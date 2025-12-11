ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ മേഖലയുടെ ചില കാണാപ്പുറങ്ങളുമായി നിവിന് പോളി; ഫാര്മയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി പി ആര് അരുണ്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 11, 2025 at 7:25 PM IST
നിവിൻ പോളി നായകനാകുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വെബ് സീരീസായ 'ഫാർമ' റിലീസിന് ഒരുങ്ങുകയാണ്. മരുന്നുകമ്പനികളുടെ കറുത്തവശം തുറന്നുകാട്ടുന്ന ഈ സീരീസ് ശ്രദ്ധ നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ഒരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കാലത്തെ അനുഭവങ്ങളാണ് 'ഫാർമ'യ്ക്ക് പ്രചോദനമായതെന്ന് സംവിധായകൻ പി ആർ അരുൺ പറയുന്നു. രജിഷാ വിജയൻ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച ഫൈനൽസ് ആയിരുന്നു അരുൺ സംവിധാനം ചെയ്ത് അവസാനം തിയറ്റുകളിൽ എത്തിയ ചിത്രം. രണ്ടര വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ പ്രേക്ഷകരിലേക്കെത്തുന്ന ഫാർമയെക്കുറിച്ചും തൻ്റെ സിനിമാ-നാടക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് അരുൺ.
ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ രംഗത്തെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ വരച്ചുകാട്ടുക തന്നെയാണോ വെബ് സീരീസ് ചെയ്യുന്നത്?
തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. സീരീസിന് ഒരു ത്രില്ലർ സ്വഭാവമുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യത്തിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ വലിയ ത്രില്ലർ സ്വഭാവം ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് മറുപടി. ഒരു മികച്ച ത്രില്ലർ കഥ പറഞ്ഞ് ട്വിസ്റ്റുകളിലൂടെ പ്രേക്ഷകരെ ഞെട്ടിക്കുകയല്ല ഫാർമ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സാധാരണ സെയിൽസ്മാൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് ഈ സീരീസ് കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ റെപ്രസൻ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ മലയാളി ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ പ്രതിരൂപം തന്നെയാണ്.
അയാളുടെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിനിടയിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഡോക്ടർമാർ, മറ്റു കഥാപാത്രങ്ങൾ, പുതിയ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ഒക്കെയാണ് ഈ വെബ് സീരീസിൻ്റെ കഥാപശ്ചാത്തലം. പ്രധാന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ജീവിതം പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ മേഖലയുടെ ചില കാണാപ്പുറങ്ങൾ വരച്ചു കാണിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഒരു ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
താങ്കൾ ഒരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയി ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. ആ അനുഭവങ്ങളാണോ ഈ കഥയ്ക്ക് പ്രധാന പ്രചോദനമായത്?
അതേ, ഞാനൊരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ്. ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ചില ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനികളുടെ അൺ എത്തിക്കൽ പ്രാക്ടീസുകൾ കണ്ട് ഞാൻ ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. എന്നെ ഞെട്ടിച്ച അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഈ ലോകത്തോട് തുറന്നു പറയണം എന്ന് കുറെ നാളായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു.
മരുന്നുകമ്പനികളുടെ ന്യായമല്ലാത്ത പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ, പൊതുവേ നമ്മൾ കണ്ണടയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ല ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ മേഖലകളിൽ നടക്കുന്നത്. ഇത്തരം ന്യായമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് നേരെ കണ്ണടയ്ക്കരുത് എന്ന് ഓർമിപ്പിക്കുകയാണ് ഫാർമ എന്ന വെബ് സീരീസ്.
ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ മേഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ആശയം മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ട് ഒരുപാട് കാലമായോ?
മറ്റേത് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും ഉള്ളിൽ ചലച്ചിത്രമോഹം അണപൊട്ടി ഒഴുകുകയായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, കുറെ വർഷമായി ഞാൻ നാടക മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമുക്ക് ചുറ്റുപാടും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കൃത്യമായി വീക്ഷിച്ച് ചലച്ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഉതകുന്ന ആശയമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തും. അത്തരത്തിൽ വളരെ കാലങ്ങൾക്കു മുമ്പ് മനസ്സിൽ കയറിപ്പറ്റിയ ഒരു ആശയമായിരുന്നു ഫാർമയുടേത്. അത് ഏത് ഫോർമാറ്റിൽ അവതരിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു.
പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് എൻ്റെ ഒരു നാടകം ഇവിടെ അരങ്ങേറിയിരുന്നു. സംവിധായകനും നടനുമായ ജിയോ ബേബിയാണ് ആ നാടകത്തിൽ പ്രധാന വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്തത്. നാടകത്തിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിൽ ഈ ഒരു ആശയം പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നും ചിന്തിച്ചു. ചലച്ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇനിയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചലച്ചിത്രത്തിന് ഈയൊരു വിഷയം ആശയമാക്കാമോ എന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സിനിമ എന്നതിലുപരി, ഫാർമ ഒരു വെബ് സീരീസ് ഫോർമാറ്റിൽ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്?
വെബ് സീരീസുകളുടെ രൂപത്തിൽ പുതിയൊരു യൂണിവേഴ്സ് നമുക്ക് മുന്നിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ ഓപ്പൺ ആവുകയാണ്. ലോങ്ങ് ഫോർമാറ്റിൽ കഥ പറയേണ്ട ആശയങ്ങൾക്കുള്ള വലിയ സാധ്യതയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫാർമ ലോങ്ങ് ഫോർമാറ്റിൽ കഥ പറയേണ്ട ഒരു ആശയമായിരുന്നു. വെബ് സീരീസുകളുടെ സാധ്യത നമുക്ക് മുന്നിൽ കൂടുതലായി തുറന്നു ലഭിച്ചപ്പോഴാണ് കൈയിലുണ്ടായിരുന്ന ഫാർമ എന്ന ആശയം ഈയൊരു രീതിയിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ എത്തിച്ചാലോ എന്ന ചിന്തയെ വളരെ സീരിയസ് ആയി സമീപിച്ചത്.
നിർമാതാവായ കൃഷ്ണൻ സേതു കുമാറിനോട് കഥ പറഞ്ഞു. ഹോട്ട് സ്റ്റാറിൻ്റെ കണ്ടൻ്റ് ടീമിനോടും കഥ വിശദീകരിച്ചു. ഇരു ടീമുകൾക്കും ആശയം ഇഷ്ടമായതോടെയാണ് നിവിൻ പോളിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഫാർമ എന്ന ആശയവും ലോങ്ങ് ഫോർമാറ്റ് വെബ് സീരീസ് ഘടകവും നിവിൻ പോളിയെ എക്സൈറ്റഡാക്കി. എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും മികച്ച പിന്തുണ ഫാർമക്ക് ലഭിച്ചതോടെ ഇതൊരു വെബ് സീരീസ് രൂപത്തിൽ തന്നെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ട ആശയമാണെന്ന് മനസ്സിൽ ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചു.
ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ മേഖലകളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ ചെറിയ രീതിയിലാണ് ധനം എന്ന സിനിമയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ഒരു സീൻ ആണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തിലെ ലൈഫ് എന്നു പറയുന്നത് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി തന്നെയാണ്. ധനം എന്ന സിനിമയിൽ മുരളി ചേട്ടൻ്റെ കഥാപാത്രം മോഹൻലാലിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെ ഒരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിന് മുന്നിൽ കാറിൽ കൊണ്ടു ചെന്ന് ഇറക്കിയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട്. എന്തൊരു ഒറിജിനാലിറ്റി ആണ്! അങ്ങനെയൊരു സീൻ എഴുതാൻ അദ്ദേഹം ഒരു മെഡിക്കൽ റെപ്രസൻ്റേറ്റീവായി ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പോലും സംശയം തോന്നും.
താങ്കളുടെ മുൻ അനുഭവങ്ങൾ നിവിൻ പോളിയുടെ കഥാപാത്രത്തിന് എത്രത്തോളം സഹായകമായി? ഒരു യഥാർഥ മെഡിക്കൽ റെപ്രസൻ്റേറ്റീവ് ജീവിതം നിവിൻ പോളിയുടെ കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് ആവാഹിച്ചപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
സിനിമയിൽ എത്തുന്നതിനുമുമ്പ് ഞാൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയി ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായി ഒരു ടൈ കെട്ടുന്നത് ഈ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. കോട്ടും സ്യൂട്ടും ധരിക്കുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ആദ്യമായി കാണുന്നതും പരിചയപ്പെടുന്നതും ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ്.
ഈ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി. ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ലുങ്കിയുമുടുത്ത് കൈയിൽ വടിവാളുമായി ചാടി ഇറങ്ങുന്നവരല്ല ഈ നാട്ടിലെ യഥാർഥ ക്രിമിനലുകൾ. സാധാരണ സിനിമകളിലൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ക്രിമിനലുകളായി കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത്.
ഇന്നാട്ടിലെ യഥാർഥ ക്രിമിനലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ടും സ്യൂട്ടും ധരിച്ചവരാണ്. അതിപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയത്തിലുള്ളവർ ആണെങ്കിലും കോർപ്പറേറ്റ് ലോകത്ത് ഉള്ളവരാണെങ്കിലും. ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച കൈയിൽ വാളും ഇരുമ്പുമേന്തി കൈലിയുടുത്ത് ഇറങ്ങുന്നവർ ഈ കോട്ടും സ്യൂട്ടും ധരിച്ച ക്രിമിനലുകളാൽ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാധാരണക്കാരാണ്. ഈയൊരു കാര്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ സമൂഹത്തോട് തുറന്നുപറയണമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നു. അതിനുള്ള അവസരമായിരുന്നു ഫാർമ എന്ന വെബ് സീരീസ്.
അതായത്, കോർപ്പറേറ്റ് ലോകത്തിൻ്റെ തെറ്റുകൾ സാധാരണ ജീവനക്കാർ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാമൂഹിക യാഥാർഥ്യമാണ് ഫാർമ സംസാരിക്കുന്നത്?
അതെ. ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി നേരിടുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. സ്ഥാപനത്തോടുള്ള ദേഷ്യം എല്ലാവരും തീർക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയോട് ആയിരിക്കും.
ഒരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ മരുന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കാൻ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയോടോ, മാസാവസാനം ടാർഗറ്റ് തികയ്ക്കാൻ ബാഗുമെടുത്ത് വെയിലത്ത് കൂടി ഓടുന്ന റെപ്രസൻ്റേറ്റീവിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാർത്ത പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ക്യാമറയും മൈക്കുമെടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരോടോ അല്ല സ്ഥാപനം ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്താൻ. ഇൻഡസ്ട്രിയെ തെറ്റുകളുടെ കൂമ്പാരമാക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചിലരോട് ആണ് നമുക്ക് പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകേണ്ടത്.
ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ആയ ഞാൻ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ കഥയുമായി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ കഥ പറയാൻ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാട് വലിയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് ഈ നാടിനെ വലിയ അപകടത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന വ്യക്തികൾക്കെതിരെ ആകണം നമ്മുടെ പ്രതിഷേധം എന്നതാണ്. അല്ലാതെ ജീവിതത്തിൻ്റെ രണ്ടറ്റം കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ ഓടുന്ന സാധാരണക്കാരോട് ആകരുത്. ഈയൊരു കാഴ്ചപ്പാട് മുൻനിർത്തി തന്നെയാണ് ഫാർമ അണിയിച്ചൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഫാർമയിലെ നിവിൻ പോളിയുടെ കഥാപാത്രം ഒരു സാധാരണക്കാരനാണെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ മേഖലയുടെ കറുത്തവശം തുറന്നു കാട്ടുമ്പോൾ, നിവിൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്?
ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ മേഖലകളിലെ കറുത്ത അധ്യായങ്ങൾ ഈ വെബ് സീരീസിലൂടെ തുറന്നു കാണിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും നിവിൻ പോളി അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രം ഒരു മാസ്സ് ഹീറോ അല്ല. വളരെ വളരെ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ. ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് മോഹവും മോഹഭംഗങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള വ്യക്തി.
നിവിൻ പോളി ഈ വെബ് സീരീസിൽ വിവിധ പ്രായത്തിലുള്ള കഥാപാത്രമായി അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. ചെറിയ പ്രായം മുതൽ വൃദ്ധൻ വേഷം വരെ മനോഹരമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന മലയാളത്തിലെ യുവതാരങ്ങളിൽ പ്രധാനിയാണ് നിവിൻ. അങ്ങനെ ഒരു ഉറച്ച വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്കുള്ളതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് നിവിനെ ഞങ്ങൾ ഫാർമയ്ക്ക് വേണ്ടി സമീപിച്ചത്.
കഥ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ നിവിൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞു. ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഡോർ ബോയ് ഇമേജുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് കുറച്ചുനാൾ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾക്കാണ് ഏറ്റവും അധികം ജനപിന്തുണ ലഭിച്ചിരുന്നത്. അതുപോലൊരു കഥാപാത്രം തേടി വരുന്നതിനായി അദ്ദേഹം വെയിറ്റിങ് ആയിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഫർമയിലെ വേഷം മനോഹരമായി അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചു ഫലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഒരു സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ നിവിൻ പോളിയോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച അനുഭവം എങ്ങനെയായിരുന്നു?
നിവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയി സന്തോഷത്തോടുകൂടി ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം ആവശ്യമാണ്. ഏതൊരു പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തെയും വളരെ ലൈറ്റ് ഹാർട്ടഡ് ആയി സമീപിച്ച് ലളിതമാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. ഈ എനർജിയും സ്വഭാവവും സെറ്റിൽ ആകെ പടർത്താൻ നിവിന് പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട്.
നിവിനോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുക എന്നാൽ വളരെ റിലാക്സ് ആയി ജോലി ചെയ്യുക എന്നതാണ് അർഥം. സമാധാനത്തോടെ കൂടി ഏതൊരു കാര്യത്തിനും സമീപിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതി മറ്റുള്ള അഭിനേതാക്കൾക്കും സംവിധായകനും നൽകുന്ന ആശ്വാസം ചെറുതല്ല.
ഫാർമ എന്ന വെബ് സീരീസ് കണ്ടശേഷം മരുന്നു കഴിക്കാൻ മലയാളി ഭയപ്പെടുമോ?
തീർച്ചയായും ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനികളുടെ ചില അൺ എത്തിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ഈ സീരീസിൽ ഞാൻ വരച്ചു കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും മലയാളി ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. വർഷങ്ങളോളം മെഡിക്കൽ പഠനവും പരിശീലനവും കഴിഞ്ഞ് ജീവിതം തന്നെ സാമൂഹിക സേവനത്തിനായി ഒഴിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന വിഭാഗമാണ് ഡോക്ടർമാർ. അവർ പറയുന്ന മരുന്നു മാത്രമേ നമ്മൾ കഴിക്കാവൂ. ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു അവർ പറയുന്ന മരുന്നു മാത്രമേ നമ്മൾ കഴിക്കാവൂ.
ഫാർമയുടെ ചിത്രീകരണ സമയത്ത് നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി എന്തായിരുന്നു?
ഒരുപാട് ലൊക്കേഷനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് ഈ വെബ് സീരീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ചലഞ്ചിങ് ആയിരുന്ന ഒരു കാര്യം. 90 ഓളം ലൊക്കേഷനുകൾ ഈ വെബ് സീരീസിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. ശരാശരി ബഡ്ജറ്റിൽ മികച്ച നിലവാരം പുലർത്തുന്ന ഒരു സൃഷ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ആയിരുന്നു.
നിർമാതാവായ കൃഷ്ണൻ സേതുകുമാറിൻ്റെയും നായകനായ നിവിൻ പോളിയുടെയും ഹോട്ട് സ്റ്റാറിൻ്റെയും ഒക്കെ മികച്ച സഹകരണം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിശ്ചയിച്ച സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ മികച്ച നിലവാരത്തിൽ എനിക്ക് ഈ വെബ് സീരീസ് ചിത്രീകരിച്ച് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചത്.
ഒട്ടുമിക്ക ലൊക്കേഷനുകളും ഒറിജിനൽ തന്നെയാണ്. അതായത് ഒരു സെറ്റ് പോലും ചിത്രീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടില്ല. ആശുപത്രി രംഗങ്ങൾ ഒറിജിനൽ ആശുപത്രികളിൽ തന്നെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
ആശുപത്രിയിലെ രോഗികളുടെ തിരക്ക് നാച്ചുറൽ സ്വഭാവത്തോടുകൂടി വേണമെന്നുള്ള നിർബന്ധ ബുദ്ധിയിലാണ് ഒറിജിനൽ ആശുപത്രിയിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ക്യാമറയൊക്കെ ഒളിപ്പിച്ച് നിവിൻ പോളിയെ ഒരു തിരക്കുള്ള മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കയറ്റി വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ആശുപത്രിയിലും തിരക്കുള്ള മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിലും നിവിൻ പോളിയെ വച്ചുള്ള രംഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ ആളുകളുടെയും അടുത്ത് നിന്ന് ചേട്ടാ ചേച്ചി എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് കാലുപിടിച്ച് ക്യാമറയിലേക്ക് നോക്കല്ലേ നിവിനെ നോക്കല്ലേ എന്നൊക്കെ അപേക്ഷിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഇത്രയധികം പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചത് ആശുപത്രിക്കുള്ളിലെ നാച്ചുറൽ അന്തരീക്ഷം പ്രേക്ഷകർക്ക് കൃത്യമായി ലഭിക്കാനാണ്. അതൊരുപക്ഷേ സെറ്റ് ഇട്ടാൽ ലഭിക്കണമെന്നില്ല.
നിവിൻ പോളി പല പ്രായത്തിലുള്ള കഥാപാത്രമായി വരുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരുപാട് ഷെഡ്യൂളുകൾ ഈ വെബ് സീരീസിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല ലൊക്കേഷൻ ചെയ്ഞ്ചുകൾ ഒക്കെ കാരണം ഒരുപാട് കാലമെടുത്താണ് ചിത്രീകരണം ഞങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്.
ഫാർമയുടെ ചിത്രീകരണം നടക്കുന്ന സമയത്താണല്ലോ നിവിൻ പോളിക്കെതിരെ ലൈംഗിക ആരോപണം ഉണ്ടാകുന്നത്. സെറ്റിൽ നിന്നു തന്നെ ആ വിഷയത്തെ എങ്ങനെയാണ് സമീപിച്ചത്?
അതെ. നിവിന് എതിരെ കുറ്റാരോപണം ഉണ്ടാകുന്ന ദിവസം അദ്ദേഹം ഫാർമയുടെ സെറ്റിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ്റെ വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം എന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഫാർമയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്.
അദ്ദേഹത്തിന് എതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച തീയതികളിൽ ഞങ്ങളുടെ സെറ്റിലുള്ള എല്ലാവരും നിവിൻ്റെ പ്രസൻസിന് ദൃക്സാക്ഷികളാണ്. നൂറുകണക്കിന് വീഡിയോകളും ഫോട്ടോകളും അദ്ദേഹത്തിന് നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാൻ തെളിവുകൾ ആയി.
ഒരുപാട് നാളെടുത്താണ് ഫാർമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയത് എന്നത് സത്യമാണ്. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല റിലീസിങ് വൈകിയത്.
ഒടിടികൾ സീരീസുകൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന രീതി സിനിമയിൽ നിന്ന് വേറെയാണ്. സിനിമ പോലെ ജോലി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ റിലീസ് എന്ന പ്രക്രിയ അല്ല അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഒടിടികൾക്ക് ഒരു റിലീസ് കലണ്ടർ ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. ആ കലണ്ടറിന് അനുസരിച്ചു മാത്രമേ അവർ കണ്ടൻ്റുകൾ പുറത്തുവിടുകയുള്ളൂ. മാത്രമല്ല, അതിനിടയിൽ ഹോട്ട്സ്റ്റാറുമായി യോജിക്കുന്ന ചില ജോലികളൊക്കെ നടക്കുകയായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം ചേർന്നാണ് സീരീസിൻ്റെ റിലീസിനെ ബാധിച്ചത്.
സോണി ലൈവിന് വേണ്ടി അൺഫെയർ എന്ന പേരിൽ പുതിയൊരു വെബ് സീരീസ് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തീർത്തു. നാല് പെൺകുട്ടികളുടെ കഥ പറയുന്ന ഈ സീരീസ് ഫാഷൻ ലോകത്തെ വർണാഭമായ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. പുതിയൊരു ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ ജോലികൾ ആരംഭിച്ചു, അടുത്ത വർഷം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുന്ന രീതിയിലാണ് പ്രീ-പ്രൊഡക്ഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. നാടക പ്രവർത്തനവും സജീവമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നു.
ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലും നാടക പ്രവർത്തനത്തിൽ സജീവമായി നിൽക്കുന്നു. നാടകം കാണാൻ പ്രേക്ഷകരെ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ?
ഡിജിറ്റൽ ലോകത്ത് ജീവിച്ച് ജീവിച്ച് സാധാരണ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇപ്പോൾ റിയൽ ആയ കലാസൃഷ്ടികളോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹവും അഭിനിവേശവും ഇപ്പോൾ തോന്നിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് പരിചയമുള്ള മ്യൂസിക് ബാന്ഡുകളുടെ ഷോകൾക്ക് ജനം ഒഴുകി എത്തുകയാണ്.
എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ നാടകം കൊച്ചി നഗരത്തിൽനിന്ന് ഒരുപാട് അകലെ ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിലാണ് അരങ്ങേറിയത്. എന്നിട്ട് പോലും 3 പ്രദർശനങ്ങൾ ഫുൾ ആയി. നിറ സദസിൽ അരങ്ങേറാൻ രണ്ട് ഷോകളുടെ അന്വേഷണം ഇപ്പോൾ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള കലാപ്രകടനങ്ങളോട് ജനങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇഷ്ടം കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. വെർച്വൽ ലോകത്ത് കണ്ണും കാതും കൂർപ്പിച്ചു വെച്ചു വെച്ചു ജനങ്ങൾക്കിപ്പോൾ യഥാർഥ മനുഷ്യരെ കാണാൻ കൊതിയായി തുടങ്ങി എന്ന് തോന്നുന്നു.
ഫൈനൽസ് പുറത്തിറങ്ങിയത് 2019-ലായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ 2025 ആയി. ഈ നീണ്ട ഇടവേള ഒരു ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകനെന്ന നിലയിൽ താങ്കളെ മുഷിപ്പിച്ചോ?
തീർച്ചയായും ഇടവേളകൾ ഒരു ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭീകരമായ അവസ്ഥ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഈ കാലയളവിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു. കൊവിഡ് പ്രതിസന്ധി കാരണം ഫൈനൽസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ചിത്രീകരിക്കാൻ വച്ചിരുന്ന ഒരു സിനിമ നിന്നു പോയി.
ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു. എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ച ഓരോ ദിവസവും നോക്കിക്കാണാൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്കായി. ലേബർ റൂമിൽ കയറി പ്രസവം നേരിട്ടു കാണാൻ സാധിച്ചു. കുഞ്ഞിനെ കൈയിൽ ഏറ്റുവാങ്ങിയത് ഞാനാണ്. അവിടം മുതൽ ഇന്നേദിവസം വരെ അവൻ്റെ ഓരോ വളർച്ചയും മാറ്റവും തൽസമയം നോക്കി കാണാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയൊരു കാര്യം ആസ്വാദ്യകരമായി ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സിനിമയിലെ ഇടവേള എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചില്ല. ഏകദേശം മൂന്നര വർഷം മുമ്പാണ് ഫാർമയുടെ ജോലികൾ ആരംഭിക്കുന്നത്.
എൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളും പ്രൊഫഷണൽ അനുഭവങ്ങളും മാത്രമല്ല ഫാർമ എന്ന വെബ് സീരീസിന് അടിസ്ഥാനമായിരിക്കുന്നത്. റിസർച്ചിനുവേണ്ടി എനിക്കൊരു ടീം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ മെഡിക്കൽ സെയിൽസ് റപ്രസൻ്റേറ്റീവുകളുടെ ജീവിതം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ബാഗും തൂക്കി ഞാൻ ആശുപത്രികളിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ഡോക്ടേഴ്സിനെ കൊണ്ട് ഈ വെബ് സീരീസിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. മെഡിക്കൽപരമായ പ്രയോഗങ്ങളും വാക്കുകളും ഒന്നും തെറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത്.
പ്രോജക്ട് ആരംഭിച്ച ശേഷം വർഷങ്ങൾ പോയത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ദിവസങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് അറിയുന്നത് മറ്റുള്ളവരാണ്. ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളാലും സമ്പന്നമാണ് ഫാർമ. രജത് കപൂർ, ശ്രുതി രാമചന്ദ്രൻ, ബിനു പപ്പു, നരേൻ തുടങ്ങി നിരവധി മുൻനിര താരങ്ങൾ ഈ വെബ് സീരീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്.
