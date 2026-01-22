സംവിധാനം അര്ജുന് സര്ജ, നായിക ഐശ്വര്യ അർജുൻ; സീതാ പയനത്തിലെ അസല് സിനിമ ഗാനം പുറത്ത്
റൊമാന്റിക് ഡ്രാമ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുക്കുന്ന സീതാ പയനത്തിന്റെ കഥയും തിരക്കഥയും സംവിധാനവും അർജുൻ സർജ തന്നെയാണ് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.
Published : January 22, 2026 at 5:33 PM IST
അഭിനേതാവും സംവിധായകനുമായ അർജുൻ സർജ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രം സീതാ പയനത്തിലെ പുത്തന് ഗാനം പുറത്ത്. 'അസല് സിനിമാ' എന്ന ഗാനമാണ് റിലീസായിരിക്കുന്നത്. ഫെബ്രുവരി 14 ന് വാലന്റൈൻസ് ദിനത്തിൽ ആഗോള തലത്തില് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലേക്കെത്തും.
മനോഹരമായ നൃത്തം തന്നെയാണ് അസല് സിനിമാ ഗാനത്തിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്. ബഹുഭാഷാ ചിത്രമായി ഒരുങ്ങുന്ന സീതാ പയനത്തില് അര്ജുന് സര്ജയുടെ മകളും അഭിനേത്രിയുമായ ഐശ്വര്യ അർജുൻ ആണ് നായികയായി എത്തുന്നത്. നിരഞ്ജൻ സുധീന്ദ്രയാണ് ചിത്രത്തിലെ നായകൻ.
അച്ഛനും മകളും ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കുന്ന ചിത്രമെന്ന നിലയിലും സീതാ പയനത്തിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ചിത്രത്തിന്റെ കേരളാ വിതരണാവകാശം ഗോകുലം ഗോപാലന്റെ ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസാണ് നിർവഹിക്കുന്നത്. മലയാളം, തെലുഗു, തമിഴ്, കന്നഡ, ഹിന്ദി എന്നീ ഭാഷകളിലായാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലെത്തുക.
കന്നഡ ആക്ഷൻ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ധ്രുവ സർജയും ശ്രേദ്ധേയമായ കഥാപാത്രത്തെ സീതാ പയനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഹനുമാന്റെ മറ്റൊരു പേരായ പവന് എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ധ്രുവ ചിത്രത്തില് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രകാശ് രാജ്, സത്യരാജ്, കോവൈ സരള, ബിത്തിരി സതി, സരൺ, സിരി ഹനുമന്ത്, മണി ചന്ദന, സുമിത്ര, പോസാനി കൃഷ്ണ മൂർത്തി, ജബർദസ്ത് ഫണി, നര്ര ശ്രീനു, ഫിഷ് വെങ്കട്ട് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വലിയ സഹതാരനിരയും ചിത്രത്തില് അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്.
അനൂപ് റൂബൻസ് ആണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. എഡിറ്റിംഗ് അയൂബ് ഖാൻ, ഛായാഗ്രഹണം ജി. ബാലമുരുകൻ എന്നിവരാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ചിത്രത്തിലെ സ്റ്റണ്ട് രംഗങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ബാബുവാണ്, നൃത്തങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ശ്രഷ്ടിയാണ്. ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങളുടെ വരികൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ചന്ദ്രബോസും കാസർല ശ്യാമും ചേർന്നാണ്.
പട്ടത്ത് യാനൈ, പ്രേമ ബാരാഹ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ താരമാണ് ഐശ്വര്യ അർജുൻ. ഐശ്വര്യ ഏറെ നാളുകള്ക്ക് ശേഷം വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരാധകരുടെ ആകാംക്ഷയും പ്രതീക്ഷയും ഏറെയാണ്.
ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിബൂഷൻ പാർറ്റ്നർ ഡ്രീം ബിഗ് ഫിലിംസ് ചിത്രം കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകളിലേക്കെത്തിക്കുന്നു. പി ആർ ഓ പ്രതീഷ് ശേഖർ.
