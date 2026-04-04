അര്‍ജുന്‍ ദാസിന്‍റെ സിനിമ! കോഴിക്കോടിന്‍റെ ഭംഗിയില്‍ ഹനാന്‍ ഷായുടെ ആദ്യ തമിഴ് ഗാനം; ഏറ്റെടുത്ത് പ്രേക്ഷകര്‍

Published : April 4, 2026 at 8:39 PM IST

കോഴിക്കോടിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഒരു തമിഴ്‌ഗാനം. കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ ഒരു കൗതുകം തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ. മലയാളികളുടേതടക്കം പ്രിയങ്കരനായ അര്‍ജുന്‍ദാസ് നായകനായി എത്തുന്ന ചിത്രം വണ്‍സ് മോറിലെ ഗാനമാണിത്.

മിഠായിത്തെരുവും കടലോരവും ഹല്‍വയും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടും കണ്ടിട്ടും മതിയാവാത്ത കോഴിക്കോടിനേയാണ് ഈ ഗാനരംഗത്തില്‍ മുഴുവനായും ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോഴിക്കോടും പരിസര പ്രദേശങ്ങളും അതിന്‍റെ ഭംഗിയും അതി മനോഹരമായി തന്നെ ഒപ്പിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ദ്ര എന്ന ഈ പ്രണയഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹനാന്‍ ഷായാണ്. ഹനാന്‍ ഷായുടെ ആദ്യ തമിഴ് ഗാനമാണിത്. ഹിഷാം അബ്ദുള്‍ വഹാബ് ആണ് സംഗീതം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

മലയാളം, തമിഴ് വരികള്‍ കൂടി കോര്‍ത്തിണക്കിയാണ് ഗാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അര്‍ജുന്‍ ദാസ്, സോന ഓലിക്കല്‍ എന്നിവരാണ് ഗാനരംഗത്തില്‍ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അരുൺ ആലാട്ട്, വിഘ്നേഷ് ശ്രീകാന്ത് എന്നിവരാണ് ഗാനത്തിനായി വരികൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതിഥി ശങ്കർ ആണ് മറ്റൊരു നായികയായി എത്തുന്നത്.

വിഘ്‌നേഷ് ശ്രീകാന്തിന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന വണ്‍സ് മോര്‍ മില്യൺ ഡോളർ സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ ബാനറിൽ യുവരാജ് ഗണേശൻ ആണ് വൺസ് മോർ നിർമിക്കുന്നത്. ചിത്രം ഈ വർഷം പുറത്തിറങ്ങുമെന്നാണ് വിവരം.

2012 ല്‍ റിലീസ് ചെയ്‌ത പെരുമാന്‍ എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് അര്‍ജുന്‍ ദാസ് സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അന്ധഗാനം എന്ന സിനിമയില്‍ അഭിനയിച്ച ശേഷം റേഡിയോ ജോക്കിയായിവുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് 2017 ല്‍ തെലുഗു ചിത്രം ഒക്‌സിജനില്‍ അഭിനയിച്ച് വീണ്ടും വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരവ് നടത്തി. പിന്നീട് ലോകേഷ് കനകരാജ് സംവിധാനം ചെയ്‌ത കൈതി എന്ന ചിത്രത്തിലെ വില്ലന്‍ വേഷത്തിലൂടെ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടി. പിന്നീട് മാസ്റ്റര്‍, വിക്രം, ബുട്ട ബൊമ്മ, അനീതി, പോര്‍, ഗുഡ് ബാഡ് അഗ്ലി, കോള്‍ ഹിം ഒജി തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലും വേഷമിട്ടിരുന്നു.

അജിത്ത് കുമാര്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ഗുഡ് ബാഡ് അഗ്ലിയില്‍ തൊട്ടു തൊട്ടു പേശും സുല്‍ത്താന എന്ന പാട്ടിന്‍റെ റീ ക്രിയേറ്റഡ് വേര്‍ഷനില്‍ പ്രിയവാര്യരുടെയും അര്‍ജുന്‍ ദാസിന്‍റെയും പ്രകടനം ഏറെ ശ്രദ്ധനേടിയിരുന്നു.

വ്യത്യസ്‌തനായ ശബ്‌ദത്തിന്‍റെ ഉടമയെന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സിനിമാസ്വാദര്‍ക്കിടയില്‍ അര്‍ജുന്‍ ദാസ് ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്. തമിഴ് സിനിമകളിലാണ് അര്‍ജുന്‍ ഏറെയും വേഷമിട്ടതെങ്കിലും ഈ നടനെ മലയാളികള്‍ക്കും ഏറെ പ്രിയമാണ്.

ആക്ഷൻ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ കരിയർ ആരംഭിച്ച അർജുൻ ദാസിന് ഏറെ ആരാധകരുണ്ട്. അടുത്തിടെ അര്‍ജുന്‍ ദാസ് പങ്കുവച്ച ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിയാണ് ആരാധകര്‍ക്കിടയില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു. വൈകാരികമായി എഴുതിയിരിക്കുന്ന കുറിപ്പില്‍ താന്‍ ദുഃഖിതനാണെന്നാണ് താരം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. താരം സ്റ്റോറി പങ്കുവച്ചതോടെ പ്രണയ നൈരാശ്യമാണോയെന്നതടക്കമുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതിന് താരം മറുപടിയൊന്നും നല്‍കിയിരുന്നില്ല.

അര്‍ജുന്‍ ദാസിന്‍റെ ഇതുവരെയുള്ള കരിയറിൽ നിന്നും മാറി റൊമാന്റിക് കോമഡി ജോണറില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രമാണ് വണ്‍സ് മോര്‍.

ഹരീഷ് ദുരൈരാജ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന കോൺ സിറ്റി എന്ന ചിത്രത്തിലും അർജുൻ ദാസ് നായകനായി എത്തുന്നുണ്ട്. അന്ന ബെൻ ആണ് നായിക. യോഗി ബാബു, വടിവുക്കരസി, അഖിലൻ എന്നിവരാണ് മറ്റുപ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ. ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ ടീസർ അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങുകയും ശ്രദ്ധപിടിച്ചുപറ്റുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

எഡிറ்டேഴ்സ் പிக்ക்

