ഒരു കൂട്ടം നവാഗതര് ഒന്നിച്ചെത്തുന്നു; 'അരൂപി' ടീസര് പുറത്ത്
അരൂപി ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒഫിഷ്യൽ ടീസർ പുറത്ത്. പ്രദീപ് രാജ് നിര്മിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ടീസര് നടന് പൃഥ്വിരാജാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കിട്ടത്.
Published : January 15, 2026 at 11:39 AM IST
പുണർതം പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ പ്രദീപ് രാജ് നിർമിച്ച് ഒരുകൂട്ടം നവാഗതരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി അഭിലാഷ് വാരിയർ തിരക്കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന "അരൂപി" എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒഫിഷ്യൽ ടീസർ പുറത്ത്. നടൻ പൃഥ്വിരാജ് തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജിലൂടെയാണ് ടീസര് റിലീസ് ചെയ്തത്.
ഹൊറർ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ പുതുമുഖങ്ങളായ വൈശാഖ് രവി, ബോളിവുഡ് ഫെയിം നേഹാ ചൗള, സാക്ഷി ബദാല, ജോയ് മാത്യു, സിന്ധു വർമ്മ, അഭിലാഷ് വാര്യർ, കിരൺ രാജ്, ആദിത്യ രാജ്, മാത്യു രാജു, കണ്ണൻ സാഗർ, എകെ വിജുബാൽ, നെബു എബ്രഹാം, വിനയ്, ആന്റണി ഹെൻറി, വിഷ്ണു കാന്ത്, വൈഷ്ണവ്, ജോജോ ആന്റണി, സുജ റോസ്, ആൻ മരിയ, അഞ്ജന മോഹൻ, രേഷ്മ, സംഗീത തുടങ്ങിയവർ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അമൽ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്നു. ബികെ ഹരിനാരായണൻ എഴുതിയ വരികൾക്ക് ഗോപി സുന്ദർ സംഗീതം പകരുന്നു. എഡിറ്റിങ്ങ്: വിടി വിനീത്, ഓഡിയോഗ്രാഫി:എംആർ രാജകൃഷ്ണൻ, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ: കിഷൻ മോഹൻ, കലാസംവിധാനം: മഹേഷ് ശ്രീധർ, വസ്ത്രാലങ്കാരം: ഷാജി കൂനൻ കൂനമാവ്, മേക്കപ്പ്:ജിജു കൊടുങ്ങല്ലൂർ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ:പ്രവീൺ ബി. മേനോൻ, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ: രതീഷ് പാലോട്, ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ: അഭിഷേക്, നൃത്തസംവിധാനം: ടിബി ജോസഫ്, സ്റ്റിൽസ്: സതീഷ്, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്: ജാങ്കോ സ്പേസ്, സ്റ്റുഡിയോ: സപ്ത റെക്കോർഡ്, പോസ്റ്റർ: പാൻഡോട്ട്, പിആർഒ: വിവേക് വിനയരാജ്, എഎസ് ദിനേശ്.
Also Read: 'രജനീകാന്ത് ക്ഷേത്രം' പൊങ്കല് നിറവില്: വിഗ്രഹാരാധനയും ഘോഷയാത്രയുമായി തലൈവർ ആരാധകർ