അർബുദ രോഗവാർത്തയും തട്ടിലെ അഭിനയവും; കലയും ജീവിതവും ഒന്നുചേര്ന്നപ്പോള് ഇടറിപ്പോയ മനസ്സ്
കലാജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും കരിയറിലെ വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചും പ്രമോദ് വെളിയനാട് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട്
Published : May 9, 2026 at 12:20 PM IST
അക്കി വിനായക്
അരങ്ങിലെ 28 വർഷത്തെ അനുഭവസമ്പത്തുമായി മലയാള സിനിമയിൽ തൻ്റേതായ ഇടം കണ്ടെത്തിയ നടനാണ് പ്രമോദ് വെളിയനാട്. ഹാസ്യരസമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെയും കരുത്തുറ്റ സ്വഭാവ നടനായും പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്തുന്ന അദ്ദേഹം, തൻ്റെ കലാജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും കരിയറിലെ വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചും ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് മനസ്സ് തുറക്കുന്നു.
'കള' നൽകിയ വഴിത്തിരിവ്
വർഷങ്ങളോളം നാടകവേദികളിൽ സജീവമായിരുന്നെങ്കിലും ടോവിനോ തോമസ് ചിത്രം 'കള' ആണ് പ്രമോദ് വെളിയനാടിൻ്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കിയത്. ഇതിനുമുമ്പ് ചെറുവേഷങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രകടനം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട 'കള'യെയാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ആദ്യ ചിത്രമായി കണക്കാക്കുന്നത്. ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ ചിത്രം പ്രമോദിലെ നടനെ മലയാളികൾക്ക് കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തി.
കലയും ജീവിതവും ഒന്നായപ്പോൾ...
ഒരു കലാകാരൻ നാടകത്തിലും സിനിമയിലും എല്ലാം പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുമ്പോൾ അതിലെ കഥാതന്തു പലപ്പോഴും ജീവിതവുമായി സാമ്യമുള്ളതാണെന്ന് തോന്നാറുണ്ട്. ചില സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ ഇത് ജീവിതത്തിൻ്റെ നേർകണ്ണാടിയല്ലേ എന്ന് പ്രേക്ഷകർ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ. ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നിമിഷം അരങ്ങിൽ പുനരാവിഷ്കരിക്കേണ്ടി വന്ന അനുഭവം അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചു.
"അച്ഛന് അർബുദമാണെന്ന വിവരം എനിക്കും ഭാര്യക്കും മാത്രം അറിയാവുന്ന ദിവസമായിരുന്നു അത്. അച്ഛൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങോട്ട് പറയാൻ ധൈര്യവുമില്ല. അതേ ദിവസം തന്നെ വൈകിട്ട് എനിക്കൊരു നാടകമുണ്ട്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ചില അനുഭവങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് ആ നാടകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ജീവിതം ആ നാടകത്തിലെ പല രംഗങ്ങൾക്കും പ്രചോദനം ആയിട്ടുണ്ട്.
അച്ഛൻ അസുഖബാധിതനാണെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ ആകെ തകർന്നു. നാടകം ഒഴിവാക്കാനും നിവർത്തിയില്ല. കലാകാരൻ ഏതൊരു പ്രതിസന്ധിക്ക് മുന്നിലും പതറാൻ പാടില്ല. പതറുകയുമില്ല. നാടകം തുടങ്ങി. പക്ഷേ മനസ് മുഴുവൻ അച്ഛനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയായിരുന്നു. എൻ്റെ കഥാപാത്രം ഒരു എൻജിനീയറാകുന്ന രംഗം നാടകത്തിലുണ്ട്. ആ സമയത്ത് പറയുന്ന ഡയലോഗ് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. ആ ഡയലോഗ് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു.
"ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ വെളിയനാട്ടെ പാടവരമ്പത്തുള്ള ഷാപ്പിൽ നിന്ന് രണ്ടു കുപ്പി കള്ളും കുടിച്ച് ആർത്തുല്ലസിച്ച് ഒരിക്കൽ തൻ്റെ മകനെ കളിയാക്കിയവരെ ചീത്ത പറഞ്ഞു നടക്കുന്നുണ്ടാകും." പക്ഷേ ആ ഡയലോഗ് വേദിയിൽ പറഞ്ഞു പൂർത്തിയാക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല. പകുതിയിൽ നിന്ന് പോയി. നാടകത്തിൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയ കലാകാരന്മാരോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ വേദിയിൽ വച്ച് സംഭവിക്കുന്ന ചെറിയ തെറ്റുകൾ ഒക്കെ നിസാരമായി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എൻ്റെ ഡയലോഗ് നിന്നു പോയത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട മറ്റൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇടയ്ക്ക് കയറുകയും നാടകത്തിന് കുഴപ്പം വരാതെ കഥാഗതി മുന്നോട്ടു ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം തന്നെ ഞാൻ ധൈര്യം വീണ്ടെടുത്ത് കഥാപാത്രമായി മാറി.
നാടകം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാടകം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒന്നുരണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ എൻ്റെ അടുത്ത് എത്തി. എൻ്റെ ഡയലോഗ് പകുതിയിൽ മുറിഞ്ഞുപോയത് അവർ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. എന്താ പ്രമോദ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതല്ലല്ലോ. എന്തുപറ്റി? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കുറച്ച് റിയൽ ആയിപോയി...
നാടകം കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമോ
ജീവിതത്തിലെ പ്രാഥമിക ആവശ്യത്തിൻ്റെ അജണ്ടയിൽ സിനിമ ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നാടകം തന്നെയായിരുന്നു ജീവിതം. മലയാളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക സീനിയർ താരങ്ങൾക്കൊപ്പം അഭിനയിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിനിമയിൽ വരുന്നതിനുമുമ്പ് അവർ ചോദിക്കും എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ജോലി. നാടകമായിരുന്നു സാറേ എന്ന് മറുപടി പറയും. ഓ നാടകത്തിൽ ആയിരുന്നല്ലേ.. അതിൻ്റെ ഗുണം കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ചിലർ പറയും. ചിലർ ചോദിക്കും നാടകം കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന്.. നാടകം കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും.
'കിംഗ് ഓഫ് കൊത്ത'യും സൈബർ ആക്രമണവും
ദുൽഖർ സൽമാൻ ചിത്രം 'കിംഗ് ഓഫ് കൊത്ത'യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തനിക്ക് നേരെ ഉണ്ടായ സൈബർ ആക്രമണങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വ്യക്തത വരുത്തി. ട്രോളുകൾ ആയിരുന്നു കൂടുതൽ. ആ സിനിമയെ കുറിച്ച് ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ ചില വിശദാംശങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി. പക്ഷേ ആ അഭിമുഖത്തിൽ നിന്നും ഞാനാണ് ആ സിനിമയിലെ മെയിൻ വില്ലൻ എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചു. സിനിമ പുറത്തിറങ്ങിയശേഷം ട്രോളോട് ട്രോൾ..വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ മെയിൻ വില്ലനാണെന്ന് ഒരിക്കലും തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ ഇൻ്റർവ്യൂ വേണമെങ്കിൽ എടുത്തു പരിശോധിക്കണം. ഇപ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആ ഇൻ്റർവ്യൂ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്ഭുതകരമായ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു കിംഗ് ഓഫ് കൊത്തയിൽ അഭിനയിച്ചത്. പാൻ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറായ ദുൽഖർ സൽമാനോടൊപ്പം അഭിനയിക്കാൻ ലഭിച്ച അവസരം. 28 വർഷം നാടക മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് കിട്ടാത്ത സൗകര്യങ്ങൾ ആയിരുന്നു ആ സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ എനിക്ക് ലഭിച്ചത്. ഞാൻ അഭിനയിക്കാനായി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ പ്രമോദ് വെളിയനാട് എന്ന പേര് എഴുതി ഒട്ടിച്ച ഒരു കാരവൻ ആണ് ആദ്യം കാണുന്നത്.
നമ്മളെപ്പോലുള്ള ചെറിയ കലാകാരന്മാർക്ക് കാരവനോ. ഭക്ഷണമാണെങ്കിലും പരിചരണം ആണെങ്കിലും ടോപ് ക്ലാസ്. ദുൽഖറിൻ്റെ എന്നോടുള്ള സമീപനവും നല്ലതായിരുന്നു. ദുൽഖറിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഇൻട്രോ എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെ കൊല്ലുന്നതിലൂടെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. അതായത് ഓപ്പണിങ് ഷോട്ടിൽ തന്നെ ഞാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രം എത്രത്തോളം വലിപ്പമുള്ളതാണെന്ന് കാണിക്കുന്നത് എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെയാണ്. ഇതൊരു ഭാഗ്യമായാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്.
അഭിമുഖത്തിൽ ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്രയും പരിഗണനയും പിന്തുണയും അംഗീകാരവും നൽകിയ ഒരു ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ആ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയാകുമോ. ദുൽഖർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രം എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെ ആദ്യമേ കൊല്ലുന്നതിലൂടെയാണ് കഥ തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് പറയാനും സാധിക്കില്ല. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വേഷമാണ്. ദുൽഖറുമായി മുഖാമുഖം നിൽക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് വാസ്തവം തന്നെ.
പരിഹാസങ്ങളിൽ അടിപതറാതെ മുന്നോട്ട്
കളിയാക്കലുകളും പരിഹാസങ്ങളും എന്നെ ഒരിക്കലും വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാത്തിനെയും അതിൻ്റേതായ സ്പിരിറ്റിൽ കാണാനും വിട്ടുകളയാനും എനിക്ക് സാധിക്കും. എന്നാൽ വ്യക്തിഹത്യ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്കെതിരെ സംഭവിച്ചിരുന്നു. ഒരാളെ കളിയാക്കുന്നത് പോലെയല്ല, കുത്തി മുറിവേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്. മൂർച്ചയുള്ള കത്തിയേക്കാൾ വേദന വാക്കുകൾക്കാണ്.
മലയാളത്തിലെ സീനിയർ താരങ്ങൾക്കൊപ്പം അഭിനയിക്കാൻ സാധിച്ചത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. നാടകം തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിലും സിനിമ അതിനുവേണ്ടി തത്ക്കാലം മാറ്റിവയ്ക്കുന്നില്ല. ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമകളിൽ ശ്രദ്ധേയ വേഷങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
ലാൽ സ്റ്റൈൽ അഭിനയം
എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളെയും എൻ്റേതായ രീതിയിൽ മികച്ചതാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്താറുണ്ട്. ഒരു സിനിമയും ഒരു കഥാപാത്രവും നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കും. ഉൾക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഭാരവും പേറി സദാസമയവും നടക്കാറില്ല. ഞാൻ മോഹൻലാൽ സാറിനെക്കുറിച്ച് പലരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഷോട്ടിന് തൊട്ടുമുമ്പു വരെ തമാശ പറയുകയും കളിച്ചു ചിരിച്ചു നടക്കുകയും ചെയ്യും. ആക്ഷൻ പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ ആളാകെ മാറും. പണ്ട് നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. വെറുതെ ടെൻഷനടിച്ചിരുന്നാൽ അത് നമ്മുടെ പ്രകടനത്തെ ബാധിക്കും. ഷോ തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപ് വരെ റിലാക്സായി തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവിടെയൊക്കെ കറങ്ങി നടക്കാറാണ് പതിവ്.
