​കോടതിക്ക് മുന്നിലെ അമ്പലം, ഒന്നരക്കോടിയുടെ ക്ലൈമാക്സ് സെറ്റ് തകർത്ത മഴ; 'കറുപ്പ്'ൻ്റെ ആർട്ട് സീക്രട്ടുകളുമായി അരുൺ വെഞ്ഞാറമൂട്

Arun Venjaramoodu, karuppu
അരുൺ വെഞ്ഞാറമൂട് (special arrangement)
Published : May 18, 2026 at 7:22 PM IST

അക്കി വിനായക്

ആർ ജെ ബാലാജിയുടെ സംവിധാനത്തിൽ സൂര്യ നായകനായി തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയ 'കറുപ്പ്' മികച്ച പ്രതികരണങ്ങളോടെ മുന്നേറുകയാണ്. ചിത്രത്തിൽ സൂര്യയുടെയും മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയ നടൻ ഇന്ദ്രൻസിൻ്റെയും പ്രകടനങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ വലിയ ചർച്ചയാകുന്നത് സിനിമയുടെ ഗംഭീരമായ കലാസംവിധാനമാണ്. പ്രേക്ഷകരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു ദൃശ്യവിസ്മയ ലോകമാണ് ചിത്രത്തിനായി മലയാളി കൂടിയായ കലാസംവിധായകൻ അരുൺ വെഞ്ഞാറമൂട് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

​'അലമാര' എന്ന മലയാള ചിത്രത്തിലൂടെ സ്വതന്ത്ര കലാസംവിധായകനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച അരുൺ ഇന്ന് തമിഴകത്തെ വിലപിടിപ്പുള്ള ആർട്ട് ഡയറക്ടർമാരിൽ ഒരാളാണ്. 'കറുപ്പ്' എന്ന സിനിമയുടെ വലിയ വിജയവേളയിൽ, ചിത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും ലൊക്കേഷനിലെ 'മലയാളി മയ'ത്തെക്കുറിച്ചും ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് അരുൺ വെഞ്ഞാറമൂട്.

'കറുപ്പ്' തിയേറ്ററുകളിൽ വലിയ തരംഗമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിലെ അനുഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഒരു മലയാളി സാന്നിധ്യം സിനിമയിൽ എത്രത്തോളമുണ്ടായിരുന്നു?


കറുപ്പ് സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ ഒരു മലയാളി മയം തന്നെയുണ്ട്. അഭിനേതാക്കളിലും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരിലും ധാരാളം മലയാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. തമിഴ് സിനിമകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മലയാളഭാഷ പലപ്പോഴും വികലമായതാണ്. ബ്രഹ്മാണ്ഡ തമിഴ് സിനിമകളിൽ പോലും പലപ്പോഴും മലയാള ഭാഷ കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കാറില്ല. മലയാളം അഭിനേതാക്കളെ കൊണ്ടു പോലും വികലമായി തമിഴ് ഡയലോഗുകൾ പറയിപ്പിക്കുന്ന ചരിത്രവും തമിഴ് സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ട്. പക്ഷേ അത്തരം ഒരു പോരായ്മ പൂർണമായും ഇല്ലാതെയാണ് കറുപ്പ് എന്ന ചിത്രം പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

മലയാള സിനിമയിൽ തമിഴ് ആണെങ്കിലും ഹിന്ദി ആണെങ്കിലും കൃത്യതയോടെയാണ് അവതരിപ്പിക്കാറുള്ളത്. പക്ഷേ പല അന്യഭാഷാ സിനിമകളിലെയും മലയാളം പ്രശ്നമുള്ളത് തന്നെ. കറുപ്പ് എന്ന സിനിമയിൽ നല്ല മലയാളം ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളത് ആ സിനിമയുടെ റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൊണ്ടുതന്നെയാണ്. അശ്വിൻ, കരൺ, രാഹുൽ തുടങ്ങിയവരൊക്കെയാണ് സംവിധായകനായ ആർ ജെ ബാലാജിയുടെ റൈറ്റിങ് ടീം. എഴുത്തുകാരെ സഹായിക്കാനായി അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടർ ഗോപിയുമുണ്ട്. അദ്ദേഹം പകുതി മലയാളിയാണ്. തുടക്ക സമയത്ത് മലയാളം ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗോപി ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുവരും. ചേട്ടാ ഈയൊരു കാര്യം എങ്ങനെയാണ് മലയാളത്തിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കും. ഞങ്ങൾ അത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും.

ചിത്രത്തിൽ ഇന്ദ്രൻസിൻ്റെ കഥാപാത്രം വലിയ രീതിയിൽ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ചിത്രീകരണ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടനം നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ എന്താണ് തോന്നിയത്?
ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കറുപ്പ് എന്ന സിനിമയിൽ മലയാളി മയം എന്നു പറയുമ്പോഴും ആ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു പേര് ഇന്ദ്രൻസ് ചേട്ടൻ്റെയാണ്. ഒരുപക്ഷേ കറുപ്പ് എന്ന സിനിമയുടെ നെടുംതൂൺ തന്നെയാണ് ഇന്ദ്രൻസ് ചേട്ടൻ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രം. സൂര്യ സാറിൻ്റെ കഥാപാത്രം ഒരല്പം കഴിഞ്ഞാണ് സിനിമയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. അതുവരെ ആ സിനിമ ആസ്വാദനഭംഗം വരാതെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇന്ദ്രൻസ് ചേട്ടനാണ്. സിനിമയുടെ ആദ്യ പകുതി വരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗംഭീര പ്രകടനം നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാം.
തമിഴ്നാട്ടിലുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തെ പ്രശംസകൾ കൊണ്ട് മൂടുകയാണ്. സിനിമ കണ്ടവർക്കറിയാം കോടതിവിധി വന്നതിനുശേഷം ഉള്ള ഇന്ദ്രൻസ് ചേട്ടൻ്റെ ഒരു പ്രകടനം. ഞങ്ങൾക്ക് തിരക്കഥ നേരത്തെ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ ചിത്രീകരണ സമയത്ത് ആ സീനിലേക്ക് എത്താനുള്ള കാത്തിരിപ്പ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഇമോഷണൽ രംഗം എപ്രകാരമാണ് ഇന്ദ്രൻസ് ചേട്ടൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു. ഒരു കലാസംവിധായകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ സിനിമയുടെ ഓരോ സീനും ഓരോ ഷോട്ടും ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ഷോട്ടിലും അത്ഭുതത്തോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ ആ മനുഷ്യനെ നോക്കിനിന്നത്. കറുപ്പ് വളരെ വലിയ ചിത്രമാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഷോട്ട് എടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ഷോട്ടിനു വേണ്ടിയുള്ള ജോലികൾ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും നടക്കുകയായിരിക്കും. തിരക്കുപിടിച്ച ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ്. ഷോട്ട് എടുക്കുന്ന ഭാഗത്ത് മാത്രമായിരിക്കും നിശബ്ദത. ആയിരത്തിലധികം ആൾക്കാർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷനെ പൂർണമായി നമുക്ക് നിശ്ചലമാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ കോടതിവിധി വന്നതിനുശേഷം ഉള്ള ഇന്ദ്രൻസ് ചേട്ടൻ്റെ ഇമോഷണൽ രംഗം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മൊട്ടുസൂചി വീണാൽ കേൾക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നിശബ്ദതയായിരുന്നു സെറ്റിൽ. സെറ്റിലുള്ള എല്ലാവരും ഇന്ദ്രൻസ് ചേട്ടനെ തന്നെ നോക്കിനിൽക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കഴിഞ്ഞതും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൈയടിച്ചു. ഓരോ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തി കൈകൊടുത്ത് അഭിനന്ദിച്ചു.

സൂര്യ എന്ന വലിയ താരത്തെ ആദ്യമായി നേരിട്ട് കണ്ട അനുഭവം എങ്ങനെയായിരുന്നു?കറുപ്പ് എന്ന സിനിമയുടെ പൂജാ വേളയിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി സൂര്യ സാറിനെ കാണുന്നത്. ഈ സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ അദ്ദേഹവുമായുള്ള ഓർമകൾ ധാരാളമുണ്ട്. താങ്കളുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിൽ സന്തോഷം എന്നാണ് പൂജാ സമയത്ത് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത് . വാസ്തവത്തിൽ ഇത് ഞാൻ സൂര്യ സാറിനോട് അങ്ങോട്ട് പറയേണ്ടതാണ്. വളരെ ജനുവിൻ ആയിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. മാത്രമല്ല സുഴൽ എന്ന വെബ് സീരീസ് അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ വർക്കിനെ അദ്ദേഹം പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തു.
സിനിമയിലെ കോടതിയും അതിന് മുന്നിലെ കറുപ്പ് സ്വാമിയുടെ അമ്പലവും ചർച്ചാവിഷയമാണല്ലോ. യാഥാർഥ്യവുമായി ഒത്തുപോകാത്ത അങ്ങനെയൊരു സെറ്റ് ഒരുക്കുമ്പോൾ ഭയമുണ്ടായിരുന്നോ?തീർച്ചയായും വലിയ പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ഒരിടത്തും ഒരു കോടതിക്ക് തൊട്ടുമുന്നിൽ അമ്പലം വരാൻ സാധ്യതയില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സിനിമ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർ ഇതെന്താണ് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമോ എന്ന ഭയം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. 'ഇത് ലോജിക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കില്ലേ' എന്ന് സംവിധായകനോടും ക്യാമറാമാനോടും ഞാൻ പലതവണ സംസാരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ കഥയുടെ സുഗമമായ ഒഴുക്കിന് ആ അമ്പലവും കോടതിയും ഒന്നിച്ചു വന്നേ മതിയാകൂ എന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു.
ശിവകാര്‍ത്തികേയനോടൊപ്പം അരുൺ വെഞ്ഞാറമൂട് (Special Arrangement)

ലോജിക് ലംഘിക്കാതെ ആ സെറ്റ് യാഥാർത്യമാക്കുക എന്നത് എത്രത്തോളം ചലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു?


കാണുമ്പോൾ കാണികൾക്ക് ഒട്ടും കൃത്രിമത്വം തോന്നാത്ത രീതിയിൽ കോടതി സമുച്ചയത്തിന് മുന്നിൽ ഒരു അമ്പലം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നത് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് കണ്ടാൽ ആർക്കും ഒരു കല്ലുകടി തോന്നിപ്പിക്കാത്ത വിധം, വളരെ ലൈവായി, നാച്ചുറലായി ഞാനും എൻ്റെ ടീമും ചേർന്നാണ് ആ സെറ്റ് ഒരുക്കിയെടുത്തത്. സിനിമ കണ്ടവർക്ക് അത് മനസ്സിലാകും.

സൂര്യയ്ക്കൊപ്പം അരുൺ വെഞ്ഞാറമൂട് (Special Arrangement)


ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങി സൂര്യ സെറ്റിലെത്തിയപ്പോൾ താങ്കളെ പെട്ടെന്ന് വിളപ്പിച്ചു എന്ന് കേട്ടല്ലോ

ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങി ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് സൂര്യ സാർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹം വന്ന ഉടനെ തന്നെ എന്നെ നേരിട്ട് കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വന്ന ഉടനെ കലാസംവിധായകനെ വിളിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും ടെൻഷനിലായി. ഞാൻ ചെയ്ത വർക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ, ഇനി പെട്ടിയുമെടുത്ത് സ്ഥലം വിടേണ്ടി വരുമോ എന്നൊക്കെയാണ് ആദ്യം ചിന്തിച്ചത്. ഒരല്പം പേടിയോടെയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് ചെന്നത്.

കറുപ്പ് (Special Arrangement)

പക്ഷേ അദ്ദേഹം വിളിച്ചത് അഭിനന്ദിക്കാനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് കറുപ്പ് സ്വാമിയുടെ അമ്പലം നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലിയും ആ സെറ്റ് നേരിൽ വന്ന് കണ്ടിരുന്നു.

സാർ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ചെന്ന് കണ്ട ആ നിമിഷം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മറക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കോടതിയായി സെറ്റിട്ട കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കോട്ടും സ്യൂട്ട് ഒക്കെ ഇട്ട് ഫുൾ മേക്കപ്പിൽ അദ്ദേഹം എന്നെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. എന്തൊരു ഭംഗിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ. സ്റ്റൈലൻ ലുക്ക്. ഒരുപാട് നേരം ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ചു.



ബിസ്ക്കറ്റ് ഫാക്ടറിക്കുള്ളിലെ സൂര്യയുടെ ഇൻട്രോ സീനും ഫൈറ്റും തിയേറ്ററിൽ വലിയ ഓളമുണ്ടാക്കിയതാണല്ലോ. അതിൻ്റെ ആർട്ട് വർക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു?


ആ സിനിമയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വിഷമം പിടിച്ച വർക്കുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ബിസ്ക്കറ്റ് ഫാക്ടറിക്കുള്ളിലെ സൂര്യ സാറിൻ്റെ ഇൻട്രോ സീനും സംഘട്ടനവും. കലാസംവിധാനത്തിൻ്റെയും വിഎഫ്എക്സിൻ്റെയും കൃത്യമായ സമന്വയമാണ് ആ സീൻ. ഒരു വലിയ ഫ്ലോർ എടുത്തിട്ട് അതിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് ഫാക്ടറി സെറ്റ് ഇടുകയായിരുന്നു. ഒരുപാട് പണിയെടുത്ത ആ സെറ്റ് ഇൻട്രോ സിനിമയിലെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന രംഗങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി. ആ സെറ്റ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. ഒരുപാട് സീനുകളും പാട്ടും ആ സെറ്റിൽവെച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഫൈനൽ എഡിറ്റിങ്ങിൽ അതെല്ലാം പോയി. അവിടെയുള്ള ഒരു ബോക്സിങ് റിങ് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്.

കറുപ്പ് സിനിമയിലെ ഓരോ ഫ്രെയിമും വിഷ്വലി വളരെ റിച്ചും വലുതുമായി തോന്നാൻ എന്താണ് കാരണം?

അതിനൊരു സാങ്കേതിക രഹസ്യമുണ്ട്. സാധാരണ ചെറിയ ബഡ്ജറ്റ് സിനിമകളിൽ ഒരു ഫ്രയിമിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ആകും സെറ്റും കട്ടൗട്ടും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത ഷോട്ട് അനുസരിച്ച് ആർട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ കറുപ്പ് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി 1:5 എന്ന അനുപാതത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ആർട്ട് ഒരുക്കിയത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാളുടെ ഉയരം ആറടി ആണെങ്കിൽ അയാളുടെ പിന്നിലിരിക്കുന്ന ഒരു കട്ടൗട്ടിന് ഏകദേശം 5 ഇരട്ടി വലിപ്പം ഉണ്ടാകും. സ്വാഭാവികമായും ഫ്രെയിം വളരെ വലുതും റിച്ചും ആയി തോന്നും. മാത്രമല്ല ആ രംഗത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന തീ ജ്വാലകളും ഒറിജിനലാണ്. ആ തീ ജ്വാലകളെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം പൂർണമായി നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് വിട്ടുകൊടുത്താൽ ഒറിജിനാലിറ്റിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

സിനിമയിലെ പ്രധാന ലൊക്കേഷനായ ആ പഴയ കോടതി കെട്ടിടം സെറ്റായിരുന്നോ അതോ ഒറിജിനലാണോ?കോടതി കെട്ടിടം ഒറിജിനൽ തന്നെയാണ്. കോയമ്പത്തൂർ അഗ്രികൾച്ചർ കോളജ് ആണ് കോടതിയുടെ പുറം ഭാഗമായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉൾഭാഗം പുറം ഭാഗത്തിന് യോജിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒട്ടും അഭംഗി തോന്നാതെ ചെന്നൈയിലുള്ള പ്രസാദ് ലാബിൽ സെറ്റ് ഇട്ടു. ഒരു കോടതി കെട്ടിടത്തിന് എന്ത് ആർട്ട് വർക്ക് എന്ന് ചോദിക്കാം. പക്ഷേ സിനിമ കണ്ടവർക്കറിയാം ആ കോടതിക്ക് ഏകദേശം 160 വർഷം പഴക്കമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഏതുനിമിഷവും നിലം പതിക്കാം. മാ വീരൻ സിനിമയിൽ ഉള്ളതുപോലെ കോടതിമുറിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ചുവരുകളും സീലിങ്ങുകളും അടർന്നുവീഴുന്നുണ്ട്. വളരെ ഉറപ്പുള്ള ഒരു കോളജ് കെട്ടിടത്തെ ഇത്തരത്തിൽ ഏതുനിമിഷവും തകർന്നുവീഴാവുന്ന തരത്തിലുള്ള പഴയ കെട്ടിടമാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു.
ചിത്രത്തിലെ ഇൻ്റർവെൽ ഫൈറ്റ് സീനും സൂര്യയുടെ 'ഗോസ്റ്റ് റൈഡർ' ലുക്കും വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. അത് എവിടെയാണ് ചിത്രീകരിച്ചത്?ആ സംഘട്ടന രംഗത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു കവല ആവശ്യമായിരുന്നു. ചെന്നൈയിലുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളും ലൊക്കേഷനായി നോക്കിയെങ്കിലും യോജിച്ചവ കണ്ടെത്താനായില്ല. കഥാസന്ദർഭവുമായി യോജിച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന സ്ഥലത്ത് ജനവാസമുള്ളതുകൊണ്ടുതന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ ആ സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ഹൈദരാബാദിലേക്ക് വച്ചുപിടിച്ചു. റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിലാണ് ഇൻ്റർവെൽ സംഘട്ടനാരംഗത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ലൊക്കേഷൻ കണ്ടെത്തിയത്. ഒരു ഹിന്ദി ചിത്രത്തിനുവേണ്ടി ഒരു കവല ഷൂട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ബാക്കിപത്രങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഭാഗം ആ രംഗം ചിത്രീകരിക്കാനായി സംവിധായകൻ തീരുമാനിച്ചു. അടിസ്ഥാന സെറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടുതന്നെ എൻ്റെ ജോലി കൂടുതൽ വേഗത്തിലും എളുപ്പത്തിലുമായി.സൂര്യാ സാറിൻ്റെ കറുപ്പ് എന്ന കഥാപാത്രം ഗോസ്റ്റ് റൈഡറായി മാറുന്നത് പൂർണമായും കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് പിന്തുണയോടെ അല്ല ചെയ്തെടുത്തത്. എത്രയൊക്കെ ടെക്നോളജി ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ബേസിക് കാര്യം കലാസംവിധാന മേഖലയിൽ നിന്ന് ചെയ്തുകൊടുക്കുമ്പോഴാണ് പെർഫെക്ഷൻ കൂടുന്നത്. കറുപ്പ് സ്വാമിയുടെ കുതിര കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് ആണെങ്കിലും അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരു ഡമ്മി കുതിരയെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു.
ഈ സിനിമയിൽ സാങ്കേതികമായി ഏറ്റവും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ രംഗം ഏതായിരുന്നു?തീർച്ചയായും അത് ക്ലൈമാക്സ് തന്നെയാണ്. വലിയൊരു സങ്കടം കൂടിയുണ്ട് അതിന് പിന്നിൽ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സിനിമയിൽ കാണുന്ന പുതിയ കോടതി സമുച്ചയത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന രംഗം ഒരു ഇൻഡോർ സെറ്റാണ്. എന്നാൽ യഥാർഥത്തിൽ അത് ഔട്ട്ഡോറിൽ വലിയൊരു വിഷ്വൽ ബ്ലാസ്റ്റ് ആയി ചെയ്യാനായിരുന്നു പ്ലാൻ. ഇതിനായി ഏകദേശം ഒന്നരക്കോടി രൂപ മുടക്കി ചെന്നൈയിലെ ഒരു സ്റ്റുഡിയോയിൽ ദിവസങ്ങളോളം കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു കൂറ്റൻ സെറ്റ് ഒരുക്കി. പക്ഷേ, ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ തലേന്ന് ലൈറ്റിങ് ജോലികൾ നടക്കുന്നതിനിടയിൽ പെട്ടെന്ന് വലിയ മഴ പെയ്തു. ദിവസങ്ങളോളം മഴ നീണ്ടുനിന്നതോടെ ആ സെറ്റ് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു. ഒടുവിൽ വെറും മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഇൻഡോറിൽ പുതിയ സെറ്റ് ഒരുക്കി ക്ലൈമാക്സ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. ഇൻഡോർ ആയിട്ട് പോലും അത് ദൃശ്യവിസ്മയമാണ്, അപ്പോൾ ഔട്ട്ഡോറിൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര ഗംഭീരമാകുമായിരുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ചുനോക്കൂ.
കറുപ്പ് (Special Arrangement)

ഈ കഠിനാധ്വാനത്തിനിടയിൽ സൂര്യ സാറിൽ നിന്ന് വലിയൊരു ശാസന നേരിടേണ്ടി വന്നു എന്ന് കേട്ടല്ലോ? എന്തായിരുന്നു സംഭവം?

അതെ, അത് കറുപ്പ് സ്വാമിയുടെ ലോകം കാണിക്കുന്ന സെറ്റ് ഒരുക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു. വെറും 24 മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് ആ വലിയ സെറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് തീർക്കേണ്ടി വന്നത്. ഒട്ടും വിശ്രമമില്ലാതെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ആരോഗ്യം മോശമായി, കടുത്ത പനി വന്ന് മുഖമൊക്കെ നീരുവെച്ചു. പിറ്റേന്ന് സെറ്റിലെത്തിയ സൂര്യ സാർ എൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ട് പെട്ടെന്ന് കോപാകുലനായി.

​അദ്ദേഹം എന്നെ ഒരുപാട് വഴക്ക് പറഞ്ഞു. "ആരോഗ്യം നോക്കാതെ ഇങ്ങനെയൊന്നും ജോലി ചെയ്യരുത്, മാറി ഇരുന്ന് ടീമിന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ മാത്രം നൽകിയാൽ മതി" എന്ന് സ്നേഹത്തോടെ ശാസിച്ചു. എൻ്റെ ടീം എനിക്കൊപ്പം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് മാറിനിൽക്കാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു. എങ്കിലും സൂര്യ സാർ കാണിച്ച ആ കരുതലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശാസനയിലെ സ്നേഹവും എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയില്ല.

കറുപ്പ് (Special Arrangement)

