രാമലീലയ്ക്ക് ശേഷം സേഫ് സോൺ പിടിച്ചില്ല, പുതിയ സിനിമയുടെ എഴുത്തിലാണ്; വിശേഷങ്ങളുമായി അരുൺ ഗോപി
നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള സിനിമാ വിശേഷങ്ങളും, പുതിയ ചിത്രം 'മെൽകൗ പോണ്ടിച്ചേരി'യിലൂടെ നിർമ്മാതാവായി മാറുന്ന അനുഭവങ്ങളും, 'ബാന്ദ്ര'യുടെ ഡിജിറ്റൽ റിലീസിന് ലഭിക്കുന്ന മികച്ച സ്വീകാര്യതയെയും കുറിച്ച് അരുണ് ഗോപി ഇ ടിവി ഭാരതിനോട്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 16, 2026 at 1:35 PM IST|
Updated : November 16, 2026 at 2:04 PM IST
അക്കി വിനായക്
സച്ചിയുടെ തിരക്കഥയിൽ ‘രാമലീല’ എന്ന ഇൻഡസ്ട്രി ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാള സിനിമയിൽ തൻ്റെതായ ഇടം നേടിയ സംവിധായകന് അരുൺ ഗോപിയുടെ സംവിധാനത്തിൽ മൂന്നു വർഷം മുൻപ് പുറത്തിറങ്ങിയ ദിലീപ് ചിത്രം ബാന്ദ്ര കഴിഞ്ഞദിവസം ഡിജിറ്റൽ റിലീസിന് എത്തി. അരുൺ ഗോപി നിർമിച്ച അർജുൻ അശോകൻ ചിത്രം മെൽകൗ പോണ്ടിച്ചേരി എന്ന ചിത്രം കഴിഞ്ഞദിവസം തിയേറ്ററുകളിലും റിലീസ് ചെയ്തു. പുതിയ ചിത്രത്തിൻ്റെ പണിപ്പുരയിൽ നിന്ന് അരുൺ ഗോപി ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.
സംവിധാനം, നിർമാണം
സംവിധായകനായ നിഖിൽ മോഹൻ മെൽകൗ പോണ്ടിച്ചേരി എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ രസമുള്ള ആശയം ആണെന്ന് തോന്നി. ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് നിർമിക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചത്.
ഇനി സംവിധാനത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇടവേള വേണമെന്ന് തോന്നി. അടുത്തൊരു സിനിമ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കൃത്യമായ ഒരു ഇടവേള എടുക്കണമെന്ന നിർബന്ധ ബുദ്ധി ഒന്നും ഇല്ല. പുതിയൊരു സിനിമയുടെ എഴുത്തു ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അതൊരു പൂർണതയിൽ എത്തുന്നത് വരെയുള്ള കാത്തിരിപ്പ്. എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സബ്ജക്ടിനു മേല് പൂർണമായ ആത്മവിശ്വാസം കടന്നുവരുന്ന വേളയിൽ തന്നെ സംവിധാന മേഖലയിലേക്ക് തിരിച്ചുവരും- അരുൺ ഗോപി പറഞ്ഞു.
ആദ്യത്തെ നിർമാണ സംരംഭം
എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സംവിധായകനായി മാത്രം സിനിമയിൽ നിലനിൽക്കാം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനമില്ല. അറിയാവുന്ന ജോലി സിനിമയാണ്. അതിൻ്റെ ഏതു മേഖലയിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ സന്നദ്ധമാണ്. നമ്മളെ പ്രശസ്തമാക്കിയതും, ഇപ്പോഴുള്ള ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ നൽകിയതും സിനിമയാണ്. ഒരുപക്ഷേ സിനിമയുടെ ബൈ പ്രോഡക്ടുകൾ ആണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയാം.
സംവിധായകൻ നിർമാതാവ് ആകുമ്പോൾ
ഒരിക്കലും എഴുത്തുകാരൻ്റെയോ സംവിധായകൻ്റെയോ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലോ ക്രിയാത്മകതയിലോ ഇടപെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല ഞാൻ. ചിത്രത്തിൻ്റെ ആശയം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അത് നിർമിക്കാം എന്ന് സമ്മതിച്ചു. മെൽകൗ പോണ്ടിച്ചേരി എന്ന പേര് പോലും സംവിധായകൻ്റെയും തിരക്കഥാകൃത്തിൻ്റെയും തീരുമാനമാണ്.
മൂന്നുവർഷത്തിനുശേഷമാണ് ബാന്ദ്ര എന്ന ചിത്രം ഡിജിറ്റൽ റിലീസ് ആയി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഡിജിറ്റൽ റിലീസിനു ശേഷം ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകർക്ക് ചിത്രം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സിനിമയുടെ വിജയം രണ്ടു തരത്തിൽ ആയിരിക്കും. ഒരുപക്ഷേ തിയേറ്ററിൽ വലിയ വിജയം നേടുന്ന ചിത്രം ഡിജിറ്റൽ റിലീസിന് എത്തുമ്പോൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടതായി വരും. എന്നാൽ തിയേറ്ററുകളിൽ വിമർശിക്കപ്പെട്ട ചിത്രം പിന്നീട് ഡിജിറ്റൽ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല അഭിപ്രായം കേട്ട ചരിത്രവും ഇവിടെയുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ റിലീസിനു ശേഷം വലിയ വിജയമായ എത്രയോ സിനിമകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്.
സച്ചി എന്ന എഴുത്തുകാരന്
സച്ചി സാറിൻ്റെ തിരക്കഥയിൽ ആദ്യ സിനിമാ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നതാണ് എൻ്റെ കരിയറിലെ മഹത്തായ കാര്യം. ആദ്യ സിനിമ രാമലീല വലിയ വിജയമായി മാറുകയും ചെയ്തു. അതൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ നോക്കിക്കാണുന്നത്. ഒരുപാട് നാളത്തെ ചർച്ചകൾക്കും തിരുത്തലുകൾക്കും ശേഷമായിരുന്നു രാമലീല എന്ന സിനിമയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തുന്നത്. സച്ചി സാറിൻ്റെ കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ചിത്രങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ രാമലീല ഉണ്ടാകും. വാസ്തവത്തിൽ രാമലീല എന്ന സിനിമ എന്നിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നില്ല, ഞാൻ സച്ചി സാറിനെ തേടി പോവുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുന്നു. ആ പരിചയത്തിൽ ഒരുപക്ഷേ ഭാവിയിൽ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാമെന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്പാർക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം. രാമലീല അരുൺ ഗോപി സംവിധാനം ചെയ്യട്ടെ എന്നുള്ളത് സച്ചി സാറിൻ്റെ തീരുമാനമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ പോലൊരു സംവിധായകനും എഴുത്തുകാരനുമായ മനുഷ്യൻ സ്വാഭാവികമായും ഒരുപാട് ക്രൈറ്റീരിയകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും തൻ്റെ തിരക്കഥ മറ്റൊരാളെ കൊണ്ട് സംവിധാനം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയുകളുമായി എന്നിലെ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകന് യോജിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിച്ചു.
എക്കാലവും ഞാൻ ദിലീപേട്ടൻ്റെ ഒരു വലിയ ആരാധകൻ തന്നെയാണ്. പല വേദികളിലും അത് ഞാൻ തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം രണ്ട് സിനിമകളില് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചത് വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ആരാധിച്ച ഒരു മനുഷ്യനെ വച്ച് ആദ്യ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക.. അതൊരു വല്ലാത്ത ഫീൽ ആണ്. സിനിമയിലൂടെ സംഭവിച്ച സൗഹൃദം പിന്നീട് സഹോദര തുല്യമായി മാറുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം എന്നെ ചേർത്തുനിർത്തുന്നു. ചില കാര്യങ്ങളെ ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.
രാമലീല അപ്രതീക്ഷിത വിജയമായി മാറി. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാരം പിന്നീടുള്ള സിനിമകൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അങ്ങനെയൊരു ഭാരത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത. രാമലീല എന്ന ചിത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നല്ല ചെറുപ്പമാണ്, ഏകദേശം 30 വയസ്സ്. ആ പ്രായത്തിൻ്റെ പക്വതയിൽ തന്നെയാണ് മറ്റു സിനിമകളിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരവും നടത്തിയത്. പിന്നീട് സംഭവിച്ച സിനിമകൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രായത്തിൻ്റെ അപക്വത, നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങൾ പോയി അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. രാമലീലക്കുശേഷം സംഭവിച്ച സിനിമകളിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ഒരു സിനിമ യാത്രയിൽ തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാമല്ലോ. രാമലീലക്കുശേഷം സംഭവിച്ച സിനിമകൾ പരാജയമായത് ആദ്യ സിനിമയുടെ വിജയത്തിൻ്റെ ഭാരമല്ല.നമ്മുടെ തലയിൽ എന്താണ് എഴുതിവച്ചിരിക്കുന്നത് അതുതന്നെയാണ് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. പരാജയങ്ങൾ ഒരുപക്ഷേ എൻ്റെ പേരിൽ പ്രകൃതി എഴുതി ചേർത്തതായിരിക്കാം. ഒരുപക്ഷേ ഭാവിയിൽ വിജയങ്ങളും തലവരയിൽ എഴുതിച്ചേർത്തിരിക്കാം. ആ വിജയത്തിലേക്കുള്ള വഴിയെ സഞ്ചരിച്ച് അവിടെ എത്തുക എന്ന ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
സേഫ് സോൺ പിടിച്ചില്ല
രാമലീല എന്ന ചിത്രത്തിനുശേഷം മുന്നിൽ ഉറപ്പുള്ള ഒരു വിജയ ഫോര്മുല ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരേ ജോണർ സിനിമകളിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് രാമലീല എന്ന സിനിമയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കഥ പറയുന്ന 21-ാം നൂറ്റാണ്ട് എന്ന ചിത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. ആ സിനിമ മനഃപൂർവമുള്ള ഒരു സെലക്ഷൻ തന്നെയായിരുന്നു. എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ രാമലീലക്കുശേഷം വലിയ മാസ് മസാല സിനിമയിലേക്ക് പോകാമായിരുന്നു. പക്ഷേ വേണ്ട ഓരോ സിനിമയും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കട്ടെ എന്ന ചിന്തയിലാണ് ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് എന്ന സിനിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.രാമലീല റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നടൻ ദിലീപിൻ്റെ ജീവിതവും കരിയറും പ്രതിസന്ധിയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയം. രണ്ടാമത്തെ സിനിമ പ്രണവ് മോഹൻലാലിൻ്റെ നിർണായക ചിത്രം.. ഈ സമയത്തെ മാനസികാവസ്ഥ.
പുതിയ സിനിമ
ഒരു സിനിമയുടെ എഴുത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നടക്കുന്നു. എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ് എഴുതുന്നത്. വിശദാംശങ്ങൾ നിലവിൽ ഒന്നും പറയാറായിട്ടില്ല. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റായി അത് മാറി വരണം. ഇപ്പോൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആശയത്തെ ഏറ്റവും മികച്ചത് ആക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ പിന്നീട്.
സിനിമകളുടെ സ്വഭാവം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷേ നല്ല ആശയങ്ങൾ ഏതുകാലത്തും വിജയിക്കും. ഫീൽ ഗുഡ് സിനിമകൾ തിയേറ്ററുകളിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ആവേശം പോലെയുള്ള സിനിമകൾ സംഭവിക്കുന്നതും വലിയ വിജയം ആകുന്നതും. രാമലീല 2026 ലാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അത് വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഒരുപാട് കൂടുതലുണ്ട്. സിനിമകൾ മാറുന്നുണ്ട്. എന്ന് കരുതി ഒരു പ്രത്യേക ജോണർ സിനിമകൾക്ക് മാത്രം പ്രേക്ഷക പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ ഇവിടെയില്ല. എല്ലാത്തരം സിനിമകൾക്കും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ത്രില്ലറിനും ഒരു റൊമാൻ്റിക് കോമഡി ചിത്രത്തിനും സാധ്യത ഒരുപോലെയാണ്. സിനിമ വലിയ രീതിയിൽ മാറുന്നു എന്നു പറയുമ്പോഴും എല്ലാത്തരം സിനിമകളെയും സ്വീകരിക്കാൻ മാനസികാവസ്ഥയുള്ള പ്രേക്ഷകർ ഇവിടെയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു.
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