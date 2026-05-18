കോടതിക്ക് മുന്നിലെ അമ്പലം, ഒന്നരക്കോടിയുടെ ക്ലൈമാക്സ് സെറ്റ് തകർത്ത മഴ; 'കറുപ്പ്'ൻ്റെ ആർട്ട് സീക്രട്ടുകളുമായി അരുൺ വെഞ്ഞാറമൂട്
കറുപ്പ് എന്ന സിനിമയുടെ വലിയ വിജയവേളയിൽ, ചിത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും ലൊക്കേഷനിലെ 'മലയാളി മയ'ത്തെക്കുറിച്ചും ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് അരുൺ വെഞ്ഞാറമൂട്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 18, 2026 at 7:22 PM IST
അക്കി വിനായക്
ആർ ജെ ബാലാജിയുടെ സംവിധാനത്തിൽ സൂര്യ നായകനായി തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയ 'കറുപ്പ്' മികച്ച പ്രതികരണങ്ങളോടെ മുന്നേറുകയാണ്. ചിത്രത്തിൽ സൂര്യയുടെയും മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയ നടൻ ഇന്ദ്രൻസിൻ്റെയും പ്രകടനങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ വലിയ ചർച്ചയാകുന്നത് സിനിമയുടെ ഗംഭീരമായ കലാസംവിധാനമാണ്. പ്രേക്ഷകരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു ദൃശ്യവിസ്മയ ലോകമാണ് ചിത്രത്തിനായി മലയാളി കൂടിയായ കലാസംവിധായകൻ അരുൺ വെഞ്ഞാറമൂട് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
'അലമാര' എന്ന മലയാള ചിത്രത്തിലൂടെ സ്വതന്ത്ര കലാസംവിധായകനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച അരുൺ ഇന്ന് തമിഴകത്തെ വിലപിടിപ്പുള്ള ആർട്ട് ഡയറക്ടർമാരിൽ ഒരാളാണ്. 'കറുപ്പ്' എന്ന സിനിമയുടെ വലിയ വിജയവേളയിൽ, ചിത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും ലൊക്കേഷനിലെ 'മലയാളി മയ'ത്തെക്കുറിച്ചും ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് അരുൺ വെഞ്ഞാറമൂട്.
'കറുപ്പ്' തിയേറ്ററുകളിൽ വലിയ തരംഗമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിലെ അനുഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഒരു മലയാളി സാന്നിധ്യം സിനിമയിൽ എത്രത്തോളമുണ്ടായിരുന്നു?
കറുപ്പ് സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ ഒരു മലയാളി മയം തന്നെയുണ്ട്. അഭിനേതാക്കളിലും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരിലും ധാരാളം മലയാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. തമിഴ് സിനിമകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മലയാളഭാഷ പലപ്പോഴും വികലമായതാണ്. ബ്രഹ്മാണ്ഡ തമിഴ് സിനിമകളിൽ പോലും പലപ്പോഴും മലയാള ഭാഷ കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കാറില്ല. മലയാളം അഭിനേതാക്കളെ കൊണ്ടു പോലും വികലമായി തമിഴ് ഡയലോഗുകൾ പറയിപ്പിക്കുന്ന ചരിത്രവും തമിഴ് സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ട്. പക്ഷേ അത്തരം ഒരു പോരായ്മ പൂർണമായും ഇല്ലാതെയാണ് കറുപ്പ് എന്ന ചിത്രം പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
മലയാള സിനിമയിൽ തമിഴ് ആണെങ്കിലും ഹിന്ദി ആണെങ്കിലും കൃത്യതയോടെയാണ് അവതരിപ്പിക്കാറുള്ളത്. പക്ഷേ പല അന്യഭാഷാ സിനിമകളിലെയും മലയാളം പ്രശ്നമുള്ളത് തന്നെ. കറുപ്പ് എന്ന സിനിമയിൽ നല്ല മലയാളം ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളത് ആ സിനിമയുടെ റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൊണ്ടുതന്നെയാണ്. അശ്വിൻ, കരൺ, രാഹുൽ തുടങ്ങിയവരൊക്കെയാണ് സംവിധായകനായ ആർ ജെ ബാലാജിയുടെ റൈറ്റിങ് ടീം. എഴുത്തുകാരെ സഹായിക്കാനായി അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടർ ഗോപിയുമുണ്ട്. അദ്ദേഹം പകുതി മലയാളിയാണ്. തുടക്ക സമയത്ത് മലയാളം ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗോപി ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുവരും. ചേട്ടാ ഈയൊരു കാര്യം എങ്ങനെയാണ് മലയാളത്തിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കും. ഞങ്ങൾ അത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും.
തമിഴ്നാട്ടിലുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തെ പ്രശംസകൾ കൊണ്ട് മൂടുകയാണ്. സിനിമ കണ്ടവർക്കറിയാം കോടതിവിധി വന്നതിനുശേഷം ഉള്ള ഇന്ദ്രൻസ് ചേട്ടൻ്റെ ഒരു പ്രകടനം. ഞങ്ങൾക്ക് തിരക്കഥ നേരത്തെ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ ചിത്രീകരണ സമയത്ത് ആ സീനിലേക്ക് എത്താനുള്ള കാത്തിരിപ്പ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഇമോഷണൽ രംഗം എപ്രകാരമാണ് ഇന്ദ്രൻസ് ചേട്ടൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു. ഒരു കലാസംവിധായകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ സിനിമയുടെ ഓരോ സീനും ഓരോ ഷോട്ടും ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ഷോട്ടിലും അത്ഭുതത്തോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ ആ മനുഷ്യനെ നോക്കിനിന്നത്. കറുപ്പ് വളരെ വലിയ ചിത്രമാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഷോട്ട് എടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ഷോട്ടിനു വേണ്ടിയുള്ള ജോലികൾ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും നടക്കുകയായിരിക്കും. തിരക്കുപിടിച്ച ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ്. ഷോട്ട് എടുക്കുന്ന ഭാഗത്ത് മാത്രമായിരിക്കും നിശബ്ദത. ആയിരത്തിലധികം ആൾക്കാർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷനെ പൂർണമായി നമുക്ക് നിശ്ചലമാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ കോടതിവിധി വന്നതിനുശേഷം ഉള്ള ഇന്ദ്രൻസ് ചേട്ടൻ്റെ ഇമോഷണൽ രംഗം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മൊട്ടുസൂചി വീണാൽ കേൾക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നിശബ്ദതയായിരുന്നു സെറ്റിൽ. സെറ്റിലുള്ള എല്ലാവരും ഇന്ദ്രൻസ് ചേട്ടനെ തന്നെ നോക്കിനിൽക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കഴിഞ്ഞതും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൈയടിച്ചു. ഓരോ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തി കൈകൊടുത്ത് അഭിനന്ദിച്ചു.
ലോജിക് ലംഘിക്കാതെ ആ സെറ്റ് യാഥാർത്യമാക്കുക എന്നത് എത്രത്തോളം ചലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു?
കാണുമ്പോൾ കാണികൾക്ക് ഒട്ടും കൃത്രിമത്വം തോന്നാത്ത രീതിയിൽ കോടതി സമുച്ചയത്തിന് മുന്നിൽ ഒരു അമ്പലം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നത് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് കണ്ടാൽ ആർക്കും ഒരു കല്ലുകടി തോന്നിപ്പിക്കാത്ത വിധം, വളരെ ലൈവായി, നാച്ചുറലായി ഞാനും എൻ്റെ ടീമും ചേർന്നാണ് ആ സെറ്റ് ഒരുക്കിയെടുത്തത്. സിനിമ കണ്ടവർക്ക് അത് മനസ്സിലാകും.
ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങി സൂര്യ സെറ്റിലെത്തിയപ്പോൾ താങ്കളെ പെട്ടെന്ന് വിളപ്പിച്ചു എന്ന് കേട്ടല്ലോ
ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങി ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് സൂര്യ സാർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹം വന്ന ഉടനെ തന്നെ എന്നെ നേരിട്ട് കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വന്ന ഉടനെ കലാസംവിധായകനെ വിളിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും ടെൻഷനിലായി. ഞാൻ ചെയ്ത വർക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ, ഇനി പെട്ടിയുമെടുത്ത് സ്ഥലം വിടേണ്ടി വരുമോ എന്നൊക്കെയാണ് ആദ്യം ചിന്തിച്ചത്. ഒരല്പം പേടിയോടെയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് ചെന്നത്.
പക്ഷേ അദ്ദേഹം വിളിച്ചത് അഭിനന്ദിക്കാനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് കറുപ്പ് സ്വാമിയുടെ അമ്പലം നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലിയും ആ സെറ്റ് നേരിൽ വന്ന് കണ്ടിരുന്നു.
സാർ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ചെന്ന് കണ്ട ആ നിമിഷം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മറക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കോടതിയായി സെറ്റിട്ട കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കോട്ടും സ്യൂട്ട് ഒക്കെ ഇട്ട് ഫുൾ മേക്കപ്പിൽ അദ്ദേഹം എന്നെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. എന്തൊരു ഭംഗിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ. സ്റ്റൈലൻ ലുക്ക്. ഒരുപാട് നേരം ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ചു.
ബിസ്ക്കറ്റ് ഫാക്ടറിക്കുള്ളിലെ സൂര്യയുടെ ഇൻട്രോ സീനും ഫൈറ്റും തിയേറ്ററിൽ വലിയ ഓളമുണ്ടാക്കിയതാണല്ലോ. അതിൻ്റെ ആർട്ട് വർക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു?
ആ സിനിമയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വിഷമം പിടിച്ച വർക്കുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ബിസ്ക്കറ്റ് ഫാക്ടറിക്കുള്ളിലെ സൂര്യ സാറിൻ്റെ ഇൻട്രോ സീനും സംഘട്ടനവും. കലാസംവിധാനത്തിൻ്റെയും വിഎഫ്എക്സിൻ്റെയും കൃത്യമായ സമന്വയമാണ് ആ സീൻ. ഒരു വലിയ ഫ്ലോർ എടുത്തിട്ട് അതിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് ഫാക്ടറി സെറ്റ് ഇടുകയായിരുന്നു. ഒരുപാട് പണിയെടുത്ത ആ സെറ്റ് ഇൻട്രോ സിനിമയിലെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന രംഗങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി. ആ സെറ്റ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. ഒരുപാട് സീനുകളും പാട്ടും ആ സെറ്റിൽവെച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഫൈനൽ എഡിറ്റിങ്ങിൽ അതെല്ലാം പോയി. അവിടെയുള്ള ഒരു ബോക്സിങ് റിങ് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്.
അതിനൊരു സാങ്കേതിക രഹസ്യമുണ്ട്. സാധാരണ ചെറിയ ബഡ്ജറ്റ് സിനിമകളിൽ ഒരു ഫ്രയിമിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ആകും സെറ്റും കട്ടൗട്ടും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത ഷോട്ട് അനുസരിച്ച് ആർട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ കറുപ്പ് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി 1:5 എന്ന അനുപാതത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ആർട്ട് ഒരുക്കിയത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാളുടെ ഉയരം ആറടി ആണെങ്കിൽ അയാളുടെ പിന്നിലിരിക്കുന്ന ഒരു കട്ടൗട്ടിന് ഏകദേശം 5 ഇരട്ടി വലിപ്പം ഉണ്ടാകും. സ്വാഭാവികമായും ഫ്രെയിം വളരെ വലുതും റിച്ചും ആയി തോന്നും. മാത്രമല്ല ആ രംഗത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന തീ ജ്വാലകളും ഒറിജിനലാണ്. ആ തീ ജ്വാലകളെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം പൂർണമായി നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് വിട്ടുകൊടുത്താൽ ഒറിജിനാലിറ്റിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.
ഈ കഠിനാധ്വാനത്തിനിടയിൽ സൂര്യ സാറിൽ നിന്ന് വലിയൊരു ശാസന നേരിടേണ്ടി വന്നു എന്ന് കേട്ടല്ലോ? എന്തായിരുന്നു സംഭവം?
അതെ, അത് കറുപ്പ് സ്വാമിയുടെ ലോകം കാണിക്കുന്ന സെറ്റ് ഒരുക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു. വെറും 24 മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് ആ വലിയ സെറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് തീർക്കേണ്ടി വന്നത്. ഒട്ടും വിശ്രമമില്ലാതെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ആരോഗ്യം മോശമായി, കടുത്ത പനി വന്ന് മുഖമൊക്കെ നീരുവെച്ചു. പിറ്റേന്ന് സെറ്റിലെത്തിയ സൂര്യ സാർ എൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ട് പെട്ടെന്ന് കോപാകുലനായി.
അദ്ദേഹം എന്നെ ഒരുപാട് വഴക്ക് പറഞ്ഞു. "ആരോഗ്യം നോക്കാതെ ഇങ്ങനെയൊന്നും ജോലി ചെയ്യരുത്, മാറി ഇരുന്ന് ടീമിന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ മാത്രം നൽകിയാൽ മതി" എന്ന് സ്നേഹത്തോടെ ശാസിച്ചു. എൻ്റെ ടീം എനിക്കൊപ്പം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് മാറിനിൽക്കാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു. എങ്കിലും സൂര്യ സാർ കാണിച്ച ആ കരുതലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശാസനയിലെ സ്നേഹവും എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയില്ല.