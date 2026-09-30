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'സാറിനൊപ്പം അഭിനയിക്കാന്‍ സാധിച്ചത് വലിയ അഭിമാനം'; മോഹന്‍ലാലിനെ കുറിച്ച് ബോളിവുഡ് താരം അര്‍ജുന്‍ രാംപാല്‍

വിഷ്‌ണു മോഹന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിലാണ് മോഹന്‍ലാലിനോടൊപ്പം നിര്‍ണായക വേഷത്തില്‍ ബോളിവുഡ് താരവും എത്തുന്നത്.

MOHANLAL ARJUN RAMPAL OPERATION GANGA MOVIE VISHNU MOHAN MOVIES
Arjun Rampal with Mohanlal (Photo: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 30, 2026 at 3:24 PM IST

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ലയാളത്തിന്‍റെ പ്രിയതാരം മോഹൻലാലിനൊപ്പം അഭിനയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള സന്തോഷവും ആവേശവും പങ്കുവെച്ച് ബോളിവുഡ് നടൻ അർജുൻ രാംപാൽ. വിഷ്‌ണു മോഹന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന മോഹൻലാൽ നായകനാകുന്ന 'ഓപ്പറേഷൻ ഗംഗ' എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് അർജുൻ രാംപാൽ നിര്‍ണായക വേഷത്തിലെത്തുന്നത്.

ജോര്‍ജിയയിലെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ എടുത്ത മോഹന്‍ലാലിനോടൊപ്പമുള്ള ഫോട്ടോ പങ്കുവച്ചാണ് അര്‍ജുന്‍ കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചത്. മോഹൻലാലിനൊപ്പം അഭിനയിച്ചത് പ്രചോദനാത്മകമായ അനുഭവമായിരുന്നു എന്നും അർജുൻ രാംപാൽ പറഞ്ഞു.

അര്‍ജുന്‍ രാംപാലിന്‍റെ കുറിപ്പ്

" സാർ, താങ്കൾക്കൊപ്പം സ്‌ക്രീൻ സ്‌പേസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് എനിക്ക് ലഭിച്ച് വലിയ ബഹുമതിയാണ്. പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവമായിരുന്നത്. അസാധ്യ കഴിവുള്ള അനുഗ്രഹീത അഭിനേതാവാണ് താങ്കൾ. ഒരുപാട് നന്ദി," അർജുൻ പറയുന്നു.

ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസിന്‍റെ ബാനറില്‍ ഗോകുലം ഗോപാലന്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഓപ്പറേഷന്‍ ഗംഗ. വിഷ്‌ണു മോഹന്‍ തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ രചനയും നിര്‍വഹിക്കുന്നത്. ആദ്യ സിനിമാ സംരംഭമായ മേപ്പടിയാന് ദേശീയ അവാര്‍ജ് സ്വന്തമാക്കിയ സംവിധായകനാണ് വിഷ്‌ണു മോഹന്‍. സിനിമയുടെ ആദ്യഘട്ട ചിത്രീകരണം ജോര്‍ജിയയില്‍ ആരംഭിച്ചു.

വമ്പന്‍ മുതല്‍മുടക്കിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. സിനിമയുടെ സഹനിര്‍മാതാക്കള്‍ ബൈജു ഗോപാലൻ, വി സി പ്രവീൺ എന്നിവരാണ്. എക്സിക്യൂട്ടിവ് പ്രൊഡ്യൂസർ കൃഷ്ണമൂർത്തിയാണ്.

ശ്രീ ഗോകുലം മൂവിസിന്‍റെ ബാനറില്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന വലിയ ചിത്രങ്ങളില്‍ ഒന്നായാണ് ഇതും ഒരുങ്ങുക.‘പുഷ്പ’യുടെ ക്യാമറാമാനായ മിറോസ്ലാവ് കുബാ ബ്രൊസേക് ആണ് ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ ഛായാഗ്രാഹകന്‍. ബോളിവുഡിലെ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരും ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്.

മോഹൻലാലിനും അർജുൻ രാംപിലിനുമൊപ്പം ഭാഗ്യശ്രീ ബോർസെ, ആദിൽ ഹുസൈൻ, പാർത്ഥിപൻ തുടങ്ങി വലിയ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നത്. മോഹൻലാലിന്റെ 367ാമത് സിനിമയാണ് ഓപ്പറേഷന്‍ ഗംഗ.

ഉക്രെയ്ൻ- റഷ്യ യുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യ നടത്തിയ ചരിത്രപ്രധാനമായ രക്ഷാദൗത്യമാണ് 'ഓപ്പറേഷൻ ഗംഗ'. ഈ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രമാണിത്.

പോളണ്ട്, ജോർജിയ, കസഖ്സ്ഥാൻ, ഡൽഹി, ഡെഹ്‌റാഡൂൺ, കൊച്ചി എന്നിവിടങ്ങളിലായി 180 ദിവസത്തെ ചിത്രീകരണമാണ് ഈ സിനിമയ്ക്കുള്ളത്.

പാൻ-ഇന്ത്യൻ ചിത്രം 'ധുരന്തറി'ന്റെ വൻ വിജയത്തിന് ശേഷം പ്രശസ്ത സംഗീതസംവിധായകൻ ശാശ്വത് സച്ച്‌ദേവ് 'ഓപ്പറേഷൻ ഗംഗ'യുടെ സംഗീതമൊരുക്കുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. ധുരന്തർ, കിൽ എന്നീ ചിത്രങ്ങളുടെ ആക്ഷൻ ഡയറക്ടർ സീ യങ് ഓയും ചിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.

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MOHANLAL
ARJUN RAMPAL
OPERATION GANGA MOVIE
VISHNU MOHAN MOVIES
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