്ലാത്ത നാടാണിത്. കുട്ടികൾക്ക് ആകെ പരിചയമുള്ളത് പ്രാദേശിക സംഗീതവും പിന്നെ കുറച്ചു ബോളിവുഡ് ഗാനങ്ങളും മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ഓണത്തിന് മലയാളത്തനിമയും മലയാള പാട്ടുകളും ഇല്ലാതെ എന്ത് ആഘോഷം? പ്രത്യേകിച്ചും മണിച്ചേട്ടൻ്റെ (കലാഭവൻ മണി) പാട്ടുകളില്ലാതെ എന്ത് ഓണം?
ഞാൻ അത്യാവശ്യം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ റീലുകൾ ഒക്കെ ചെയ്യും. കുട്ടികളെ വിളിച്ചുകൂട്ടി ഞാൻ ചെയ്ത ചില വീഡിയോകൾ ആദ്യം കാണിച്ചുകൊടുത്തു. അതു കണ്ടപ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യമായി. സമയം, സ്ഥലപരിമിതികൾ ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഉൾപ്പെടുത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. നിർബന്ധിതമായി ചില കുട്ടികളെ മാറ്റി നിർത്തേണ്ടി വന്നു, അതിൽ സങ്കടവുമുണ്ട്. എങ്കിലും 17 പെൺകുട്ടികൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പും, 16 ആൺകുട്ടികൾ അടങ്ങുന്ന മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പും, എട്ടു കുട്ടികൾ അടങ്ങുന്ന മൂന്നാമതൊരു ഗ്രൂപ്പും നൃത്തത്തിനായി തയ്യാറെടുത്തു. ഇതിൻ്റെയെല്ലാം കൊറിയോഗ്രാഫി നിർവഹിച്ചതും ഞാൻ തന്നെയാണ്.
'തങ്കമ്മേ'യും കൗതുകം പൂണ്ട കുരുന്നുകളും
കുട്ടികളെ ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈറലായതും 'തങ്കമ്മേ' എന്ന മണിച്ചേട്ടൻ്റെ പാട്ടിനൊപ്പമുള്ള ഡാൻസ് തന്നെയാണ്. ആദ്യം ഒന്നും കുട്ടികൾക്ക് മലയാളഭാഷ ഒട്ടും വഴങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത്രയും കടുകട്ടിയായ ഭാഷയിലെ പാട്ടുകൾ ഹിറ്റാണോ എന്ന് അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാനും സാധിച്ചിരുന്നില്ല.
അങ്ങനെ ഞാൻ മലയാളം ഗാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും മണിച്ചേട്ടനെക്കുറിച്ചും, അദ്ദേഹം മലയാളികൾക്ക് ആരായിരുന്നു എന്നൊക്കെയും പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി. ശേഷം എനിക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ വരികളുടെ അർഥവും കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അറിയേണ്ടത് 'തങ്കമ്മേ' എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നായിരുന്നു. അതൊരു സ്ത്രീയുടെ പേരാണെന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് വലിയ കൗതുകമായി! പിന്നെ അവർക്ക് നൃത്തം ചെയ്യാൻ ഊർജം കൂടി. പാട്ടിൽ 'തങ്കമ്മേ' എന്നു പറയുന്ന വരികൾ കുട്ടികൾ ആവേശത്തോടെ ഏറ്റുപാടാൻ തുടങ്ങി.
വീഡിയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞശേഷം ഞാൻ സ്കൂളിലെ മറ്റ് അധ്യാപകരെ കാണിച്ചു. എല്ലാവരും കുട്ടികളുടെ പ്രകടനത്തിൽ മതിമറന്നുപോയി. ഇത്രയും മനോഹരമായി കുട്ടികൾ നൃത്തം ചെയ്യുമെന്ന് ആരും കരുതിയിരുന്നില്ല. വീഡിയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പല കുട്ടികളും പാട്ട് കാണാതെ പഠിക്കുകയും ചെയ്തു.
വൈറലിനു പിന്നിലെ പ്രതിസന്ധികൾ
വീഡിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം, പക്ഷേ ഇത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം. ഒന്നാമത് ഇവിടെ വൈദ്യുതി എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല. സോളാർ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. നല്ല സ്പീഡ് ഉള്ള ഇൻ്റർനെറ്റ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ 200 കിലോമീറ്റർ മലഞ്ചെരിവുകളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് അടുത്ത ജില്ലയിലേക്ക് എത്തണം.
മൊബൈൽ ഫോൺ നെറ്റ് വർക്കും വളരെ പരിമിതമാണ്, ഫോർജി പരമാവധി ലഭിക്കുന്നത് ചില പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ്. നിങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. ഫോൺ നെറ്റ് വർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സമയത്തു മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. കുറച്ചു സമയം കഴിഞ്ഞാൽ അത് കട്ട് ആകും, പിന്നെ എപ്പോഴാകും തിരിച്ചു വരിക എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ നെറ്റ്വർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ചില ഉയരമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ കയറി നിൽക്കുകയാണ് പതിവ്. അതിനാൽ ഇവിടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ജീവിതം ഒരല്പം പ്രയാസകരമാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞവർഷം മുതലാണ് കോണ്ടൻ്റ് ക്രിയേഷൻ ആരംഭിച്ചത്. അധ്യാപക വൃത്തിയായതുകൊണ്ട് മറ്റുകാര്യങ്ങൾക്ക് അധികസമയം മാറ്റിവയ്ക്കാൻ ഇല്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഒന്നും തുടർച്ചയായി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല.
വൈറൽ വീഡിയോ ഇംപാക്ട്
കുട്ടികൾ മലയാളം പാട്ടുകൾക്കനുസരിച്ച് നൃത്തം ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ ഞാൻ തുടർച്ചയായി പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഒടുവിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചു. അതോടെ ജനങ്ങൾ ആ വീഡിയോ പൂർണമായും ഏറ്റെടുത്തു, അപ്ലോഡ് ചെയ്ത എല്ലാ വീഡിയോയും വൈറലായി മാറി.
അതോടെ ധാരാളം സഹായഹസ്തങ്ങൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് നേരെ നീണ്ടുവന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഈ സ്കൂളിലേക്ക് ധാരാളം സുമനസ്സുകൾ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ള സാധനസാമഗ്രികൾ ഒക്കെ ആളുകൾ അയച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ചിലർ കുട്ടികളെ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച് മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കാനും ധാരാളം പേർ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു. വാസ്തവത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയ്ക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു അത്. ഇതുപോലെയുള്ള കോണ്ടൻ്റ് ക്രിയേഷൻ തുടർച്ചയായി ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് ഇനി എൻ്റെ തീരുമാനം. അതിനുവേണ്ടി കുറച്ചുകൂടി എഫർട്ട് നൽകി കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടു നീക്കുന്നുണ്ട്.
അരുണാചലിൽ മുഴങ്ങിക്കേട്ട മലയാള സിനിമകൾ
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സിനിമകൾക്കും മറ്റ് വിനോദോപാധികൾക്കും ഒന്നും ഉള്ള സാധ്യത ഇവിടെ ഏറെയില്ല. ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവനം വലിയ പ്രശ്നമാണ്, സോളാർ വൈദ്യുതിയാണുള്ളത്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാധനം വാങ്ങണമെങ്കിൽ 200 കിലോമീറ്ററോളം സഞ്ചരിക്കണം. അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തു പോയി വരുമ്പോഴാണ് ആവശ്യമുള്ള സിനിമകളും പാട്ടുകളുമൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത്.
ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിന് ഒരു ഹോസ്റ്റൽ ഉണ്ട്, അവിടെ 62 കുട്ടികളാണ് ഉള്ളത്. ഹോസ്റ്റലിൽ ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ സിനിമ കാണിക്കാറുണ്ട്. അതിൽ കൂടുതലും മലയാളം സിനിമകളാണ്. എല്ലാ സിനിമകളും കുട്ടികൾക്ക് കാണിക്കാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ, അതിനാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ തക്ക ആശയമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. '2018', 'മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ്', 'വൈറസ്' തുടങ്ങിയ സിനിമകളൊക്കെ ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് മലയാള സിനിമയും കേരളവും ഇപ്പോൾ വലിയ ഇഷ്ടമാണ്.
കുട്ടികളെ വീഡിയോയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ
കുട്ടികളെ വീഡിയോയിലേക്ക് കൊണ്ടവരുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയമെടുത്ത് കുട്ടികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി വീഡിയോകൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. പഠനം തന്നെയാണ് പ്രധാനം. ഇതിനിടയിൽ ലഭിക്കുന്ന അഞ്ചു മിനിറ്റിലും 10 മിനിറ്റിലും ആണ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. കുട്ടികളൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും, അതുകൊണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാറില്ല.
ഹിന്ദിയാണ് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഭാഷ. എങ്കിലും പ്രാദേശിക ഭാഷയുമുണ്ട്, ആദി ബൊക്കാർ എന്നൊരു ട്രൈബൽ വിഭാഗമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ആദി പ്രധാന ട്രൈബൽ വിഭാഗവും ബൊക്കാർ അതിൻ്റെ ഒരു ഉപവിഭാഗവുമാണ്. ആ ഭാഷയും ഞാൻ അല്പാല്പമായി പഠിച്ചുവരുന്നുണ്ട്.
പിന്നെ ഈ വൈറൽ വീഡിയോയിൽ കുട്ടികൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഒന്നും വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ചെയ്തെടുത്ത വേഷങ്ങളല്ല. അവരുടെ ട്രൈബലിൻ്റെ പാരമ്പര്യ വേഷമാണത്. അരുണാചൽ പ്രദേശിൻ്റെ സംസ്കാരവും കേരളത്തനിമയും ഒന്നിപ്പിക്കാനാണ് ഈ വൈറൽ വീഡിയോകളിലൂടെ ഞാൻ ശ്രമിച്ചത്. വീഡിയോയിൽ മാവേലിയെ ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും, ആ മാവേലി ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടത്തെ ട്രൈബൽ വിഭാഗങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യ ആഭരണങ്ങളാണ്.
നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങളുമായി അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ ട്രൈബൽ ഗ്രാമങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തെ ഒരിക്കലും താരതമ്യം ചെയ്യരുത്. കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുന്നു എന്നതുതന്നെ വലിയ കാര്യമാണ്. എങ്കിലും കുട്ടികളുടെ കലാവാസന പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വലിയ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേക വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ ഇൻ്റർ സ്കൂൾ മത്സരങ്ങളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്.
പക്ഷേ എല്ലാത്തിനും വലിയ പരിമിതികളുണ്ട്. ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നതൊക്കെ ഇവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിന് സബ്ജില്ല, ജില്ല, സ്റ്റേറ്റ് തലങ്ങളിൽ മത്സരിക്കാൻ മികച്ച സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ പരമാവധി ഒരു മണിക്കൂറോ രണ്ടുമണിക്കൂറോ മതി, നല്ല യാത്ര സൗകര്യവുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ തന്നെ മൂന്നു മണിക്കൂറോ നാലുമണിക്കൂറോ സമയം എടുക്കും.
ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രശ്നം താമസം തന്നെയാണ്, അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല. നിലവിൽ പുരോഗമനം വരുന്നുണ്ട്, സാധാരണ നാടുകൾ പോലെ ആകാൻ കുറച്ചു സമയം എടുക്കും. ഞാനിപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ റീലുകൾ സൃഷ്ടിച്ചത് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിലവിൽ കുട്ടികളുടെ കലാവാസന വളർത്താൻ ചെയ്യാനാകുന്നത്, ചെറിയ ചെറിയ പരിപാടികളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനപ്പുറമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വർത്തമാനകാലത്ത് പ്രയാസമാണ്.
ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ചിലർക്ക് അതിശയോക്തി ഉണ്ടാകാം. മുടി വെട്ടാൻ ഒരു ബാർബർ ഷോപ്പ് പോലും അടുത്തൊന്നും ഇല്ല. കുട്ടികളുടെ മുടിയൊക്കെ വെട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. ജീവിതത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു തലം ആസ്വദിക്കുകയാണ് ഞാൻ. നാട്, വീട്, ബന്ധുക്കൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ ഒക്കെ മിസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതൊരു വലിയ ത്യാഗം തന്നെയാണല്ലോ. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുമോ, എന്തൊക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കുമോ, എന്തൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുമോ, അതൊക്കെ പോസിറ്റീവായി ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.
എൻജിഒ കാലാവധിയും കുട്ടികളുമായുള്ള ആത്മബന്ധവും
കരാർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഈ കുരുന്നുകളെ പിരിഞ്ഞുപോകേണ്ടി വരുമെന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്.
അവർക്ക് മാത്രമല്ല എനിക്കും കുട്ടികളെ മിസ്സ് ചെയ്യും. നിലവിൽ നാലുവർഷത്തെ എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് സർക്കാരും ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന എൻജിഒയും തമ്മിലുള്ളത്. അതിൽ മൂന്നുവർഷം ഇതിനകം പൂർത്തിയായി. ഈ വർഷം ഉപരിപഠനത്തിനായി ഇവിടം വിടാം എന്ന് കരുതിയതാണ്, പക്ഷേ ഒരു വർഷം കൂടി ഇവിടെ തുടരാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഈ കുട്ടികളെയും ഈ നാടും വിട്ടുപോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരല്പം പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്.
കുട്ടികൾക്ക് സാമൂഹിക ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലകാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ ഞാൻ കേരളത്തെ മാതൃകയാക്കാറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ട്രാഫിക് ലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ ഒരു ട്രാഫിക് ലൈറ്റ് കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല! അപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആ കാര്യം കുട്ടികളെ മാതൃകാ കാട്ടി പഠിപ്പിക്കുക? ഞാൻ കേരളത്തിൻ്റെ നഗരങ്ങളുടെയും ഗ്രാമങ്ങളുടെയും വീഡിയോകൾ കാണിച്ചുകൊടുക്കും.
അതുപോലെതന്നെ ജലസംരക്ഷണം, വരൾച്ച ഇതൊക്കെ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ജലത്തിന് യാതൊരു ക്ഷാമവുമില്ല, മലയാണല്ലോ. എങ്കിലും കേരളത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളുടെ കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ് ഉദാഹരണസഹിതം കുട്ടികളെ ഈ വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് കേരളവുമായി നല്ല കണക്ഷൻ ഉണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കേരളത്തിലേക്ക് വരണമെന്നും വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട്.
ഒറ്റപ്പെട്ട ഗ്രാമങ്ങളും ജീവിത യാഥാർഥ്യങ്ങളും
കാലാവസ്ഥ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഗ്രാമങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകാറുണ്ട്. അപകടകരമായ രീതിയിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഒന്നും ഇവിടെ സാധാരണയായി സംഭവിക്കാറില്ല. എങ്കിലും റോഡിനു വേണ്ടി മല തുരക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞ് യാത്ര തടസ്സപ്പെട്ട് ഗ്രാമങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെടാറുണ്ട്, ജീവഹാനികൾ പൊതുവേ സംഭവിക്കാറില്ല. 30 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് ഒരു പൊലീസ് എയ്ഡ് പോസ്റ്റ് ഉള്ളത്. ഷിയോമി മേഖലയിൽ പൊതുവേ ക്രൈം റേറ്റും വളരെ കുറവാണ്. എല്ലാ നാട്ടിലും ഉള്ളതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെയുമുണ്ട് എന്ന് മാത്രം.
ഇനിയും മലയാളം പാട്ടുകൾക്കൊപ്പം ചുവടുവെക്കുന്ന അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ കുട്ടികളെ പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണാനാകുമെന്ന് അലി അഷ്കർ ഉറപ്പു പറഞ്ഞു.
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