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പവന്‍ കല്യണിന്‍റെ തീപ്പാറുന്ന പടം! ഒ.ജി 2 ഉറപ്പിച്ചു; സന്തോഷം പങ്കുവച്ച് അര്‍ജുന്‍ ദാസ്

മുംബൈ മാഫിയയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഒരുക്കിയ ഈ ആക്ഷന്‍-ഗ്യാങ്സ്റ്റര്‍ ചിത്രം ഒ. ജിക്ക് രണ്ടാം ഭാഗം പ്രഖ്യാപിച്ച് നിര്‍മാതാക്കള്‍.

ARJUN DAS OG 2 ANNOUNCEMENT PAWAN KALYAN PAWAN KALYAN MOVIE
O G 2 Updates (Photo: Instagram)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 13, 2026 at 1:19 PM IST

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വർ സ്റ്റാറും ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായ പവൻ കല്യാണിന്‍റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയ ചിത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ദേ കോള്‍ ഹിം ഒജി (ഒ.ജി). സഹോ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ സൂജീത്താണ് ഈ തീപ്പാറുന്ന ആക്ഷന്‍സുള്ള ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്‌തത്.

വലിയ ക്യാന്‍വാസില്‍ സ്റ്റൈലിഷ് ഗ്യാങ്സ്റ്റര്‍ ഡ്രാമയായ പവന്‍ കല്യാണിനെ അവതരിപ്പിച്ച ഈ ചിത്രം ഇന്ത്യന്‍ പ്രേക്ഷകരെ ഒന്നടങ്കം ആകര്‍ഷിച്ചതാണ്. ബോക്‌സ് ഓഫിസിലും വലിയ വിജയമായി മാറിയ മുംബൈ മാഫിയയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഒരുക്കിയ ഈ ആക്ഷന്‍-ഗ്യാങ്സ്റ്റര്‍ ചിത്രത്തിന് രണ്ടാം ഭാഗമുണ്ടാകുമോയെന്ന് പലപ്പോഴും ആരാധകരുടെ ചോദ്യങ്ങളില്‍ ഒന്നായിരുന്നു.

ഇപ്പോഴിതാ പ്രേഷകരെ ആവേശഭരിതരാക്കുന്ന വാര്‍ത്തയാണ് സിനിമാ അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകരുടെ ഭാഗത്തുന്ന നിന്നുണ്ടാകുന്നത്. ഒ ജി 2 ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പു നല്‍കുകയാണ് സിനിമയുടെ നിര്‍മാതാക്കള്‍.

പവന്‍ കല്യാണ്‍ വിദേശത്ത് നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയാല്‍ ഉടന്‍ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് ക്രിയേറ്റീവ് വർക്ക്‌സിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പ്രസ്താവന. രണ്ടാം ഭാഗം നിര്‍മാതാക്കള്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിച്ച അര്‍ജുന്‍ ദാസ്.

പവന്‍ കല്യാണിനോടൊപ്പം വളരെ ആസ്വദിച്ചാണ് സ്ക്രീന്‍ പങ്കിട്ടതെന്ന് അര്‍ജുന്‍ ദാസ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കുറിച്ചു. സിനിമയുടെ മുഴുവന്‍ യൂണിറ്റിനും പവന്‍ കല്യാണിനും നന്ദിയറിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് അര്‍ജുന്‍ ദാസ് പോസ്റ്റ് പങ്കുവച്ചത്.

പവന്‍ കല്യണിനെ 'അണ്ണയ്യ' എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്‌താണ് അര്‍ജുന്‍ ദാസിന്‍റെ പോസ്റ്റ് ആരംഭിക്കുന്നത്.

"ഒജി ആരംഭിച്ചതു മുതല്‍ പവന്‍ സാറിന്‍റെ ആരാധകര്‍ വന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കുമായിരുന്നു. ഒന്ന് ഒജിയെ കുറിച്ചുള്ള അപ്ഡേറ്റും മറ്റൊന്നും പവന്‍ സാറിനോടൊപ്പം പ്രവര്‍ത്തിച്ചപ്പോഴുള്ള അനുഭവവും. അദ്ദേഹം നന്നായിരിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളു. അവര്‍ സന്തോഷത്തോടെ പുഞ്ചിരിച്ചകൊണ്ടു പോകും. ആ സ്നേഹം എനിക്കുള്ളതല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. അത് പവന്‍സാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളവര്‍ക്കാണ്", അര്‍ജുന്‍ ദാസ് പറഞ്ഞു.

പവന്‍ കല്യാണുമായി ആദ്യമായി നടത്തിയ ഒരു സംഭാഷണം താരം ഓര്‍ത്തു. "പവന്‍ കല്യാണുമായി ആദ്യമായി സംസാരിച്ചപ്പോള്‍ എന്‍റെ അഭിമുഖങ്ങള്‍ കണ്ടിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓര്‍മയുണ്ട്. പവന്‍ സാറിന് എന്നെ അറിയാമെന്ന്, എന്‍റെ പേര് ശരിക്കും അറിയാമെന്ന് ഞാന്‍ എന്‍റെ മാതാപിതാക്കളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു" അര്‍ജുന്‍ ദാസ് സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു.

"ചിത്രീകരണ വേളയില്‍ സംസാരിച്ചത് വെറും രണ്ടുമണിക്കൂറിലൊതുങ്ങും. പക്ഷേ ആ സംഭാഷണങ്ങള്‍ താന്‍ എന്നെന്നും ഓര്‍ത്തുവയ്ക്കുമെന്നും തമിഴ് നടന്‍ പറയുന്നു. താങ്കള്‍ എന്നോട് നടത്തിയ സംഭാഷണങ്ങള്‍ ഞാന്‍ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. ആളുകള്‍ നിങ്ങളെ പവര്‍ സ്റ്റാര്‍ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസിലായി,. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ശക്തി കൊണ്ടാണത്. നിങ്ങളുടെ ദയ, എളിമ, നിങ്ങള്‍ വളരെ കഠിനാധ്വാനിയായ മനുഷ്യനാണ് സാര്‍. ഞാന്‍ ഇത് പറയണം. നിങ്ങള്‍ സ്ക്രീനില്‍ സ്റ്റൈലിഷ് ആണ്. പക്ഷേ യഥാര്‍ഥ ജീവിതത്തില്‍ അതിലും സ്റ്റൈലിഷാണ്", അര്‍ജുന്‍ ദാസ് പറഞ്ഞു.

"വളരെ തിരക്കിലായിരുന്നിട്ടും പവന്‍ കല്യാണ്‍ തന്നോട് സംസാരിക്കാന്‍ സമയം കണ്ടെത്തിയെന്നും അര്‍ജുന്‍ ദാസ് പറഞ്ഞു. നിരവധി ആളുകള്‍ നിങ്ങളെ കാത്തിരുന്നിട്ടും നിങ്ങള്‍ എന്നോട് പൂര്‍ണ ശ്രദ്ധയോടെ സംസാരിച്ചു. ഷൂട്ടിംഗിനിടയില്‍ നിങ്ങളുടെ ഷര്‍ട്ടില്‍ രക്തം പുരണ്ടപ്പോള്‍ എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാന്‍ വേണ്ടി മാത്രം നിങ്ങള്‍ വസ്ത്രം മാറ്റാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. നിങ്ങളോടൊപ്പം വീണ്ടും പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാന്‍ ഞാന്‍ ശരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്നു", അര്‍ജുന്‍ ദാസിന്‍റെ പോസ്റ്റില്‍ പറയുന്നു.

മലയാളി പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്ന് ഉള്‍പ്പെടെ വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് ഒജിക്ക് ലഭിച്ചത്. ഒ.ജി. 2 പവന്‍ കല്യാണിന്‍റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായി ഉറപ്പിക്കാമെന്ന് സംവിധായകന്‍ പറയുന്നു.

തമൻ സൃഷ്ടിച്ച സംഗീതവും മറക്കാനാവാത്തതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഊർജ്ജസ്വലമായ പശ്ചാത്തല സംഗീതം ഒജി 2-ന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പായി മാറു. പവൻ കല്യാണിന്റെ സ്‌ക്രീൻ സാന്നിധ്യം, സുജീത്തിന്റെ ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള സംവിധാനം, തമന്റെ സ്‌ഫോടനാത്മക സംഗീതം എന്നിവയുടെ സംയോജനം പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരുപക്കാ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ഫോർമുലയ്ക്കായിരിക്കുമെന്നാണ് ആരാധകരുടെ കണക്കുക്കൂട്ടല്‍.

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OG 2 ANNOUNCEMENT
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PAWAN KALYAN MOVIE
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