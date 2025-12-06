ETV Bharat / entertainment

'കളങ്കാവൽ' ഡയറിയിലെ രഹസ്യങ്ങൾ, 48 മണിക്കൂറിൽ 30 ചിത്രങ്ങൾ; മെൽബിൻ വർഗീസിൻ്റെ സാഹസിക യാത്ര

Published : December 6, 2025 at 7:53 PM IST

അക്കി വിനായക്

മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി തകർത്തഭിനയിച്ച 'കളങ്കാവൽ' തിയേറ്ററുകളിൽ വിജയക്കൊടി പാറിക്കുമ്പോൾ, ചിത്രത്തിലെ വില്ലനായ സ്റ്റാൻലി ദാസ് എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ഓരോ കൈയടിയും ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ലോകത്തിന് പുതിയൊരനുഭവമാണ് നൽകുന്നത്. ഈ കഥാപാത്രത്തെ പ്രേക്ഷക മനസ്സിൽ ആഴത്തിൽ പതിപ്പിച്ച ഘടകങ്ങളിൽ പ്രധാനമാണ് സ്റ്റാൻലിയുടെ ഡയറിയും ഒളിസങ്കേതവും. ഈ ഡയറിയിൽ സ്റ്റാൻലി ദാസ് കോറിവരച്ച ചിത്രങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ യഥാർഥ കലാകാരൻ പാലക്കാട് സ്വദേശിയായ മെൽബിൻ വർഗീസ് ആണ്.

ഡയറിയിലെ ചിത്രങ്ങൾ

കൊടും ക്രൂരനായ സ്റ്റാൻലി ദാസ് താൻ വകവരുത്തുന്ന സ്ത്രീകളെ തൻ്റെ ഡയറിയിൽ വരച്ചിടുന്നത് സിനിമയുടെ പ്രധാന വഴിത്തിരിവായിരുന്നു. യാതൊരു ദയയുമില്ലാതെ ഓരോ കൃത്യം ചെയ്ത ശേഷവും ആ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന സ്റ്റാൻലിയെ പ്രേക്ഷകർ വെറുത്തെങ്കിൽ, അത് മമ്മൂട്ടി എന്ന നടൻ്റെ അഭിനയ മികവിൻ്റെ സാക്ഷ്യമാണ്. എന്നാൽ, പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂട്ടിയ ഈ ചിത്രങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവ് മെൽബിൻ വർഗീസ്, ഒരു സ്വകാര്യ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോളജിലെ അധ്യാപകൻ കൂടിയാണ്.

Melbin Varghese in Kalamkaval movie
മെൽബിൻ വർഗീസിൻ്റെ കലാസൃഷ്ടി (ETV Bharat)

തീയും മുടിയും ഉപയോഗിച്ചുള്ള വ്യത്യസ്ത ശൈലി

ഒഴിവു സമയങ്ങൾ ചിത്രരചനയ്ക്കായി മാറ്റിവെക്കുന്ന മെൽബിൻ, തൻ്റെ കലാസൃഷ്ടികൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്. തലമുടി ഉപയോഗിച്ചും തീകൊണ്ടും ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ ശൈലി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. ഈ ശ്രദ്ധയാണ് അദ്ദേഹത്തെ 'കളങ്കാവൽ' എന്ന വലിയ പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചത്.

കളങ്കാവൽ എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ വിജയം ഒരു അർഥത്തിൽ തൻ്റെ ഉള്ളിലെ കലാകാരൻ്റെ കൂടി വിജയമാണെന്നും ഇതുപോലൊരു പ്രോജക്ടിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചത് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണെന്നും മെൽബിൻ വർഗീസ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.

Melbin Varghese in Kalamkaval movie
മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം മെൽബിൻ വർഗീസ് (ETV Bharat)

ലൊക്കേഷനിലെ കൂടിക്കാഴ്ച

രജപുത്രാവിഷ്വൽ മീഡിയയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് വഴിയാണ് മെൽബിൻ താൻ വരച്ച ഒരു ചിത്രവുമായി മമ്മൂക്കയെ കാണാൻ 'കളങ്കാവൽ' സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിലെത്തുന്നത്. ചെന്ന ദിവസം മമ്മൂക്കയെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. അവിടേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സുഹൃത്താണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനറായ ഷാജി നടുവിൽ ചേട്ടനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു ഇവൻ അത്യാവശ്യ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരയ്ക്കും, എന്തെങ്കിലും അവസരങ്ങൾ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ പരിഗണിക്കണമെന്ന്. അവിടെ വെച്ച് ഷാജി നടുവിൽ സാമ്പിൾ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു നൽകാൻ അവസരം നൽകി.

അവർ നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു നൽകി. എൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. തുടർന്നാണ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി കുറച്ചധികം ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം അദ്ദേഹം നൽകിയത്. ആ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാം എന്ന് ഏറ്റിരുന്ന മറ്റൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് ആരോഗ്യപരമായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നതുകൊണ്ടാണ് അവസരം എനിക്ക് ലഭിക്കാൻ കാരണമായത്. മമ്മൂട്ടിയുടെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിൻ്റെ വിജയത്തിൽ, വെള്ളിത്തിരയ്ക്ക് പിന്നിലെ ഈ പാലക്കാടൻ കലാകാരനും അങ്ങനെ തൻ്റേതായ ഒരിടം കണ്ടെത്തി.

Melbin Varghese in Kalamkaval movie
മമ്മൂട്ടി (ETV Bharat)

രണ്ട് ദിവസത്തിൽ 30 ചിത്രങ്ങൾ

മമ്മൂട്ടിയുടെ കഥാപാത്രമായി സ്റ്റാൻലി ദാസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപോലെയുള്ള രണ്ട് ഡയറികൾ വീട്ടിലേക്ക് തന്നുവിട്ടു. എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ വരയ്ക്കുന്നതിൽ പിശക് പറ്റിയാൽ ഉപയോഗിക്കാനാണ് രണ്ടാമത്തെ ഡയറി. ഏകദേശം മുപ്പതോളം ചിത്രങ്ങൾ ഈ ഡയറിയിൽ വരയ്ക്കേണ്ടിയിരുന്നു. രണ്ട് ദിവസമാണ് ലഭിച്ച സമയം. ചലച്ചിത്രത്തിൽ ഉടനീളം ഈ ഡയറി കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം മുതൽ ചിത്രീകരിക്കുന്ന പല ഷോട്ടുകളിലും ഈ ഡയറി ഉണ്ട്. രണ്ടുദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത്രയധികം ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു തീർക്കുക എന്നാൽ വളരെയധികം ചലഞ്ചിങ് ആയ പ്രോസസ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അത് സധൈര്യം നേരിടാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. ഇതുപോലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇനി ലഭിക്കണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കിട്ടിയ അവസരം പാഴാക്കുന്നതിൽ അർഥമില്ല.

പേനയും നിറങ്ങളും

പേന കൊണ്ടായിരുന്നു ചിത്രങ്ങൾ വരക്കേണ്ടത്. വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുപറ്റിയാൽ ഒരു പേജ് ഒഴിവാക്കുകയേ നിവർത്തിയുള്ളൂ. പേനകൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് തെറ്റിയ വരകൾ മായ്ച്ചു കളയാൻ സാധിക്കില്ല. വിവിധ വർണങ്ങളിലായിരുന്നു പല ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെയും ചിത്രങ്ങൾ വരക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. മമ്മൂട്ടിയുടെ കഥാപാത്രം കൊലപ്പെടുത്തിയ സ്ത്രീകളുടെ ചിത്രം ചുവന്ന മഷി കൊണ്ടാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. കൊലപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ചിത്രം വരച്ചിരിക്കുന്നത് നീലമഷി കൊണ്ട്. കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യശുദ്ധിയിൽ ഉൾപ്പെടാതെ കൊല്ലപ്പെട്ട സ്ത്രീകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പച്ചമഷി പേനകൊണ്ട് വരച്ചു.

ഇതിനിടയിൽ ചില സ്ത്രീകഥാപാത്രങ്ങളുടെ കാസ്റ്റിങ്ങിൽ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത്തരം ചിത്രങ്ങൾ വീണ്ടും മാറ്റി വരക്കേണ്ടതായി വന്നു. രാവിലെ ആറുമണി മുതൽ രാത്രി 12 മണി വരെ തുടർച്ചയായാണ് ഞാൻ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചത്. മമ്മൂട്ടിയുടെ കഥാപാത്രം എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഒരു സൈക്കോപാത്തായി എന്നതും ഈ ഡയറിയിലൂടെയാണ് വിശദീകരിച്ചു പോകുന്നത്. കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ അയാൾ കൊന്ന പൂമ്പാറ്റകൾ, പൂച്ച തുടങ്ങിയ നിരവധി ചിത്രങ്ങളും ഡയറിയിൽ ഞാൻ വരച്ചു ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

സ്റ്റാൻലി ദാസ് എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഒളിസങ്കേതത്തിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഞാൻ തന്നെയാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ സിനിമയുടെ പ്രമോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മമ്മൂട്ടിയുടെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ ബാക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതും ഞാൻ തന്നെയാണ് വരച്ചത്.

Melbin Varghese in Kalamkaval movie
മെൽബിൻ വർഗീസിൻ്റെ കലാസൃഷ്ടി (ETV Bharat)

മമ്മൂട്ടിയുടെയും ജിതിൻ്റെയും അഭിനന്ദനം

സംവിധായകനായ ജിതിൻ കെ ജോസഫിൽ നിന്ന് മികച്ച പ്രശംസയാണ് തൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതെന്ന് മെൽബിൻ. മമ്മൂക്കയും ഒരു പുഞ്ചിരിയിലൂടെ അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചു. തൻ്റെ കലാസൃഷ്ടികൾക്ക് ഇവരെപ്പോലുള്ള വിഖ്യാത കലാകാരന്മാർ മോശം പറയാതിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് തൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം എന്ന് മെൽബിൻ പറയുന്നു.

കരിമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് മമ്മൂക്കയുടെ ഒരു ചിത്രം സൃഷ്ടിച്ച വർക്ക്‌ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കാണിച്ചുകൊടുത്തു. അതോടൊപ്പം ദോശയിൽ ലാലേട്ടൻ്റെ രൂപം സൃഷ്ടിച്ചതും ഓംലൈറ്റിൽ സുരാജേട്ടൻ്റെ രൂപം സൃഷ്ടിച്ചതും. അദ്ദേഹത്തിന് വർക്കുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒപ്പം അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു.

താൻ വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ പൂർണ അർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സിനിമ പുറത്തിറങ്ങിയത്. എല്ലാവരും താൻ വരച്ച ചിത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ കാണാൻ തിയേറ്ററിൽ പോയി സിനിമ കാണൂ എന്നാണ് പറയാനുള്ളത്. പുതിയ സിനിമകളിൽ തനിക്ക് കൂടുതൽ അവസരം ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്ന് മെൽബിൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.ആദ്യ വൈറൽ ഫഹദ് ഫാസില്‍

മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് ഡിപ്ലോമ പഠനത്തിനുശേഷം പാലക്കാടുള്ള ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോളജിൽ ഇൻസ്ട്രക്ടറായി ജോലി ചെയ്യുകയാണ് മെൽബിൻ വർഗീസ്. വളരെ സീരിയസായി കലാമേഖലയെ സമീപിച്ചു തുടങ്ങിയത് കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷത്തിനുള്ളിൽ ആണ്. വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു തുടങ്ങി. ആവേശം എന്ന സിനിമയിലെ ഫഹദ് ഫാസിലിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളുള്ള മണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച് വരച്ചതാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ആദ്യ വൈറൽ. നിഴലുകൊണ്ടു ചിത്രങ്ങൾ , വെള്ളിത്തിനടിയിൽ വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ എന്ന് വേണ്ട ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ തൻ്റെ കലാമികവ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ മെൽബിൻ പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തി.

കലാഭവൻ മണിയുടെ ഓർമ ദിവസത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ഒരു മിനിയേച്ചർ കലാസൃഷ്ടി ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അതിന് പെർഫെക്ഷൻ കുറവായതുകൊണ്ട് മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു മിനിയേച്ചർ കലാസൃഷ്ടി ചെയ്യണമെന്ന് മെൽബിൻ തീരുമാനമെടുത്തു. അങ്ങനെയാണ് എമ്പുരാൻ എന്ന സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ആ ട്രെയിലറിനെ മിനിയേച്ചറിലൂടെ പുനസൃഷ്ടിച്ചെടുത്തത്. ക്ലേ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു കഥാപാത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത്. മൊബൈൽ ക്യാമറ കൊണ്ട് ദൃശ്യങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തു. ജോലികഴിഞ്ഞ് എത്തുന്ന ഒഴിവുസമയത്തതാണ് ഇത്തരം കലാപ്രവൃത്തികളൊക്കെ. ആ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അത്യാവശ്യം വലിയ രീതിയിൽ വൈറലായി.സിനിമ മേഖലയിലേക്ക്

ഡിസൈനിങ് മേഖലയിൽ ആയിരുന്നു പഠനശേഷം മെൽബിൻ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. അതിനുശേഷം സംവിധാനമോഹം തലയിൽ കയറി. ഒരു തിരക്കഥ തയ്യാറാക്കി. സിനിമകളിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടുതന്നെ സ്വന്തമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റണമെന്ന് മെൽബിൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നതും മിനിയേച്ചർ കലാസൃഷ്ടിയും ഒക്കെ മെൽബിൻ പരീക്ഷിക്കുന്നത്.

തലമുടി കൊണ്ട് വരച്ചെടുത്ത കാന്താര സിനിമയിലെ റിഷാബ് ഷെട്ടിയുടെ കഥാപാത്രവും മണ്ണ് കൊണ്ട് വരച്ച കൂലി സിനിമയിലെ നാഗാർജുനയുടെ കഥാപാത്രവും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചതാണ്. വിദേശ കലാകാരന്മാരുടെ സ്വാധീനമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തതകൾ ഒക്കെ പരീക്ഷിക്കാൻ തന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് മെൽബിൻ പറഞ്ഞു. മുടികൊണ്ട് ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. ഒരു ചെറിയ കാറ്റടിച്ചാൽ പോലും ചിത്രത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് നഷ്ടപ്പെടും. ഒരുപാട് കോൺസെൻട്രേഷൻ വേണം. ഏറ്റവും പ്രധാനം ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ തലമുടി ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. വീടിനടുത്തുള്ള ബാർബർ ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ പോയാണ് തലമുടി ശേഖരിക്കുന്നത്. ആദ്യസമയത്ത് തലമുടി ചോദിച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ ബാർബർ ഷോപ്പിൽ ഉള്ളവർ തലമുടി തരാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. മറ്റെന്തെങ്കിലും തട്ടിപ്പിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് തലമുടി ശേഖരിക്കുന്നത് എന്ന് പലരും കരുതിക്കാണും. ചിത്രം വരയ്ക്കാനാണ് തലമുടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുമോ എന്നും മെൽബിൻ ചോദിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ ബാർബർ ഷോപ്പിൽ ഉള്ളവരെ പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്തി വിശ്വസിപ്പിച്ചാണ് തലമുടി ശേഖരിച്ചത്.

Melbin Varghese in Kalamkaval movie
മമ്മൂട്ടി (ETV Bharat)
അതിനിടയിൽ ഓംലെറ്റിൽ സുരാജേട്ടന്റെ വിഖ്യാത കഥാപാത്രമായ ദശമൂലം ദാമുവനെ സൃഷ്ടിച്ചു. ഏകദേശം മൂന്നു നാല് മുട്ടകൾ പൊരിച്ച് പരീക്ഷണം നടത്തിയാണ് ദശമൂലം ദാമുവിനെ സൃഷ്ടിച്ചത്. ആ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി. വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് പ്രശാന്ത് എന്ന ഒരു കലാകാരൻ എന്നെ വിളിച്ച് അഭിനന്ദിച്ചു. അദ്ദേഹമാണ് സുരാജേട്ടനെ നേരിട്ട് കാണാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കിത്തന്നത്. തുടർന്ന് പല വീഡിയോകളും തുടരെത്തുടരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതോടെ ചലച്ചിത്രമേഖലയിൽ നിന്ന് അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചു തുടങ്ങി. എന്തു ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും സിനിമ മേഖലയിൽ എത്തിപ്പെടണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്റെ ആഗ്രഹം. കളങ്കാവൽ എന്ന സിനിമയുടെ ഭാഗമായതും വൈറൽ വീഡിയോകളിലൂടെ തന്നെ. ഒരു കലാകാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്നെ ഏറെ പിന്തുണച്ചത് ആ സിനിമയുടെ പ്രോജക്ട് ഡിസൈനറായ ഷാജി നടുവിൽ ചേട്ടനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്തുണയാണ് കളങ്കാവൽ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയധികം ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചത്.

